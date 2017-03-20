تناغم الأبيض والخشب في شقة 90 متر

نعرض لك شقة صغيرة من 90 متر بالتأكيد ستقع في حبها، فقد قام الخبراء بإعادة تشكيلها بمنتهى الأناقة، واستخدام الجدران البيضاء والأخشاب كعناصر أساسية في التصميم.. مع الحافظ على حداثة الأثاث والمظهر الجميل للشقة، إذا كنت تريد اكتشافها انتقل إلى الصور التالية لمعرفة تفاصيل الشقة.
نبدأ من المطبخ، حيث يحوي أفضل مفهوم للجمال عن المشروع كله، جدران بيضاء مع العناصر الخشبية الطبيعية، كما يمكن أن نرى في الصورة العوارض الخشبية على السقف، هو العنصر الأصلي المطلوب بقوة من قبل خبراء المشروع.
توظيف رائع لكل التفاصيل، وتنظيم جميل للبيت.. بحيث تحوي المنطقة المفتوحة غرفة المعيشة وغرفة الطعام المفتوحة على المطبخ، بإستخدام ألوان زاهية تُعطي إشراقة واضحة للمنزل، واستخدام عناصر ديكورية بسيطة من الطوب لأجواء ريفية بعض الشيء، في حين تم استخدام أثاث مناسب للمساحة والحفاظ على الاستعانة بالأشياء المهمة فقط.
مشرقة وبسيطة بأريكة قماشية بيضاء على شكل حرف L، مع سجادة كتانية صغيرة، ومنضدة قهوة بسيطة، مع وحدة إضاءة جانبية – أبجورة – وأرضية من السيراميك الأبيض وتأثيرات رائعة للإضاءة الخفية بالسقف، والمرايا واللوحات لتزيين الجدران.. ولمزيد من الأناقة تم اقتناء تحفة على شكل حصان من الخشب على الأرض.
جناح مريح وأنيقة للرحة والاسترخاء، يمكن جماله في بساطة الأثاث ونغمات اللون الأبيض والأسود والوسائد الملونة.. وحمام خاص للغرفة صغير وبسيط، مع الأرضية السيراميكية والجدران الخرسانية البيضاء، مع وحداتي إضاءة على جانبي السرير بلمسات ذهبية جميلة.
ونحن في نهاية جولتنا قليلا مع مفاجأة رائعة بالمنزل بحيث يحتوي على غرفة نوم صغيرة للفريق الضيف، ولكن فقط تُستخدم عند الحاجة للقيام بذلك، حيث تم تركيب أبواب قابلة للطي لعزل الغرفة عن بقية المنزل، بإستخدام أريكة عملية ووظيفية تُستخدم كسرير أيضًا.
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