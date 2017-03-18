11 نصيحة لحمام أنيق وفخم

هل فكرت يوماً في كيفية الحصول على حمام بتصميم أنيق وفخم وكأنه حمام في منتجع سياحي، بدون أن تتكلف ميزانية ضخمة؟ ربما يبدو الأمر صعب بعض الشئ/ لكنه حقيقة ويمكنك الحصول على ذلك بمنتهى السهولة، ونحن اليوم في هوميفاي سنقدم لك 11 نصيحة سهلة وبسيطة ستساعدك في الحصول على حمام بتصميم أنيق وفاخر وبميزانية بسيطة فقط من خلال أضافة بعض الأكسسورات والتفاصيل البسيطة في الديكور.
حمام أنيق وجذاب يعني الحصول على بيئة صحية ومنعشة للحمام، لذلك أضافة لمسات من الزهور والنباتات من الأشياء الضرورية التي يجب الاستعانة بها في حمامك وستجعلك تشعر أنك فب منتجع صحي وليس مجرد حمام.
المناشف من الأشياء الأساسية في الحمام، والتي لا يخلو منها أي حمام لذلك الأهتمام بترتيبها وتنسيقها بشكل جيد ومناسب داخل الحمام من الأساسيات التي يجب أخذها في الأعتبار عند ترتيب حمامك.
يمكنك اثقال تصميم الحمام الخاص بك بلمسات من العتاقة والجاذبية، كوضع صينية قديمة تحتوي على بعض الأغراض كزجاجة عطر، أو مرطب للبشرة وضعها في حمامك لتخزين الأغراض الحاصة بك من جهة ومن الجهة الأخرى لمسة من الجاذبية والأناقة في حمامك.
إباك والفوضى في تصميم الحمام الخاص، فحمام مرتب يعني حمام جذاب وأنيق في تصميمه فالفوضى يمكنها أن تخلق لك حمام بتصميم مزعج وفوضوي وتطغي على أي لمسة جمالية في تصميم حمامك.
الأدراج من الحلول العملية في حمامك والتي ستساعدك كثيراً في تنظيم الحمام والتخلص من الفوضى.
المنطقة أسفل الحوض من المناطق المركزية التي اذا استغلت بطريقة جيدة ومناسبة يمكنها أن توفر لك مساحات عظيمة لتخزين الأغراض الخاصة بك.
الأضاءة من عناصر المهمة جداً التي يجب أخذها في الأعتبار فهي تستطيع أضافة لمسات من الجمال لإبراز التفاصيل الجمالية في التصميم، كما أن حمام مناسب بتصميم جيد يعني اضاءة جيدة. وللأضاءة أيضاً دوراً كبيراً في خلق شعوراً بمساحات أكبر داخل الحمامات صغيرة المساحة.
استعن في حمامك بلمسات من أضاءة
LED عند الأرفف والمرايات لأضافة أطلالة جذابة ومختلفة عند تصميم>
اللون الأبيض من اللمسات الجذابة جداً التي يفضل أن تستعين بها في تصميم حمامك لأضافة لمسة من البهجة والجاذبية، خاصةًَ أذا كانت مساحة الحمام لديك صغيرة ومحدودة فاللون الأبيض من الألوان الحيادية التي تعطيك شعوراً بالأتساع خاصةً مع دمجها مع لمسات من الطبيعة كالنباتات والزهور في التصميم.
الجدران الحجرية من اللمسات المميزة التي ستضيف لك لمسات من الجاذبية والأناقة خاصةً في تصميم الحمام الخاص بك، فالجدران الحجرية تستطيع أضافة لمسة من الدفئ على الحمام خاصةً مع دمجها مع عناصر كالخشب والأضاءة.
انثر الروائح العطرة في حمامك وأحرص على وجود المعطرات بأستمرار في الحمام الخاص بك، فمجرد وجود زجاجات معطر الجو في ثنايا الحمام تضيف أحساس قوي بالأنتعاش والحيوية داخل الحمام.
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