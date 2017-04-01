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قبل و بعد : كيف تحول هذا البيت العتيق إلي بيت في منتهي الجمال

Mohammed Awad Mohammed Awad
Antes e Depois, KOSH Arquitetura & Interiores KOSH Arquitetura & Interiores
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منزل عصري بستايل مودرن يحتاج الكثير من الجهد في التفكير حتى يكون على قدر و مستوى طموحاتك، و لا نعني بالمجهود هنا مجهود بدني و لكننا نقصد المجهود الذهني و الإبداعي للوصول لأفضل استفادة من المساحة المتوفرة لدينا و نحصل على منزل أحلامنا على أرض الواقع.

اليوم هوميفاي سوف يصحبنا في جولة رائعة بين الماضي و الحاضر لمنزل عائلي كان يعاني في الماضي بسبب سوء التنسيق و التصميم العتيق الذي عفا عليه الزمن و أصبح الآن شيء خرافي بافكار مبدعة ستلهمك في تجديد منزلك بأبسط الطرق ..

غرفة المعيشة بين الماضي و الحاضر

Antes e Depois, KOSH Arquitetura & Interiores KOSH Arquitetura & Interiores
KOSH Arquitetura &amp; Interiores

KOSH Arquitetura & Interiores
KOSH Arquitetura &amp; Interiores
KOSH Arquitetura & Interiores

في غرفة المعيشة في السابق كان هناك فراغ كبير و عدم استغلال للمساحة مع عتمة في الأجواء و سوء استغلال للأرضيات المتسعة و كذلك اختيار أثاث سيء لا يليق مع منزل عصري و يفتقد لروح الذوق و التنسيق و التماشي مع قيمة الغرفة و رسميتها .

أما في الوقت الحاضر و بعد التجديد تم استهلاك كافة المساحة المتوفرة في غرف متداخلة كنا نفتقدها سابقاً، حيث تم شراء سفرة زجاجية عصرية و دمج اكثر من عنصر مصنوع من الزجاج في باقي الغرفة من رفوف و نجف و مرايات مما جعل شكل غرفة المعيشة منسقة و متألقة لأقصى درجة بعكس الصورة العليا التي كانت من الماضي.

مساحات مهجورة أصبحت أكثر من رائعة

Antes e Depois, KOSH Arquitetura & Interiores KOSH Arquitetura & Interiores
KOSH Arquitetura &amp; Interiores

KOSH Arquitetura & Interiores
KOSH Arquitetura &amp; Interiores
KOSH Arquitetura & Interiores

المساحات التي كانت في الماضي تعاني من سوء التنظيف و عدم وجود أثاث كافي لشغلها تم الاعتماد عليها لتكون بمثابة منطقة للعمل و استقبال الضيوف عن طريق استخدام أكثر من جلسة منفصلة و لكن جميعها يقتصر على 3 كراسي كحد أقصى مع استخدام ألوان زاهية كالأصفر و أخرى هادئة كالأبيض لتحقيق قدر كبير من التوع في الغرف الكبيرة في مساحتها .

اختلاف استخدام الإضاءة

Antes e Depois, KOSH Arquitetura & Interiores KOSH Arquitetura & Interiores
KOSH Arquitetura &amp; Interiores

KOSH Arquitetura & Interiores
KOSH Arquitetura &amp; Interiores
KOSH Arquitetura & Interiores

استخدمت الإضاءة في الماضي بطريقة معتادة للغاية مع بعض الكلاسيكية في استخدام النجف في الوسط فقط ، و لكن عانى التصميم قديماً من حالة مزرية من سوء توزيع الضوء و العتمة الشديدة و لكن في الوقت الحاضر تم الاعتماد على الأشكال غير المعتادة للإضاءة عن طريق بيوت النور و اللمبات الليد البيضاء التي زادت من فرص تحكمنا بمستوى الضوء و بالتالي تألق أكثر للغرف 

تصميم اكثر عصرية

Antes e Depois, KOSH Arquitetura & Interiores KOSH Arquitetura & Interiores
KOSH Arquitetura &amp; Interiores

KOSH Arquitetura & Interiores
KOSH Arquitetura &amp; Interiores
KOSH Arquitetura & Interiores

التصميم في الماضي كان معتاداً في كل شيء و يتميز بالرتابة و الملل، و لكن في الوقت الحالي أصبح التصميم عصري أكثر مع بعض اللمسات المؤثرة باللون الأبيض و الرخام مثل سطح المطبخ و استخدام الخزانات بشكل مودرن لحفظ الأجهزة الكهربائية و استخدام الرفوف  كذلك للتزيين و هو ما يظهر في المطبخ الواضح لنا بالأسفل

الحمام

Antes e Depois, KOSH Arquitetura & Interiores KOSH Arquitetura & Interiores
KOSH Arquitetura &amp; Interiores

KOSH Arquitetura & Interiores
KOSH Arquitetura &amp; Interiores
KOSH Arquitetura & Interiores

الحمام في الماضي كان كلاسيكياً في وحداته و شكله حتى المرآة كانت غير نظيفة و الالوان و البلاط في الجدران قد مضى عليها وقت طويل و طرازها أصبح غير مستخدم الآن، و في الصورة اليمنى نلاحظ كيف أن التجديد يصنع الكثير في أي حمام عن طريق استخدام مرآة نظيفة و أضواء مبهرة مع أدوات صحية على الموضة 

المطبخ

Antes e Depois, KOSH Arquitetura & Interiores KOSH Arquitetura & Interiores
KOSH Arquitetura &amp; Interiores

KOSH Arquitetura & Interiores
KOSH Arquitetura &amp; Interiores
KOSH Arquitetura & Interiores

عن قرب نلاحظ مدى الاختلاف بين الماضي و الحاضر ، ففي الماضي كانت الفوضى و الآن يوجد النظام و التنسيق حتى ظهر ذلك جلياً في البار الزجاجي و المقاعد الرائعة التي تطل على المطلبخ و في الرفوف العليا التي استخدم فيها النبات للزينة و لا يوجد بالطبع أي مجال للمقارنة بين الماضي و الحاضر .

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ممر اليوم ليس كالأمس

Antes e Depois, KOSH Arquitetura & Interiores KOSH Arquitetura & Interiores
KOSH Arquitetura &amp; Interiores

KOSH Arquitetura & Interiores
KOSH Arquitetura &amp; Interiores
KOSH Arquitetura & Interiores

الممر في الماضي كان بلا روح على اليسار و لكن الآن أصبحت الأمور أجمل حيث تم استخدام ألوان فاتحة مع تطبيقات بفراغات الضوء في السقف مع تركيز الضوء بمستويات مختلفة على جانبي الممر مما زاد من شعورنا باتساعه و براحه

جلسات مناسبة

Antes e Depois, KOSH Arquitetura & Interiores KOSH Arquitetura & Interiores
KOSH Arquitetura &amp; Interiores

KOSH Arquitetura & Interiores
KOSH Arquitetura &amp; Interiores
KOSH Arquitetura & Interiores

في الصورة العليا نلاحظ النمطية و الاعتياد و في الصورة السفلية الجديدة نلاحظ الحداثة و الجرأة في استخدام الأضواء و الأثاث و الأرضيات الفاتحة ، مع الحفاظ على المساحة و استغلالها بالاثاث أكثر مما جعل الغرفة جميلة و في الوقت ذاته عملية .

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