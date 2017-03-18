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10 تصميمات مذهلة لبوابات المرآب الخاص بك

منة اسماعيل منة اسماعيل
Riyadh House, arqflores / architect arqflores / architect شبابيك
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بوابات المنزل واحدة من أهم التفاصيل التي يمكنها أن تصنع عنواناً لمنزلك، وأيضاً لمسة من الأمان داخل المنزل لذلك اختيار البوابة بشكل مناسب وجيد من الأشياء التي يجب الأعتناء بها، ونحن اليوم في هوميفاي سنقدم لك 10 تصميمات مذهلة لبوابات المرآب الخاص بك.

1- بوابة حديدية جذابة

Cancelli artistici, CMG Costruzioni Metalliche Grassi CMG Costruzioni Metalliche Grassi منازل
CMG Costruzioni Metalliche Grassi

CMG Costruzioni Metalliche Grassi
CMG Costruzioni Metalliche Grassi
CMG Costruzioni Metalliche Grassi

بوابة حديدية جذابة مليئة بالأناقة، اللون الأسود مع نقوشات الحديد المطوع التي تشبه أفرع الشجر تجعلك تشعر ولوهلة انك أمام شجرة مزدهرة الأفرع وأوراق الشجر وليست مجرد بوابة حديدية.

2- بوابة زجاجية مميزة

Edelstahl Sichtschutz, Edelstahl Atelier Crouse: Edelstahl Atelier Crouse: حديقة
Edelstahl Atelier Crouse:

Edelstahl Atelier Crouse:
Edelstahl Atelier Crouse:
Edelstahl Atelier Crouse:

التصمبم الأخر معنا لبوابة من الزجاج المقوى مصممة بأناقة شديدة، فنرى النقوشات البارزة لأفرع الشجر على الزجاج التي أضافت له لمسة مميزة ومختلفة، استخدام الزجاج المقوى أيضاً أضاف بدورة لمسة من الشفافية والبساطة على تصميم البوابة.

3- بنية مشتركة

114, URBN URBN منازل
URBN

URBN
URBN
URBN

اختار المصممين لهذا المنزل بنية مشتركة من الحديد والصلب، لتصميم ثلاث واجهات للبوابة بأحجام مختلفة مع لمسات من الخشب والأضاءة، التي استعان بها المصمم لإبراز لمسات البوابة المميزة والأنيقة.

4- بوابة لمزيد الخصوصية

Puertas automaticas de aluminio soldado, Puertas Lorenzo, s.a Puertas Lorenzo, s.a شبابيك
Puertas Lorenzo, s.a

Puertas Lorenzo, s.a
Puertas Lorenzo, s.a
Puertas Lorenzo, s.a

إذا كنت تريد لمسات من الخصوصية في تصميم بوابة منزلك فدعني أخبرك أن هذا التصميم هو حقاً ما تبحث عنه، بوابة من الحديد مميزة جداً بتصميم يمنحك الخصوصية التي تحتاجها ولمسات من الأناقة أيضاً.

5- بوابة ذات تصميم فني

Riyadh House, arqflores / architect arqflores / architect شبابيك
arqflores / architect

Riyadh House

arqflores / architect
arqflores / architect
arqflores / architect

لعشاق الفن ديكو، بدأت الحركة المعمارية التي بدأت  في الولايات المتحدة في عام 1920،إذا كنت من محبيها فهذة البوابة هي بوابة مثالية للمنزل أحلامك. أن لديها بنية على أربع أوراق مع إطار معدني وزجاج الأبواب مزينة بزخارف سوداء  تشبه القواقع البحري. حقاً هي بوابة مثالبة جداً ومميزة.

6- بوابة من القضبان

Residencial Sta. Fe, Arquitectura MAS Arquitectura MAS المنزلاكسسوارات الحيوانات الاليفة
Arquitectura MAS

Arquitectura MAS
Arquitectura MAS
Arquitectura MAS

وهنا تصميم لبوابة من القضبان الحديدية السوداء التي اندمجت مع الأضاءة واضافت للمنزل لمسات من الأناقة والجاذبية بشكل مميز جداً.

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7- بوابة جرارة

Fachada de Réguas de bambu autoclavado- Projeto Arq. Isay Weinfeld, BAMBU CARBONO ZERO BAMBU CARBONO ZERO شبابيك
BAMBU CARBONO ZERO

BAMBU CARBONO ZERO
BAMBU CARBONO ZERO
BAMBU CARBONO ZERO

بوابة جرارة خشبية بتصميم مميز جداً مفعم بالأناقة والعملية باللون البيج الهادئ، والذي استعان به المصمم في تصميم باقي جدران المدخل بنفس اللون حتى يخلق اندماج قوي وواضح في تصميم الواجهة.

8- بوابة على النمط الصناعي

51PIA Reforma de casa entre medianeras al Centro de Sabadell, Vallribera Arquitectes Vallribera Arquitectes مرآب~ كراج
Vallribera Arquitectes

Vallribera Arquitectes
Vallribera Arquitectes
Vallribera Arquitectes

وهنا تصميم لبوابة مرآب على النمط الصناعي من الحديد والزجاج بشكل جذاب وأنيق جداً، التصميم عملي وأنيق جداً، واللون الأسود أثقل التصميم بطريقة أنيقة ومميزة.

9- بوابة أم لوحة معدنية

homify مرآب~ كراج حجر اردواز Black
homify

homify
homify
homify

وهنا تصميم أخر لبوابة مرآب من اللون الرمادي ولمسات من اللون الأبيض التي أضافت لمسات جمالية تشعر وكأنها رسومات بارزة لتشعر كأنها لوحة فنية جذابة.

10- بواية حديدية بسيطة

La Maquinita, Trua arqruitectura Trua arqruitectura منازل
Trua arqruitectura

Trua arqruitectura
Trua arqruitectura
Trua arqruitectura

وهنا تصميم لبوابة حديدية من اللون الأسود الجذاب، بوابة تمنحك الخصوصية بتصميم بسيط ومميز.

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