منازلنا تعكس شخصياتنا وذوقنا الراقي، لذا علينا أن نقوم بتصميمها بما يتوافق مع ميوولنا وأهوائنا، لنحصل على بيئة مريحة نستطيع العيش فيها بسلام نفسي. ولكن عند اختيار التصميم الذي نحبه علينا أن نتأكد أولاً أنه يلائم معايير الذوق الراقي، كما يجب أن نعرف أن تخيل التميم يختلف كثيراً عند التطبيق في الواقع، لذا فالتصميم الغير مدروس قد يؤدي إلى نتائج سيئة وعكسية.

واليوم تقدم لنا هوميفاي دليل شامل عن الأخطار التى قد يرتكبها البعض عند تصميم المنزل، والتى تؤدي إلى ديكورات متكلفة وغير أنيقة قد تدمر المجهودات التى بذلتها من أجل منزل جميل، كما تقدم لنا طرق تجنب هذه الأخطاء، كل هذا في 6 أخطاء يجب تجنبها للحصول على منزل أجمل وأبسط…