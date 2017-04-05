25 فكرة لخزانات وأرفف لمساحة تخزين أكبر

هل تشعر بالاستياء كلما رأيت الخزانة محملة بالملابس المُبعثرة؟، الحصول على خزانة أكبر ليس دائمًا الحل إذًا ماذا تحتاج أن تفعل لكي يصبح الأثاث ملائم لاحتياجاتك، لكن على الأرحج نحن قلقين بشأن التكلفة التي تصاحب هذا النوع من المشاريع، يمكنك الاستعانة بنجار وتشتري الخامات المطلوبة، هناك كمية أفكار من خزانات الملابس يمكنك فعلها بنفسك في منزلك.

أفضل جزء هو أنه لا أحد من ضمن هذه المشاريع يحتاج لميزانية عالية، يمكنك استخدام خامات رخيصة مثل الأنابيب، أثاث مستعمل، أو الاستفادة من الجدران الغير مشغولة على الأقل، القي نظرة على هذه الأفكار لتلهمك في صناعة خزانة ملابسك.