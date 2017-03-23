19 فكرة رائعة لتزيين الجدران بالمنافذ والفتحات

عندما تقرر تزيين جدران المنزل تجد الخيارات أمامك لا حصر لها، بدءًا من الألوان المختلفة واللوحات والأعمال الفنية، وورق الجدران في بعض الحالات، وصولًا إلى الأضواء، ولكن على أي حال لا أحد يفكر على الفور في إمكانية ترك بعض المساحات الفارغة، لتصبح موضع إنشاء بعض المنافذ والكوات، للحصول على تصاميم مثيرة للاهتمام، لتزيين جدران المنزل.

في كتاب الأفكار هذا، سنرى عدة أفكار، يمكنك استخدامها لإنشاء منافذ كمساحات للعرض، أو إلقاء الضوء عليها بطريقة هادفة، لصنع مظهر جديد يلفت الانتباه ويبرز المناطق المختارة من الجدار، كما أن المنافذ يمكن أن تصبح وسيلة فعالة لإعادة تكوين جدران المنزل. دعنا نعرف كيف..