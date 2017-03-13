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فيلا كلاسيكية غاية في الفخامة

آية منير آية منير
VİLLA K, IPEKMERIC.ınterıors IPEKMERIC.ınterıors غرفة المعيشة
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قدد يظن البعض ان ما نشاهده في مجلات الديكور وعلى المواقع العالمية مثل هوميفاي وما يقدمه لنا الخبراء صعب تنفيذه في الواقع، ولكن اليوم قام أحد مصممي الديكور بتصوير فيلا كلاسيكية من تصميمه ولكن على الطبيعة، وبأروع تفاصيل قام بتنفيذها لنجد نموذج رائع ستقع في حبه بالتأكيد، سنقوم بجولة رائعة بين أركان فيلا على الطراز الكلاسيكية والتى جاءت غاية في الفخامة والأناقة..

مدخل غاية في الأناقة..

VİLLA K, IPEKMERIC.ınterıors IPEKMERIC.ınterıors راهرو سبک کلاسیک، راهرو و پله
IPEKMERIC.ınterıors

IPEKMERIC.ınterıors
IPEKMERIC.ınterıors
IPEKMERIC.ınterıors

صُمم المدخل الرئيسي للمنزل كوحدة متكاملة حيث اضاف المصمم على الجانبي الأيمن وحدة تخزين مزودة بمرايا وطاولة رائعة تحمل قطعة ديكورية، جاء التصميم باللون الأبيض متناسق مع السقف الحديث ذو الإضاءة الحديثة، وأرضية رخامية ذات لون أسود مزودة بلوحة من بإطار مزخرف رائع ..

من جانب أخر..

VİLLA K, IPEKMERIC.ınterıors IPEKMERIC.ınterıors راهرو سبک کلاسیک، راهرو و پله
IPEKMERIC.ınterıors

IPEKMERIC.ınterıors
IPEKMERIC.ınterıors
IPEKMERIC.ınterıors

وعلى الجانب الأخر صُممت وحدة تخزين أخرى ويتوسطها أريكة رائعة باللون الأيود لتستريح قليلا عند الوصول..

غرفة طعام أنيقة..

VİLLA K, IPEKMERIC.ınterıors IPEKMERIC.ınterıors غرفة السفرة Turquoise
IPEKMERIC.ınterıors

IPEKMERIC.ınterıors
IPEKMERIC.ınterıors
IPEKMERIC.ınterıors

غرفة طعام أنيقة كالقصور بتفاصيل رائعة كلاسيكية، صُمم السقف بشكل بسيط مزود بنجفة كلاسيكية ستخطف قلبك، وهناك في الحائط المقابل وُجدت مرآة كبيرة تعلو البوفيه وحدة التخزين الخاص بالفضيات وأطباق طعام خاصة بالضيوف ..

فاصل كلاسيكي..

VİLLA K, IPEKMERIC.ınterıors IPEKMERIC.ınterıors غرفة السفرة Turquoise
IPEKMERIC.ınterıors

IPEKMERIC.ınterıors
IPEKMERIC.ınterıors
IPEKMERIC.ınterıors

قام المصمم بفصل الفراغات بتصميم عِقد رائع يعلو عمودين كلاسيكين بتاج ذهبي أنيق..

مزيج رائع ..

VİLLA K, IPEKMERIC.ınterıors IPEKMERIC.ınterıors غرفة المعيشة Blue
IPEKMERIC.ınterıors

IPEKMERIC.ınterıors
IPEKMERIC.ınterıors
IPEKMERIC.ınterıors

جمع المصمم لمسات بين الكلاسيكية والانتقائية في اختيار الألوان، حيث جاء مزيج رائع بين الأخضر الباهت والبنفسجي الباهت..

مدفأة كلاسيكية..

VİLLA K, IPEKMERIC.ınterıors IPEKMERIC.ınterıors غرفة المعيشة Purple/Violet
IPEKMERIC.ınterıors

IPEKMERIC.ınterıors
IPEKMERIC.ınterıors
IPEKMERIC.ınterıors

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خامات ناعمة..

VİLLA K, IPEKMERIC.ınterıors IPEKMERIC.ınterıors غرفة المعيشة Purple/Violet
IPEKMERIC.ınterıors

IPEKMERIC.ınterıors
IPEKMERIC.ınterıors
IPEKMERIC.ınterıors

الشمواه والقطيفة هي خامات ناعمة تُستخدم بكثرة في الكلاسيكية، تقوم بدور رائع مع الإضاءة حيث تُعطيك عدة درجات مختلفة نتيجة عكسها للضوء..

حائط تليفزيون..

VİLLA K, IPEKMERIC.ınterıors IPEKMERIC.ınterıors غرفة المعيشة
IPEKMERIC.ınterıors

IPEKMERIC.ınterıors
IPEKMERIC.ınterıors
IPEKMERIC.ınterıors

حائط التليفزيون يعلوه جدار متكامل بزخارف رائعة..

ميزانين..

VİLLA K, IPEKMERIC.ınterıors IPEKMERIC.ınterıors راهرو سبک کلاسیک، راهرو و پله
IPEKMERIC.ınterıors

IPEKMERIC.ınterıors
IPEKMERIC.ınterıors
IPEKMERIC.ınterıors

هنا اختار المصمم أن يخلق ساحة كبيرة بارتفاع دورين بعد الدخول من المدخل الرئيسي، وتصميم الدور الثاني كميزانين، تتألق التجفة الكلاسيكية والحديد الفورفرجيه..

سلم متميز..

VİLLA K, IPEKMERIC.ınterıors IPEKMERIC.ınterıors راهرو سبک کلاسیک، راهرو و پله
IPEKMERIC.ınterıors

IPEKMERIC.ınterıors
IPEKMERIC.ınterıors
IPEKMERIC.ınterıors

جاء تصميم السلم الداخلي كلاسيكي رائع بدرجات خشبية مضاءة وهيكل باللون الأبيض، وسور السلم صُمم من الحديد كما ذكرنا ومقبض خشبي، وقام المصمم باستغلال منطقة أسفل الدرج بإضافة لمسة ديكورية مميزة بالإضاءة ..

ستائر كاملة..

VİLLA K, IPEKMERIC.ınterıors IPEKMERIC.ınterıors غرفة المعيشة
IPEKMERIC.ınterıors

IPEKMERIC.ınterıors
IPEKMERIC.ınterıors
IPEKMERIC.ınterıors

ستائر بارتفاع دورين كاملة بتصميم كلاسيكي ، حافظ المصمم على الإضاءة الطبيعية لذا أضاف الستائر الخفيفة إلى جانب الستائر الثقيلة لنحصل على اختيارين ..

أرضية مميزة..

VİLLA K, IPEKMERIC.ınterıors IPEKMERIC.ınterıors جدران Black
IPEKMERIC.ınterıors

IPEKMERIC.ınterıors
IPEKMERIC.ınterıors
IPEKMERIC.ınterıors

الاهتمام بالأرضيات يجعل من التصميم لوحة فنية متكاملة، كما قام المصمم في المدخل الرئيسيى والساحة المفتوحة أمامه حيث أضاف وحدة متكاملة في الأغلب تشترى كاملة من الرخام تتوسط أرضية رخامية باللون الأسود..

غرفة نوم رئيسية..

VİLLA K, IPEKMERIC.ınterıors IPEKMERIC.ınterıors غرفة نوم
IPEKMERIC.ınterıors

IPEKMERIC.ınterıors
IPEKMERIC.ınterıors
IPEKMERIC.ınterıors

غرفة النوم الرئيسية بتصميم سرير مزوج باللون الأبيض ذو مسند رائع، اضيفت ورق جدران مميز لخلفية السرير بلون أخضر فاتح ونقوش باللون الأبيض..

الأبواب الكلاسيكية..

VİLLA K, IPEKMERIC.ınterıors IPEKMERIC.ınterıors شبابيك و أبوابأبواب
IPEKMERIC.ınterıors

IPEKMERIC.ınterıors
IPEKMERIC.ınterıors
IPEKMERIC.ınterıors

رغم كلاسيكية المنزل إلا أن المصمم اختار أبواب مثالية بسيطة على الطراز الكلاسيكي بالفعل ولكن بتفاصيل قليلة..

الحمام المتميز..

VİLLA K, IPEKMERIC.ınterıors IPEKMERIC.ınterıors حمام
IPEKMERIC.ınterıors

IPEKMERIC.ınterıors
IPEKMERIC.ınterıors
IPEKMERIC.ınterıors

حمام كالقصور رغم صغر مساحته، إلا أن كل عنصر مفرد قطعة ديكورية في حد ذاته، كالمرحاض باللون الأسود والحوض الذهبي محاط براخم أسود، يتباين الأسود مع ألوان الجدران والأرضيات..

غرفة طعام عائلية..

VİLLA K, IPEKMERIC.ınterıors IPEKMERIC.ınterıors مطبخ
IPEKMERIC.ınterıors

IPEKMERIC.ınterıors
IPEKMERIC.ınterıors
IPEKMERIC.ınterıors

منزل كهذا سيحتاج غرفة طعام لأهل المنزل، لتحافظ على نظافة المنطقة الخاصة بالضيوف، جاءت هذه الغرفة خماسية التصميم بطاولة دائرية ومقاعد بسيطة وستائر ذات تصميم قديم رائع ومميز..

مطبخ كلاسيكي..

VİLLA K, IPEKMERIC.ınterıors IPEKMERIC.ınterıors مطبخ White
IPEKMERIC.ınterıors

IPEKMERIC.ınterıors
IPEKMERIC.ınterıors
IPEKMERIC.ınterıors

اختيار المطابخ الكلاسيكية يدل على فخامة ذوقك الخاص واهتمامك بإضافة ديكورات خاصة لمنزلك، كما فعل المصمم هنا، بلون الأبيض صُممت وحدات التخزين ومن الداخل بالأسود اللامع..

تليفزيون خاص..

VİLLA K, IPEKMERIC.ınterıors IPEKMERIC.ınterıors مطبخ
IPEKMERIC.ınterıors

IPEKMERIC.ınterıors
IPEKMERIC.ınterıors
IPEKMERIC.ınterıors

من أهم علامات الفخامة والرفاهية امتلاك تليفزيون خاص بالمطبخ وحائط متكامل من وحدات التخزين ..

توزيع متميز..

VİLLA K, IPEKMERIC.ınterıors IPEKMERIC.ınterıors مطبخ White
IPEKMERIC.ınterıors

IPEKMERIC.ınterıors
IPEKMERIC.ınterıors
IPEKMERIC.ınterıors

استغل المصمم كل ركن بذكاء لينجح في دمج كل الأجهزة الكهربائية وطرق مبتكرة لتصميم كل أدوات الطهي، حتى يحافظ على المطبخ منظما دائما ..

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