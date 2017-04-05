25 فكرة لخزانات وأرفف لمساحة تخزين أكبر

هل تشعر بالاستياء كلما رأيت الخزانة محملة بالملابس المُبعثرة؟، الحصول على خزانة أكبر ليس دائمًا الحل إذًا ماذا تحتاج أن تفعل لكي يصبح الأثاث ملائم لاحتياجاتك، لكن على الأرحج نحن قلقين بشأن التكلفة التي تصاحب هذا النوع من المشاريع، يمكنك الاستعانة بنجار وتشتري الخامات المطلوبة، هناك كمية أفكار من خزانات الملابس يمكنك فعلها بنفسك في منزلك.
أفضل جزء هو أنه لا أحد من ضمن هذه المشاريع يحتاج لميزانية عالية، يمكنك استخدام خامات رخيصة مثل الأنابيب، أثاث مستعمل، أو الاستفادة من الجدران الغير مشغولة على الأقل، القي نظرة على هذه الأفكار لتلهمك في صناعة خزانة ملابسك.
قليل من الألواح الخشبية أو الأنابيب أو كلاهما معًا هذا كل ما تحتاجه لتنشأ مساحة تخزين لملابسك وإكسسواراتك، يمكنك إنشاء مجموعة أرفف لوضع ملابسك عليها وتثبيت أنابيب لتعليق ملابسك ببساطة .
علق أنبوبة بسيطة بواسطة حبل ملون مُتدلي من السقف لخلق مساحة لتعليق ملابسك، احتار مساحة فارغة بجوار جدار واملك مكان مثالي لتعليق المعاطف .
سوف تجد كنوز في ساحة المبيعات حتى ساحات الخردة، لو تستطيع ابحث عن خزانة قديمة ونظفها وادهنا من جديد واعد استخدامها .
لتتأكد من أنك تمتلك مساحة لتعليق الملابس وكذلك لطيها، ثبت ثلاثة أرفف أعلى خزانتك، سوف تعطيك هذه الفكرة مساحة أضافية لتعليق ملابسك.
لو لديك مساحة ثبت أرفف على جدار واحد واستخدم الآخر في تعليق ملابسك.
انشأ خزانة أنيقة من خلال ترتيب عصى خشبية طويلة لتخصيص هذه المساحة لتعليق ملابسك، يمكنك أيضًا بهذه الفكرة تعليق حقائب اليد.
هل تحب جزيرة مطبخك؟ يمكنك استخدام نفس الفكرة في غرفة الملابس تحديدًا خزانة ملابسك للحصول على مساحة تخزين أضافية، احصل على جزيرة بالأدراج لتخزين ملابسك.
ضف بعض الصناديق إلى خزانة ملابسك حتى تخزن الإكسسوارات أو ملابس الموسم الآخر .
ضف صينية حتى تضع الإكسسوارات عليها لتكون في متناول يديك .
لقراءة المقال التالي اضغط هنا: 10 نصائح لطرد الطاقة السلبية من منزلك