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14 صورة لمداخل وممرات ساحرة لمنزلك

Mohammed Awad Mohammed Awad
Casa JCSP, XYZ Arquitectos Associados XYZ Arquitectos Associados الممر الحديث، المدخل و الدرج
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المداخل و الممرات في منزلك من أكثر المناطق حيوية و وظيفية التي يمكن أن تستخدمها في يومك العادي أثناء تنقل من و إلى أي غرفة داخلية في المنزل، لذا فهي على قدر كبير من الاهمية التي تحتم علينا ضرورة تصميمها بالشكل الأمثل الذي يليق بمدى استخدامها و فاعليتها و اتصالها مع كل غرف المنزل تقريباً ..

اليوم مع هوميفاي سيكون موعدنا و تصميمات ساحرة لممرات و مداخل تحظى باعجاب الكثيرين و تناسب منزلك و مساحته بأفكار مبدعة تحسن من ديكور و تصميم المنزل بشكل كامل ..

إليكم التفاصيل ..

1- ممر مزين باللوحات

Casa JCSP, XYZ Arquitectos Associados XYZ Arquitectos Associados الممر الحديث، المدخل و الدرج
XYZ Arquitectos Associados

XYZ Arquitectos Associados
XYZ Arquitectos Associados
XYZ Arquitectos Associados

يمكنك استخدام اللوحات التشكيلية  في تزيين ممر منزلك الداخلي حيث تزيد اللوحة الفنية من قيمة الممر و زيادة عامل التأمل فيه و كذلك يمكنك تغييرها في كل فترة فيتغير معها شكل الممر دون الشعور بملل

2- الشمعدانات الكلاسيكية

Prédio Turístico em Santa Catarina, Lisboa, alma portuguesa alma portuguesa سلالم وأروقة ديكورات واكسسوارات
alma portuguesa

alma portuguesa
alma portuguesa
alma portuguesa

تعطي تلك الاباليك أو الشمعدانات المعلقة على الحوائط شعوراً بالفخامة يتعلق بطراز و نوع المصابيح التي توضع فوق الأباليك ، فمثلاً قد يكون الطراز الكلاسيكي غالباً هنا و قد يكون نوع الاباليك عصريا ذو اشكال متنوعة و هو ما يضفي على الممر بأكمله طبيعة جمالية أكثر بالإضافة لوظيفتها الكبيرة في الإضاءة .

3- البراويز

Apartamento Alma Lusa, uma casa portuguesa, com certeza!, alma portuguesa alma portuguesa ريفي، أسلوب، الرواق، رواق، &، درج
alma portuguesa

alma portuguesa
alma portuguesa
alma portuguesa

استخدام البراويز المتعددة الأشكال من شأنها إثراء الجدار الواصل بين غرف منزلك عن طريق الممر الرئيسي له، و لكن يراعى طول الممر و عدم ضيق مساحته حتى لا تسبب البراويز ضيقاً إضافياً و يكون تأثيرها سلبياً

4- الديكور بواسطة الأغراض

Surf Embassy Hostel, alma portuguesa alma portuguesa مساحات تجارية فنادق
alma portuguesa

alma portuguesa
alma portuguesa
alma portuguesa

بواسطة أغراضك الشخصية التي يمكن تخزينها في مدخل المنزل حاول أن تكون لها شكل جمالي أثناء ذلك التخزين، مثل المعاطف و الحقائب و الأشياء غير المتوقعة مثل الدراجة في هذا النموذج الرائع ، حيث نلاحظ مكاناً محدداً لها يظهر في اختلاف الأرضيات ببلاطات منقوشة بشكل مختلف عن سائر الأرضية العادية

5- الكونسول في المدخل

Casa Sul, um lugar onde se sente a alma portuguesa. , alma portuguesa alma portuguesa ريفي، أسلوب، الرواق، رواق، &، درج
alma portuguesa

alma portuguesa
alma portuguesa
alma portuguesa

في مدخل منزلك يمكن استخدام كونسول بمرآة له شكل مميز مثل هذا الكونسول الخشبي ذو الأفكار المبدعة حيث يتوفر فيه أماكن للتعليق و للتخزين و مرآة دائرية بشكل جمالي و مظهره الخشبي في حد ذاته جذاب لأقصى درجة ، ذلك نموذج رائع لكونسول يليق بمدخلك

6- الصور الشخصية في الممرات

Casa Sul, um lugar onde se sente a alma portuguesa. , alma portuguesa alma portuguesa ريفي، أسلوب، الرواق، رواق، &، درج
alma portuguesa

alma portuguesa
alma portuguesa
alma portuguesa

في الأروقة و الممرات تعتبر الصور الشخصية إضافة دافئة و جمالية لديكور منزلك بشكل عام خصوصاً ذات اللمسة القديمة بالابيض و الاسود مما يزيد من فرصة شعورك بشيء جيد أثناء النظر إليها في كل مرور في هذا الممر الذي ينقل ذكرياتك و يسمح لك بوضع كم لا نهائي من صورها على جدرانه

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7- إضاءة

A JOIA d´AZOIA, pedro quintela studio pedro quintela studio البلد، لقب، الرواق، رواق، &، درج Wood effect
pedro quintela studio

pedro quintela studio
pedro quintela studio
pedro quintela studio

في الاروقة و درجات السلم و الممرات ذات الدرجات المتطابقة يمكنك استخدام فروع النور المدفونة في الدرجات بألوان مميزة و هو ما سيكون مثالي في أي مساحة و سيضيف لمسة عصرية عليها 

8- أماكن للانتظار

PASSAGEWAY, GRAÇA Decoração de Interiores GRAÇA Decoração de Interiores الممر الحديث، المدخل و الدرج
GRAÇA Decoração de Interiores

GRAÇA Decoração de Interiores
GRAÇA Decoração de Interiores
GRAÇA Decoração de Interiores

يمكنك تصميم أماكن للانتظار في مدخل منزلك بلمسة فنية جميلة مثل تلك الكراسي الموضوعة أسفل المنضدة الزجاجية المستخدمة مثل الكونسول العادي و لكن بدون خزانات أو مرايات و لكن للتزين و الكراسي القابلة للدخول أسفلها حتى لا تهدر المساحة حولها صممت للانتظار قبل الدخول للمنزل أو قبل الخروج منه أثناء توديع الأصدقاء أو اجراء مكالمات هاتفية عاجلة .

9- رسوم و مرايات

PASSAGEWAY, GRAÇA Decoração de Interiores GRAÇA Decoração de Interiores الممر الحديث، المدخل و الدرج
GRAÇA Decoração de Interiores

GRAÇA Decoração de Interiores
GRAÇA Decoração de Interiores
GRAÇA Decoração de Interiores

على جدار المدخل يمكن للألوان الطبيعية على اللوحات المرسومة باليد أن تعبر عن سحر خاص و تدخل العديد من الالوان الجريئة التي ستثري و تعلي من قيمة التصميم ، لاحظ انتشار اللون البرتقالي في اللوحة و معها تناغم لون الكرسي البرتقالي أيضاً . و من ناحية أخرى يمكن استخدام المرايات في الجهة الاخرى من اللوحة لتعكس شكلها في الجهة الاخرى بشكل ساحر .

10 – النباتات

LOVE VILLA, Catarina Batista Studio Catarina Batista Studio الممر الحديث، المدخل و الدرج سيراميك
Catarina Batista Studio

Catarina Batista Studio
Catarina Batista Studio
Catarina Batista Studio

النبات عامل لا يمكن اغفاله في أي تصميم مهما كان توجهه و طرازه، التصميم الجميل للنبات خصوصاً لعشاق الطبيعة يكون مناسباً في الاماكن الضيقة مثل الممرات و المداخل 

11- تزيين الجدران بورق الحائط

DECORAÇÃO DE HOSTEL - Piso 2 (Tato), White Glam White Glam مساحات تجارية فنادق
White Glam

White Glam
White Glam
White Glam

يمكننا تزيين جدران المداخل و الممرات بواسطة ورق الحائط لما فيه من ميزات متعددة تتعلق بتنوع النقشات و اتساع حيز الالوان مما يجعلك لابد و أن تجد فيه المناسب لمنزلك و ذوقك، ورق الحائط سهل التنظيف و سهل التغيير و يقبل انواع متعددة من الإكسسوارات .

12- تطبيقات الجبس

Brilho e Luz! - Decoração de sala de estar e jantar, White Glam White Glam غرفة المعيشة
White Glam

White Glam
White Glam
White Glam

يمكنك استخدام الجبس في تزيين جدران مدخل منزلك بواسطة النقوش الجميلة التي يمكن أن ينفش بها أي لوح من الجبس مع امكانية تلوينه فيما بعد بأي لون مثل الجدران تماماً .

13 – ساعات الحائط

Andar Modelo - Oeiras, Traço Magenta - Design de Interiores Traço Magenta - Design de Interiores الممر الحديث، المدخل و الدرج
Traço Magenta – Design de Interiores

Traço Magenta - Design de Interiores
Traço Magenta – Design de Interiores
Traço Magenta - Design de Interiores

ساعات الحائط ليست فقط لمجرد معرفة الوقت و الساعات و لكن اختيارها في المدخل و الممرات يخضع لمعايير عديدة لها علاقة بلون الساعة و حجمها و شكل الارقام فيها ، لاحظ هنا ستايل الأرقام اليوناني و الطراز الجميل الذي أضفاه على المدخل بشكل عام

14- الإضاءة القوية

Andar Modelo - Oeiras, Traço Magenta - Design de Interiores Traço Magenta - Design de Interiores الممر الحديث، المدخل و الدرج
Traço Magenta – Design de Interiores

Traço Magenta - Design de Interiores
Traço Magenta – Design de Interiores
Traço Magenta - Design de Interiores

مقدار الإضاءة لابد أن يكون قوياً خصوصاً في الاماكن المغلقة مثل المدخل و الممر و لون الضوء في حد ذاته يحدد الكثير من ذوقيات التصميم فيهما، و لكن لابد أن يكون هناك مقدار قوي و مناسب من الضوء حتى لا تشعر بالضيق فيها خصوصاً أنهما في الغالب لن يكون فيهما اي منافذ طبيعية للهواء أو اشعة الشمس

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