جميعنا يود الحصول على منزل منظم باستمرار بعيداً عن الفوضى والعشوائية، لذا نبحث دائماً عن الحلول والحيل التى تحافظ على نظافة ونظام المنزل، فنجد الكثير من الأفكار الواقعية والقابلة للتطبيق والأخرى الخيالية التى لا تصلح أن تكون غير حبر على ورق!
ولكننا اليوم أحضرنا لكم 25 فكرة ذكية للتخزين تجعل المنزل منظم باستمرار، وهذه الأفكار تتميز بكونها قابلة للتطبيق وتحقق الفوائد المرجوة منها بدون تكاليف كبيرة أو بدون تكاليف من الأساس في أحيان كثيرة، فهيا نشاهدها معاً…
وجود شماعات مرتبة بطريقة ذكية عند المدخل، تجعل المكان رائق ومنظم، كما أنها فكرة ترحيبية رائعة بالضيف الذي سيجد مكان مناسب لوضع معطفة بمجرد دخوله من المنزل بدلاً من أن يبحث عن مكان أو كرسي يضع عليه المعطف.
لم يعد ترك المكان أسف السلم فارغاً من الأمور المقبولة، لأن هناك الكثير من الأفكار لاستغلال هذه المساحة، من بينها وضع الأدراج والرفوف لتخزين الألعاب أو الأحذية أو حتى الكتب.
إذا كنت لا تعرف الطريقة السليمة لاستغلا زوايا مطبخك إليك هذه الطريقة الذكية والعملية في الصورة، والتى تسمح بتحقيق أقصى استفادة من الزوايا لتخزين أدوات المطبخ.
لا تجعل من صغر مساحة المكان مبرراً للفوضى، فباستخدام أبسط الوسائل يمكنك تنظيم المكان وترتيبه، كما نرى في هذا المطبخ الصغيروالمرتيب بفضل الحامل المعدني الذي ضم الأطباق والأكواب في مساحة صغيرة.
استخدم العلب في تخزين الحبوب والطعام بدلاً من أكياس الطعام المفتوحة التى تجعل المكان عشوائي وتسمح ببعثرة محتوياتها في كل مكان، ولكن مع العلب والأواني الزجاجية سيصبح مطبخك رائقاُ ونظيفاُ.
تعد الرفوف طريقة رائعة ليس فقط في تزيين المكان من خلال وضع الإكسسوارات عليها، ولكن أيضاً تساعد في خلق مساحة إضافية للتخزين مع إعطاء الحائط مظهر جمالي بسيط.
الأسفنجات المستخدمة في تنظيف الأواني وأسطح المطبخ قد تتسبب في الفوضى إذا لم نقوم بوضعها في مكان مخصص، لذا فإن حامل الأسفنج المعدني في الصورة فكرة رائعة لمنع بعثرة الأسفنج في جوانب المطبخ ومن ثم يوفر علينا عناء البحث عنها.
الحفاظ على نظافة ونظام الثلاجة أمر أساسي ولا غنى عنه من أجل الحصول على مكان منظم، فمن الهام الإنتباه إلى صلاحية المنتجات بداخلها حتى لا تتلف بداخلها وحتى نعرف أيضاً ما ينقصنا لشراؤه.
تنظيم غرفة الغسيل من خلال وضع سوائل التنظيف والمساحيق في سلال بلاستيكية واضحة، واستخدام سلال الخوص للغسيل المتسخ، وإضافة الشماعات للغسيل النظيف، كل هذه أمور مفيدة تساعد على تسهيل مهمة غسيل الملابس.
لن تصدق أن هذه السلال الصغيرة تستطيع تنظيم الحمام بسهولة، بحيث تترك فيها هاتفك قبل الدخول، أو تنظم فيها أدوات تقليم الأظافر وماكينات الحلاقة الصغيرة بعيداً عن المياه أو الأطفال.
نجد هنا فكرة مبتكرة أخرى لاستغلال المكان أسفل السلم في التخزين، فنرى عمل تجاويف دائرية لافتة لتخزين الزجاجات المختلفة أو الكتب أو ألعاب طفلك، في مكان مميز بفضل الإضاءة المبهرة بين درجات السلم.
تحتوى هذه الفكرة على جرعة كبيرة من الإبداع، فهي طريقة عملية ورائعة لتنظيم الأحذية مباشرة بجانب مدخل المنزل.
بالطبع المكتب المنظم يحفز الإبداع والتركيز لدينا، لذا فالحفاظ على كل الأغراض في مكانها السليم يمكننا من أداء مهامنا بشكل أسرع وأكثر راحة للذهن والأعصاب، ونرى هنا منظم مبتكر للأقلام، ومنظم بسيط للكتب ساعدوا في جعل المكتب رائق ونظيف.
الأثاث متعدد الوظائف من أجمل الأفكار للتخزين والترتيب في المنزل، وذلك لأنه يساعد في الاستغلال الأمثل للمساحات ويمنع إهدار الفراغ.
لا تترك المكان أسفل السرير فارغاً، بل استخدمه في وضع أدراج كبيرة تتسع لتخزين الأغطية والمفارش من موسم لآخر، كما يمكنك استخدام هذه الأدراج في تخزين ألعابك وكتبك القديمة بدون أن تشغل الغرفة.
إضافة قطعة خاصة لتنظيم الأغراض في الدولاب فكرة مميزة تمنع الفوضى في الدولاب وتحافظ على نظامه كما أنها تساعد في تسهيل العثور على المقتنيات بسرعة.
استغل الحائط بطريقة بسيطة تعطيه مظهر جمالى وتستفيد منها بشكل عملي، وهي إضافة بعض الشماعات ذات الشكل الجمالي اللافت والتى تعزز جمال الغرفة وتوفر لك أماكن متعددة لوضع معاطفك أو تعليق السلاسل الرفيعة والحقائب.
معظم النساء تجد مشكلة في تنظيم المجوهرات ومنعها من الضياع أو التسابك مع بعضها البعض، لذا فمقسم الأدراج العملي فكرة لا غني عنها في تسريحة كل سيدة لتعثر على مقتنياتها بسهولة.
وكما تحتاج المرآة إلى منظم مجوهرات إكسسوارات، بالطبع يمتلك الرجل أغراض تحتاج إلى تنظيم كالساعات والمحافظ لذا فمقسم الأدراج ذو المربعات الأكبر سوف يناسبة في هذا الأمر.
قطعة الأثاث الفريدة هذه تعتبر حلم كل سيدة وفتاة، فهي تضم وتنظم كافة الأغراض في مكان واحد مثالي ومريح للجلوس، ويعطي راحة أثناء اختيار المجوهرات بدون الخوف من الفوضى.
لا يوجد عذر للفوضى، فهناك أفكار كثيرة تمكننا من الحصول على منزل منظم، ومن ضمن هذه الأفكار إعادة الإستخدام والتى أصبحت صيحة في عالم الديكور يقوم بها المصممون بدون أن يضطروا إلى ذلك، وفي الصورة نرى إعادة استخدام الصناديق الخشبية في تنظيم الكتب والأغراض بطريقة جميلة تشبه المكتبة.
أحدى أهم أفكار تنظيم المنزل هي الأثاث المفصل أو المصنوع خصيصاً بمقاسات معينة تناسب الأماكن ذات الطبيعة الخاصة، لأنها تساعد في استغلال مثالي للمساحات مما يساعد في ترتيب المنزل.
حتى السقف يمكنك استغلاله بهذه الطريقة المبتكرة في الصورة، كما نجد أيضاً التجاويف في الحائط لتخزين الأغراض بعيداً عن الأعين، حيث تشعر بالكاد أنها موجودة بدون التأثير على مساحة المنزل.
الصناديق تأتي بأشكال مختلفة تصلح لوضعها أسفل السرير أو في رفوف المكتبة، كما توجد السلال الخشبية التى تعطي لمسة دافئة أنيقة للمكان ويمكن استخدامها في أماكن متفرقة للتخزين كالحمام والمطبخ وغرف النوم.
إذا كنت تمتلك جراج في منزلك، فإليك هذا التصميم المبتكر لتنظيم أدوات الصيانة والإصلاح، فنرى منظم أدوات في هيئة لوحة معدنية تحتوى على فتحات لتنظيم الأغراض، ونرى منظم معدني بسيط ساعد في ترتيب كل شيء تقريباً.