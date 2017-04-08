منازلنا تعكس شخصياتنا وذوقنا الراقي، لذا علينا أن نقوم بتصميمها بما يتوافق مع ميوولنا وأهوائنا، لنحصل على بيئة مريحة نستطيع العيش فيها بسلام نفسي. ولكن عند اختيار التصميم الذي نحبه علينا أن نتأكد أولاً أنه يلائم معايير الذوق الراقي، كما يجب أن نعرف أن تخيل التميم يختلف كثيراً عند التطبيق في الواقع، لذا فالتصميم الغير مدروس قد يؤدي إلى نتائج سيئة وعكسية.
واليوم تقدم لنا هوميفاي دليل شامل عن الأخطار التى قد يرتكبها البعض عند تصميم المنزل، والتى تؤدي إلى ديكورات متكلفة وغير أنيقة قد تدمر المجهودات التى بذلتها من أجل منزل جميل، كما تقدم لنا طرق تجنب هذه الأخطاء، كل هذا في 6 أخطاء يجب تجنبها للحصول على منزل أجمل وأبسط…
الحصول على منزل أنيق وبسيط لا يتطلب الكثير سوى بعض الملاحظات سهلة التطبيق، ومن ضمن هذه الملاحظات الحفاظ على نعومة وبساطة خطوط التصميم، وفي الصورة نجد غرفة معيشة على الطراز الآسيوي، تطل على حديقة مبهرة الجمال وغنية بالنباتات الخضراء. لذا حافظ المصمم على بساطة تصميم غرفة المعيشة باللونين البيج الفاتح والكريمي، واكتفى بالألوان الطبيعية التى تستمدها الغرفة من المظهر الطبيعي الخارجي، مما خلق أجواء متناغمة بين الداخل والخارج في بساطة شديدة وبدون تكلف.
هذه الغرفة الرائقة والأنيقة من تصميم carughi-studio، ورغم احتوائها على عدد قليل من الأثاث إلا أنها تبدو آيه في التميز. حيث أن الغرفة تحتوى على ثلاثة قطع من الأثاث أريكة كبيرة مريحة بلون أبيض ووسائد ملونة بالبرتقالي مع الأبيض، بالإضافة إلى كرسي معدني بسيط وطاولة قهوة خشبية بسطح زجاجي.
وقد سمح عدد الأثاث القليل في سهولة الحركة بالمكان بدون اختناق وعرقلة، وسمح أيضاً بانتقال الهواء والإضاءة في الغرفة بشكل سلس مما يجعلها مريحة للأعصاب.
يجب الالتفات إلى تناغم الخامات في الغرفة، من أجل مظهر بسيط وأجمل للمنزل. فعلى سبيل المثال إن كنت من محبي التصاميم الريفية الهادئة يمكنك اعتماد خامات الخشب الفاتحة مع ديكورات من الحجر الطبيعي المتميز. أو إذا كنت تحب الأسلوب الحدائي الناعم يمكنك اعتماد الأخشاب مع اللون الأبيض العصري كما نجد في هذا التصميم الرائع لغرفة السفرة، والتى نلاحظ فيها أيضاً استخدام لمسات المعدن في المرايا ومصباح السقف مما يشعرنا بالتوازن بين الخامات الدافئة والباردة في الغرفة.
يجب طلاء كل غرفة على حسب طبيعتها، وغرف الأطفال تحديداً تحتاج إلى تركيز كبير عند الإختيار لأن هذه الألوان سوف تؤثر على نفسية الطفل شئنا أم أبينا. لذا يفضل دائماً الإبتعاد عن الألوان الداكنة أو الكئيبة، واختيار الألوان الزاهية بدلاً منها، فعلى سبيل المثال يفضل اختيار درجات زاهية من ألوان الباستيل لخلق بيئة مريحة في غرفة طفلك وتساعد في انتشار الإضاءة في الغرفة للحفاظ على نظر الطفل على عكس الطلاء الداكن الذي يمنص الضوء ويضعف انتشاره في الغرفة.
المبالغة في الزخارف والرسومات يعطي نتائج سلبية على الدوام، لذا يفضل اعتماد تصاميم مينيمال تعتمد على الأسطح الملساء والألوان الهادئة في تصميمات غنية بالخطوط المستقيمة، أو اختيار الزخارف في ديكور واحد بالمكان كورق الحائط أو لوحة كبيرة لمنظر طبيعي أو عمل فني، مع الحفاظ على حيادية باقي العناصر في المكان.
المنزل الجميل والبسيط يتسم بالضرورة على مطبخ نظيف ومنظم، وذلك لأن المطبخ الغير منظم قادر على خلق الفوضى في المنزل كله. لذا احرص دائماً على نظام المطبخ وتهيئة بيئة صحية ومسالمة بداخله من خلال اعتماد ألوان هادئة للخزانات، وتزويدة بنافذة كبيرة تساعد في دخول الضوء الطبيعي الذي ينشر الحيوية في المكان. ونرى في الصورة مطبخ مثالي يتألق باللون الأزرق السماوي مع الأوف وايت في تصميم حداثي بسيط للخزنات المطبخ، مما يجعل المكان عملي ومنعش!.