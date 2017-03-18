11 نصيحة لحمام أنيق وفخم

هل فكرت يوماً في كيفية الحصول على حمام بتصميم أنيق وفخم وكأنه حمام في منتجع سياحي، بدون أن تتكلف ميزانية ضخمة؟ ربما يبدو الأمر صعب بعض الشئ/ لكنه حقيقة ويمكنك الحصول على ذلك بمنتهى السهولة، ونحن اليوم في هوميفاي سنقدم لك 11 نصيحة سهلة وبسيطة ستساعدك في الحصول على حمام بتصميم أنيق وفاخر وبميزانية بسيطة فقط من خلال أضافة بعض الأكسسورات والتفاصيل البسيطة في الديكور.