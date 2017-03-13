12 غرفة ملابس ستحب أن تمتلكها بمنزلك

غرفة الملابس حلم كل عائلة، لنمتلك ركن خاص رائع في غرفة نومك، من منا لا يمتلك الخزانة التقليدية وبتصميمات مختلفة وبأنماط متعددة، ولكن أن تمتلك غرفة ملابس متكاملة فهو بالتأكيد من ضمن قائمة أحلامك لمنزلك، وهي من أهم العوامل والحلول التى قد تساعدك على تنظيم بيتك فبدونها ستجد مشاكل في تخزين الملابس وغيرها من الأدوات الخاصة بك، بالطبع سنجد الكثير من العقبات التي ستمنعنا من تحقيق ما نلحم به، مثل عدم توافر مساحات كافية لتصميم خزانة ملابس مناسبة، أو أنها في معظم المنازل تعتبر من الرفاهية امتلاكها ونكتفي بدولاب كبير ، سنقدم إليك اليوم 12 تصميم لغرفة ملابس ستحب أن تمتلكها بمنزلك..
غرفة للملابس متكاملة على الطراز الحديث، حيث اهتم الصمم بالأرفف الخشبية الواسعة و الإستخدامات المبتكرة لأنظمة الإضاءة بتساعدك على الاعتناء بمظهرك على أكمل وجه، أرض من السيراميك اللامه بلون
سن الفيل مع مرايا كبيرة تتوسط الدولاب وتقسمه نصفين متساويين..
رغم صغر مساحة الغرفة أمامنا، إلا أن المصمم نجح في استغلال كل ركن بطريقة متميزة واستخدامه بالشكل الأمثل، وباللون الأسود الذي قد يظن البعض استحالة استخدامه في المساحة الصغيرة..
من الأفضل في البداية قبل أي تصميم أن تقوم بالتخطيط المناسب للفراغ هندسيا، حتى تنجح في استغلال أمثل لكل ركن وكل زاوية، كما فعل هنا المصمم حيث أتاح فرصة التخزين بكل الطرق وأضاف عدد من الأرفف كبير ليصبح التصميم عملي جدا ..
تصميم غرفة الملابس على شكل حرف U حيث صُمم على الجهتين وحدتين متماثتين احدهما رجالي والآخر حريمي، أما الوجه المقابل لمدخل الغرفة تم تخصيصه للاحذية والأدوات الخاص ومرايا صغيرة مناسبة..
لن تحتاج أكثر من ركن صغيرة بغرفة نومك لتقوم بتصميمه على هيئة غرفة ملابس صغيرة، حيث مجموعة ادراج عملية وأماكن لتعليق الملابس وأرفف لصناديق عملية لتحافظ على تنظيم الغرفة بشكل رائع..
يمكن أن تمتلك مساحة خاصة تناسب تصميم لغرفة ملابسك ولكن ذو سقف مائل او غير منتظم، وإليكم هذا النموذج ليناسبك مهما كان تصميم منزلك الهندسي…
قد تظن أن غرفة الملابس تصميمها يختلف كثيرا عن الدولاب البسيط، ولكن الواقع غير ذلك فقط كل ما تحتاجه هو تخطيط جيد لغرفة الملابسولكن في نهاية ستكتشف أنك تضيف مجموعة من وحدات التخزين الخشبية أو غيره لمساحة مخصصة لذلك، ويمكنك ان تجعل تكلفته أقل من تصميم ولاب كبير ..
هذا التصميم يناسب غرفة شبابية عملية جدا، وسهلة التنظيف والترتيب، منفتحة إلى حد ما، مع أرفف علوية للتخزين ووحدات إضاءة معلقة ذات تصميم بسيط جدا..
التصاميم المبتكرة لها مقدرة مذهلة في إيجاد حلول عملية غير تقليدية مثل هذا التصميم فهو جديد وصغير ولكن في تنفيذه نجح في تلبية احتياجات كثيرة. أكتملت كل أركان غرفة النوم في قطعة أثاث واحدة فهي في الحقيقة و حدة تخزين مزدوجة بأمكانك عرض أغراض خارجياً و أعتبارها وحدة تلفاز أيضاً أما بالداخل فهي تحتوي على غرفة ملابس مغلقة، ويعلو هذا التصميم مكان مريح للنوم تصل إليه عن طريق سلم صغير..
وحدات التخزين المرنة هي الحل الأمثل للغرف الصغيرة، ولكن بتخطيط جيد كما ذكرنا من قبل ستنجح في استغلال الركن المخصص لذلك بشكل مثالي وناجح ودون تكلفة مهدرة ..
رغم أن هذا الحل تقليدي بعض الشئ إلا أن المصمم هنا يلجأ لحل مبتكر ورخيص وسهل التنفيذ حيث قام بتصميم غرفة ملابس في ركن خاص مختفي وراء ستائر رائعة من ما يجعل الغرفة تبدو أكثر أناقة وأبداع.
قم بتصميم ركن صغير خاص بك لأضفاء قليل من التنظيم واللمسات المبتكرة لغرفة نوكك، باللون الأبيض ومرايا صغيرة اكتمل التصميم المتميز..
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