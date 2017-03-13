الرجاء استخدام متصفح احدث لان نسخه المتصفخ خاصتك غير مدعومه حاليا

حتي يتثني لك الحصول علي تجربه تصفح افضل لتصميمات المنازل لدينا، الرجاء تحميل نسخه متصفح أحدث مجانا من خلال النقر علي هذا الزر

الغرف
الخبراء
مجلة
سجل كخبير
بريميوم
خروج

12 غرفة ملابس ستحب أن تمتلكها بمنزلك

آية منير آية منير
Morada de grandes proporções no Rio de Janeiro, Studio Claudia Pimenta e Patricia Franco Decoração de Interiores Studio Claudia Pimenta e Patricia Franco Decoração de Interiores غرفة الملابس
Loading admin actions …

غرفة الملابس حلم كل عائلة، لنمتلك ركن خاص رائع في غرفة نومك، من منا لا يمتلك الخزانة التقليدية وبتصميمات مختلفة وبأنماط متعددة، ولكن أن تمتلك غرفة ملابس متكاملة فهو بالتأكيد من ضمن قائمة أحلامك لمنزلك، وهي من أهم العوامل والحلول التى قد تساعدك على تنظيم بيتك  فبدونها ستجد مشاكل في تخزين الملابس وغيرها من الأدوات الخاصة بك، بالطبع سنجد الكثير من العقبات التي ستمنعنا من تحقيق ما نلحم به، مثل عدم توافر مساحات كافية لتصميم خزانة ملابس مناسبة، أو أنها في معظم المنازل تعتبر من الرفاهية امتلاكها ونكتفي بدولاب كبير ، سنقدم إليك اليوم 12 تصميم لغرفة ملابس ستحب أن تمتلكها بمنزلك..

1. غرفة متكاملة ..

Morada de grandes proporções no Rio de Janeiro, Studio Claudia Pimenta e Patricia Franco Decoração de Interiores Studio Claudia Pimenta e Patricia Franco Decoração de Interiores غرفة الملابس
Studio Claudia Pimenta e Patricia Franco Decoração de Interiores

Studio Claudia Pimenta e Patricia Franco Decoração de Interiores
Studio Claudia Pimenta e Patricia Franco Decoração de Interiores
Studio Claudia Pimenta e Patricia Franco Decoração de Interiores

غرفة للملابس متكاملة على الطراز الحديث، حيث اهتم الصمم بالأرفف الخشبية الواسعة و الإستخدامات المبتكرة لأنظمة الإضاءة بتساعدك على الاعتناء بمظهرك على أكمل وجه، أرض من السيراميك اللامه بلون سن الفيل مع مرايا كبيرة تتوسط الدولاب وتقسمه نصفين متساويين..

2. مساحة صغيرة..

PROYECTO MOBILIARIO HOGAR - APARTAMENTO, La Carpinteria - Mobiliario Comercial La Carpinteria - Mobiliario Comercial غرفة نوم
La Carpinteria – Mobiliario Comercial

La Carpinteria - Mobiliario Comercial
La Carpinteria – Mobiliario Comercial
La Carpinteria - Mobiliario Comercial

رغم صغر مساحة الغرفة أمامنا، إلا أن المصمم نجح في استغلال كل ركن بطريقة متميزة واستخدامه بالشكل الأمثل، وباللون الأسود الذي قد يظن البعض استحالة استخدامه في المساحة الصغيرة..

3. أرفف عملية

homify غرفة الملابس
homify

homify
homify
homify

من الأفضل في البداية قبل أي تصميم أن تقوم بالتخطيط المناسب للفراغ هندسيا، حتى تنجح في استغلال أمثل لكل ركن وكل زاوية، كما فعل هنا المصمم حيث أتاح فرصة التخزين بكل الطرق وأضاف عدد من الأرفف كبير ليصبح التصميم عملي جدا ..

4.تصميم عملي..

St. Mary Abbots, Coupdeville Coupdeville غرفة الملابس
Coupdeville

St. Mary Abbots

Coupdeville
Coupdeville
Coupdeville

تصميم غرفة الملابس على شكل حرف U حيث صُمم على الجهتين وحدتين متماثتين احدهما رجالي والآخر حريمي، أما الوجه المقابل لمدخل الغرفة تم تخصيصه للاحذية والأدوات الخاص ومرايا صغيرة مناسبة..

5. ركن مميز..

MI VESTIDOR GRANGE, Grange México Grange México غرفة الملابس خشب نقي Wood effect
Grange México

Grange México
Grange México
Grange México

لن تحتاج أكثر من ركن صغيرة بغرفة نومك لتقوم بتصميمه على هيئة غرفة ملابس صغيرة، حيث مجموعة ادراج عملية وأماكن لتعليق الملابس وأرفف لصناديق عملية لتحافظ على تنظيم الغرفة بشكل رائع..

6. تصميم يتماشى مع سقف مائل..

Интерьер дома для молодой семьи, Rash_studio Rash_studio غرفة الملابس
Rash_studio

Rash_studio
Rash_studio
Rash_studio

يمكن أن تمتلك مساحة خاصة تناسب تصميم لغرفة ملابسك ولكن ذو سقف مائل او غير منتظم، وإليكم هذا النموذج ليناسبك مهما كان تصميم منزلك الهندسي…

تريد مساعدة في إتمام مشروع بيتك؟
تواصل معنا الآن

7. البساطة ..

HF 1148, PHia PHia غرفة الملابس
PHia

PHia
PHia
PHia

قد تظن أن غرفة الملابس تصميمها يختلف كثيرا عن الدولاب البسيط، ولكن الواقع غير ذلك فقط كل ما تحتاجه هو تخطيط جيد لغرفة الملابسولكن في نهاية ستكتشف أنك تضيف مجموعة من وحدات التخزين الخشبية أو غيره لمساحة مخصصة لذلك، ويمكنك ان تجعل تكلفته أقل من تصميم ولاب كبير ..

8. تصميم مفتوح..

Dormitório Masculino | Petrópolis, Monte Arquitetura Monte Arquitetura غرفة نوم
Monte Arquitetura

Monte Arquitetura
Monte Arquitetura
Monte Arquitetura

هذا التصميم يناسب غرفة شبابية عملية جدا، وسهلة التنظيف والترتيب، منفتحة إلى حد ما، مع أرفف علوية للتخزين ووحدات إضاءة معلقة ذات تصميم بسيط جدا..

9. تصميم مبتكر..

The Living Cube, Till Könneker Till Könneker غرفة المعيشةمخزن
Till Könneker

Till Könneker
Till Könneker
Till Könneker

التصاميم المبتكرة لها مقدرة مذهلة في إيجاد حلول عملية غير تقليدية مثل هذا التصميم فهو جديد وصغير ولكن في تنفيذه نجح في تلبية احتياجات كثيرة. أكتملت كل أركان غرفة النوم في قطعة أثاث واحدة  فهي في الحقيقة و حدة تخزين مزدوجة بأمكانك عرض أغراض خارجياً و أعتبارها وحدة تلفاز أيضاً أما بالداخل فهي تحتوي على غرفة ملابس مغلقة، ويعلو هذا التصميم مكان مريح للنوم تصل إليه عن طريق سلم صغير..

10. وحدات تخزين

Gwel an Treth Perfect Stays غرفة الملابس
Perfect Stays

Gwel an Treth

Perfect Stays
Perfect Stays
Perfect Stays

وحدات التخزين المرنة هي الحل الأمثل للغرف الصغيرة، ولكن بتخطيط جيد كما ذكرنا من قبل ستنجح في استغلال الركن المخصص لذلك بشكل مثالي وناجح ودون تكلفة مهدرة ..

11. الستارة..

Каменный лофт, CO:interior CO:interior غرفة نوم
CO:interior

CO:interior
CO:interior
CO:interior

رغم أن هذا الحل تقليدي بعض الشئ إلا أن المصمم هنا يلجأ لحل مبتكر ورخيص وسهل التنفيذ حيث قام بتصميم غرفة ملابس في ركن خاص مختفي وراء ستائر رائعة من ما يجعل الغرفة تبدو أكثر أناقة وأبداع.

12. ركن صغير

Корица с молоком, Reroom Reroom غرفة الملابس
Reroom

Reroom
Reroom
Reroom

قم بتصميم ركن صغير خاص بك لأضفاء قليل من التنظيم واللمسات المبتكرة لغرفة نوكك، باللون الأبيض ومرايا صغيرة اكتمل التصميم المتميز..

يمكنك قراءة 10 تصميمات مُلهمة لديكورات الجدران

11 قطعة أثاث ذات تصميم مبتكر

تريد مساعدة في إتمام مشروع بيتك؟
تواصل معنا الآن

إكتشف أفكار لمنازلكم

منازل

منازل

غرفة المعيشة

غرفة المعيشة

مطبخ

مطبخ

غرفة نوم

غرفة نوم

حديقة

حديقة

حمام

حمام

غرفة السفرة

غرفة السفرة

مسبح

مسبح

Add SEO element

هوميفاي, جدد منزلك

4.5

تصفح ملايين الصور من خلال تطبيق هوميفاي!

حمل التطبيق مجاناً
لا, شكراً