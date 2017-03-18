10 تصميمات مذهلة لبوابات المرآب الخاص بك

لعشاق الفن ديكو، بدأت الحركة المعمارية التي بدأت في الولايات المتحدة في عام 1920،إذا كنت من محبيها فهذة البوابة هي بوابة مثالية للمنزل أحلامك. أن لديها بنية على أربع أوراق مع إطار معدني وزجاج الأبواب مزينة بزخارف سوداء تشبه القواقع البحري. حقاً هي بوابة مثالبة جداً ومميزة.