7 طرق إبداعية لتقسيم المساحة بدون جدران

الجدران ليست هي الطريقة الوحيدة لتقسيم المساحات، وخلق مساحات منفصلة، كل منها محددة خاصة.. وهناك في الواقع بدائل مختلفة متاحة لنا من مقصورات كلاسيكية وخزانة في وسط الغرفة بـ جدران خضراء وهياكل أصلية أخرى، عليك أن تكون مدلل للاختيار.. ثم انتقل لأسفل مع مقترحات الخبراء لدينا واكتشف 7 طرق مبتكرة لتقسيم المساحات بلا جدران.. بحيث يقدم لك هوميفاي 7 أفكار يمكن أن تحصل على إحداها لجعلها بيئات مريحة أكثر وعملية لمنازلنا.
هذه التركيبة التي شكلتها فروع مثالية لخلق خصوصية دون تقييد للضوء تبدو مثالية لغرفة صغيرة مثل الحمام، وهي مناسبة لأي نمط من الريفي إلى الحديث، إلى الاسكندنافية.
وإذا كانت فكرة تقسيم الخشبية محببة بالنسبة لك، يمكن أن نأخذ الإلهام من هذا التصميم لإنشاء فاصل وتثبيته بشكل فني لفصل المساحات.. كما نرى فكرة بناء بسيطة، ولكن لها تأثير كبير، بحيث يمكن أن تكون الحل الأمثل لتنظيم مساحات الإقامة وربما كمساحة عمل صغيرة و إعطاء خصوصية للمدخل.
الرفوف هي طريقة رائعة لتقسيم وتنظيم البيئات وأيضًا استخلاص قيمة الفضاء. ولا تحد من مرور الضوء، ومع ذلك، فإن النصيحة للمراهنة على هياكل مفتوحة أو الزجاج، مثل تلك المقترحة في هذا التصميم تبدو حل عصري جدًا وتستخدم على نطاق واسع من قبل مصممي الديكور الداخلي لفصل المساحات عن بعضها.
إذا كان ما نحتاج إليه هو تقسيم المساحة عند الضرورة فقط، فالستائر هي بالتأكيد الحل الصحيح بالنسبة لنا، يمكننا اختيار اللون والنسيج المناسب لنمط منزلنا، وهكذا مع بضع خطوات بسيطة سوف تحصل على الخصوصية التي تريدها، فضلًا عن الجو الرومانسي والسحر العظيم.
إذا حاولنا استخدام فكرة غير تقليدية لتنظيم مجالات وظيفية مختلفة من مساحة مفتوحة، لماذا لا تعلق أرجوحة بسيطة؟ على سبيل المثال، يمكن أن نتخذها جديلة من هذا الاقتراح، واستخدام الأرجوحة للمرح، ونحن يمكن أيضًا هكذا يمكننا إضافة لمسة جميلة إلى الجدران، بالإضافة إلى فصل المجالات الوظيفية المختلفة، مع توفير مجال للجلوس أيضًا.
نحن نفضل أن يكون الفاصل من الجدار الأخضر.. وقد تستخدم جدار زرعي عمودي، لاستخدامها في تقسيم الغرفة، على سبيل المثال تبدو أنيقة للمدخل أو غرفة الطعام. وسوف تساعد على إضافة لمسة خضراء ساحرة لمنزلنا.
عندما يتعلق الأمر بتقسيم المساحة، فلا توجد حدود للخيال! دعونا ننظر، على سبيل المثال، نجد أن هذا الاقتراح عبارة عن لفات كبيرة من الورق المقوى، مما يجعلها مثالية لاستخدامها أيضًا باعتبارها رفوف تخزينية.
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