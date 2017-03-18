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11 نصيحة لحمام أنيق وفخم

منة اسماعيل منة اسماعيل
homify حماممنسوجات واكسسوارات
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هل فكرت يوماً في كيفية الحصول على حمام بتصميم أنيق وفخم وكأنه حمام في منتجع سياحي، بدون أن تتكلف ميزانية ضخمة؟ ربما يبدو الأمر صعب بعض الشئ/ لكنه حقيقة ويمكنك الحصول على ذلك بمنتهى السهولة، ونحن اليوم في هوميفاي سنقدم لك 11 نصيحة سهلة وبسيطة ستساعدك في الحصول على حمام بتصميم أنيق وفاخر وبميزانية بسيطة فقط من خلال أضافة بعض الأكسسورات والتفاصيل البسيطة في الديكور.

1- لمسات صحية

Residência Santa Monica Jardins VL, ANGELA MEZA ARQUITETURA & INTERIORES ANGELA MEZA ARQUITETURA & INTERIORES حمام دوش وأحواض إستحمام
ANGELA MEZA ARQUITETURA &amp; INTERIORES

ANGELA MEZA ARQUITETURA & INTERIORES
ANGELA MEZA ARQUITETURA &amp; INTERIORES
ANGELA MEZA ARQUITETURA & INTERIORES

حمام أنيق وجذاب يعني الحصول على بيئة صحية ومنعشة للحمام، لذلك أضافة لمسات من الزهور والنباتات من الأشياء الضرورية التي يجب الاستعانة بها في حمامك وستجعلك تشعر أنك فب منتجع صحي وليس مجرد حمام.

2- ترتيب المناشف

Casa em Braga, CASA MARQUES INTERIORES CASA MARQUES INTERIORES حمام دوش وأحواض إستحمام سيراميك Brown
CASA MARQUES INTERIORES

CASA MARQUES INTERIORES
CASA MARQUES INTERIORES
CASA MARQUES INTERIORES

المناشف من الأشياء الأساسية في الحمام، والتي لا يخلو منها أي حمام لذلك الأهتمام بترتيبها وتنسيقها بشكل جيد ومناسب داخل الحمام من الأساسيات التي يجب أخذها في الأعتبار عند ترتيب حمامك.

3- لمسات عتيقة

Interiorismo para residencia en Altozano Morelia, Dovela Interiorismo Dovela Interiorismo حمامديكورات
Dovela Interiorismo

Dovela Interiorismo
Dovela Interiorismo
Dovela Interiorismo

يمكنك اثقال تصميم الحمام الخاص بك بلمسات من العتاقة والجاذبية، كوضع صينية قديمة تحتوي على بعض الأغراض كزجاجة عطر، أو مرطب للبشرة وضعها في حمامك لتخزين الأغراض الحاصة بك من جهة ومن الجهة الأخرى لمسة من الجاذبية والأناقة في حمامك.

4- التنسيق و الترتيب عنوان حمام جذاب

homify حماممنسوجات واكسسوارات
homify

homify
homify
homify

إباك والفوضى  في تصميم الحمام الخاص، فحمام مرتب يعني حمام جذاب وأنيق في تصميمه فالفوضى يمكنها أن تخلق لك حمام بتصميم مزعج وفوضوي وتطغي على أي لمسة جمالية في تصميم حمامك.

5-الأدراج من الحلول العملية

Waschtisch mit Apothekerschrank, Helm Design by Helm Einrichtung GmbH Helm Design by Helm Einrichtung GmbH حماممخازن
Helm Design by Helm Einrichtung GmbH

Helm Design by Helm Einrichtung GmbH
Helm Design by Helm Einrichtung GmbH
Helm Design by Helm Einrichtung GmbH

الأدراج من الحلول العملية في حمامك والتي ستساعدك كثيراً في تنظيم الحمام والتخلص من الفوضى.

6- المنطقة أسفل الحوض منطقة مركزية

Marble Vanity Unit Ligneous Designs حماممخازن
Ligneous Designs

Marble Vanity Unit

Ligneous Designs
Ligneous Designs
Ligneous Designs

المنطقة أسفل الحوض من المناطق المركزية التي اذا استغلت بطريقة جيدة ومناسبة يمكنها أن توفر لك مساحات عظيمة لتخزين الأغراض الخاصة بك.

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7- الأضاءة عنصر هام

Dream Bathroom, Sculleries of Stockbridge Sculleries of Stockbridge حمامإضاءة
Sculleries of Stockbridge

Dream Bathroom

Sculleries of Stockbridge
Sculleries of Stockbridge
Sculleries of Stockbridge

الأضاءة من عناصر المهمة جداً التي يجب أخذها في الأعتبار فهي تستطيع أضافة لمسات من الجمال لإبراز التفاصيل الجمالية في التصميم، كما أن حمام مناسب بتصميم جيد يعني اضاءة جيدة. وللأضاءة أيضاً دوراً كبيراً في خلق شعوراً بمساحات أكبر داخل الحمامات صغيرة المساحة.

8- أضافة لمسات من أضاءة LED

Элегантность эргономики, Lotos Design Lotos Design حمام حجر Beige
Lotos Design

Lotos Design
Lotos Design
Lotos Design

استعن في حمامك بلمسات من أضاءة LED  عند الأرفف والمرايات لأضافة أطلالة جذابة ومختلفة عند تصميم>

9- اللون الأبيض لجاذبية طاغية

Danhaus SCHÖNHAGEN, Danhaus GmbH Danhaus GmbH حمام
Danhaus GmbH

Danhaus GmbH
Danhaus GmbH
Danhaus GmbH

اللون الأبيض من اللمسات الجذابة جداً التي يفضل أن تستعين بها في تصميم حمامك لأضافة لمسة من البهجة والجاذبية، خاصةًَ أذا كانت مساحة الحمام لديك صغيرة ومحدودة فاللون الأبيض من الألوان الحيادية التي تعطيك شعوراً بالأتساع خاصةً مع دمجها مع لمسات من الطبيعة كالنباتات والزهور في التصميم.

10- الجدران الحجرية للمسة أناقة

ЖК "Воробьевы Горы", Sky Gallery Sky Gallery حمام
Sky Gallery

Sky Gallery
Sky Gallery
Sky Gallery

الجدران الحجرية من اللمسات المميزة التي ستضيف لك لمسات من الجاذبية والأناقة خاصةً في تصميم الحمام الخاص بك، فالجدران الحجرية تستطيع أضافة لمسة من الدفئ على الحمام خاصةً مع دمجها مع عناصر كالخشب والأضاءة.

11- أجعل الرائحة العطرة عنوان حمامك

homify حمام MDF Beige
homify

homify
homify
homify

انثر الروائح العطرة في حمامك وأحرص على وجود المعطرات بأستمرار في الحمام الخاص بك، فمجرد وجود زجاجات معطر الجو في ثنايا الحمام تضيف أحساس قوي بالأنتعاش والحيوية داخل الحمام.

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