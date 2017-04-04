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12 تصميم مميز لمطبخ أكثر من رائع

منة اسماعيل منة اسماعيل
homify مطبخ
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ماليزيا معروفة حول العالم بلمساته الاستوائية طقسها الجميل، الغابات المطيرة المورقة والشواطئ الساحرة، لذلك عند تصميم مطبخ على النمط الاستوائي ليس هناك أفضل من ماليزيا لنستمد الإلهام منها في تصميم مطابخ على النمط الاستوائيلتشعر وكأنك في ماليزيا، ونحن اليوم في هوميفاي سنقدم لك 12  تصميم مميز لمطبخ استوائي في المنازل الماليزية

1- ألوان زاهية

Modern, contemporary Kitchen with Peninsula Schmidt Kitchens Barnet مطبخ MDF White ​Modern contemporary design,with open plan Kitchen with Peninsula.
Schmidt Kitchens Barnet

Modern, contemporary Kitchen with Peninsula

Schmidt Kitchens Barnet
Schmidt Kitchens Barnet
Schmidt Kitchens Barnet

أول شئ سيخطر ببالك عند ذكر كلمة النمط الاستوائي هي الألوان الفاتحة الزاهية المشرقة بالحيوية، لذلك اذا اردت تصميم مطبخك على النمط الاستوائي استعن بالألوان الزاهية المليئة بالحيوية، لذلك اذا اردت تصميم لمطبخك على النمط الاستوائي، استعن بالألوان الزاهية بجانب الأبض كقاعدة ثابتة مثل هذا التصميم.

2-أرضيات خشبية وأطلالة على الطبيعة

High Gloss Open Plan Kitchen Schmidt Kitchens Barnet مطبخ MDF Beige ​Modern Contemporary design High Gloss Kitchen Design
Schmidt Kitchens Barnet

High Gloss Open Plan Kitchen

Schmidt Kitchens Barnet
Schmidt Kitchens Barnet
Schmidt Kitchens Barnet

البداية مع تصميم هذا المطبخ الذي استعان المصمم فيه بلمسة الخشب للأرضيات والطبيعة الخلابة من الخارج التي اندمجت مع المطبخ وتصميمه من الداخل من خلال تلك النوافذ الكبيرة لأضافة النمط الاستوائي على تصميم المطبخ، بالأضافة إلى اختياره للون الأبيض ليغمر تصميمم المطبخ بالكامل.

3- مزج الأنماط

homify مطبخ
homify

homify
homify
homify

يعتمد النمط الاستوائي على فكرة الدمج سواء دمج أنماط مختلفة أو ألوان زاهية معاً كل هذا ينتج عنه تصميم استوائي بروح مبهجة، مثل تصميم هذا المطبخ الذي نرى كيف لعب المصمم بأختيار الألوان الزاهية الصريحة ومزج النمط الاستوائي مع اللمسة الريفية لخشب، ودمج رسومات وأنمطا مختلفة في الديكورات وورق الجدران.

4- لمسة استوائية عصرية

Retrofit Casa Swiss Park Campinas, Designer de Interiores e Paisagista Iara Kílaris Designer de Interiores e Paisagista Iara Kílaris مطبخ
Designer de Interiores e Paisagista Iara Kílaris

Designer de Interiores e Paisagista Iara Kílaris
Designer de Interiores e Paisagista Iara Kílaris
Designer de Interiores e Paisagista Iara Kílaris

وهنا نرى تصميم مختلف لمطبخ على النمط الاستوائي بلمسات عصرية مميزة فنرى جزيرة المطبخ ذو السطح اللامع والاختيارات العملية للأثاث والديكور، بالأضافة لتلك اللمسة من النباتات والأضاءة التي دعمت النمط الاستوائي.

5- تدفق الهواء من الخارج إلى الداخل

Bertus residency, Diego Alonso designs Diego Alonso designs مطبخ
Diego Alonso designs

Diego Alonso designs
Diego Alonso designs
Diego Alonso designs

البيئة الماليزية الاستوائية الجميلة تتميز بالأنفتاح على الطبيعة من الخارج فنرى تدفق الهواء من البيئة الخارجية إلى الداخل مع وجود نوافذ كبيرة مطلة على الطبيعة لتسمح بأندماج التصميم الداخلي مع الطبيعة من الخارج، فنرى هذا المطبخ بتصميم استوائي مميز يجمع بين الخشب والألوان الفاتحة الحيادية مع تصميم لأرضيات من البلاط الملون، التصميم بشكل عام حيوي ومريح جداً.

6- الأسلوب الاستعماري

Orford | A classic country kitchen with coastal inspiration Davonport مطبخ خشب
Davonport

Orford | A classic country kitchen with coastal inspiration

Davonport
Davonport
Davonport

وهنا نرى غرفة مندمجة مع المطبخ بطريقة عصرية، نرى لمسات من الأسلوب الاستعماري بجانب النمط الأستوائي فنجد الأسقف العالية، أرضيات وأثاث خشبي مع هيمنة اللون الأبيض بالكامل على الغرفة، ولم يهمل المصمم اللمسات المنفتحة التي استعان بها من خلال تلك النوافذ الكبيرة التي انفتحت على الطبيعة من الخارج.

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7- لمسات جذابة من الطبيعة

Casa Eugênia por Joao Diniz Arquitetura, JOAO DINIZ ARQUITETURA JOAO DINIZ ARQUITETURA مطبخ
JOAO DINIZ ARQUITETURA

JOAO DINIZ ARQUITETURA
JOAO DINIZ ARQUITETURA
JOAO DINIZ ARQUITETURA

من التفاصيل الجذابة التي تميز النمط الاستوائي هي لمسات الطبيعة التي يمكنها أن تعطيك شعوراً بالأنتعاش، وهنا استعان المصمم بالمواد الطبيعية في التصميم، فنرى الخشب والخوص في تصميم الارضيات والجدران وحتى اخيار الأثاث كان من الخوص، بالأضافة إلى تلك النوافذ  الكبيرة التي أطلت على الطبيعة ودمجت المنزل مع الطبيعة الخلابة من الخارج، نجد في الجهة المقابلة لغرفة المعيشة مطبخ بتصميم استوائي بسيط وهادئ في ملامح تصميمه وتفاصيل الديكور البسيطة والمبهجة.

8- المواد الطبيعية تتدخل في تصميم مطبخ رائع

Jd. Marajoara, Tikkanen arquitetura Tikkanen arquitetura مطبخ
Tikkanen arquitetura

Tikkanen arquitetura
Tikkanen arquitetura
Tikkanen arquitetura

الخشب والخوص مع الالوان المبهجة لسيراميك الجدران ، كل تلك اللمسات خلقت في تصميم هذا المطبخ بهجة واناقة من النمط الاستوائي.

9-الأصفر وبهجة طاغية

homify مطبخ
homify

homify
homify
homify

تصميم اخر لنطبخ بسيط على النمط الاستوائي غلبت عليه الألوان الحيادية لتأتي لمسة من اللون الأصفر لتضيف حيوية وبهجة على تصميم المطبخ.

10- تصميم دافئ

Hillside Farm Kitchen Two DUA Architecture LLP مطبخ
DUA Architecture LLP

Hillside Farm Kitchen Two

DUA Architecture LLP
DUA Architecture LLP
DUA Architecture LLP

وهنا نموذج لتصميم مطبخ استوائي دافئ وجذاب، بتصميم مختلف لسقف يشبة أفرع الشجر في الغابات المطيرة.

11- الأزرق ولمسة مائية

Apartamento do Homem Moderno - Morar Mais por Menos Vitoria 2015, Cristiane Locatelli Arquitetos & Associados Cristiane Locatelli Arquitetos & Associados مطبخ
Cristiane Locatelli Arquitetos &amp; Associados

Cristiane Locatelli Arquitetos & Associados
Cristiane Locatelli Arquitetos &amp; Associados
Cristiane Locatelli Arquitetos & Associados

طغى اللون الأزرق على تصميم هذا المطبخ في لمسة من سواحل الاستوائية، لتشعر انك أمام تصميم لمطبخ مطل على سواحل ماليزية.

12- النباتات ولمسة استوائية مميزة

Farbkollektionen für Schiebetüren, Elfa Deutschland GmbH Elfa Deutschland GmbH مطبخ Green
Elfa Deutschland GmbH

Elfa Deutschland GmbH
Elfa Deutschland GmbH
Elfa Deutschland GmbH

أسهل طريقة يمكنك أن تضيف بها لمسات النمط الاستوائي على التصميم هيأن تجعل النباتات مسيطرة على الموقف، فهنا استعان المصمم بالنباتات في تصميم المطبخ لخلق إطلالة استوائية على تصميم المطبخ.

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