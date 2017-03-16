شقة صغيرة مصممة بشكل يأخذ العقل (مع مسقطها)

المطبخ وغرفة الطعام مدمجتان في مساحة واحدة عملية وأنيقة. أكثر ما يميز هذه المساحة المفتوحة هي المطبخ ذو الخزانات التي تأخذ تصميم مودرن أنيق بلون أبيض متناسب مع الخشب الذي يغطي مساحة الأرضية بالإضافة لوجوده أيضاً على سطح العمل. يتكرر الخشب كخامة لطاولة السفرة والتي يلتف حولها كراسي اكريليك باللون الأبيض.

على حائط المطبخ المتوسط بين الخزانات تم تكسية الحائط بالبلاطات السيراميكية ذات التصاميم المختلفة ولكنها تأخذ لون رمادي موحد والذي يتوازن بدوره مع باليتة الألوان في باقي المساحة المفتوحة.