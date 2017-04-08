تصميم الحمام ليس أقل أهمية عن تصميم أي غرفة بالمنزل وذلك على عكس ما يظن بعض الناس، الذين يفكرون بأن كل الحمامات سواء ولا داعي للإبداع أو التركيز عند اختيار التصميم. فالحمام النظيف والمثالي مرآه لمنزل راقي وجميل، لذا وجب علينا الإهتمام بالمرآه التى تظهرنا أمام ضيوفنا.

واليوم هوميفاي تلفت انتباهنا إلى مجموعة من الأمور الخاطئة التى يرتكبها البعض، وبعض الأمور التى يهملها البعض عند تصميم الحمام، عن قصد أو ظنا منهم أنها لن تشكل فارقاً كبيراً في المظهر العام، كما تقدم لنا مجموعة من الحلول لنتجنب هذه الأخطاء، كل هذا في مقالنا 6 أخطاء شائعة عند تصميم الحمام عليك تجنبها.