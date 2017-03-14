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25 فكرة ذكية للتخزين تجعل المنزل منظم باستمرار

Fatma Abdallah Fatma Abdallah
MN Residence, deDraft Ltd deDraft Ltd الاسكندنافية، الممر، رواق، &، درج
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جميعنا يود الحصول على منزل منظم باستمرار بعيداً عن الفوضى والعشوائية، لذا نبحث دائماً عن الحلول والحيل التى تحافظ على نظافة ونظام المنزل، فنجد الكثير من الأفكار الواقعية والقابلة للتطبيق والأخرى الخيالية التى لا تصلح أن تكون غير حبر على ورق!

ولكننا اليوم أحضرنا لكم 25 فكرة ذكية للتخزين تجعل المنزل منظم باستمرار، وهذه الأفكار تتميز بكونها قابلة للتطبيق وتحقق الفوائد المرجوة منها بدون تكاليف كبيرة أو بدون تكاليف من الأساس في أحيان كثيرة، فهيا نشاهدها معاً…

1- ترتيب المدخل

MN Residence, deDraft Ltd deDraft Ltd الاسكندنافية، الممر، رواق، &، درج
deDraft Ltd

MN Residence

deDraft Ltd
deDraft Ltd
deDraft Ltd

وجود شماعات مرتبة بطريقة ذكية عند المدخل، تجعل المكان رائق ومنظم، كما أنها فكرة ترحيبية رائعة بالضيف الذي سيجد مكان مناسب لوضع معطفة بمجرد دخوله من المنزل بدلاً من أن يبحث عن مكان أو كرسي يضع عليه المعطف.

2- استغلال السلم

130 Cheviot Gardens, Roberts 21st Century Design Roberts 21st Century Design سلالم وأروقة مخزن
Roberts 21st Century Design

130 Cheviot Gardens

Roberts 21st Century Design
Roberts 21st Century Design
Roberts 21st Century Design

لم يعد ترك المكان أسف السلم فارغاً من الأمور المقبولة، لأن هناك الكثير من الأفكار لاستغلال هذه المساحة، من بينها وضع الأدراج والرفوف لتخزين الألعاب أو الأحذية أو حتى الكتب.

3- أدراج مبتكرة في زوايا المطبخ

Grosvenor | Luxury American Walnut Kitchen Davonport مطبخ خشب Wood effect
Davonport

Grosvenor | Luxury American Walnut Kitchen

Davonport
Davonport
Davonport

إذا كنت لا تعرف الطريقة السليمة لاستغلا زوايا مطبخك إليك هذه الطريقة الذكية والعملية في الصورة، والتى تسمح بتحقيق أقصى استفادة من الزوايا لتخزين أدوات المطبخ.

4- تنظيم المطابخ الصغيرة

Mighty Plate rack The Plate Rack مطبخرفوف وأدراج
The Plate Rack

Mighty Plate rack

The Plate Rack
The Plate Rack
The Plate Rack

لا تجعل من صغر مساحة المكان مبرراً للفوضى، فباستخدام أبسط الوسائل يمكنك تنظيم المكان وترتيبه، كما نرى في هذا المطبخ الصغيروالمرتيب بفضل الحامل المعدني الذي ضم الأطباق والأكواب في مساحة صغيرة.

5- استخدم العلب

Lakes By Yoo 2, Future Light Design Future Light Design مطبخرفوف وأدراج
Future Light Design

Lakes By Yoo 2

Future Light Design
Future Light Design
Future Light Design

استخدم العلب في تخزين الحبوب والطعام بدلاً من أكياس الطعام المفتوحة التى تجعل المكان عشوائي وتسمح ببعثرة محتوياتها في كل مكان، ولكن مع العلب والأواني الزجاجية سيصبح مطبخك رائقاُ ونظيفاُ.

6- الرفوف

Blue & Grey shaker kitchen homify مطبخ
homify

Blue & Grey shaker kitchen

homify
homify
homify

تعد الرفوف طريقة رائعة ليس فقط في تزيين المكان من خلال وضع الإكسسوارات عليها، ولكن أيضاً تساعد في خلق مساحة إضافية للتخزين مع إعطاء الحائط مظهر جمالي بسيط.

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7- حامل الأسفنج

Scotty, Schwammhalter, nordprodukt.de nordprodukt.de مطبخمخزن
nordprodukt.de

nordprodukt.de
nordprodukt.de
nordprodukt.de

الأسفنجات المستخدمة في تنظيف الأواني وأسطح المطبخ قد تتسبب في الفوضى إذا لم نقوم بوضعها في مكان مخصص، لذا فإن حامل الأسفنج المعدني في الصورة فكرة رائعة لمنع بعثرة الأسفنج في جوانب المطبخ ومن ثم يوفر علينا عناء البحث عنها.

8- ترتيب الثلاجة

homify مطبخ
homify

homify
homify
homify

الحفاظ على نظافة ونظام الثلاجة أمر أساسي ولا غنى عنه من أجل الحصول على مكان منظم، فمن الهام الإنتباه إلى صلاحية المنتجات بداخلها حتى لا تتلف بداخلها وحتى نعرف أيضاً ما ينقصنا لشراؤه.

9- غرفة الغسيل

Laundry Rooms, Clean Design Clean Design الممر الحديث، المدخل و الدرج
Clean Design

Clean Design
Clean Design
Clean Design

تنظيم غرفة الغسيل من خلال وضع سوائل التنظيف والمساحيق في سلال بلاستيكية واضحة، واستخدام سلال الخوص للغسيل المتسخ، وإضافة الشماعات للغسيل النظيف، كل هذه أمور مفيدة تساعد على تسهيل مهمة غسيل الملابس.

10- سلال صغيرة

From Valencia With Design, Yonoh Yonoh حماممخازن
Yonoh

Yonoh
Yonoh
Yonoh

لن تصدق أن هذه السلال الصغيرة تستطيع تنظيم الحمام بسهولة، بحيث تترك فيها هاتفك قبل الدخول، أو تنظم فيها أدوات تقليم الأظافر وماكينات الحلاقة الصغيرة بعيداً عن المياه أو الأطفال.

11- تجاويف مبتكرة أسفل السلم

Wine cellar beneath contemporary staircase Space Alchemy Ltd قبو النبيذ
Space Alchemy Ltd

Wine cellar beneath contemporary staircase

Space Alchemy Ltd
Space Alchemy Ltd
Space Alchemy Ltd

نجد هنا فكرة مبتكرة أخرى لاستغلال المكان أسفل السلم في التخزين، فنرى عمل تجاويف دائرية لافتة لتخزين الزجاجات المختلفة أو الكتب أو ألعاب طفلك، في مكان مميز بفضل الإضاءة المبهرة بين درجات السلم.

12- رفوف للأحذية

Products, Maze Interior Maze Interior المنزلمخزن
Maze Interior

Products

Maze Interior
Maze Interior
Maze Interior

تحتوى هذه الفكرة على جرعة كبيرة من الإبداع، فهي طريقة عملية ورائعة لتنظيم الأحذية مباشرة بجانب مدخل المنزل.

13- مكتب منظم

Claw, HR Design Studio HR Design Studio مكاتب العمل والدراسةديكورات واكسسوارات
HR Design Studio

HR Design Studio
HR Design Studio
HR Design Studio

بالطبع المكتب المنظم يحفز الإبداع والتركيز لدينا، لذا فالحفاظ على كل الأغراض في مكانها السليم يمكننا من أداء مهامنا بشكل أسرع وأكثر راحة للذهن والأعصاب، ونرى هنا منظم مبتكر للأقلام، ومنظم بسيط للكتب ساعدوا في جعل المكتب رائق ونظيف.

14- أثاث وظيفي

Princess Sarah, Ben Rawlinson Bespoke Furniture Ben Rawlinson Bespoke Furniture غرفة الملابسمقاعد
Ben Rawlinson Bespoke Furniture

Princess Sarah

Ben Rawlinson Bespoke Furniture
Ben Rawlinson Bespoke Furniture
Ben Rawlinson Bespoke Furniture

الأثاث متعدد  الوظائف من أجمل الأفكار للتخزين والترتيب في المنزل، وذلك لأنه يساعد في الاستغلال الأمثل للمساحات ويمنع إهدار الفراغ.

15- الأدراج أسفل السرير

Betten, Massive Naturmöbel Massive Naturmöbel غرفة نومأسرة نوم
Massive Naturmöbel

Massive Naturmöbel
Massive Naturmöbel
Massive Naturmöbel

لا تترك المكان أسفل السرير فارغاً، بل استخدمه في وضع أدراج كبيرة تتسع لتخزين الأغطية والمفارش من موسم لآخر، كما يمكنك استخدام هذه الأدراج في تخزين ألعابك وكتبك القديمة بدون أن تشغل الغرفة.

16- قطعة منظمة للدولاب

PORTFOLIO, Exploit Space Exploit Space غرفة المعيشةمخزن
Exploit Space

PORTFOLIO

Exploit Space
Exploit Space
Exploit Space

إضافة قطعة خاصة لتنظيم الأغراض في الدولاب فكرة مميزة تمنع الفوضى في الدولاب وتحافظ على نظامه كما أنها تساعد في تسهيل العثور على المقتنيات بسرعة.

17- شماعات متعددة

Apartament w Gdyni 2012, formativ. indywidualne projekty wnętrz formativ. indywidualne projekty wnętrz غرفة الملابس
formativ. indywidualne projekty wnętrz

formativ. indywidualne projekty wnętrz
formativ. indywidualne projekty wnętrz
formativ. indywidualne projekty wnętrz

استغل الحائط بطريقة بسيطة تعطيه مظهر جمالى وتستفيد منها بشكل عملي، وهي إضافة بعض الشماعات ذات الشكل الجمالي اللافت والتى تعزز جمال الغرفة وتوفر لك أماكن متعددة لوضع معاطفك أو تعليق السلاسل الرفيعة والحقائب.

18- تنظيم مجوهرات المرأة

Apartamento Graça - Salvador/Ba, Cristiane Pepe Arquitetura Cristiane Pepe Arquitetura غرفة نوم
Cristiane Pepe Arquitetura

Cristiane Pepe Arquitetura
Cristiane Pepe Arquitetura
Cristiane Pepe Arquitetura

معظم النساء تجد مشكلة في تنظيم المجوهرات ومنعها من الضياع أو التسابك مع بعضها البعض، لذا فمقسم الأدراج العملي فكرة لا غني عنها في تسريحة كل سيدة لتعثر على مقتنياتها بسهولة.

19- تنظيم مقتنيات الرجل

Bespoke tie drawer Lamco Design LTD غرفة نومخزانة الملابس
Lamco Design LTD

Bespoke tie drawer

Lamco Design LTD
Lamco Design LTD
Lamco Design LTD

وكما تحتاج المرآة إلى منظم مجوهرات إكسسوارات، بالطبع يمتلك الرجل أغراض تحتاج إلى تنظيم كالساعات والمحافظ لذا فمقسم الأدراج ذو المربعات الأكبر سوف يناسبة في هذا الأمر.

20- حلم جميل لكل فتاة

homify غرفة نوم
homify

homify
homify
homify

قطعة الأثاث الفريدة هذه تعتبر حلم كل سيدة وفتاة، فهي تضم وتنظم كافة الأغراض في مكان واحد مثالي ومريح للجلوس، ويعطي راحة أثناء اختيار المجوهرات بدون الخوف من الفوضى.

21- إعادة استخدام

moveo. // Das weitgereiste Regalsystem, reditum // Möbel mit Vorleben reditum // Möbel mit Vorleben غرفة المعيشةمخزن
reditum // Möbel mit Vorleben

reditum // Möbel mit Vorleben
reditum // Möbel mit Vorleben
reditum // Möbel mit Vorleben

لا يوجد عذر للفوضى، فهناك أفكار كثيرة تمكننا من الحصول على منزل منظم، ومن ضمن هذه الأفكار إعادة الإستخدام والتى أصبحت صيحة في عالم الديكور يقوم بها المصممون بدون أن يضطروا إلى ذلك، وفي الصورة نرى إعادة استخدام الصناديق الخشبية في تنظيم الكتب والأغراض بطريقة جميلة تشبه المكتبة.

22- الاستفادة من الزوايا

Attic room cupboards & shelves Martin Greshoff Furniture غرفة المعيشةخزانات و أدراج جانبية
Martin Greshoff Furniture

Attic room cupboards & shelves

Martin Greshoff Furniture
Martin Greshoff Furniture
Martin Greshoff Furniture

أحدى أهم أفكار تنظيم المنزل هي الأثاث المفصل أو المصنوع خصيصاً بمقاسات معينة تناسب الأماكن ذات الطبيعة الخاصة، لأنها تساعد في استغلال مثالي للمساحات مما يساعد في ترتيب المنزل.

23- تجاويف السقف

Casa m+l, Laura Marini Architetto Laura Marini Architetto مطبخ
Laura Marini Architetto

Laura Marini Architetto
Laura Marini Architetto
Laura Marini Architetto

حتى السقف يمكنك استغلاله بهذه الطريقة المبتكرة في الصورة، كما نجد أيضاً التجاويف في الحائط لتخزين الأغراض بعيداً عن الأعين، حيث  تشعر بالكاد أنها موجودة بدون التأثير على مساحة المنزل.

24- الصناديق والسلال

Antes e depois num apartamento em Aveiro, Casa do Páteo Casa do Páteo مكتب عمل أو دراسة
Casa do Páteo

Casa do Páteo
Casa do Páteo
Casa do Páteo

الصناديق تأتي بأشكال مختلفة تصلح لوضعها أسفل السرير أو في رفوف المكتبة، كما توجد السلال الخشبية التى تعطي لمسة دافئة أنيقة للمكان ويمكن استخدامها في أماكن متفرقة للتخزين كالحمام والمطبخ وغرف النوم.

25- جراج منظم

Heimwerkstatt, Regalraum GmbH Regalraum GmbH مرآب~ كراج معدن White
Regalraum GmbH

Regalraum GmbH
Regalraum GmbH
Regalraum GmbH

إذا كنت تمتلك جراج في منزلك، فإليك هذا التصميم المبتكر لتنظيم أدوات الصيانة والإصلاح، فنرى منظم أدوات في هيئة لوحة معدنية تحتوى على فتحات لتنظيم الأغراض، ونرى منظم معدني بسيط ساعد في ترتيب كل شيء تقريباً.

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