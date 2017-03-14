الحمام النظيف والجميل هو عنوان المنزل الراقي والأنيق، وهناك طرق عدة تمكننا من الحصول على حمام نظيف وجميل، منها التصاميم المبتكرة والخامات الفاخرة والإهتمام بالتفاصيل ولمسات الطبيعة بالحمام، ولكننا اليوم سوف نسلط الضوء على ديكورات تجعل الحمام مكان مدهش في موضوعنا 8 أفكار تجعل الحمام في منتهى الأناقة والتميز! والذي يمكنك اقتباسها في تجميل حمام منزلك.
يعد البانيو المنفصل عن الحائط لمسة ديكورية رائعة في حد ذاته، لما له من تأثير راقي ومبتكر على الحمام، كما يمكنك اختيار هذا البانيو بتصميمات مختلفة مثل البانيو البيضاوي الانسيابي، أو المستطيل حاد الزوايا وغيرها من التصاميم التى تناسب الأذواق المختلفة التى تضيف لمسة ترف على الحمام.
يمكن للحوض أن يغير تماماً من مظهر الحمام، وذلك لأنه قطعة رئيسية في الحمام لايمكن الاستغناء عنها، كما أنها كثيرة الإستخدام وبالتالي من السهل أن تلفت نظر الزوار بتصميمها المختلف والمدهش كما لفت انتباهنا هذا الحمام ذو الحوض الأنيق من تصميم christopher-architecture-interiors.
المرايا بتصاميمها المتعددة من أنسب الديكورات للحمامات الصغيرة والضيقة، وذلك لقدرتها على مضاعفة الفراغ الوهمي وتعزيز انتشار الضوء في المكان مما يوحي بالاتساع. وفي هذا الحمام استعان المصمم بمرايا كبيرة بطول وعرض الحائط مقسمة إلى أجزاء صغيرة على شكل ماسي أو معين، وهو ما يجعلها أكثر إثارة من المرايا الملساء.
في الآونة الأخيرة لم يقتصر ورق الحائط على غرف المعيشة وغرف النوم، بل اتسعت استخداماته حتى شملت المطبخ والحمام. ونرى هنا حمام يتألق بورق حائط مقاوم للمياه وبتصميم لامع بدرجات البيج والكريمي الناعمة التى جعلت الحمام يبدو كحمام الفنادق الفاخرة.
إضافة الإكسسوارات الذهبية إلى حمامك، خطوة موفقة لن تندم عليها، خاصة من يحبون النمط الكلاسيكي يمكنهم استخدام التجهيزات المعدنية باللون الأوكسيدية أو الذهبي والتى تعتبر ألوان مميزة لهذا النمط الذي يعبرعن الرفاهية والفخامة.
إذا كان حمام منزلك يطل على فناءك الخاص أو حديقة المنزل، يمكنك صنع نافذة كبيرة في الحائط لتسمح بانتشارالضوء الطبيعي الذي يبرو تفاصيل تصميم الحمام ويزيدها جمالاً، كما يساعد في تنقية الهواء ومنع الرطوبة والجرائيم بالحمام.
وجود خزانة لترتيب وتنظيم أغراض الحمام أمر ضروري للحصول على حمام نظيف بدون فوضى، وتصميم الخزانة يساعد في إتمام المظهر العام للحمام، فهناك الخزانات الخشبية التى تضيف لمسات دافئة، وأخرى معدنية تعطي لمسة عصرية باردة على الأجواء، ونرى هنا خزانات ذات لون أحمر جريء تكسر رتابة الألوان الحيادية في الحمام وتكسبة شخصية فريدة.
اعتدنا على شكل السيراميك المربع أو المستطيل ولكن رؤية أجزاء السيراميك بأشكال غير متساوية ومليئة بالمنحنيات يعد شيئاً فريد من نوعه وغير تقليدي، لذا فاعتماد هذا النوع من السيراميك في الحمام سوف يعطيه مظهر رائع دون شك، ونجد هنا أن الحمام يشبه كثيراً مياه البحر بفضل مظهره اللامع والانسيابي باللون الأزرق المنعش.