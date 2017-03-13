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24 تصميم رائع للسيراميك للديكور الداخلي

آية منير آية منير
Westfield Headquarters, Giles Miller Studio Giles Miller Studio جدران
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إذا كنت من محبي السيراميك وتود ان تتعرف على أحدث الصيحات لاستخدامه في الديكور الداخلي، فاليوم مع هوميفاي جمعنا لك 25 تصميم رائع ومميز للوحدات السيراميك في الديكور الداخلي، قد نظن أن استخدامات السيراميك قاصرة على الأرضيات كوحدات 60*60 سم أو أكثر وأحيانا الجدران في الحمامات والمطابخ بشكل منظم وتقليدي، ولكن اليوم سنشاهد أجمل وأروع الأفكار منها الجرئ والبسيط والمنتظم والمتميز لتقع في حب السيراميك مرة ثانية وتتأكد من حاجتك لإضافة لمسة منه في منزلك..

1. وحدات ذات ملمس ونقوش خاصة..

Willowa Aleja, NA NO WO ARCHITEKCI NA NO WO ARCHITEKCI جدران
NA NO WO ARCHITEKCI

NA NO WO ARCHITEKCI
NA NO WO ARCHITEKCI
NA NO WO ARCHITEKCI

اختيار سيراميك ذو لملس خاصة ونقوش بارزة اختيار موفق وخاصة للجدران لأنها الأقرب لاكتشاف المستخدمين، بألوان متعددة واختيارات متنوعة ..

2. تأثيرات مختلفة..

Coem, Spadon Agenturen Spadon Agenturen جدران وأرضياتبلاط
Spadon Agenturen

Spadon Agenturen
Spadon Agenturen
Spadon Agenturen

ظهرت في الأونة الأخيرة التصميات ذات الوحدات غير المتشابهة، بمعنى أن كل وحدة سيراميك لها تصميم مختلف عن غيرها..

3. تأثير ساحر..

Casa Bugambilia, Con Contenedores S.A. de C.V. Con Contenedores S.A. de C.V. حماممغاسل
Con Contenedores S.A. de C.V.

Con Contenedores S.A. de C.V.
Con Contenedores S.A. de C.V.
Con Contenedores S.A. de C.V.

الاختيارهنا كان للأرضيات والجدران تصميم مشابه ذو تأثير ساحر كالفضاء الخارجي وبألوان مدمجة بشكل رائع..

4. تماثل وتجانس..

APARTMENT “VERBI”, Polygon arch&des Polygon arch&des حمام بلاط White
Polygon arch&amp;des

APARTMENT “VERBI”

Polygon arch&des
Polygon arch&amp;des
Polygon arch&des

اختيار تصميم لوحدات صغيرة غير متشابهة وكل وحدة مستقلة بذاتها ورغم ذلك متجانسة ومتناغمة جدا، وهنا اختار المصمم أن يجعل الأرض والجدران كوحدة متكاملة..

5. ألوان حيادية ..

1+1=1, bypierrepetit bypierrepetit حمام
bypierrepetit

bypierrepetit
bypierrepetit
bypierrepetit

استخدام الألوان الحيادية للحمامات يجعلها على مستوى الفنادق، وهنا أضاف المصمم وحدات مختلفة باللون الأبيض بين جزء علوي وسفلي باللون الكاكاوي..

6. لن تصدق .. تصميم مختلف..

homify غرفة السفرة
homify

homify
homify
homify

لن تصدق أن هذا ما تشاهده أمامك هو سيراميك ولكنه بتصميم مختلف ولافت للانظار..

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7. لمسات فنية ..

Легкость бытия: ванная комната в современном стиле, Студия дизайна ROMANIUK DESIGN Студия дизайна ROMANIUK DESIGN حمام
Студия дизайна ROMANIUK DESIGN

Студия дизайна ROMANIUK DESIGN
Студия дизайна ROMANIUK DESIGN
Студия дизайна ROMANIUK DESIGN

اختيار الوحدات السداسية باللون الأبيض هي الأساس للتصميم ككل، ولكن أضاف منها وحدات أخرى بألوان مختلفة تحيي التصميم..

8. لوحات رائعة..

Victorian Townhouse, Etons of Bath Etons of Bath حمام
Etons of Bath

Victorian Townhouse

Etons of Bath
Etons of Bath
Etons of Bath

استخدم المصمم لوحة متكاملة للجدران، ستجد أن وحدات السيراميك تُباع مكملة بعضها لبعض..

9. سطح عمل..

Cucina H2O, Cucine e Design Cucine e Design مطبخألواح المطبخ
Cucine e Design

Cucine e Design
Cucine e Design
Cucine e Design

يمكنك بدلا من الرخام او الجرانيت لأسطح العمل في المطابخ، بالسيراميك اللامع أو نصف اللامع أو غير لامع، ويمكن إضافته بنقوش مميز، ولكن يجب أن يكون ناعم بدون ملمس خاص للحفاظ على سطح مستوي..

10. دمج رائع..

PASTORELLI Shade Carpet, Pastorelli Pastorelli جدران وأرضيات أغطية الجدران والأرضيات
Pastorelli

Pastorelli
Pastorelli
Pastorelli

ثلاث اختيارات مميزة في نفس الفراغ، قد تظن أنه من الصعب تنسيقهم معا، ولكن من الواضح أن المصمم نجح في ذلك، وعلى الرغم من أن الشائع استخدام جدران السيراميك فقط في الحمامات والجدران، إلا أن أضيفت هنا كخلفية للسرير..

11. عشوائية منظمة..

Rewind, Ragno Ragno جدران وأرضياتبلاط
Ragno

Ragno
Ragno
Ragno

وحدات سداسية رمادية اللون ذات تصميمات مختلفة تم توزيعها بشكل عشوائي كخلفية رائعة للسرير..

12. تأثير خشبي..

homify غرفة نوم
homify

homify
homify
homify

وحدات قد تظن انها خشبية ولكنها في واقع الأمر سيراميك بتأثير خشبي أنيق رُتبت بشكل منظم لتُشكل خلفية للسرير رائعة..

13. أرضية ذات تصميم خاص..

Rewind, Ragno Ragno جدران وأرضياتبلاط
Ragno

Ragno
Ragno
Ragno

جمع المصمم هنا بين الباركيه والسيراميك ذو الوحدات سداسية الشكل وبألوان محايدة تجمع بين درجات الرمادي..

14. أندلسيات..

homify جدران
homify

homify
homify
homify

وحدات ذات تصميم أندلسي من السيراميك بنقوش خاص وألوان مبهجة غير لامعة استخدمت في أرضية غرفة أنيقة ..

15. إطار رائع..

Nuove collezioni FAP Ceramiche, Fap Ceramiche Fap Ceramiche جدران وأرضيات أغطية الجدران والأرضيات
Fap Ceramiche

Fap Ceramiche
Fap Ceramiche
Fap Ceramiche

صُممت الأرضية كإطار سيراميك بلون سن الفيل بداخله لوحة من النقوش المختلفة جمعت درجات البني…

16. ابتكار وتميز..

Westfield Headquarters, Giles Miller Studio Giles Miller Studio جدران
Giles Miller Studio

Westfield Headquarters

Giles Miller Studio
Giles Miller Studio
Giles Miller Studio

ابتكار تصميمات مختلفة هي مهمة خبراء الديكور، ظهرت في الأسواق العديد من النماذج والتى أمامنا واحدة من اجملها حيث ذات ملمس ولون لامع ينعكس حسب الإضاءة لتشعر وكأنه درجات متناغمة ..

17. على الطراز المينيمال..

WALL GAME, ANDRE VENTURA DESIGNER ANDRE VENTURA DESIGNER جدران
ANDRE VENTURA DESIGNER

WALL GAME

ANDRE VENTURA DESIGNER
ANDRE VENTURA DESIGNER
ANDRE VENTURA DESIGNER

تصميم يناسب الطراز المينيمال لبساطته وابتكاره..

18. رمادي رائع..

homify مكتب عمل أو دراسة
homify

homify
homify
homify

عودة للأندلس بوحدات رائعة ذات تصميم رائع ..

19. طوب لامع..

White Metro 20x10 Tiles Walls and Floors Ltd جدران وأرضياتبلاط metro,brick,tiles,tile,tiling,subway,underground,white,ceramic,bathroom,sink,splashback
Walls and Floors Ltd

White Metro 20x10 Tiles

Walls and Floors Ltd
Walls and Floors Ltd
Walls and Floors Ltd

الطوب والحجر هم أحد الاختيارات للتصميم الداخلي، ولكن بنظرة حديثة اختار المصممين أن يضيفوا نموذج للطوب والحجر للسيراميك، فستجد جدار على هيئة طوب أو حجر ولكن من السيراميك، وعلى الطراز الحديث يأتي هذا النموذج أمامك بلون أبيض ..

20. فسيفساء بلون البحر..

Shower & Mosaic Wall Lisa Melvin Design حمام
Lisa Melvin Design

Shower & Mosaic Wall

Lisa Melvin Design
Lisa Melvin Design
Lisa Melvin Design

21ز أبيض وأسود..

SERIE RETRO'2, Ceramiche Grazia Ceramiche Grazia جدران وأرضياتبلاط
Ceramiche Grazia

Ceramiche Grazia
Ceramiche Grazia
Ceramiche Grazia

تصميم شائع في بيوتنا جميعا وهو الأبيض وأسود، يحتفظ بملائمته للكثير من المنازل والأذواق..

22. خامات مختلفة..

Квартира в стиле лофт, ИНТЕРЬЕР-ПРОЕКТ.РУ ИНТЕРЬЕР-ПРОЕКТ.РУ حمام
ИНТЕРЬЕР-ПРОЕКТ.РУ

ИНТЕРЬЕР-ПРОЕКТ.РУ
ИНТЕРЬЕР-ПРОЕКТ.РУ
ИНТЕРЬЕР-ПРОЕКТ.РУ

لا يتعارض استخدام السيراميك مع إضافة خامات أخرى كالدهانات والأخشاب في نفس الفراغ..

23. طوب حديث ونقوش رائعة..

Aqua Marine Turquoise Glass Metro Tile Kitchen Splash Back homify جدران وأرضياتبلاط بلاط Turquoise
homify

Aqua Marine Turquoise Glass Metro Tile Kitchen Splash Back

homify
homify
homify

24. حجر أم سيراميك..

homify جدران وأرضياتبلاط
homify

homify
homify
homify

لن تصدق أن ما تشاهده امامك هي وحدات من السيراميك والتى صممت كلوحة متكاملة من الحجر..

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