9 حيل ديكورية تجعل مكتب المنزل محفز للعمل

لم يعد العمل داخل المكاتب كافيًا في ظل المتطلبات الحياتية المستمرة فيلجأ العديد منا إلى العمل من المنزل بجانب عمله أو يعتمد عليه بشكل كامل إن كان يناسب ظروفه أكثر من الخروج إلى العمل.

ولا يخفى علينا عدد ساعات العمل الكثيرة التي نقضيها على مكاتبنا ما يجعل ضرورة توفير بيئة عمل مريحة تخفف علينا عبء الإجهاد وتحفزنا لمزيد من الإنتاجية.

بجانب اختيار كرسي ومكتب مريح للعمل يمكننا توفيرديكورمحفز وملهم لنا في مساحة العمل يجدد من طاقتنا ويساعدنا على الاسترخاء أثناء العمل فهيا معنا نتعرف على بعض الحيل لتحقيق ذلك بسهولة.