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7 أفكار مدهشة لوسائد غرفة المعيشة

Hanaa Ezzelarab Hanaa Ezzelarab
MADE IN BRAZIL - RETAIL, Covet Design Covet Design غرفة المعيشة
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التفاصيل الصغيرة في الديكور يمكن أن تحدث فارق كبير في منازلنا، وكما اعتدنا مع خبراء هوميفاي الاهتمام بكل التفاصيل صغيرة كانت أو كبيرة أمر أساسي في كل المشاريع، وفي هذا الموضوع سنتناول جزء بسيط جدًا في تأثيث غرف المعيشة ألا أنه مؤثر جدًا على الشكل العام لها وهو وسائد غرف المعيشة، نقدم لك في هذا الموضوع أفكار لوسائد غرف المعيشة أنيقة جدًا ومتنوعة مناسبة لكل الأذواق .  

1- الورود

homify غرفة المعيشة
homify

homify
homify
homify

إذا كان لديك أنتريه حديث باللون الأبيض أو بأي لون محايد يٌفضل استخدام هذا النوع من الوسائد بحيث تأخذ من نفس لون الأنتريه لكن منقوشة بالورود بنفس ألوان أجزاء من الديكور ستجعل الغرفة مبهجة جدًا .

2- أعلام البلدان والأندية

Romantica Mansarda, Bartolucci Architetti Bartolucci Architetti
Bartolucci Architetti

Bartolucci Architetti
Bartolucci Architetti
Bartolucci Architetti

هذه الفكرة ملائمة أكثر للشباب فهي مليئة بالحماس وهي استخدام أعلام أي بلد تحبها في وسائد الغرفة، يمكنك أيضًا تطوير هذه الفكرة وتستخدم تصميم علم فرقة كرة القدم المفضلة لديك . 

3- حروف

Mieszkanie w szarości , Grey shade interiors Grey shade interiors غرفة المعيشة
Grey shade interiors

Grey shade interiors
Grey shade interiors
Grey shade interiors

فكرة بسيطة جدًا يمكنك استخدام وسائد عادية جدًا بألوان ملائمة للأنتريه واستخدام وسادة أو اثنين عليها أحرف مميزة لديك مثل أول حرف من أسماء أبنائك أو حرف اسمك أنت وزوجتك . 

4- كلمات

CASA BRUNO ventiladores de estilo tropical/colonial, Casa Bruno American Home Decor Casa Bruno American Home Decor غرفة المعيشة
Casa Bruno American Home Decor

Casa Bruno American Home Decor
Casa Bruno American Home Decor
Casa Bruno American Home Decor

الألوان المحايدة في الأثاث تجعلك حر أمام المزيد من الاختيارات وهذه الفكرة تجعلك تضرب عصفورين بحجر واحد وهي استخدام الوسائد المنقوشة بجانب الوسائد السادة المكتوب عليها بعض الحروف لتضعها بجانب بعضها لتكون لك كلمة مميزة يمكن أن تكون اسم أبنك او زوجتك أو كلمة عادية . 

5- أشكال هندسية

INTERIOR SHOWROOM, Clorofilia Clorofilia غرفة المعيشة خشب نقي Wood effect
Clorofilia

Clorofilia
Clorofilia
Clorofilia

تستخدم هذه الفكرة في الغرف البسيطة جدًا لإعطائها لمسة من الحيوية حتى لا تكون مملة يمكنك الاعتماد على وسائد بأشكال هندسية مختلفة وألوان ملائمة للأثاث ولكن ليست بنفس لونه حتى تظهر في الديكور وتكون ملفتة للنظر. 

6- لوحات فنية وشخصيات تاريخية

Chand Residence, Studio Ezube Studio Ezube غرفة المعيشة
Studio Ezube

Studio Ezube
Studio Ezube
Studio Ezube

إذا كنت مولع بالآثار والشخصيات التاريخية يمكنك طباعة أوجه شخصيات أو لوحات فنية مشهورة على وسائد غرفة معيشتك بالطبع ستضفي لها لمسة عراقة وأناقة لها .

7- طيور

MADE IN BRAZIL - RETAIL, Covet Design Covet Design غرفة المعيشة
Covet Design

Covet Design
Covet Design
Covet Design

إذا كنت مُحب للطبيعة وتريد أن تضفي لمسة حيوية وإشراق استخدم هذه الفكرة في غرفتك.  

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