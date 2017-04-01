14 صورة لمداخل وممرات ساحرة لمنزلك

المداخل و الممرات في منزلك من أكثر المناطق حيوية و وظيفية التي يمكن أن تستخدمها في يومك العادي أثناء تنقل من و إلى أي غرفة داخلية في المنزل، لذا فهي على قدر كبير من الاهمية التي تحتم علينا ضرورة تصميمها بالشكل الأمثل الذي يليق بمدى استخدامها و فاعليتها و اتصالها مع كل غرف المنزل تقريباً ..
اليوم مع هوميفاي سيكون موعدنا و تصميمات ساحرة لممرات و مداخل تحظى باعجاب الكثيرين و تناسب منزلك و مساحته بأفكار مبدعة تحسن من ديكور و تصميم المنزل بشكل كامل ..
إليكم التفاصيل ..
يمكنك استخدام اللوحات التشكيلية في تزيين ممر منزلك الداخلي حيث تزيد اللوحة الفنية من قيمة الممر و زيادة عامل التأمل فيه و كذلك يمكنك تغييرها في كل فترة فيتغير معها شكل الممر دون الشعور بملل
تعطي تلك الاباليك أو الشمعدانات المعلقة على الحوائط شعوراً بالفخامة يتعلق بطراز و نوع المصابيح التي توضع فوق الأباليك ، فمثلاً قد يكون الطراز الكلاسيكي غالباً هنا و قد يكون نوع الاباليك عصريا ذو اشكال متنوعة و هو ما يضفي على الممر بأكمله طبيعة جمالية أكثر بالإضافة لوظيفتها الكبيرة في الإضاءة .
استخدام البراويز المتعددة الأشكال من شأنها إثراء الجدار الواصل بين غرف منزلك عن طريق الممر الرئيسي له، و لكن يراعى طول الممر و عدم ضيق مساحته حتى لا تسبب البراويز ضيقاً إضافياً و يكون تأثيرها سلبياً
بواسطة أغراضك الشخصية التي يمكن تخزينها في مدخل المنزل حاول أن تكون لها شكل جمالي أثناء ذلك التخزين، مثل المعاطف و الحقائب و الأشياء غير المتوقعة مثل الدراجة في هذا النموذج الرائع ، حيث نلاحظ مكاناً محدداً لها يظهر في اختلاف الأرضيات ببلاطات منقوشة بشكل مختلف عن سائر الأرضية العادية
في مدخل منزلك يمكن استخدام كونسول بمرآة له شكل مميز مثل هذا الكونسول الخشبي ذو الأفكار المبدعة حيث يتوفر فيه أماكن للتعليق و للتخزين و مرآة دائرية بشكل جمالي و مظهره الخشبي في حد ذاته جذاب لأقصى درجة ، ذلك نموذج رائع لكونسول يليق بمدخلك
في الأروقة و الممرات تعتبر الصور الشخصية إضافة دافئة و جمالية لديكور منزلك بشكل عام خصوصاً ذات اللمسة القديمة بالابيض و الاسود مما يزيد من فرصة شعورك بشيء جيد أثناء النظر إليها في كل مرور في هذا الممر الذي ينقل ذكرياتك و يسمح لك بوضع كم لا نهائي من صورها على جدرانه
في الاروقة و درجات السلم و الممرات ذات الدرجات المتطابقة يمكنك استخدام فروع النور المدفونة في الدرجات بألوان مميزة و هو ما سيكون مثالي في أي مساحة و سيضيف لمسة عصرية عليها
يمكنك تصميم أماكن للانتظار في مدخل منزلك بلمسة فنية جميلة مثل تلك الكراسي الموضوعة أسفل المنضدة الزجاجية المستخدمة مثل الكونسول العادي و لكن بدون خزانات أو مرايات و لكن للتزين و الكراسي القابلة للدخول أسفلها حتى لا تهدر المساحة حولها صممت للانتظار قبل الدخول للمنزل أو قبل الخروج منه أثناء توديع الأصدقاء أو اجراء مكالمات هاتفية عاجلة .
على جدار المدخل يمكن للألوان الطبيعية على اللوحات المرسومة باليد أن تعبر عن سحر خاص و تدخل العديد من الالوان الجريئة التي ستثري و تعلي من قيمة التصميم ، لاحظ انتشار اللون البرتقالي في اللوحة و معها تناغم لون الكرسي البرتقالي أيضاً . و من ناحية أخرى يمكن استخدام المرايات في الجهة الاخرى من اللوحة لتعكس شكلها في الجهة الاخرى بشكل ساحر .
النبات عامل لا يمكن اغفاله في أي تصميم مهما كان توجهه و طرازه، التصميم الجميل للنبات خصوصاً لعشاق الطبيعة يكون مناسباً في الاماكن الضيقة مثل الممرات و المداخل
يمكننا تزيين جدران المداخل و الممرات بواسطة ورق الحائط لما فيه من ميزات متعددة تتعلق بتنوع النقشات و اتساع حيز الالوان مما يجعلك لابد و أن تجد فيه المناسب لمنزلك و ذوقك، ورق الحائط سهل التنظيف و سهل التغيير و يقبل انواع متعددة من الإكسسوارات .
يمكنك استخدام الجبس في تزيين جدران مدخل منزلك بواسطة النقوش الجميلة التي يمكن أن ينفش بها أي لوح من الجبس مع امكانية تلوينه فيما بعد بأي لون مثل الجدران تماماً .
ساعات الحائط ليست فقط لمجرد معرفة الوقت و الساعات و لكن اختيارها في المدخل و الممرات يخضع لمعايير عديدة لها علاقة بلون الساعة و حجمها و شكل الارقام فيها ، لاحظ هنا ستايل الأرقام اليوناني و الطراز الجميل الذي أضفاه على المدخل بشكل عام
مقدار الإضاءة لابد أن يكون قوياً خصوصاً في الاماكن المغلقة مثل المدخل و الممر و لون الضوء في حد ذاته يحدد الكثير من ذوقيات التصميم فيهما، و لكن لابد أن يكون هناك مقدار قوي و مناسب من الضوء حتى لا تشعر بالضيق فيها خصوصاً أنهما في الغالب لن يكون فيهما اي منافذ طبيعية للهواء أو اشعة الشمس