7 أفكار مدهشة لوسائد غرفة المعيشة

التفاصيل الصغيرة في الديكور يمكن أن تحدث فارق كبير في منازلنا، وكما اعتدنا مع خبراء هوميفاي الاهتمام بكل التفاصيل صغيرة كانت أو كبيرة أمر أساسي في كل المشاريع، وفي هذا الموضوع سنتناول جزء بسيط جدًا في تأثيث غرف المعيشة ألا أنه مؤثر جدًا على الشكل العام لها وهو وسائد غرف المعيشة، نقدم لك في هذا الموضوع أفكار لوسائد غرف المعيشة أنيقة جدًا ومتنوعة مناسبة لكل الأذواق .
إذا كان لديك أنتريه حديث باللون الأبيض أو بأي لون محايد يٌفضل استخدام هذا النوع من الوسائد بحيث تأخذ من نفس لون الأنتريه لكن منقوشة بالورود بنفس ألوان أجزاء من الديكور ستجعل الغرفة مبهجة جدًا .
هذه الفكرة ملائمة أكثر للشباب فهي مليئة بالحماس وهي استخدام أعلام أي بلد تحبها في وسائد الغرفة، يمكنك أيضًا تطوير هذه الفكرة وتستخدم تصميم علم فرقة كرة القدم المفضلة لديك .
فكرة بسيطة جدًا يمكنك استخدام وسائد عادية جدًا بألوان ملائمة للأنتريه واستخدام وسادة أو اثنين عليها أحرف مميزة لديك مثل أول حرف من أسماء أبنائك أو حرف اسمك أنت وزوجتك .
الألوان المحايدة في الأثاث تجعلك حر أمام المزيد من الاختيارات وهذه الفكرة تجعلك تضرب عصفورين بحجر واحد وهي استخدام الوسائد المنقوشة بجانب الوسائد السادة المكتوب عليها بعض الحروف لتضعها بجانب بعضها لتكون لك كلمة مميزة يمكن أن تكون اسم أبنك او زوجتك أو كلمة عادية .
تستخدم هذه الفكرة في الغرف البسيطة جدًا لإعطائها لمسة من الحيوية حتى لا تكون مملة يمكنك الاعتماد على وسائد بأشكال هندسية مختلفة وألوان ملائمة للأثاث ولكن ليست بنفس لونه حتى تظهر في الديكور وتكون ملفتة للنظر.
إذا كنت مولع بالآثار والشخصيات التاريخية يمكنك طباعة أوجه شخصيات أو لوحات فنية مشهورة على وسائد غرفة معيشتك بالطبع ستضفي لها لمسة عراقة وأناقة لها .
إذا كنت مُحب للطبيعة وتريد أن تضفي لمسة حيوية وإشراق استخدم هذه الفكرة في غرفتك.
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