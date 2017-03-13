12 غرفة ملابس ستحب أن تمتلكها بمنزلك

غرفة الملابس حلم كل عائلة، لنمتلك ركن خاص رائع في غرفة نومك، من منا لا يمتلك الخزانة التقليدية وبتصميمات مختلفة وبأنماط متعددة، ولكن أن تمتلك غرفة ملابس متكاملة فهو بالتأكيد من ضمن قائمة أحلامك لمنزلك، وهي من أهم العوامل والحلول التى قد تساعدك على تنظيم بيتك فبدونها ستجد مشاكل في تخزين الملابس وغيرها من الأدوات الخاصة بك، بالطبع سنجد الكثير من العقبات التي ستمنعنا من تحقيق ما نلحم به، مثل عدم توافر مساحات كافية لتصميم خزانة ملابس مناسبة، أو أنها في معظم المنازل تعتبر من الرفاهية امتلاكها ونكتفي بدولاب كبير ، سنقدم إليك اليوم 12 تصميم لغرفة ملابس ستحب أن تمتلكها بمنزلك..