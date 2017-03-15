ترميم شقة مساحتها 150م لتصبح في منتهي الشياكة ستبهرك!

بلون العسل تألق هذا المطبخ الخشبي ذو التصميم الأنيق الذي تحب أن تراه في بيتك. المطبخ هنا يحتضن السفرة بكل ترحاب نظرًا لتصميمه على شكل حرف L والذي يكون أكثر استيعابًا لموائد الطعام في مساحته المتبقية خصوصًا إن لم يكن للمطبخ مائدة جزيرة.

وحدات الإضاءة تتألق هنا وتزيد الساحة جمالًا سواء تلك الكرة الورقية البيضاء التي تعتلي السفرة، أو اللمبات البسيطة المتدلية من السقف إلى المطبخ أو السبوتات التي تغلف حواف السقف بالكامل.