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8 أفكار تجعل الحمام في منتهى الأناقة والتميز!

Fatma Abdallah Fatma Abdallah
French Normandy Indian Springs Home, Christopher Architecture & Interiors Christopher Architecture & Interiors حمام
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الحمام النظيف والجميل هو عنوان المنزل الراقي والأنيق، وهناك طرق عدة تمكننا من الحصول على حمام نظيف وجميل، منها التصاميم المبتكرة والخامات الفاخرة والإهتمام بالتفاصيل ولمسات الطبيعة بالحمام، ولكننا اليوم سوف نسلط الضوء على ديكورات تجعل الحمام مكان مدهش في موضوعنا 8 أفكار تجعل الحمام  في منتهى الأناقة والتميز! والذي يمكنك اقتباسها في تجميل حمام منزلك.

1- بانيو منفصل

French Normandy Indian Springs Home, Christopher Architecture & Interiors Christopher Architecture & Interiors حمام
Christopher Architecture &amp; Interiors

Christopher Architecture & Interiors
Christopher Architecture &amp; Interiors
Christopher Architecture & Interiors

يعد البانيو المنفصل عن الحائط لمسة ديكورية رائعة في حد ذاته، لما له من تأثير راقي ومبتكر على الحمام، كما يمكنك اختيار هذا البانيو بتصميمات مختلفة مثل البانيو البيضاوي الانسيابي، أو المستطيل حاد الزوايا وغيرها من التصاميم التى تناسب الأذواق المختلفة التى تضيف لمسة ترف على الحمام.

2- حوض أنيق

French Normandy Indian Springs Home, Christopher Architecture & Interiors Christopher Architecture & Interiors حمام
Christopher Architecture &amp; Interiors

Christopher Architecture & Interiors
Christopher Architecture &amp; Interiors
Christopher Architecture & Interiors

يمكن للحوض أن يغير تماماً من مظهر الحمام، وذلك لأنه قطعة رئيسية في الحمام لايمكن الاستغناء عنها، كما أنها كثيرة الإستخدام وبالتالي من السهل أن تلفت نظر الزوار بتصميمها المختلف والمدهش كما لفت انتباهنا هذا الحمام ذو الحوض الأنيق من تصميم christopher-architecture-interiors.

3- مرآة ساحرة

M.P. Residence, Kerim Çarmıklı İç Mimarlık Kerim Çarmıklı İç Mimarlık حمام
Kerim Çarmıklı İç Mimarlık

Kerim Çarmıklı İç Mimarlık
Kerim Çarmıklı İç Mimarlık
Kerim Çarmıklı İç Mimarlık

المرايا بتصاميمها المتعددة من أنسب الديكورات للحمامات الصغيرة والضيقة، وذلك لقدرتها على مضاعفة الفراغ الوهمي وتعزيز انتشار الضوء في المكان مما يوحي بالاتساع. وفي هذا الحمام استعان المصمم بمرايا كبيرة بطول وعرض الحائط مقسمة إلى أجزاء صغيرة على شكل ماسي أو معين، وهو ما يجعلها أكثر إثارة من المرايا الملساء.

4- ورق حائط مبتكر

French Normandy Indian Springs Home, Christopher Architecture & Interiors Christopher Architecture & Interiors حمام
Christopher Architecture &amp; Interiors

Christopher Architecture & Interiors
Christopher Architecture &amp; Interiors
Christopher Architecture & Interiors

في الآونة الأخيرة لم يقتصر ورق الحائط على غرف المعيشة وغرف النوم، بل اتسعت استخداماته حتى شملت المطبخ والحمام. ونرى هنا حمام يتألق بورق حائط مقاوم للمياه وبتصميم لامع بدرجات البيج والكريمي الناعمة التى جعلت الحمام يبدو كحمام الفنادق الفاخرة.

5- إكسسوارات ذهبية

Interior Designs , CCT INVESTMENTS CCT INVESTMENTS حمام
CCT INVESTMENTS

CCT INVESTMENTS
CCT INVESTMENTS
CCT INVESTMENTS

إضافة الإكسسوارات الذهبية إلى حمامك، خطوة موفقة لن تندم عليها، خاصة من يحبون النمط الكلاسيكي يمكنهم استخدام التجهيزات المعدنية باللون الأوكسيدية أو الذهبي والتى تعتبر ألوان مميزة لهذا النمط الذي يعبرعن الرفاهية والفخامة.

6- نافذة كبيرة

Spanish Colonial Interiors, Christopher Architecture & Interiors Christopher Architecture & Interiors حمام
Christopher Architecture &amp; Interiors

Christopher Architecture & Interiors
Christopher Architecture &amp; Interiors
Christopher Architecture & Interiors

إذا كان حمام منزلك يطل على فناءك الخاص أو حديقة المنزل، يمكنك صنع نافذة كبيرة في الحائط لتسمح بانتشارالضوء الطبيعي الذي يبرو تفاصيل تصميم الحمام ويزيدها جمالاً، كما  يساعد في تنقية الهواء ومنع الرطوبة والجرائيم بالحمام.

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7- خزانة فريدة

Banyo Projelerimiz, Monarch Mutfak Monarch Mutfak حمام
Monarch Mutfak

Monarch Mutfak
Monarch Mutfak
Monarch Mutfak

وجود خزانة لترتيب وتنظيم أغراض الحمام أمر ضروري للحصول على حمام نظيف بدون فوضى، وتصميم الخزانة يساعد في إتمام المظهر العام للحمام، فهناك الخزانات الخشبية التى تضيف لمسات دافئة، وأخرى معدنية تعطي لمسة عصرية باردة على الأجواء، ونرى هنا خزانات ذات لون أحمر جريء تكسر رتابة الألوان الحيادية في الحمام وتكسبة شخصية فريدة.

8- منحنيات ناعمة

homify حمام
homify

homify
homify
homify

اعتدنا على شكل السيراميك المربع أو المستطيل ولكن رؤية أجزاء السيراميك بأشكال غير متساوية ومليئة بالمنحنيات يعد شيئاً فريد من نوعه وغير تقليدي، لذا فاعتماد هذا النوع من السيراميك في الحمام سوف يعطيه مظهر رائع دون شك، ونجد هنا أن الحمام يشبه كثيراً مياه البحر بفضل مظهره اللامع والانسيابي باللون الأزرق المنعش.

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