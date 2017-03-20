تناغم الأبيض والخشب في شقة 90 متر

نبدأ من المطبخ، حيث يحوي أفضل مفهوم للجمال عن المشروع كله، جدران بيضاء مع العناصر الخشبية الطبيعية، كما يمكن أن نرى في الصورة العوارض الخشبية على السقف، هو العنصر الأصلي المطلوب بقوة من قبل خبراء المشروع.