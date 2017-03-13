فيلا كلاسيكية غاية في الفخامة

قدد يظن البعض ان ما نشاهده في مجلات الديكور وعلى المواقع العالمية مثل هوميفاي وما يقدمه لنا الخبراء صعب تنفيذه في الواقع، ولكن اليوم قام أحد مصممي الديكور بتصوير فيلا كلاسيكية من تصميمه ولكن على الطبيعة، وبأروع تفاصيل قام بتنفيذها لنجد نموذج رائع ستقع في حبه بالتأكيد، سنقوم بجولة رائعة بين أركان فيلا على الطراز الكلاسيكية والتى جاءت غاية في الفخامة والأناقة ..