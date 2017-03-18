9 حيل ديكورية تجعل مكتب المنزل محفز للعمل

لم يعد العمل داخل المكاتب كافيًا في ظل المتطلبات الحياتية المستمرة فيلجأ العديد منا إلى العمل من المنزل بجانب عمله أو يعتمد عليه بشكل كامل إن كان يناسب ظروفه أكثر من الخروج إلى العمل.
ولا يخفى علينا عدد ساعات العمل الكثيرة التي نقضيها على مكاتبنا ما يجعل ضرورة توفير بيئة عمل مريحة تخفف علينا عبء الإجهاد وتحفزنا لمزيد من الإنتاجية.
بجانب اختيار كرسي ومكتب مريح للعمل يمكننا توفيرديكورمحفز وملهم لنا في مساحة العمل يجدد من طاقتنا ويساعدنا على الاسترخاء أثناء العمل فهيا معنا نتعرف على بعض الحيل لتحقيق ذلك بسهولة.
زين جدران مساحة العمل بورق حائط ملون بنقشات مبهجة تملأ المكان بطاقة إيجابية تحفز على زيادة إنتاجية العمل خاصة مع قضاء فترات عمل طويلة داخل مساحة عملك.
بالتأكيد تحتفظ باكسسوارت خاصة بك تحبها وتستمتع بالنظر إليها، فتزيين مكتبك بتلك الاكسسوارات يميزه بجو خاص فريد ويزيد من شعورك بالاسترخاء والسعادة كلما نظرت إلى مقتنياتك الموزعة حولك من تحف أو نباتات أو صور فوتوغرافية لأصدقائك وأسرتك.
يمكنك دائمًا إيجاد حلول تحول المساحة المتاحة إلى مكان عمل مريح ومحفز، يعرض لنا التصميم الآتي فكرة تصميم مساحة عمل في غرفة المعيشة بتخصيص جزء من مساحة الغرفة وتصميم مكتب عمل بعرض أقل كي يناسب المساحة المحددة ولا يشغل حيز أكبر من الغرفة فيؤثر على نتناسق التصميم.
واستخدمنا عدة أفكار ديكور بسيطة ولكنها تؤثر على أجواء العمل وتوفير بيئة مريحة وملهمة مثل تغطية الجدران بورق حائط ذو ألوان هادئة وتركيب سبوت موزع على مساحة المكتب فيدعم إضاءة المكان.
بالتأكيد سيشمل تصميم مساحة العمل رفوف تخزين لتنظيم وترتيب أوراقك فما رأيك باختيار ألوان مبهجة تزين غرفتك بديكور عملي؟
استغل الجدار المقابل لك بتريينه بصور شخضياتك الكارتونية المفضلة أو الشخصيات الملهمة لك، فهنا اخترنا تصميم بسيط على نمط المنيمال ولكن لا يمنع ذلك من تزيين الجدار ببعض الديكورات الملهمة.
عندما تخطط لإنشاء ركن العمل في منزلك احرص على توفير مصادر إضاءة طبيعية داخل المكان كي تنعشك وتوفر لك الدفء وسهولة العمل بدون إضاءة صناعية.
إن كان ركن عملك يتمتع بالمساحة الكبيرة، يمكنك تجربة تلك الفكرة الإبداعية بتصميم جدار كسجل لأفكارك ومهامك فتقلل من تراكم أوراق المهام على مكتبك فيظل مكتبك منظم طوال الوقت.
من الخطوات الأساسية عند تصميم المكاتب اختيار الإضاءة المناسبة وتحديد كمية الإضاءة المطلوبة كي لا تجهد عينك خلال العمل.
إن كان عملك يتطلب استخدام ملفات ورقية كثيرة أو مراجع، عليك بتصميم أرفف متعددة وتوفير حاويات للأوراق والملفات تسهل عليك الرجوع إليها في أي وقت وتحافظ على نظافة وتنظيم بيئة عملك.