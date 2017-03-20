7 طرق إبداعية لتقسيم المساحة بدون جدران

إذا حاولنا استخدام فكرة غير تقليدية لتنظيم مجالات وظيفية مختلفة من مساحة مفتوحة، لماذا لا تعلق أرجوحة بسيطة؟ على سبيل المثال، يمكن أن نتخذها جديلة من هذا الاقتراح، واستخدام الأرجوحة للمرح، ونحن يمكن أيضًا هكذا يمكننا إضافة لمسة جميلة إلى الجدران، بالإضافة إلى فصل المجالات الوظيفية المختلفة، مع توفير مجال للجلوس أيضًا.