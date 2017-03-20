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7 طرق إبداعية لتقسيم المساحة بدون جدران

Mayada_Mohamed Mayada_Mohamed
Flexi Tube - Regalsystem, Kißkalt Designs Kißkalt Designs المنزلقواطع الغرف و الألواح الشبكية
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الجدران ليست هي الطريقة الوحيدة لتقسيم المساحات، وخلق مساحات منفصلة، كل منها محددة خاصة.. وهناك في الواقع بدائل مختلفة متاحة لنا من مقصورات كلاسيكية وخزانة في وسط الغرفة بـ جدران خضراء وهياكل أصلية أخرى، عليك أن تكون مدلل للاختيار.. ثم انتقل لأسفل مع مقترحات الخبراء لدينا واكتشف 7 طرق مبتكرة لتقسيم المساحات بلا جدران.. بحيث يقدم لك هوميفاي 7 أفكار يمكن أن تحصل على إحداها لجعلها بيئات مريحة أكثر وعملية لمنازلنا.

1. فاصل من المواد الطبيعية

Beach Front House, JSD Interiors JSD Interiors حمام خشب Grey
JSD Interiors

JSD Interiors
JSD Interiors
JSD Interiors

هذه التركيبة التي شكلتها فروع مثالية لخلق خصوصية دون تقييد للضوء تبدو مثالية لغرفة صغيرة مثل الحمام، وهي مناسبة لأي نمط من الريفي إلى الحديث، إلى الاسكندنافية.

2. تركيب فني خشبي لتنظيم المساحات

Residencia Toronjos, Olivia Aldrete Haas Olivia Aldrete Haas غرفة المعيشة
Olivia Aldrete Haas

Olivia Aldrete Haas
Olivia Aldrete Haas
Olivia Aldrete Haas

وإذا كانت فكرة تقسيم الخشبية محببة بالنسبة لك، يمكن أن نأخذ الإلهام من هذا التصميم لإنشاء فاصل وتثبيته بشكل فني لفصل المساحات.. كما نرى فكرة بناء بسيطة، ولكن لها تأثير كبير، بحيث يمكن أن تكون الحل الأمثل لتنظيم مساحات الإقامة وربما كمساحة عمل صغيرة و إعطاء خصوصية للمدخل.

3. رفوف زجاجية تسمح بمرور الضوء من خلالها

homify غرفة السفرة زجاج Black
homify

homify
homify
homify

الرفوف هي طريقة رائعة لتقسيم وتنظيم البيئات وأيضًا استخلاص قيمة الفضاء. ولا تحد من مرور الضوء، ومع ذلك، فإن النصيحة للمراهنة على هياكل مفتوحة أو الزجاج، مثل تلك المقترحة في هذا التصميم تبدو حل عصري جدًا وتستخدم على نطاق واسع من قبل مصممي الديكور الداخلي لفصل المساحات عن بعضها.

4. الستائر لخلق أجواء رومانسية

SPA Matlali, BR ARQUITECTOS BR ARQUITECTOS غرفة المعيشة
BR ARQUITECTOS

BR ARQUITECTOS
BR ARQUITECTOS
BR ARQUITECTOS

إذا كان ما نحتاج إليه هو تقسيم المساحة عند الضرورة فقط، فالستائر هي بالتأكيد الحل الصحيح بالنسبة لنا، يمكننا اختيار اللون والنسيج المناسب لنمط منزلنا، وهكذا مع بضع خطوات بسيطة سوف تحصل على الخصوصية التي تريدها، فضلًا عن الجو الرومانسي والسحر العظيم.

5. لماذا لا نستخدم أرجوحة!

Vivienda zona Malasaña, Madrid, nimú equipo de diseño nimú equipo de diseño غرفة المعيشة
nimú equipo de diseño

nimú equipo de diseño
nimú equipo de diseño
nimú equipo de diseño

إذا حاولنا استخدام فكرة غير تقليدية لتنظيم مجالات وظيفية مختلفة من مساحة مفتوحة، لماذا لا تعلق أرجوحة بسيطة؟ على سبيل المثال، يمكن أن نتخذها جديلة من هذا الاقتراح، واستخدام الأرجوحة للمرح، ونحن يمكن أيضًا هكذا يمكننا إضافة لمسة جميلة إلى الجدران، بالإضافة إلى فصل المجالات الوظيفية المختلفة، مع توفير مجال للجلوس أيضًا.

6. الجدار الأخضر لإضافة لمسة من اللون

homify المنزلقواطع الغرف و الألواح الشبكية
homify

homify
homify
homify

نحن نفضل أن يكون الفاصل من الجدار الأخضر.. وقد تستخدم جدار زرعي عمودي، لاستخدامها في تقسيم الغرفة، على سبيل المثال تبدو أنيقة للمدخل أو غرفة الطعام. وسوف تساعد على إضافة لمسة خضراء ساحرة لمنزلنا.

7. لا توجد حدود للخيال

Flexi Tube - Regalsystem, Kißkalt Designs Kißkalt Designs المنزلقواطع الغرف و الألواح الشبكية
Kißkalt Designs

Kißkalt Designs
Kißkalt Designs
Kißkalt Designs

عندما يتعلق الأمر بتقسيم المساحة، فلا توجد حدود للخيال! دعونا ننظر، على سبيل المثال، نجد أن هذا الاقتراح عبارة عن لفات كبيرة من الورق المقوى، مما يجعلها مثالية لاستخدامها أيضًا باعتبارها رفوف تخزينية.

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