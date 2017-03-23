19 فكرة رائعة لتزيين الجدران بالمنافذ والفتحات

عندما تقرر تزيين جدران المنزل تجد الخيارات أمامك لا حصر لها، بدءًا من الألوان المختلفة واللوحات والأعمال الفنية، وورق الجدران في بعض الحالات، وصولًا إلى الأضواء، ولكن على أي حال لا أحد يفكر على الفور في إمكانية ترك بعض المساحات الفارغة، لتصبح موضع إنشاء بعض المنافذ والكوات، للحصول على تصاميم مثيرة للاهتمام، لتزيين جدران المنزل.
في كتاب الأفكار هذا، سنرى عدة أفكار، يمكنك استخدامها لإنشاء منافذ كمساحات للعرض، أو إلقاء الضوء عليها بطريقة هادفة، لصنع مظهر جديد يلفت الانتباه ويبرز المناطق المختارة من الجدار، كما أن المنافذ يمكن أن تصبح وسيلة فعالة لإعادة تكوين جدران المنزل. دعنا نعرف كيف..
كما نرى في هذا التصميم، استغلال المنافذ ساعد في تحقيق زخرفة بسيطة ولكنها ذات تأثير كبير في الصالة.
2. المنافذ الجبس لتزيين جدرانك مع المزهريات والزهور عندما يكون نمط الأثاث حديث وبسيط. يجب عدم استخدام الكثير من الزخارف لتزيين الغرفة، فقط عدد قليل من العناصر. إذا لم يكن لديك بعض المساحة في رف لاستقبال المزيد، يمكنك استخدام المنافذ التي تعيد الحياة إلى جدرانك، مع بعض الضوء لإبراز قطع الديكور وتحويلها إلى مساحة عرض.
3. المنافذ الحديثة وظيفية في مساحة على النمط التبسيطي إذا كنت تبحث عن وسيلة عملية لاستخدام المنافذ في الجدار، لديك العديد من الخيارات. كما ترى في هذا التصميم، استغلت باعتبارها مساحة لوضع شاشة التلفزيون، مع منافذ مختلفة الأحجام، اصبحت مساحات لعرض قطع الديكور والتماثيل الصغيرة.
4. المنافذ لتقسيم المساحات يمكن للمنافذ أن تتكيف مع أي بيئة، مثل المدخل وغرفة المعيشة، كما في هذه الحالة. فيما يمكن أن تكون القطع الديكورية التي سيتم عرضها ، بعض الأواني أو التماثيل الصغيرة، التذكارات أو الكتب. في أي حال، فإن وجود المنافذ سوف يتعزز من خلال الإضاءة المهمة التي تثري الحجم والعمق.
المزهريات، والصور، والحلي؛ يمكن وضعها في المنافذ المجهزة كأرفف تقتطع الجدار، مع تعزيزها بالإضاءات الخفية. وهي إحدى الطرق لإثراء مكان الموقد في غرفة المعيشة.
وفقًا لفكرة إدراج المنافذ في الجدران و الاستفادة منها في أي بيئة، يمكنك أن تستخدمها أيضًا في الزوايا المنسية من المنزل، أو المناطق التي يصعب ملاحظتها، كتلك التي في الممرات والسلالم. كما هو الحال في هذا التصميم، حيث صمم منفذ في الجدار وتم تزيينه بالزهور حتى أنه لا يمكنك سوى ملاحظته.
يمكن الحصول على منافذ مع أرفف بيضاء، وتثبيت بعض الأضواء، لإنشاء مساحة عرض تبرز وسط جدار داكن ومظلم.
الأشكال الشرقية من المحاريب الصغيرة، التي تفتح في الجدار وكأنها نوافذ في بعد آخر. مع إضافة الضوء، تلعب دور فعال في جعل الديكور سينوغرافي.
الأشكال الدائرية والألوان تجعل المنافذ الحجرية- كما نرى- مجموعة مثالية لتزيين الجدار فوق الحوض في الحمام. خيار بسيط وفعال، مما يخلق شبكة من خطوط متعرجة، نغمات ريفي الحساسة.
المحراب الأفقي الذي نراه، والمفتوح في جدار غرفة نوم حديثة، قد تم توظيفه لتسليط الضوء على النغمات الداكنة. وهو يتمتع بالوظيفية والجمال في الوقت ذاته، كما يساهم في تعزيز الطراز الحديث للغرفة، مع إضافة لمسة دافئة.
ديكور ملموس، نتج عن تصميم منفذ رفيع، حيث الضوء فيه يعزز إبراز جمال ورق الجدران.
لعرض الأعمال الفنية والآلات الموسيقية، مثل القيثارات في هذا التصميم، صنعت الأرفف على شكل محراب، حيث تتشابك الخطوط والألوان الداكنة والألوان الزاهية والأضواء.
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