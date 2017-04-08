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6 أخطاء شائعة عند تصميم الحمام عليك تجنبها

Fatma Abdallah Fatma Abdallah
Erbek Nif 3+1 Villa için Tasarımlar - Üst Kat, Penintdesign İç Mimarlık Penintdesign İç Mimarlık حمام
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تصميم الحمام ليس أقل أهمية عن تصميم أي غرفة بالمنزل وذلك على عكس ما يظن بعض الناس، الذين يفكرون بأن كل الحمامات سواء ولا داعي للإبداع أو التركيز عند اختيار التصميم. فالحمام النظيف والمثالي مرآه لمنزل راقي وجميل، لذا وجب علينا الإهتمام بالمرآه التى تظهرنا أمام ضيوفنا. 

واليوم هوميفاي تلفت انتباهنا إلى مجموعة من الأمور الخاطئة التى يرتكبها البعض، وبعض الأمور التى يهملها البعض عند تصميم الحمام، عن قصد أو ظنا منهم أنها لن تشكل فارقاً كبيراً في المظهر العام، كما تقدم لنا مجموعة من الحلول لنتجنب هذه الأخطاء، كل هذا في مقالنا 6 أخطاء شائعة عند تصميم الحمام عليك تجنبها.

1- تجنب الخامات الغير مناسبة

Yeşil Vadi Erguvan Evi, İstanbul., BABA MİMARLIK MÜHENDİSLİK BABA MİMARLIK MÜHENDİSLİK حمام
BABA MİMARLIK MÜHENDİSLİK

BABA MİMARLIK MÜHENDİSLİK
BABA MİMARLIK MÜHENDİSLİK
BABA MİMARLIK MÜHENDİSLİK

من المهم اختيار خامات قوية التحمل في الحمام، ومعنى قوية التحمل هو أن تتحمل المياه والرطوبة العالية لأن هذا جزء من طبيعة المكان، فمن غير المقبول وجود أرضيات تمتص المياه وتتلف بفعل التشقق والإنصداع مما يجعل الحمام قبيح وصعب الاستخدام.ومن ضمن الخامات التى يجب تجنبها في الحمام هو الخشب الغير معالج ضد المياه ، والمعدن الذي يصدأ ولا يقاوم الرطوبة.

2- تجنب الإضاءة السيئة

Camões - Home decor, Staging Factory Staging Factory حمام
Staging Factory

Staging Factory
Staging Factory
Staging Factory

معظم الحمامات تخلو من النوافذ، أو تحتوى على نافذة صغيرة، وتعتمد على شفاط الهواء وذلك بسبب الطبيعة الخاصة للحمام التى تتطلب قدر عالي من الخصوصية، لذا فالإهتمام بالإضاءة الصناعية أمر ضروري للتعويض عن ذلك النقص في الإضاءة الطببيعية.

فمصباح السقف البسيط في الحمام لن يكفي من أجل الحصول على إضاءة جيدة، بل يجب توفر أباليك حائط على جانبي مرايا الحمام على أقل تقدير، بالإضافة إلى وحدات إضاءة موزعة في جوانب الحمام لتعزيز الإضاءة، كما يفضل استخدام أرضيات وحوائط بألوان فاتحة ونتجنب الألوان الداكنة التى تمتص الضوء وتقلل انتشاره.

3- تجنب ملل الألوان

Kids Bathroom Viterbo Interior design حمام
Viterbo Interior design

Kids Bathroom

Viterbo Interior design
Viterbo Interior design
Viterbo Interior design

على عكس ما يظن البعض فالحمام لا يجب أن يغرق في الألوان الكئيبة والمملة خوفاً من التكلف، فالحياة أقصر من امتلاك حمام ممل لأن هذا عكس طبيعة الحمام التى توفر لنا الإسترخاء بعد يوم طويل. لذا يمكنك دائماً اختيار الألوان التى تحبها في تصميم حمامك على أن تتأكد من كونها ملائمة لبعضها البعض باستشارة المصمم أو عجلة الألوان.

4- لا تغفل مساحات التخزين

Erbek Nif 3+1 Villa için Tasarımlar - Üst Kat, Penintdesign İç Mimarlık Penintdesign İç Mimarlık حمام
Penintdesign İç Mimarlık

Penintdesign İç Mimarlık
Penintdesign İç Mimarlık
Penintdesign İç Mimarlık

بدلاً من تخزين أغراض الحمام في مكان آخر خارج الحمام كالمطبخ، أو ترك أغراض الإستحمام والمناشف مبعثرة هنا وهناك بدون ترتيب، علينا تزويد الحمام بخزانة ذكية لتنظيمة، فهذا لن يتطلب مننا أكثر من عدة رفوف أنيقة، أو خزانة بسيطة لوضعها بجانب الحوض لتنظيم المنظفات. كما يمكننا دائماً اللجوء إلى السلال الخشبية التى تلائم كافة تصاميم الحمام، بل وتضيف إليها لمسة دافئة مميزة.

5- بانيو أم كابينة استحمام

Çalışmalar, RAGHAN YAPI PROJE MİMARLIK RAGHAN YAPI PROJE MİMARLIK حمام
RAGHAN YAPI PROJE MİMARLIK

RAGHAN YAPI PROJE MİMARLIK
RAGHAN YAPI PROJE MİMARLIK
RAGHAN YAPI PROJE MİMARLIK

في الحمامات الصغيرة عليك الإختيار بين البانيو وكابينة الإستحمام لتجنب إهدار المساحة، ويفضل دائماً اختيار كابينة الحمام التى توفر مكان مثالي للإستحمام بدون تناثر المياه والصابون في المكان، على عكس البانيو الذي لا يمتك حاجز يمنع تنائر المياه كما أنه يستغل مساحة أكبر من الكابينة مما قد يجعل الحمام أكثر ضيقاً.

6- تجنب التجهيزات والصيانة الرديئة

ARTILHARIA UM, Lisboa, LAVRADIO DESIGN LAVRADIO DESIGN حمام Metallic/Silver
LAVRADIO DESIGN

LAVRADIO DESIGN
LAVRADIO DESIGN
LAVRADIO DESIGN

لا تستهن بتجهيزات الحمام وصيانة المرافق بحجة أنها غير مهمة أو بحجة التكاليف الباهظة، وذلك لأن التجهيزات الرديئة سوف تؤثر بالسلب على الحمام ككل وتفسد كل مجهودك الذي بذلته في جودة التصميم.

كما أن نظافة الحمام من الأمور الضرورية للغاية والتى لا يمكن إغفالها، لأن الحمام النظيف يعني صحة سليمة لأفراد الأسرة وواجهة مشرفة للمنزل أمام الزوار.

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