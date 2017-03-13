فيلا كلاسيكية غاية في الفخامة

قدد يظن البعض ان ما نشاهده في مجلات الديكور وعلى المواقع العالمية مثل هوميفاي وما يقدمه لنا الخبراء صعب تنفيذه في الواقع، ولكن اليوم قام أحد مصممي الديكور بتصوير فيلا كلاسيكية من تصميمه ولكن على الطبيعة، وبأروع تفاصيل قام بتنفيذها لنجد نموذج رائع ستقع في حبه بالتأكيد، سنقوم بجولة رائعة بين أركان فيلا على الطراز الكلاسيكية والتى جاءت غاية في الفخامة والأناقة..
صُمم المدخل الرئيسي للمنزل كوحدة متكاملة حيث اضاف المصمم على الجانبي الأيمن وحدة تخزين مزودة بمرايا وطاولة رائعة تحمل قطعة ديكورية، جاء التصميم باللون الأبيض متناسق مع السقف الحديث ذو الإضاءة الحديثة، وأرضية رخامية ذات لون أسود مزودة بلوحة من بإطار مزخرف رائع ..
وعلى الجانب الأخر صُممت وحدة تخزين أخرى ويتوسطها أريكة رائعة باللون الأيود لتستريح قليلا عند الوصول..
غرفة طعام أنيقة كالقصور بتفاصيل رائعة كلاسيكية، صُمم السقف بشكل بسيط مزود بنجفة كلاسيكية ستخطف قلبك، وهناك في الحائط المقابل وُجدت مرآة كبيرة تعلو البوفيه
وحدة التخزين الخاص بالفضيات وأطباق طعام خاصة بالضيوف ..
قام المصمم بفصل الفراغات بتصميم عِقد رائع يعلو عمودين كلاسيكين بتاج ذهبي أنيق..
جمع المصمم لمسات بين الكلاسيكية والانتقائية في اختيار الألوان، حيث جاء مزيج رائع بين الأخضر الباهت والبنفسجي الباهت..
الشمواه والقطيفة هي خامات ناعمة تُستخدم بكثرة في الكلاسيكية، تقوم بدور رائع مع الإضاءة حيث تُعطيك عدة درجات مختلفة نتيجة عكسها للضوء..
حائط التليفزيون يعلوه جدار متكامل بزخارف رائعة..
هنا اختار المصمم أن يخلق ساحة كبيرة بارتفاع دورين بعد الدخول من المدخل الرئيسي، وتصميم الدور الثاني كميزانين، تتألق التجفة الكلاسيكية والحديد الفورفرجيه..
جاء تصميم السلم الداخلي كلاسيكي رائع بدرجات خشبية مضاءة وهيكل باللون الأبيض، وسور السلم صُمم من الحديد كما ذكرنا ومقبض خشبي، وقام المصمم باستغلال منطقة أسفل الدرج بإضافة لمسة ديكورية مميزة بالإضاءة ..
ستائر بارتفاع دورين كاملة بتصميم كلاسيكي ، حافظ المصمم على الإضاءة الطبيعية لذا أضاف الستائر الخفيفة إلى جانب الستائر الثقيلة لنحصل على اختيارين ..
الاهتمام بالأرضيات يجعل من التصميم لوحة فنية متكاملة، كما قام المصمم في المدخل الرئيسيى والساحة المفتوحة أمامه حيث أضاف وحدة متكاملة في الأغلب تشترى كاملة من الرخام تتوسط أرضية رخامية باللون الأسود..
غرفة النوم الرئيسية بتصميم سرير مزوج باللون الأبيض ذو مسند رائع، اضيفت ورق جدران مميز لخلفية السرير بلون أخضر فاتح ونقوش باللون الأبيض..
رغم كلاسيكية المنزل إلا أن المصمم اختار أبواب مثالية بسيطة على الطراز الكلاسيكي بالفعل ولكن بتفاصيل قليلة..
حمام كالقصور رغم صغر مساحته، إلا أن كل عنصر مفرد قطعة ديكورية في حد ذاته، كالمرحاض باللون الأسود والحوض الذهبي محاط براخم أسود، يتباين الأسود مع ألوان الجدران والأرضيات..
منزل كهذا سيحتاج غرفة طعام لأهل المنزل، لتحافظ على نظافة المنطقة الخاصة بالضيوف، جاءت هذه الغرفة خماسية التصميم بطاولة دائرية ومقاعد بسيطة وستائر ذات تصميم قديم رائع ومميز..
اختيار المطابخ الكلاسيكية يدل على فخامة ذوقك الخاص واهتمامك بإضافة ديكورات خاصة لمنزلك، كما فعل المصمم هنا، بلون الأبيض صُممت وحدات التخزين ومن الداخل بالأسود اللامع..
من أهم علامات الفخامة والرفاهية امتلاك تليفزيون خاص بالمطبخ وحائط متكامل من وحدات التخزين ..
استغل المصمم كل ركن بذكاء لينجح في دمج كل الأجهزة الكهربائية وطرق مبتكرة لتصميم كل أدوات الطهي، حتى يحافظ على المطبخ منظما دائما ..
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