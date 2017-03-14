شقة فاخرة في القاهرة تتألق بالنمط الكلاسيكي

تأخذنا هوميفاي اليوم في جولة بالقاهرة وتحديداً بالمعادي، حيث تقع شقة فاخرة من تصميم الرواد العرب، وتتميز الشقة بالمساحة الكبيرة التى تناسب العائلة، حيث تحتوي على 3 غرف استقبال و3 غرف ومطبخ وحمام. وسوف نلاحظ معاً حسن تقسيم المساحات بالشقة وروعة توزيع الأثاث، هذا وقد كان للأسلوب الكلاسيكي الذي اعتمده المصمم أثر رائع على المنزل بصورة عامة، حيث بدا المنزل فاخراً للغاية بفضل هذا الأسلوب وديكوراته المميزة.
نبدأ جولتنا بمدخل المنزل الذي يتألق بلمسة الطبيعة والنباتات الخضراء التى عززت الطاقة الإيجابية في المكان، ويتميز مدخل المنزل بباب كبير الحجم يوحي بالترحيب والود عند دخول الضيوف. كما يظهر المدخل واسع ومشرق بفضل اعتماد مرآة كبيرة ذات إطار كلاسيكي مزخرف باللون الذهبي، والتى أوحت باتساع الفراغ، كما كان للإضاءة المميزة وأرضيات البورسلين بلون فاتح للأرضيات دور كبير في المظهر الواسع للمكان.
تقع غرفة الإستقبال بجانب مدخل الشقة مباشرة، وتتميز بأنها مفصولة عن بقية المنزل عن طريق باب، وهو ما يمنح خصوصية كبيرة لأفراد المنزل.
تميزت غرفة الإستقبال بالبساطة والرقي، حيث أنها اعتمدت على أثاث مريح عبارة عن ركنة بسيطة تناسب الغرف صغيرة مساحة، وتتميز الركنة بوسائدها المتعددة باللونين البيج المنقوش مثل الأريكة وبالأحمر الفاتح مثل ورق الحائط اللافت خلفها.
تم تزيين حائط التلفاز بديكورات حجرية مميزة لتسليط الضوء على هذا الركن، وجاءت الستائر والسجاد بالغرفة بألوان فاتحة من درجات البيج والزتوني. وما كانت الغرفة لتظهر بهذا الشكل من دون الإضاءة الرائعة المثبتة على السقف وبداخل تجاويفة، بالإضافة إلى الإضاءة الطبيعية الجيدة من النافذة الكبيرة التى أبرزت تفاصيل وجمال الغرفة.
بالخروج من غرفة الإستقبال والدخول إلى بقية المنزل نجد مساحة إجتماعية بأسلوب الفراغ المفتوح، وتحتوى هذه المساحة على غرفة معيشة وغرفة سفرة.
تظهر غرفة المعيشة بأثاث كلاسيكي فاخر بدرجات البيج والكريمي مع سجاد بسيط بنفس الألوان، وقد قام المصمم بالإهتمام بحائط التلفاز هنا أيضاً، حيث قام باعتماد ورق حائط مميز للحائط.
في الناحية الأخرى من الفراغ المفتوح نجد غرفة السفرةالتى تتسع للكثير من الأفراد، بفضل طاولة الطعام كبيرة الحجم. وتظهر طاولة الطعام بلون كريمي فاتح، وقد تم تزيينها بأدوات مائدة رائعة وكراسي سفرة مريحة بأقمشة منقوشة بنقشات هادئة وأنيقة.
وبجانب السفرة يوجد كونسول ذهبي لافت ومن فوقة مرآة مذهبة بتصميم كلاسيكي، بالإضافة إلى أباليك حائط على جانبي المرآة، وتم تزويد هذا الركن بكراسي فريدة التصميم بلون طوبي مميز، ونلاحظ أن وجود هذا الركن الغني بالتفاصيل قد عزز من أناقة الغرفة وأعطاها مظهر أفضل بكثير من ترك هذا الحائط فارغاً.
بالرغم من اعتماد جميع غرف الإستقبال على النمط الكلاسيكي، إلا أن تصميم كل غرفة قد بداً فريداً وختلفاً عن بقية الغرف. وفي الصورة نرى غرفة استقبال بأثاث مميز من الخشب المشغول بلون ذهبي مبهر، وبجانبها يوجد سفرة باللون البني الداكن الذي يتلائم مع ألوان السجاد بالغرف وألوان نوافذ الحائط المتعددة.
يظهر الحمام بأرضيات من السيراميك باللون البيج الفاتح، وحوائط من السيراميك أيضاً باللونين البني والبيج. ويظهر الحوض بتصميم انسيابي من الرخام، مع خزانة كلاسيكية لافتة باللون الأوكسيدية المميز، ونلاحظ أن المصمم قد حقق المعادلة الصعبة للأناقة بدون تكلف باعتماده على الخامات الفاخرة مع الألوان الترابية الهادئة.
وفي نهاية جولتنا يفاجئنا المطبخ الذي جاء مخالفاً لجميع التوقعات، فقد جاء المطبخ بتصميم حديث وشبابي وليس كلاسيكي كما كنا نتوقع. وقد جاء اختيارالأسلوب الحداثي للمطبخ مناسباً لطبيعة المطبخ التى تحتاج إلى العملية والمرونة حتى لا تتسبب في حدوث الفوضى في المطبخ، والتى قد يتسبب فيها الأسلوب الكلاسيكي المليء بالزخرفة والتفاصيل الضخمة.