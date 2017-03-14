شقة فاخرة في القاهرة تتألق بالنمط الكلاسيكي

تقع غرفة الإستقبال بجانب مدخل الشقة مباشرة، وتتميز بأنها مفصولة عن بقية المنزل عن طريق باب، وهو ما يمنح خصوصية كبيرة لأفراد المنزل.

تميزت غرفة الإستقبال بالبساطة والرقي، حيث أنها اعتمدت على أثاث مريح عبارة عن ركنة بسيطة تناسب الغرف صغيرة مساحة، وتتميز الركنة بوسائدها المتعددة باللونين البيج المنقوش مثل الأريكة وبالأحمر الفاتح مثل ورق الحائط اللافت خلفها.