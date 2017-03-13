24 تصميم رائع للسيراميك للديكور الداخلي

إذا كنت من محبي السيراميك وتود ان تتعرف على أحدث الصيحات لاستخدامه في الديكور الداخلي، فاليوم مع هوميفاي جمعنا لك 25 تصميم رائع ومميز للوحدات السيراميك في الديكور الداخلي، قد نظن أن استخدامات السيراميك قاصرة على الأرضيات كوحدات 60*60 سم أو أكثر وأحيانا الجدران في الحمامات والمطابخ بشكل منظم وتقليدي، ولكن اليوم سنشاهد أجمل وأروع الأفكار منها الجرئ والبسيط والمنتظم والمتميز لتقع في حب السيراميك مرة ثانية وتتأكد من حاجتك لإضافة لمسة منه في منزلك..