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ترميم شقة مساحتها 150م لتصبح في منتهي الشياكة ستبهرك!

Shery Abuzaid Shery Abuzaid
Ristrutturazione appartamento con linee moderne , Beniamino Faliti Architetto Beniamino Faliti Architetto مطبخ
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عشاق الألوان المحايدة ذات اللمسات الناعمة بالطبع سيحبون هذا المنزل الذي نرصد في كل غرفة من غرفه حس راقي وعصرية مفرطة وإبداع لا حدود له.. فكل تفصيلة به بداية من السقف إلى الأرضية وما بينهما تسحرك بأناقتها. المنزل كما نرى بمساحة معقولة تستوعب احتياجات أسرة صغيرة وفد يلائم أيضًا حديثي الزواج.. دعونا نكتشف أروقته الآن في جولة سريعة وخفيفة. 

المعيشة والمطبخ والسفرة يجتمعان معًا هنا

Ristrutturazione appartamento con linee moderne , Beniamino Faliti Architetto Beniamino Faliti Architetto غرفة المعيشة بلاط White
Beniamino Faliti Architetto

Beniamino Faliti Architetto
Beniamino Faliti Architetto
Beniamino Faliti Architetto

ساحة كبيرة مشرقة تضم غرفة المعيشة والمطبخ وغرفة تناول الطعام ثلاثتهم مرة واحدة بتوزيع رائع ومنظم للأثاث، الساحة كما نرى منيرة بسحر ضوء النهار المتسرب إليها بفضل النوافذ الزجاجية الشفافة والمتحالف مع الإضاءة الاصطناعية بمصادرها المتعددة كما نرى بوضوح في الصورة.

جميع ديكورات هذه الساحة في حالة اتساق وتناسق رهيب ليس هذا بغريب ونحن نجد الألوان كلها على وتيرة واحدة في كل غرفة على حدة ما بين الأبيض والبيج ولون العسل!

المطبخ والسفرة بلون العسل!

Ristrutturazione appartamento con linee moderne , Beniamino Faliti Architetto Beniamino Faliti Architetto مطبخ
Beniamino Faliti Architetto

Beniamino Faliti Architetto
Beniamino Faliti Architetto
Beniamino Faliti Architetto

بلون العسل تألق هذا المطبخ الخشبي ذو التصميم الأنيق الذي تحب أن تراه في بيتك. المطبخ هنا يحتضن السفرة بكل ترحاب نظرًا لتصميمه على شكل حرف L والذي يكون أكثر استيعابًا لموائد الطعام  في مساحته المتبقية خصوصًا إن لم يكن للمطبخ مائدة جزيرة.

وحدات الإضاءة تتألق هنا وتزيد الساحة جمالًا  سواء تلك الكرة الورقية البيضاء التي تعتلي السفرة، أو اللمبات البسيطة المتدلية من السقف إلى المطبخ أو السبوتات التي تغلف حواف السقف بالكامل. 

السفرة بتفاصيل أوضح وكذلك المعيشة

Ristrutturazione appartamento con linee moderne , Beniamino Faliti Architetto Beniamino Faliti Architetto مطبخ
Beniamino Faliti Architetto

Beniamino Faliti Architetto
Beniamino Faliti Architetto
Beniamino Faliti Architetto

السفرة تتكون من مائدة مستطيلة لا تستحوذ على مساحة كبيرة من الساحة ويحيط بها ستة كراسي بيضاء بتصميم غريب لكنه عصري يجعلها خارجة عن المألوف.. يزين مائدة السفرة وعاء أسود مسطح به بعض الإكسسوارات والكرات اللامعة التي تجمل مظهرها أكثر ويمكن الاستعاضة عنها بمزهرية زجاجية أو كريستالية يزيدها سحرًا إضاءة تلك الكرة البيضاء الملتصقة بالسقف.

المعيشة وسحر يغمر المكان

Ristrutturazione appartamento con linee moderne , Beniamino Faliti Architetto Beniamino Faliti Architetto غرفة المعيشة
Beniamino Faliti Architetto

Beniamino Faliti Architetto
Beniamino Faliti Architetto
Beniamino Faliti Architetto

غرفة المعيشة من هذه الزاوية تظهر كاملة بجميع تفاصيلها في أروع صورها حيث تتكون من أريكة كبيرة تسع من أربعة لخمسة أفراد باللون الرمادي المائل إلى البيج امامها وحدة تلفاز قمة في البساطة والرقي تزينها نخبة من أرق الإكسسوارات الفضية. 

نلمح هنا وحدة الإضاءة بنفس التصميم الذي لاحظناه من قبل في غرفة الطعام على هيئة كرة مجسمة بيضاء اللون تشعر وكأنها مصنوعة من الورق! لا يمكن أن ننهي وصف غرفة المعيشة دون أن نشير إلى روعة اختيار الخشب الباركية بلونه الرمادي ذو التعرجات البيج ليكون أرضية هذه الساحة.

الحمام وكثير من السطوع

Ristrutturazione appartamento con linee moderne , Beniamino Faliti Architetto Beniamino Faliti Architetto حمام
Beniamino Faliti Architetto

Beniamino Faliti Architetto
Beniamino Faliti Architetto
Beniamino Faliti Architetto

حمام الشقة كما نرى هنا مصمم بلمسات تعشقها من نبض الطبيعة وبساطتها. الكثير من السطوع تشعر به في هذا الحمام بفضل الألوان المحايدة والمرايات التي تعكس الإضاءة بسحرها وروعتها.

ركن الاستحمام وشرائح الخشب من جديد

Ristrutturazione appartamento con linee moderne , Beniamino Faliti Architetto Beniamino Faliti Architetto حمام
Beniamino Faliti Architetto

Beniamino Faliti Architetto
Beniamino Faliti Architetto
Beniamino Faliti Architetto

نجد هنا أن شرائح الخشب المغلفة للأرضية انتقلت باحترافية لجدران كابينة الاستحمام بدلًا من الأرضية مما جعل الحمام بشكل فريد ومميز للغاية.. أما إذا انتقلنا لوحدة الحوض التخزينية بلونها البني الداكن مع وحدة الإضاءة المتدلية إليها سنجدهما ميزا هذا الركن بشدة.

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رواق مدهش تكسيه شرائح الباركية وتزينه الإضاءة مع كم هائل من التابلوهات

Ristrutturazione appartamento con linee moderne , Beniamino Faliti Architetto Beniamino Faliti Architetto الممر الحديث، المدخل و الدرج
Beniamino Faliti Architetto

Beniamino Faliti Architetto
Beniamino Faliti Architetto
Beniamino Faliti Architetto

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غرفة النوم وتابلوهات كالكوريدور تمامًا

Ristrutturazione appartamento con linee moderne , Beniamino Faliti Architetto Beniamino Faliti Architetto غرفة نوم
Beniamino Faliti Architetto

Beniamino Faliti Architetto
Beniamino Faliti Architetto
Beniamino Faliti Architetto

الألوان المحايدة.. التابلوهات وتوزيعها المدهش.. الإضاءة ومواضعها المذهلة.. فرش السرير وتصميمه الفندقي.. لمسات بسيطة باجتماعها هنا معًا تألقت غرفة النوم الرئيسية بهذا المنزل.

الأبواب الخشبية: 21 تصميم مختلف.. ويستمر الإبداع!

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