12 تصميم مميز لمطبخ أكثر من رائع

ماليزيا معروفة حول العالم بلمساته الاستوائية طقسها الجميل، الغابات المطيرة المورقة والشواطئ الساحرة، لذلك عند تصميم مطبخ على النمط الاستوائي ليس هناك أفضل من ماليزيا لنستمد الإلهام منها في تصميم مطابخ على النمط الاستوائيلتشعر وكأنك في ماليزيا، ونحن اليوم في هوميفاي سنقدم لك 12 تصميم مميز لمطبخ استوائي في المنازل الماليزية
أول شئ سيخطر ببالك عند ذكر كلمة النمط الاستوائي هي الألوان الفاتحة الزاهية المشرقة بالحيوية، لذلك اذا اردت تصميم مطبخك على النمط الاستوائي استعن بالألوان الزاهية المليئة بالحيوية، لذلك اذا اردت تصميم لمطبخك على النمط الاستوائي، استعن بالألوان الزاهية بجانب الأبض كقاعدة ثابتة مثل هذا التصميم.
البداية مع تصميم هذا المطبخ الذي استعان المصمم فيه بلمسة الخشب للأرضيات والطبيعة الخلابة من الخارج التي اندمجت مع المطبخ وتصميمه من الداخل من خلال تلك النوافذ الكبيرة لأضافة النمط الاستوائي على تصميم المطبخ، بالأضافة إلى اختياره للون الأبيض ليغمر تصميمم المطبخ بالكامل.
يعتمد النمط الاستوائي على فكرة الدمج سواء دمج أنماط مختلفة أو ألوان زاهية معاً كل هذا ينتج عنه تصميم استوائي بروح مبهجة، مثل تصميم هذا المطبخ الذي نرى كيف لعب المصمم بأختيار الألوان الزاهية الصريحة ومزج النمط الاستوائي مع اللمسة الريفية لخشب، ودمج رسومات وأنمطا مختلفة في الديكورات وورق الجدران.
وهنا نرى تصميم مختلف لمطبخ على النمط الاستوائي بلمسات عصرية مميزة فنرى جزيرة المطبخ ذو السطح اللامع والاختيارات العملية للأثاث والديكور، بالأضافة لتلك اللمسة من النباتات والأضاءة التي دعمت النمط الاستوائي.
البيئة الماليزية الاستوائية الجميلة تتميز بالأنفتاح على الطبيعة من الخارج فنرى تدفق الهواء من البيئة الخارجية إلى الداخل مع وجود نوافذ كبيرة مطلة على الطبيعة لتسمح بأندماج التصميم الداخلي مع الطبيعة من الخارج، فنرى هذا المطبخ بتصميم استوائي مميز يجمع بين الخشب والألوان الفاتحة الحيادية مع تصميم لأرضيات من البلاط الملون، التصميم بشكل عام حيوي ومريح جداً.
وهنا نرى غرفة مندمجة مع المطبخ بطريقة عصرية، نرى لمسات من الأسلوب الاستعماري بجانب النمط الأستوائي فنجد الأسقف العالية، أرضيات وأثاث خشبي مع هيمنة اللون الأبيض بالكامل على الغرفة، ولم يهمل المصمم اللمسات المنفتحة التي استعان بها من خلال تلك النوافذ الكبيرة التي انفتحت على الطبيعة من الخارج.
من التفاصيل الجذابة التي تميز النمط الاستوائي هي لمسات الطبيعة التي يمكنها أن تعطيك شعوراً بالأنتعاش، وهنا استعان المصمم بالمواد الطبيعية في التصميم، فنرى الخشب والخوص في تصميم الارضيات والجدران وحتى اخيار الأثاث كان من الخوص، بالأضافة إلى تلك النوافذ الكبيرة التي أطلت على الطبيعة ودمجت المنزل مع الطبيعة الخلابة من الخارج، نجد في الجهة المقابلة لغرفة المعيشة مطبخ بتصميم استوائي بسيط وهادئ في ملامح تصميمه وتفاصيل الديكور البسيطة والمبهجة.
الخشب والخوص مع الالوان المبهجة لسيراميك الجدران ، كل تلك اللمسات خلقت في تصميم هذا المطبخ بهجة واناقة من النمط الاستوائي.
تصميم اخر لنطبخ بسيط على النمط الاستوائي غلبت عليه الألوان الحيادية لتأتي لمسة من اللون الأصفر لتضيف حيوية وبهجة على تصميم المطبخ.
وهنا نموذج لتصميم مطبخ استوائي دافئ وجذاب، بتصميم مختلف لسقف يشبة أفرع الشجر في الغابات المطيرة.
طغى اللون الأزرق على تصميم هذا المطبخ في لمسة من سواحل الاستوائية، لتشعر انك أمام تصميم لمطبخ مطل على سواحل ماليزية.
أسهل طريقة يمكنك أن تضيف بها لمسات النمط الاستوائي على التصميم هيأن تجعل النباتات مسيطرة على الموقف، فهنا استعان المصمم بالنباتات في تصميم المطبخ لخلق إطلالة استوائية على تصميم المطبخ.
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