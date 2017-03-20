الرجاء استخدام متصفح احدث لان نسخه المتصفخ خاصتك غير مدعومه حاليا

حتي يتثني لك الحصول علي تجربه تصفح افضل لتصميمات المنازل لدينا، الرجاء تحميل نسخه متصفح أحدث مجانا من خلال النقر علي هذا الزر

الغرف
الخبراء
مجلة
سجل كخبير
بريميوم
خروج

تناغم الأبيض والخشب في شقة 90 متر

Mayada_Mohamed Mayada_Mohamed
RIGHT DOWNTOWN, Markham Stagers Markham Stagers غرفة المعيشة طوب White
Loading admin actions …

نعرض لك شقة صغيرة من 90 متر بالتأكيد ستقع في حبها، فقد قام الخبراء بإعادة تشكيلها بمنتهى الأناقة، واستخدام الجدران البيضاء والأخشاب كعناصر أساسية في التصميم.. مع الحافظ على حداثة الأثاث والمظهر الجميل للشقة، إذا كنت تريد اكتشافها انتقل إلى الصور التالية لمعرفة تفاصيل الشقة.

المطبخ

Kitchen Markham Stagers مطبخ White
Markham Stagers

Kitchen

Markham Stagers
Markham Stagers
Markham Stagers

نبدأ من المطبخ، حيث يحوي أفضل مفهوم للجمال عن المشروع كله، جدران بيضاء مع العناصر الخشبية الطبيعية، كما يمكن أن نرى في الصورة العوارض الخشبية على السقف، هو العنصر الأصلي المطلوب بقوة من قبل خبراء المشروع.

تقسيم المساحة

Open plan space Markham Stagers غرفة المعيشة طوب White
Markham Stagers

Open plan space

Markham Stagers
Markham Stagers
Markham Stagers

توظيف رائع لكل التفاصيل، وتنظيم جميل للبيت.. بحيث تحوي المنطقة المفتوحة غرفة المعيشة وغرفة الطعام المفتوحة على المطبخ، بإستخدام ألوان زاهية تُعطي إشراقة واضحة للمنزل، واستخدام عناصر ديكورية بسيطة من الطوب لأجواء ريفية بعض الشيء، في حين تم استخدام أثاث مناسب للمساحة والحفاظ على الاستعانة بالأشياء المهمة فقط.

غرفة المعيشة

Living room Markham Stagers غرفة المعيشة White
Markham Stagers

Living room

Markham Stagers
Markham Stagers
Markham Stagers

 مشرقة وبسيطة بأريكة قماشية بيضاء على شكل حرف L، مع سجادة كتانية صغيرة، ومنضدة قهوة بسيطة، مع وحدة إضاءة جانبية – أبجورة – وأرضية من السيراميك الأبيض وتأثيرات رائعة للإضاءة الخفية بالسقف، والمرايا واللوحات لتزيين الجدران.. ولمزيد من الأناقة تم اقتناء تحفة على شكل حصان من الخشب على الأرض.

غرفة نوم رئيسية

Master bedroom Markham Stagers غرفة نوم White
Markham Stagers

Master bedroom

Markham Stagers
Markham Stagers
Markham Stagers

جناح مريح وأنيقة للرحة والاسترخاء، يمكن جماله في بساطة الأثاث ونغمات اللون الأبيض والأسود والوسائد الملونة.. وحمام خاص للغرفة صغير وبسيط، مع الأرضية السيراميكية والجدران الخرسانية البيضاء، مع وحداتي إضاءة على جانبي السرير بلمسات ذهبية جميلة.

غرفة للضيوف

Convertible bedroom Markham Stagers غرفة نوم White
Markham Stagers

Convertible bedroom

Markham Stagers
Markham Stagers
Markham Stagers

ونحن في نهاية جولتنا قليلا مع مفاجأة رائعة بالمنزل بحيث يحتوي على غرفة نوم صغيرة للفريق الضيف، ولكن فقط تُستخدم عند الحاجة للقيام بذلك، حيث تم تركيب أبواب قابلة للطي لعزل الغرفة عن بقية المنزل، بإستخدام أريكة عملية ووظيفية تُستخدم كسرير أيضًا.

إليك أيضًا شقة صغيرة ستبهرك أناقتها

7 طرق إبداعية لتقسيم المساحة بدون جدران
هل أعجبتك الشقة؟ شاركنا برأيك

تريد مساعدة في إتمام مشروع بيتك؟
تواصل معنا الآن

إكتشف أفكار لمنازلكم

منازل

منازل

غرفة المعيشة

غرفة المعيشة

مطبخ

مطبخ

غرفة نوم

غرفة نوم

حديقة

حديقة

حمام

حمام

غرفة السفرة

غرفة السفرة

مسبح

مسبح

Edit SEO element

هوميفاي, جدد منزلك

4.5

تصفح ملايين الصور من خلال تطبيق هوميفاي!

حمل التطبيق مجاناً
لا, شكراً