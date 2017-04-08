تصميم الحمام ليس أقل أهمية عن تصميم أي غرفة بالمنزل وذلك على عكس ما يظن بعض الناس، الذين يفكرون بأن كل الحمامات سواء ولا داعي للإبداع أو التركيز عند اختيار التصميم. فالحمام النظيف والمثالي مرآه لمنزل راقي وجميل، لذا وجب علينا الإهتمام بالمرآه التى تظهرنا أمام ضيوفنا.
واليوم هوميفاي تلفت انتباهنا إلى مجموعة من الأمور الخاطئة التى يرتكبها البعض، وبعض الأمور التى يهملها البعض عند تصميم الحمام، عن قصد أو ظنا منهم أنها لن تشكل فارقاً كبيراً في المظهر العام، كما تقدم لنا مجموعة من الحلول لنتجنب هذه الأخطاء، كل هذا في مقالنا 6 أخطاء شائعة عند تصميم الحمام عليك تجنبها.
من المهم اختيار خامات قوية التحمل في الحمام، ومعنى قوية التحمل هو أن تتحمل المياه والرطوبة العالية لأن هذا جزء من طبيعة المكان، فمن غير المقبول وجود أرضيات تمتص المياه وتتلف بفعل التشقق والإنصداع مما يجعل الحمام قبيح وصعب الاستخدام.ومن ضمن الخامات التى يجب تجنبها في الحمام هو الخشب الغير معالج ضد المياه ، والمعدن الذي يصدأ ولا يقاوم الرطوبة.
معظم الحمامات تخلو من النوافذ، أو تحتوى على نافذة صغيرة، وتعتمد على شفاط الهواء وذلك بسبب الطبيعة الخاصة للحمام التى تتطلب قدر عالي من الخصوصية، لذا فالإهتمام بالإضاءة الصناعية أمر ضروري للتعويض عن ذلك النقص في الإضاءة الطببيعية.
فمصباح السقف البسيط في الحمام لن يكفي من أجل الحصول على إضاءة جيدة، بل يجب توفر أباليك حائط على جانبي مرايا الحمام على أقل تقدير، بالإضافة إلى وحدات إضاءة موزعة في جوانب الحمام لتعزيز الإضاءة، كما يفضل استخدام أرضيات وحوائط بألوان فاتحة ونتجنب الألوان الداكنة التى تمتص الضوء وتقلل انتشاره.
على عكس ما يظن البعض فالحمام لا يجب أن يغرق في الألوان الكئيبة والمملة خوفاً من التكلف، فالحياة أقصر من امتلاك حمام ممل لأن هذا عكس طبيعة الحمام التى توفر لنا الإسترخاء بعد يوم طويل. لذا يمكنك دائماً اختيار الألوان التى تحبها في تصميم حمامك على أن تتأكد من كونها ملائمة لبعضها البعض باستشارة المصمم أو عجلة الألوان.
بدلاً من تخزين أغراض الحمام في مكان آخر خارج الحمام كالمطبخ، أو ترك أغراض الإستحمام والمناشف مبعثرة هنا وهناك بدون ترتيب، علينا تزويد الحمام بخزانة ذكية لتنظيمة، فهذا لن يتطلب مننا أكثر من عدة رفوف أنيقة، أو خزانة بسيطة لوضعها بجانب الحوض لتنظيم المنظفات. كما يمكننا دائماً اللجوء إلى السلال الخشبية التى تلائم كافة تصاميم الحمام، بل وتضيف إليها لمسة دافئة مميزة.
في الحمامات الصغيرة عليك الإختيار بين البانيو وكابينة الإستحمام لتجنب إهدار المساحة، ويفضل دائماً اختيار كابينة الحمام التى توفر مكان مثالي للإستحمام بدون تناثر المياه والصابون في المكان، على عكس البانيو الذي لا يمتك حاجز يمنع تنائر المياه كما أنه يستغل مساحة أكبر من الكابينة مما قد يجعل الحمام أكثر ضيقاً.
لا تستهن بتجهيزات الحمام وصيانة المرافق بحجة أنها غير مهمة أو بحجة التكاليف الباهظة، وذلك لأن التجهيزات الرديئة سوف تؤثر بالسلب على الحمام ككل وتفسد كل مجهودك الذي بذلته في جودة التصميم.
كما أن نظافة الحمام من الأمور الضرورية للغاية والتى لا يمكن إغفالها، لأن الحمام النظيف يعني صحة سليمة لأفراد الأسرة وواجهة مشرفة للمنزل أمام الزوار.