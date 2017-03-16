شقة صغيرة مصممة بشكل يأخذ العقل (مع مسقطها)

جولتنا اليوم في شقة ذات تصميم رائع ومبهر على الرغم من صغر المساحة المتاحة ولكن هذا التصميم يضمن الراحة والأناقة. حيث أن مصممي الشقة من استوديو BENIAMINO FALITI ARCHITETTO في Terme Vigliatore قاموا بقبول التحدي وتصميم الشقة، تقسيمها وتأثيثها بشكل مثالي. فمثلاً قاموا بهدم الجدار وضم غرف صغيرة لمساحة واحدة لجعلها تبدو بشكل أكبر ومريحة أكثر. بإختيار ألوان أنيقة وجريئة مع أفكار ذكية لروح معاصرة للشقة فتعالوا معنا في جولة لنتعرف على جميع أجزائها وأركانها ونتعلم كيفية تصميم المساحات الصغيرة واستغلال كل شبر بها ولنثبت لكم أن المساحة الصغيرة لا تشكل أية عائق في التصميم أو تأثيث منازلكم.
بمجرد دخولك إلى الباب فإن عيناك تقع على هذا التصميم الأنيق والدافئ. والذي شارك في الحصول على هذا الشعورهي باليتة الألوان الأنيقة وخاصة درجات الرمادي المختلفة، الخامات المختلفة والمتباينة الملمس، بالإضافة للأرضية الخشبية، والأثاث الذي يجمع في ألوانه بين اللوني الأبيض والخشب والاكسسوارات الموزعة بشكل أنيق حول غرفة المعيشة وباقي المساحة بالإضافة لللوحات الفنية خلف الأريكة والتي بدورها تعطي شخصية للمساحة.
المطبخ وغرفة الطعام مدمجتان في مساحة واحدة عملية وأنيقة. أكثر ما يميز هذه المساحة المفتوحة هي المطبخ ذو الخزانات التي تأخذ تصميم مودرن أنيق بلون أبيض متناسب مع الخشب الذي يغطي مساحة الأرضية بالإضافة لوجوده أيضاً على سطح العمل. يتكرر الخشب كخامة لطاولة السفرة والتي يلتف حولها كراسي اكريليك باللون الأبيض.
على حائط المطبخ المتوسط بين الخزانات تم تكسية الحائط بالبلاطات السيراميكية ذات التصاميم المختلفة ولكنها تأخذ لون رمادي موحد والذي يتوازن بدوره مع باليتة الألوان في باقي المساحة المفتوحة.
لم ينسى المصمم إضافة بار أنيق والذي لم يأخذ الكثير من المساحة فقط صمم بذكاء شديد. تم إضافة كراسي عالية ذات تصميم شبكي في الظهر وقاعدة حمراء تتناسب وتتوازن بشدة مع وحدة الإضاءة المتدلية فوق طاولة السفرة.
غرفة النوم الرئيسية تميزت بالبساطة والأناقة. أولاً بقلة عدد الأثاث وبعمل غرفة للملابس مع وجود باب منزلق لها ياخذ نفس لون الحوائط. الخشب في الأرضية وعلى الحائط خلف السرير ليعمل كمسند وأساس للسرير وكبورة بصرية أيضاً. في منتصف الحائط الخشبي نلاحظ وجود شق بعرض الحائط تنبعث منه الإضاءة الليد لتأثير ساحر وإضاءة خفيفة في غرفة النوم مع الاستفادة العملية من هذا الرف في وضع الأغراض المختلفة.
أما الأثاث فيغلب عليه اللون الأبيض ليعلن عن بساطة الغرفة وأناقتها.
هذا الحمام الأنيق والعملي قد حقق كل احتياجات الأسرة مع إختيار خامات رائعة تنسجم سوياً لتعطي تصميم يصرخ بالأناقة.
فالأرضية الخشبية تكتمل معنا في الحمام مع حدوث توازن في تكرار الخشب في السقف أيضاً. تم تكسية أغلب حوائط الحمام من السيراميك البيج الفاتح ولكن تم تكسية حائط من البلاطات السداسية ذات اللون الرمادي ليعطي أناقة وتميز للحمام وليكسر اللون الفاتح المنتشر في الحمام.