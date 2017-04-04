12 تصميم مميز لمطبخ أكثر من رائع

أسهل طريقة يمكنك أن تضيف بها لمسات النمط الاستوائي على التصميم هيأن تجعل النباتات مسيطرة على الموقف، فهنا استعان المصمم بالنباتات في تصميم المطبخ لخلق إطلالة استوائية على تصميم المطبخ.

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