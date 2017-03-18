بوابات المنزل واحدة من أهم التفاصيل التي يمكنها أن تصنع عنواناً لمنزلك، وأيضاً لمسة من الأمان داخل المنزل لذلك اختيار البوابة بشكل مناسب وجيد من الأشياء التي يجب الأعتناء بها، ونحن اليوم في هوميفاي سنقدم لك 10 تصميمات مذهلة لبوابات المرآب الخاص بك.
بوابة حديدية جذابة مليئة بالأناقة، اللون الأسود مع نقوشات الحديد المطوع التي تشبه أفرع الشجر تجعلك تشعر ولوهلة انك أمام شجرة مزدهرة الأفرع وأوراق الشجر وليست مجرد بوابة حديدية.
التصمبم الأخر معنا لبوابة من الزجاج المقوى مصممة بأناقة شديدة، فنرى النقوشات البارزة لأفرع الشجر على الزجاج التي أضافت له لمسة مميزة ومختلفة، استخدام الزجاج المقوى أيضاً أضاف بدورة لمسة من الشفافية والبساطة على تصميم البوابة.
اختار المصممين لهذا المنزل بنية مشتركة من الحديد والصلب، لتصميم ثلاث واجهات للبوابة بأحجام مختلفة مع لمسات من الخشب والأضاءة، التي استعان بها المصمم لإبراز لمسات البوابة المميزة والأنيقة.
إذا كنت تريد لمسات من الخصوصية في تصميم بوابة منزلك فدعني أخبرك أن هذا التصميم هو حقاً ما تبحث عنه، بوابة من الحديد مميزة جداً بتصميم يمنحك الخصوصية التي تحتاجها ولمسات من الأناقة أيضاً.
لعشاق الفن ديكو، بدأت الحركة المعمارية التي بدأت في الولايات المتحدة في عام 1920،إذا كنت من محبيها فهذة البوابة هي بوابة مثالية للمنزل أحلامك. أن لديها بنية على أربع أوراق مع إطار معدني وزجاج الأبواب مزينة بزخارف سوداء تشبه القواقع البحري. حقاً هي بوابة مثالبة جداً ومميزة.
وهنا تصميم لبوابة من القضبان الحديدية السوداء التي اندمجت مع الأضاءة واضافت للمنزل لمسات من الأناقة والجاذبية بشكل مميز جداً.
بوابة جرارة خشبية بتصميم مميز جداً مفعم بالأناقة والعملية باللون البيج الهادئ، والذي استعان به المصمم في تصميم باقي جدران المدخل بنفس اللون حتى يخلق اندماج قوي وواضح في تصميم الواجهة.
وهنا تصميم لبوابة مرآب على النمط الصناعي من الحديد والزجاج بشكل جذاب وأنيق جداً، التصميم عملي وأنيق جداً، واللون الأسود أثقل التصميم بطريقة أنيقة ومميزة.
وهنا تصميم أخر لبوابة مرآب من اللون الرمادي ولمسات من اللون الأبيض التي أضافت لمسات جمالية تشعر وكأنها رسومات بارزة لتشعر كأنها لوحة فنية جذابة.
وهنا تصميم لبوابة حديدية من اللون الأسود الجذاب، بوابة تمنحك الخصوصية بتصميم بسيط ومميز.
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