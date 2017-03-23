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19 فكرة رائعة لتزيين الجدران بالمنافذ والفتحات

Seham Elminshawy Seham Elminshawy
Projeto Comercial, ADRIANA MELLO ARQUITETURA ADRIANA MELLO ARQUITETURA مساحات تجارية
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عندما تقرر تزيين جدران المنزل تجد الخيارات أمامك لا حصر لها، بدءًا من الألوان المختلفة واللوحات والأعمال الفنية، وورق الجدران في بعض الحالات، وصولًا إلى الأضواء، ولكن على أي حال لا أحد يفكر على الفور في إمكانية ترك بعض المساحات الفارغة، لتصبح موضع إنشاء بعض المنافذ والكوات، للحصول على تصاميم مثيرة للاهتمام، لتزيين جدران المنزل.

في كتاب الأفكار هذا، سنرى عدة أفكار، يمكنك استخدامها لإنشاء منافذ كمساحات للعرض، أو إلقاء الضوء عليها بطريقة هادفة، لصنع مظهر جديد يلفت الانتباه ويبرز المناطق المختارة من الجدار، كما أن المنافذ يمكن أن تصبح وسيلة فعالة لإعادة تكوين جدران المنزل. دعنا نعرف كيف..

1. المنافذ مع الكسوة الحجرية للمدخل.. مذهلة!

PRIVADA MIRAMAR, GRUPO VOLTA GRUPO VOLTA الممر الحديث، المدخل و الدرج
GRUPO VOLTA

GRUPO VOLTA
GRUPO VOLTA
GRUPO VOLTA

كما نرى في هذا التصميم، استغلال المنافذ ساعد في تحقيق زخرفة بسيطة ولكنها ذات تأثير كبير في الصالة.

2. المنافذ الجبس لتزيين جدرانك مع المزهريات والزهور

Projeto Comercial, ADRIANA MELLO ARQUITETURA ADRIANA MELLO ARQUITETURA مساحات تجارية عيادات طبية
ADRIANA MELLO ARQUITETURA

ADRIANA MELLO ARQUITETURA
ADRIANA MELLO ARQUITETURA
ADRIANA MELLO ARQUITETURA

2. المنافذ الجبس لتزيين جدرانك مع المزهريات والزهور عندما يكون نمط الأثاث حديث وبسيط. يجب عدم استخدام الكثير من الزخارف لتزيين الغرفة، فقط عدد قليل من العناصر. إذا لم يكن لديك بعض المساحة في رف لاستقبال المزيد، يمكنك استخدام المنافذ التي تعيد الحياة إلى جدرانك، مع بعض الضوء لإبراز قطع الديكور وتحويلها إلى مساحة عرض.

3. المنافذ الحديثة وظيفية في النمط التبسيطي

La ventana indiscreta, ACABADOMATE ACABADOMATE غرفة نوم
ACABADOMATE

ACABADOMATE
ACABADOMATE
ACABADOMATE

3. المنافذ الحديثة وظيفية في مساحة على النمط التبسيطي إذا كنت تبحث عن وسيلة عملية لاستخدام المنافذ في الجدار، لديك العديد من الخيارات. كما ترى في هذا التصميم، استغلت باعتبارها مساحة لوضع شاشة التلفزيون، مع منافذ مختلفة الأحجام، اصبحت مساحات لعرض قطع الديكور والتماثيل الصغيرة.

4. المنافذ لتقسيم المساحات

CASA ENTREJARDINES, PLANTA BAJA ESTUDIO DE ARQUITECTURA PLANTA BAJA ESTUDIO DE ARQUITECTURA ممر، إستوائي، ممر، رواق، &، درج
PLANTA BAJA ESTUDIO DE ARQUITECTURA

PLANTA BAJA ESTUDIO DE ARQUITECTURA
PLANTA BAJA ESTUDIO DE ARQUITECTURA
PLANTA BAJA ESTUDIO DE ARQUITECTURA

4. المنافذ لتقسيم المساحات يمكن للمنافذ أن تتكيف مع أي بيئة، مثل المدخل وغرفة المعيشة، كما في هذه الحالة. فيما يمكن أن تكون القطع الديكورية التي سيتم عرضها ، بعض الأواني أو التماثيل الصغيرة، التذكارات أو الكتب. في أي حال، فإن وجود المنافذ سوف يتعزز من خلال الإضاءة المهمة التي تثري الحجم والعمق.

5. منافذ على جانبي المدخنة

homify غرفة المعيشة
homify

homify
homify
homify

المزهريات، والصور، والحلي؛ يمكن وضعها في المنافذ المجهزة كأرفف تقتطع الجدار، مع تعزيزها بالإضاءات الخفية. وهي إحدى الطرق لإثراء مكان الموقد في غرفة المعيشة.

6. تزيين زاوية منسية في غرفة المعيشة

Kiko House, RH Casas de Campo Design RH Casas de Campo Design الممر الحديث، المدخل و الدرج
RH Casas de Campo Design

Kiko House

RH Casas de Campo Design
RH Casas de Campo Design
RH Casas de Campo Design

وفقًا لفكرة إدراج المنافذ في الجدران و الاستفادة منها في أي بيئة، يمكنك أن تستخدمها أيضًا في الزوايا المنسية من المنزل، أو المناطق التي يصعب ملاحظتها، كتلك التي في الممرات والسلالم. كما هو الحال في هذا التصميم، حيث صمم منفذ في الجدار وتم تزيينه بالزهور حتى أنه لا يمكنك سوى ملاحظته.

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7. الأرفف البيضاء والأضواء

PAINEL COM NICHOS | ESTAR , Ana Levy | Arquitetura + Interiores Ana Levy | Arquitetura + Interiores غرفة المعيشة
Ana Levy | Arquitetura + Interiores

Ana Levy | Arquitetura + Interiores
Ana Levy | Arquitetura + Interiores
Ana Levy | Arquitetura + Interiores

يمكن الحصول على منافذ مع أرفف بيضاء، وتثبيت بعض الأضواء، لإنشاء مساحة عرض تبرز وسط جدار داكن ومظلم.

8. منافذ مع لمسة شرقية

The Urban Retreat, ZERO9 ZERO9 غرفة المعيشة
ZERO9

ZERO9
ZERO9
ZERO9

الأشكال الشرقية من المحاريب الصغيرة، التي تفتح في الجدار وكأنها نوافذ في بعد آخر. مع إضافة الضوء، تلعب دور فعال في جعل الديكور سينوغرافي.

9. المنافذ الملونة الريفية مع خطوط متعرجة

Sala de Banho Diferente, Régua Arquitetura Régua Arquitetura حمام
Régua Arquitetura

Régua Arquitetura
Régua Arquitetura
Régua Arquitetura

الأشكال الدائرية والألوان تجعل المنافذ الحجرية- كما نرى- مجموعة مثالية لتزيين الجدار فوق الحوض في الحمام. خيار بسيط وفعال، مما يخلق شبكة من خطوط متعرجة، نغمات ريفي الحساسة.

11. محراب أفقي لغرفة نوم حديثة

homify غرفة نوم
homify

homify
homify
homify

المحراب الأفقي الذي نراه، والمفتوح في جدار غرفة نوم حديثة، قد تم توظيفه لتسليط الضوء على النغمات الداكنة. وهو يتمتع بالوظيفية والجمال في الوقت ذاته، كما يساهم في تعزيز الطراز الحديث للغرفة، مع إضافة لمسة دافئة.

12. منفذ مع ورق الجدران والضوء لابراز اللوح الأمامي

homify غرفة نوم
homify

homify
homify
homify

ديكور ملموس، نتج عن تصميم منفذ رفيع، حيث الضوء فيه يعزز إبراز جمال ورق الجدران.

13. أرفف على شكل محراب

homify مكتب عمل أو دراسة
homify

homify
homify
homify

لعرض الأعمال الفنية والآلات الموسيقية، مثل القيثارات في هذا التصميم، صنعت الأرفف على شكل محراب، حيث تتشابك الخطوط والألوان الداكنة والألوان الزاهية والأضواء.

14. منفذ أعيد تبطينه بالحجارة

Últimos trabajos, Spazio3Design Spazio3Design الممر الحديث، المدخل و الدرج
Spazio3Design

Últimos trabajos

Spazio3Design
Spazio3Design
Spazio3Design

15. كوة ممتدة بعرض الجدار

Armoni , ARCO Arquitectura Contemporánea ARCO Arquitectura Contemporánea الممر الحديث، المدخل و الدرج
ARCO Arquitectura Contemporánea

ARCO Arquitectura Contemporánea
ARCO Arquitectura Contemporánea
ARCO Arquitectura Contemporánea

16. الكوات في الحمام لمظهر جمالي

homify حمام
homify

homify
homify
homify

17. كوات كإطارات جدارية للوحات الفنية

Casa Uliva, DIN Interiorismo DIN Interiorismo الممر الحديث، المدخل و الدرج
DIN Interiorismo

DIN Interiorismo
DIN Interiorismo
DIN Interiorismo

18. فتحات كمساحة إضافية للتخزين

LDV | La Piera's Office, PLUS ULTRA studio PLUS ULTRA studio مكتب عمل أو دراسة
PLUS ULTRA studio

PLUS ULTRA studio
PLUS ULTRA studio
PLUS ULTRA studio

19. أرفف لجمع كل شيء والحفاظ على النظام

DEPARTAMENTO EN CUERNAVACA, HO arquitectura de interiores HO arquitectura de interiores الممر الحديث، المدخل و الدرج
HO arquitectura de interiores

HO arquitectura de interiores
HO arquitectura de interiores
HO arquitectura de interiores

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