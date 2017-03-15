ترميم شقة مساحتها 150م لتصبح في منتهي الشياكة ستبهرك!

عشاق الألوان المحايدة ذات اللمسات الناعمة بالطبع سيحبون هذا المنزل الذي نرصد في كل غرفة من غرفه حس راقي وعصرية مفرطة وإبداع لا حدود له.. فكل تفصيلة به بداية من السقف إلى الأرضية وما بينهما تسحرك بأناقتها. المنزل كما نرى بمساحة معقولة تستوعب احتياجات أسرة صغيرة وفد يلائم أيضًا حديثي الزواج.. دعونا نكتشف أروقته الآن في جولة سريعة وخفيفة.
ساحة كبيرة مشرقة تضم غرفة المعيشة والمطبخ وغرفة تناول الطعام ثلاثتهم مرة واحدة بتوزيع رائع ومنظم للأثاث، الساحة كما نرى منيرة بسحر ضوء النهار المتسرب إليها بفضل النوافذ الزجاجية الشفافة والمتحالف مع الإضاءة الاصطناعية بمصادرها المتعددة كما نرى بوضوح في الصورة.
جميع ديكورات هذه الساحة في حالة اتساق وتناسق رهيب ليس هذا بغريب ونحن نجد الألوان كلها على وتيرة واحدة في كل غرفة على حدة ما بين الأبيض والبيج ولون العسل!
بلون العسل تألق هذا المطبخ الخشبي ذو التصميم الأنيق الذي تحب أن تراه في بيتك. المطبخ هنا يحتضن السفرة بكل ترحاب نظرًا لتصميمه على شكل حرف L والذي يكون أكثر استيعابًا لموائد الطعام في مساحته المتبقية خصوصًا إن لم يكن للمطبخ مائدة جزيرة.
وحدات الإضاءة تتألق هنا وتزيد الساحة جمالًا سواء تلك الكرة الورقية البيضاء التي تعتلي السفرة، أو اللمبات البسيطة المتدلية من السقف إلى المطبخ أو السبوتات التي تغلف حواف السقف بالكامل.
السفرة تتكون من مائدة مستطيلة لا تستحوذ على مساحة كبيرة من الساحة ويحيط بها ستة كراسي بيضاء بتصميم غريب لكنه عصري يجعلها خارجة عن المألوف.. يزين مائدة السفرة وعاء أسود مسطح به بعض الإكسسوارات والكرات اللامعة التي تجمل مظهرها أكثر ويمكن الاستعاضة عنها بمزهرية زجاجية أو كريستالية يزيدها سحرًا إضاءة تلك الكرة البيضاء الملتصقة بالسقف.
غرفة المعيشة من هذه الزاوية تظهر كاملة بجميع تفاصيلها في أروع صورها حيث تتكون من أريكة كبيرة تسع من أربعة لخمسة أفراد باللون الرمادي المائل إلى البيج امامها وحدة تلفاز قمة في البساطة والرقي تزينها نخبة من أرق الإكسسوارات الفضية.
نلمح هنا وحدة الإضاءة بنفس التصميم الذي لاحظناه من قبل في غرفة الطعام على هيئة كرة مجسمة بيضاء اللون تشعر وكأنها مصنوعة من الورق! لا يمكن أن ننهي وصف غرفة المعيشة دون أن نشير إلى روعة اختيار الخشب الباركية بلونه الرمادي ذو التعرجات البيج ليكون أرضية هذه الساحة.
حمام الشقة كما نرى هنا مصمم بلمسات تعشقها من نبض الطبيعة وبساطتها. الكثير من السطوع تشعر به في هذا الحمام بفضل الألوان المحايدة والمرايات التي تعكس الإضاءة بسحرها وروعتها.
نجد هنا أن شرائح الخشب المغلفة للأرضية انتقلت باحترافية لجدران كابينة الاستحمام بدلًا من الأرضية مما جعل الحمام بشكل فريد ومميز للغاية.. أما إذا انتقلنا لوحدة الحوض التخزينية بلونها البني الداكن مع وحدة الإضاءة المتدلية إليها سنجدهما ميزا هذا الركن بشدة.
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الألوان المحايدة.. التابلوهات وتوزيعها المدهش.. الإضاءة ومواضعها المذهلة.. فرش السرير وتصميمه الفندقي.. لمسات بسيطة باجتماعها هنا معًا تألقت غرفة النوم الرئيسية بهذا المنزل.