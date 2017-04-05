الرجاء استخدام متصفح احدث لان نسخه المتصفخ خاصتك غير مدعومه حاليا

حتي يتثني لك الحصول علي تجربه تصفح افضل لتصميمات المنازل لدينا، الرجاء تحميل نسخه متصفح أحدث مجانا من خلال النقر علي هذا الزر

الغرف
الخبراء
مجلة
سجل كخبير
بريميوم
خروج

25 فكرة لخزانات وأرفف لمساحة تخزين أكبر

Hanaa Ezzelarab Hanaa Ezzelarab
Die Welt von Elfa, Elfa Deutschland GmbH Elfa Deutschland GmbH غرفة الملابس
Loading admin actions …

هل تشعر بالاستياء كلما رأيت الخزانة محملة بالملابس المُبعثرة؟، الحصول على خزانة أكبر ليس دائمًا الحل إذًا ماذا تحتاج أن تفعل لكي يصبح الأثاث ملائم لاحتياجاتك، لكن على الأرحج نحن قلقين بشأن التكلفة التي تصاحب هذا النوع من المشاريع، يمكنك الاستعانة بنجار وتشتري الخامات المطلوبة، هناك كمية أفكار من خزانات الملابس يمكنك فعلها بنفسك في منزلك. 

أفضل جزء هو أنه لا أحد من ضمن هذه المشاريع يحتاج لميزانية عالية، يمكنك استخدام خامات رخيصة مثل الأنابيب، أثاث مستعمل، أو الاستفادة من الجدران الغير مشغولة على الأقل، القي نظرة على هذه الأفكار لتلهمك في صناعة خزانة ملابسك. 

1- استخدم الألواح الخشبية

Cabina Armadio, Contesini Studio & Bottega Contesini Studio & Bottega غرفة الملابس خشب نقي Wood effect
Contesini Studio &amp; Bottega

Contesini Studio & Bottega
Contesini Studio &amp; Bottega
Contesini Studio & Bottega

قليل من الألواح الخشبية أو الأنابيب أو كلاهما معًا هذا كل ما تحتاجه لتنشأ مساحة تخزين لملابسك وإكسسواراتك، يمكنك إنشاء مجموعة أرفف لوضع ملابسك عليها وتثبيت أنابيب لتعليق ملابسك ببساطة . 

2- علّق أنبوبة

Home Staging a Ponte Milvio, Flavia Case Felici Flavia Case Felici غرفة الملابس
Flavia Case Felici

Flavia Case Felici
Flavia Case Felici
Flavia Case Felici

علق أنبوبة بسيطة بواسطة حبل ملون مُتدلي من السقف لخلق مساحة لتعليق ملابسك، احتار مساحة فارغة بجوار جدار واملك مكان مثالي لتعليق المعاطف . 

3- اعد استخدام خزانة قديمة

Home Staging al Quartiere Collatino: Idee, Flavia Case Felici Flavia Case Felici غرفة الملابس
Flavia Case Felici

Flavia Case Felici
Flavia Case Felici
Flavia Case Felici

سوف تجد كنوز في ساحة المبيعات حتى ساحات الخردة، لو تستطيع ابحث عن خزانة قديمة ونظفها وادهنا من جديد واعد استخدامها . 

4- ضف الأرفف والأدراج

Wohnung Dror, Birgit Glatzel Architektin Birgit Glatzel Architektin غرفة الملابس خشب Red
Birgit Glatzel Architektin

Birgit Glatzel Architektin
Birgit Glatzel Architektin
Birgit Glatzel Architektin

لتتأكد من أنك تمتلك مساحة لتعليق الملابس وكذلك لطيها، ثبت ثلاثة أرفف أعلى خزانتك، سوف تعطيك هذه الفكرة مساحة أضافية لتعليق ملابسك.

5- ثبت رف في أحد الأركان

Cabina Armadio, Contesini Studio & Bottega Contesini Studio & Bottega غرفة الملابس خشب نقي Wood effect
Contesini Studio &amp; Bottega

Contesini Studio & Bottega
Contesini Studio &amp; Bottega
Contesini Studio & Bottega

لو لديك مساحة ثبت أرفف على جدار واحد واستخدم الآخر في تعليق ملابسك.

6- رتب عصى خشبية

Walk in Closet with storage for Shoes and Handbags designed and made by Tim Wood Tim Wood Limited غرفة الملابسمخزن
Tim Wood Limited

Walk in Closet with storage for Shoes and Handbags designed and made by Tim Wood

Tim Wood Limited
Tim Wood Limited
Tim Wood Limited

انشأ خزانة أنيقة من خلال ترتيب عصى خشبية طويلة لتخصيص هذه المساحة لتعليق ملابسك، يمكنك أيضًا بهذه الفكرة تعليق حقائب اليد.

تريد مساعدة في إتمام مشروع بيتك؟
تواصل معنا الآن

7- إضافة جزيرة

casa sul lungomare , BARBARA BARATTOLO ARCHITETTI BARBARA BARATTOLO ARCHITETTI غرفة الملابس
BARBARA BARATTOLO ARCHITETTI

BARBARA BARATTOLO ARCHITETTI
BARBARA BARATTOLO ARCHITETTI
BARBARA BARATTOLO ARCHITETTI

هل تحب جزيرة مطبخك؟ يمكنك استخدام نفس الفكرة في غرفة الملابس تحديدًا خزانة ملابسك للحصول على مساحة تخزين أضافية، احصل على جزيرة بالأدراج لتخزين ملابسك. 

8- اصنع خزانة ملابس مليئة بالأرفف

Vestidor, Trestrastos Trestrastos غرفة الملابس
Trestrastos

Trestrastos
Trestrastos
Trestrastos

9- ضف صناديق

Интерьер трехкомнатной квартиры в современном стиле, ЖК «наб. реки Карповки,10», Студия Павла Полынова Студия Павла Полынова غرفة الملابس
Студия Павла Полынова

Студия Павла Полынова
Студия Павла Полынова
Студия Павла Полынова

ضف بعض الصناديق إلى خزانة ملابسك حتى تخزن الإكسسوارات أو ملابس الموسم الآخر . 

10- ضف صينية للإكسسوارت

TÜ90, Studio DLF Studio DLF الممر الحديث، المدخل و الدرج
Studio DLF

Studio DLF
Studio DLF
Studio DLF

ضف صينية حتى تضع الإكسسوارات عليها لتكون في متناول يديك . 

11- صندوق متكامل

Die Welt von Elfa, Elfa Deutschland GmbH Elfa Deutschland GmbH غرفة الملابس
Elfa Deutschland GmbH

Elfa Deutschland GmbH
Elfa Deutschland GmbH
Elfa Deutschland GmbH

12- ثبت خطافات لتعليق حقائب اليد

Apartamento pequeno, Carolina Mendonça Projetos de Arquitetura e Interiores LTDA Carolina Mendonça Projetos de Arquitetura e Interiores LTDA غرفة الملابس
Carolina Mendonça Projetos de Arquitetura e Interiores LTDA

Carolina Mendonça Projetos de Arquitetura e Interiores LTDA
Carolina Mendonça Projetos de Arquitetura e Interiores LTDA
Carolina Mendonça Projetos de Arquitetura e Interiores LTDA

13-احتفظ بصناديق الأحذية للإكسسوارات

bungalow on boat club road pune, Mind Studio Mind Studio غرفة الملابس
Mind Studio

Mind Studio
Mind Studio
Mind Studio

14- استخدم أدراج الأحذية لتخزين مفارش السرير

Vestidor, Trestrastos Trestrastos غرفة الملابس
Trestrastos

Trestrastos
Trestrastos
Trestrastos

15- استخدم خطافات ستارة الحمام لتعليق الطرح

Appartamento SK alla Giudecca, Giorgio Pettenò Architetti Giorgio Pettenò Architetti غرفة الملابس
Giorgio Pettenò Architetti

Giorgio Pettenò Architetti
Giorgio Pettenò Architetti
Giorgio Pettenò Architetti

16- خصص مساحة مزدوجة لتعليق الملابس

CASA OC, Laboratorio di Progettazione Claudio Criscione Design Laboratorio di Progettazione Claudio Criscione Design غرفة الملابس White
Laboratorio di Progettazione Claudio Criscione Design

Laboratorio di Progettazione Claudio Criscione Design
Laboratorio di Progettazione Claudio Criscione Design
Laboratorio di Progettazione Claudio Criscione Design

17- خصص مساحة مثل السكة الحديد للحفاظ على ملابسك مفرودة

Cobertura Piratininga 2015, Catharina Quadros Arquitetura e Interiores Catharina Quadros Arquitetura e Interiores غرفة الملابس
Catharina Quadros Arquitetura e Interiores

Catharina Quadros Arquitetura e Interiores
Catharina Quadros Arquitetura e Interiores
Catharina Quadros Arquitetura e Interiores

18- احصل على خزانة ملابس صناعية

Casa em Sonoma, California, Antonio Martins Interior Design Inc Antonio Martins Interior Design Inc غرفة الملابس
Antonio Martins Interior Design Inc

Antonio Martins Interior Design Inc
Antonio Martins Interior Design Inc
Antonio Martins Interior Design Inc

19- خصص أدراج للرابطات العنق

Maison agrandie et rénovée de tous cotés, agence MGA architecte DPLG agence MGA architecte DPLG غرفة الملابس
agence MGA architecte DPLG

agence MGA architecte DPLG
agence MGA architecte DPLG
agence MGA architecte DPLG

20- علق سلال على الجدار

homify غرفة الملابس
homify

homify
homify
homify

21- ضف مقابض الأبواب لتعليق أشياء كثيرة

homify غرفة الملابس
homify

homify
homify
homify

22-ضع الشماعات تحت الأرفف

La reforma new-vintage de Gonzalo y Eva, emmme studio emmme studio غرفة الملابس
emmme studio

emmme studio
emmme studio
emmme studio

23- ضف سلال خوص لتخزين بياضات السرير او الإكسسوارات

Mansarda P, Studio Architettura Pappadia Studio Architettura Pappadia غرفة الملابس
Studio Architettura Pappadia

Studio Architettura Pappadia
Studio Architettura Pappadia
Studio Architettura Pappadia

24- استبدل بابك القديم بواحد قابل للطي

Appartement D, alain rouschmeyer architecture alain rouschmeyer architecture منازل
alain rouschmeyer architecture

alain rouschmeyer architecture
alain rouschmeyer architecture
alain rouschmeyer architecture

25- خصص أرفف وصناديق بفتحات صغيرة لتخزين الأحذية

Casa - Studio, ARCHILAB architettura e design ARCHILAB architettura e design غرفة المعيشة
ARCHILAB architettura e design

ARCHILAB architettura e design
ARCHILAB architettura e design
ARCHILAB architettura e design

لقراءة المقال التالي اضغط هنا: 10 نصائح لطرد الطاقة السلبية من منزلك

11 فكرة بسيطة لتطوير منزلك بتكلفة قليلة
هل استفدت من هذه الأفكار؟

تريد مساعدة في إتمام مشروع بيتك؟
تواصل معنا الآن

إكتشف أفكار لمنازلكم

منازل

منازل

غرفة المعيشة

غرفة المعيشة

مطبخ

مطبخ

غرفة نوم

غرفة نوم

حديقة

حديقة

حمام

حمام

غرفة السفرة

غرفة السفرة

مسبح

مسبح

Edit SEO element

هوميفاي, جدد منزلك

4.5

تصفح ملايين الصور من خلال تطبيق هوميفاي!

حمل التطبيق مجاناً
لا, شكراً