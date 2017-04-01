قبل و بعد : كيف تحول هذا البيت العتيق إلي بيت في منتهي الجمال

منزل عصري بستايل مودرن يحتاج الكثير من الجهد في التفكير حتى يكون على قدر و مستوى طموحاتك، و لا نعني بالمجهود هنا مجهود بدني و لكننا نقصد المجهود الذهني و الإبداعي للوصول لأفضل استفادة من المساحة المتوفرة لدينا و نحصل على منزل أحلامنا على أرض الواقع.

اليوم هوميفاي سوف يصحبنا في جولة رائعة بين الماضي و الحاضر لمنزل عائلي كان يعاني في الماضي بسبب سوء التنسيق و التصميم العتيق الذي عفا عليه الزمن و أصبح الآن شيء خرافي بافكار مبدعة ستلهمك في تجديد منزلك بأبسط الطرق ..