24 تصميم رائع للسيراميك للديكور الداخلي

إذا كنت من محبي السيراميك وتود ان تتعرف على أحدث الصيحات لاستخدامه في الديكور الداخلي، فاليوم مع هوميفاي جمعنا لك 25 تصميم رائع ومميز للوحدات السيراميك في الديكور الداخلي، قد نظن أن استخدامات السيراميك قاصرة على الأرضيات كوحدات 60*60 سم أو أكثر وأحيانا الجدران في الحمامات والمطابخ بشكل منظم وتقليدي، ولكن اليوم سنشاهد أجمل وأروع الأفكار منها الجرئ والبسيط والمنتظم والمتميز لتقع في حب السيراميك مرة ثانية وتتأكد من حاجتك لإضافة لمسة منه في منزلك..
اختيار سيراميك ذو لملس خاصة ونقوش بارزة اختيار موفق وخاصة للجدران لأنها الأقرب لاكتشاف المستخدمين، بألوان متعددة واختيارات متنوعة ..
ظهرت في الأونة الأخيرة التصميات ذات الوحدات غير المتشابهة، بمعنى أن كل وحدة سيراميك لها تصميم مختلف عن غيرها..
الاختيارهنا كان للأرضيات والجدران تصميم مشابه ذو تأثير ساحر كالفضاء الخارجي وبألوان مدمجة بشكل رائع..
اختيار تصميم لوحدات صغيرة غير متشابهة وكل وحدة مستقلة بذاتها ورغم ذلك متجانسة ومتناغمة جدا، وهنا اختار المصمم أن يجعل الأرض والجدران كوحدة متكاملة..
استخدام الألوان الحيادية للحمامات يجعلها على مستوى الفنادق، وهنا أضاف المصمم وحدات مختلفة باللون الأبيض بين جزء علوي وسفلي باللون الكاكاوي..
لن تصدق أن هذا ما تشاهده أمامك هو سيراميك ولكنه بتصميم مختلف ولافت للانظار..
اختيار الوحدات السداسية باللون الأبيض هي الأساس للتصميم ككل، ولكن أضاف منها وحدات أخرى بألوان مختلفة تحيي التصميم..
استخدم المصمم لوحة متكاملة للجدران، ستجد أن وحدات السيراميك تُباع مكملة بعضها لبعض..
يمكنك بدلا من الرخام او الجرانيت لأسطح العمل في المطابخ، بالسيراميك اللامع أو نصف اللامع أو غير لامع، ويمكن إضافته بنقوش مميز، ولكن يجب أن يكون ناعم بدون ملمس خاص للحفاظ على سطح مستوي..
ثلاث اختيارات مميزة في نفس الفراغ، قد تظن أنه من الصعب تنسيقهم معا، ولكن من الواضح أن المصمم نجح في ذلك، وعلى الرغم من أن الشائع استخدام جدران السيراميك فقط في الحمامات والجدران، إلا أن أضيفت هنا كخلفية للسرير..
وحدات سداسية رمادية اللون ذات تصميمات مختلفة تم توزيعها بشكل عشوائي كخلفية رائعة للسرير..
وحدات قد تظن انها خشبية ولكنها في واقع الأمر سيراميك بتأثير خشبي أنيق رُتبت بشكل منظم لتُشكل خلفية للسرير رائعة..
جمع المصمم هنا بين الباركيه والسيراميك ذو الوحدات سداسية الشكل وبألوان محايدة تجمع بين درجات الرمادي..
وحدات ذات تصميم أندلسي من السيراميك بنقوش خاص وألوان مبهجة غير لامعة استخدمت في أرضية غرفة أنيقة ..
صُممت الأرضية كإطار سيراميك بلون
سن الفيل بداخله لوحة من النقوش المختلفة جمعت درجات البني…
ابتكار تصميمات مختلفة هي مهمة خبراء الديكور، ظهرت في الأسواق العديد من النماذج والتى أمامنا واحدة من اجملها حيث ذات ملمس ولون لامع ينعكس حسب الإضاءة لتشعر وكأنه درجات متناغمة ..
تصميم يناسب الطراز المينيمال لبساطته وابتكاره..
الطوب والحجر هم أحد الاختيارات للتصميم الداخلي، ولكن بنظرة حديثة اختار المصممين أن يضيفوا نموذج للطوب والحجر للسيراميك، فستجد جدار على هيئة طوب أو حجر ولكن من السيراميك، وعلى الطراز الحديث يأتي هذا النموذج أمامك بلون أبيض ..
تصميم شائع في بيوتنا جميعا وهو الأبيض وأسود، يحتفظ بملائمته للكثير من المنازل والأذواق..
لا يتعارض استخدام السيراميك مع إضافة خامات أخرى كالدهانات والأخشاب في نفس الفراغ..
لن تصدق أن ما تشاهده امامك هي وحدات من السيراميك والتى صممت كلوحة متكاملة من الحجر..
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