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9 حيل ديكورية تجعل مكتب المنزل محفز للعمل

هنادى موسى هنادى موسى
Cameretta teenager., OGARREDO OGARREDO مكتب عمل أو دراسة
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لم يعد العمل داخل المكاتب كافيًا في ظل المتطلبات الحياتية المستمرة فيلجأ العديد منا إلى العمل من المنزل بجانب عمله أو يعتمد عليه بشكل كامل إن كان يناسب ظروفه أكثر من الخروج إلى العمل.

ولا يخفى علينا عدد ساعات العمل الكثيرة التي نقضيها على مكاتبنا ما يجعل ضرورة توفير بيئة عمل مريحة تخفف علينا عبء الإجهاد وتحفزنا لمزيد من الإنتاجية.

بجانب اختيار كرسي ومكتب مريح للعمل يمكننا توفيرديكورمحفز وملهم لنا في مساحة العمل يجدد من طاقتنا ويساعدنا على الاسترخاء أثناء العمل فهيا معنا نتعرف على بعض الحيل لتحقيق ذلك بسهولة.

1- صمم ألوان ورسومات مميزة للجدران

Carte da Parati CUT&PASTE, All The Fruits All The Fruits مكتب عمل أو دراسة
All The Fruits

All The Fruits
All The Fruits
All The Fruits

زين جدران مساحة العمل بورق حائط ملون بنقشات مبهجة تملأ المكان بطاقة إيجابية تحفز على زيادة إنتاجية العمل خاصة مع قضاء فترات عمل طويلة داخل مساحة عملك.

2- زين المكان باكسسوارتك المفضلة

Каменный лофт, CO:interior CO:interior مكتب عمل أو دراسة
CO:interior

CO:interior
CO:interior
CO:interior

بالتأكيد تحتفظ باكسسوارت خاصة بك تحبها وتستمتع بالنظر إليها، فتزيين مكتبك بتلك الاكسسوارات يميزه بجو خاص فريد ويزيد من شعورك بالاسترخاء والسعادة كلما نظرت إلى مقتنياتك الموزعة حولك من تحف أو نباتات أو صور فوتوغرافية لأصدقائك وأسرتك.

3- مساحة العمل في المنازل الصغيرة

ARTILHARIA UM, Lisboa, LAVRADIO DESIGN LAVRADIO DESIGN مكتب عمل أو دراسة
LAVRADIO DESIGN

LAVRADIO DESIGN
LAVRADIO DESIGN
LAVRADIO DESIGN

يمكنك دائمًا إيجاد حلول تحول المساحة المتاحة إلى مكان عمل مريح ومحفز، يعرض لنا التصميم الآتي فكرة تصميم مساحة عمل في غرفة المعيشة بتخصيص جزء من مساحة الغرفة وتصميم مكتب عمل بعرض أقل كي يناسب المساحة المحددة ولا يشغل حيز أكبر من الغرفة فيؤثر على نتناسق التصميم.

واستخدمنا عدة أفكار ديكور بسيطة ولكنها تؤثر على أجواء العمل وتوفير بيئة مريحة وملهمة مثل تغطية الجدران بورق حائط ذو ألوان هادئة وتركيب سبوت موزع على مساحة المكتب فيدعم إضاءة المكان.

4- رفوف تخزين ملونة

Cameretta teenager., OGARREDO OGARREDO مكتب عمل أو دراسة
OGARREDO

OGARREDO
OGARREDO
OGARREDO

بالتأكيد سيشمل تصميم مساحة العمل رفوف تخزين لتنظيم وترتيب أوراقك فما رأيك باختيار ألوان مبهجة تزين غرفتك بديكور عملي؟

5- ديكور ملهم على الجدران

Интерьер OOD, INT2architecture INT2architecture مكتب عمل أو دراسة
INT2architecture

INT2architecture
INT2architecture
INT2architecture

استغل الجدار المقابل لك بتريينه بصور شخضياتك الكارتونية المفضلة أو الشخصيات الملهمة لك، فهنا اخترنا تصميم بسيط على نمط المنيمال ولكن لا يمنع ذلك من تزيين الجدار ببعض الديكورات الملهمة.

6- إنارة طبيعية

Haus für Julia und Björn, Innauer-Matt Architekten ZT GmbH Innauer-Matt Architekten ZT GmbH مكتب عمل أو دراسة
Innauer-Matt Architekten ZT GmbH

Innauer-Matt Architekten ZT GmbH
Innauer-Matt Architekten ZT GmbH
Innauer-Matt Architekten ZT GmbH

عندما تخطط لإنشاء ركن العمل في منزلك احرص على توفير مصادر إضاءة طبيعية داخل المكان كي تنعشك وتوفر لك الدفء وسهولة العمل بدون إضاءة صناعية.

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7- سجل أفكارك على الحائط

B. Apartments, Алена Булатая Алена Булатая مكتب عمل أو دراسة
Алена Булатая

Алена Булатая
Алена Булатая
Алена Булатая

إن كان ركن عملك يتمتع بالمساحة الكبيرة، يمكنك تجربة تلك الفكرة الإبداعية بتصميم جدار كسجل لأفكارك ومهامك فتقلل من تراكم أوراق المهام على مكتبك فيظل مكتبك منظم طوال الوقت.

8- اختيار الإضاءة المناسبة

homify مكتب عمل أو دراسة
homify

homify
homify
homify

من الخطوات الأساسية عند تصميم المكاتب اختيار الإضاءة المناسبة  وتحديد كمية الإضاءة المطلوبة كي لا تجهد عينك خلال العمل.

9- تنظيم بيئة العمل

Decoración Accesible para vivienda Chic, decoraCCion decoraCCion مكتب عمل أو دراسة
decoraCCion

decoraCCion
decoraCCion
decoraCCion

إن كان عملك يتطلب استخدام ملفات ورقية كثيرة أو مراجع، عليك بتصميم أرفف متعددة وتوفير حاويات للأوراق والملفات تسهل عليك الرجوع إليها في أي وقت وتحافظ على نظافة وتنظيم بيئة عملك.

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