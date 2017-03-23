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24 تصميم مُلهم للتراس ستود مثلهم

Mayada_Mohamed Mayada_Mohamed
Quintal Vila Madalena, Empório Brasil Marcenaria Empório Brasil Marcenaria بلكونة أو شرفة خشب نقي
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الشرفة ربما تكون ركن مهجور في منزلك ولا تستخدمه في بعض الأحيان، ولكن يمكنك إعادة تشكيلها وجعلها لطيفة جدًا للاستخدام العائلي. ولما لا؟ بحيث يمكنك جمع الأصدقاء لقضاء وقت رائع معهم في تراث جميل.. والذي ليس بالضرورة أن يتكلف مبالغ باهظة، فكل هذا يتوقف على القدرة الإقتصادية لديك، ولذلك يقدم لك هوميفاي 24 صورة لشرفات جميلة مأخوذة من عدة مشاريع مختلفة، يمكنك رؤيتها وتجديد التراث الخاص بك بما يناسبك وحسب مقدورك.

1. شرفة مع شريط البار

Quintal Vila Madalena, Empório Brasil Marcenaria Empório Brasil Marcenaria بلكونة أو شرفة خشب نقي
Empório Brasil Marcenaria

Empório Brasil Marcenaria
Empório Brasil Marcenaria
Empório Brasil Marcenaria

تم بناء سقف الشرفة مع الخشب، ورغم إنها خفيفة جدًا، إلى أن الغرض منها حماية وحدة الجدار، ووجود كؤوس ألزم بوجود وبار ريفي جميل، يمكنك أن تستمتع به في أي وقت من اليوم مع الإضاءة الجيدة، وكونترتوب خشبية، يسلط الضوء على الطلاء والذي يطابق لون الضوء أيضًا مع الكراسي العالية.

2. تراس على السطح

REMODELACIÓN AJUCHITLÁN, Loyola Arquitectos Loyola Arquitectos بلكونة أو شرفة
Loyola Arquitectos

Loyola Arquitectos
Loyola Arquitectos
Loyola Arquitectos

سطح المنزل هو مكان عظيم لبناء تراث في الهواء الطلق، كما في هذا التصميم الذي تم بناءه بطريقة مميزة ويحمل بار ومقاعد عالية تمنحك جلسة رائعة وسط الإضاءة المميزة للمكان وقصاري الزرع.

3. إذا كنت لا ترغب في بناء السقف فاقتني مظلة جيدة

Choapan Decor by Erika Winters®Design, Erika Winters® Design Erika Winters® Design بلكونة أو شرفة
Erika Winters® Design

Choapan Decor by Erika Winters®Design

Erika Winters® Design
Erika Winters® Design
Erika Winters® Design

في هذا الركن من الشرفة لديك بعض الملحقات ويمكن وضع المكونات لتناول وجبة الإفطار الخاصة بك، بحيث يتسع لجلسة جميلة في الشرفة تحت ظل مظلة.

الجانب الآخر من نفس الشرفة.. مع شواء محمولة

Choapan Decor by Erika Winters®Design, Erika Winters® Design Erika Winters® Design بلكونة أو شرفة
Erika Winters® Design

Choapan Decor by Erika Winters®Design

Erika Winters® Design
Erika Winters® Design
Erika Winters® Design

4. فاصل من شبكة خشبية

Casa MT, GLR Arquitectos GLR Arquitectos بلكونة أو شرفة
GLR Arquitectos

GLR Arquitectos
GLR Arquitectos
GLR Arquitectos

لكي أقدم لكم بعض الخصوصية داخل الشرفة، قمت بإغلاق جزء عن طريق شبكة خشبية ريفية، وتوظيف التصميم الجيد مع استثمارات ضئيلة.

5. تصميم مطبخي داخل التراس

AREA DE ASADOR MONTERREY, BTA DISEÑO Y CONSTRUCCION BTA DISEÑO Y CONSTRUCCION بلكونة أو شرفة خشب White
BTA DISEÑO Y CONSTRUCCION

BTA DISEÑO Y CONSTRUCCION
BTA DISEÑO Y CONSTRUCCION
BTA DISEÑO Y CONSTRUCCION

هذا التراث يحتوي على شريط خشبي طبيعي جميل مع مجموعة كراسي امامه، وطاولة مطبخ تحمل موقد وتترك منطقة صغيرة للعمل مع الحوض المعدني وبلوعة صرف، وتغطية السقف بالزجاج وأعمدة الخشب للسماح بمرور الضوء الطبيعي من الخارج وإنارة أكثر للمكان.

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6. ألوان دافئة

casa Bambu, arketipo-taller de arquitectura arketipo-taller de arquitectura بلكونة أو شرفة
arketipo-taller de arquitectura

arketipo-taller de arquitectura
arketipo-taller de arquitectura
arketipo-taller de arquitectura

في الشرفة الخاصة بك يمكنك الارتجال مع طاولة ومظلة، ومساحة غنية للاستمتاع بما يُطبخ في الشواء المحمولة، والألوان تنقل الفرح وخصوصًا إذا كانت قوية، مع لمسات خضراء من أوراق الشجر الأخضر ونباتات الزينة.

7. النمط الريفي

CASA PAROTA, LUIS GRACIA ARQUITECTURA + DISEÑO LUIS GRACIA ARQUITECTURA + DISEÑO بلكونة أو شرفة سيراميك Grey
LUIS GRACIA ARQUITECTURA + DISEÑO

LUIS GRACIA ARQUITECTURA + DISEÑO
LUIS GRACIA ARQUITECTURA + DISEÑO
LUIS GRACIA ARQUITECTURA + DISEÑO

ما رأيك هذا الشكل من المقاعد واستخدام النمط الريفي؟ إنها جميلة للغاية، ونحن نرحب دائمًا بهذا النوع من الأثاث والشكل عند تجديد الشرفة.

8. صغيرة ولكن وظيفية

PLANTA BAJA Y JARDÍN, Superficie Actual Superficie Actual بلكونة أو شرفة خشب Beige
Superficie Actual

Superficie Actual
Superficie Actual
Superficie Actual

أنك لا تحتاج إلى مساحة كبيرة لتشكيل التراث الخاص بك، ولكن يمكنك الاستفادة من المساحة بشكل جيد، عن طريقة التصميم الجيد، وتوليفة جيدة من الألوان، واستخدام النمط المحدد، ولوحة الألوان مع سطوع الطلاء، وإذا نظرت إلى السقف تجد أنه وضعت أضواء لإعطاء لمسة من الضوء غير المباشر ومناسبة لتلك الشرفة.

9. مع سقف قابل للطي

homify بلكونة أو شرفة
homify

homify
homify
homify

يغطي أكثر من نصف هذا الجزء من السقف قابل للطي، بحيث يمكنك الحصول على جلسة في الهواء الطلق وهذا الفضاء أو تغطية الشرفة لتخفيف أشعة الشمس القوية، لذلك فهي معادلة مميزة ليلًا أو نهارًا في التراث الخاص بك.

10. تصميم انتقائي حي ومثير للاهتمام

proyecto residencial "SR01" , PORTO Arquitectura + Diseño de Interiores PORTO Arquitectura + Diseño de Interiores بلكونة أو شرفة
PORTO Arquitectura + Diseño de Interiores

PORTO Arquitectura + Diseño de Interiores
PORTO Arquitectura + Diseño de Interiores
PORTO Arquitectura + Diseño de Interiores

استخدام مواد مختلفة مع الألوان والأنماط والتصاميم المميزة وتشكيلها في جو انتقائي لتبدو حية ومثيرة للاهتمام.

11. أرجوحة جميلة والجمع بين حديقة وتراس

Terrazas, Nomada Design Studio Nomada Design Studio بلكونة أو شرفة
Nomada Design Studio

Nomada Design Studio
Nomada Design Studio
Nomada Design Studio

إذا كنا نحن على وشك الانتقال للصيف، فوجود شرفة جميلة وأنيقة مع غرفة طعام في الهواء الطلق وأرجوحة بسيطة فإن هذا هو كل ما تحتاج إليه حقًا، وطاولة تحمل وجبات طازجة، مع الماء والفواكه، وخصوصًا تلك الوجبة التي تتناولها بعد أن تستمتع بالأرجوحة في جزء الحديقة.

على الجانب الآخر من هذه الشرفة أريكة مريحة وعملية على قاعدة ملموسة

Terrazas, Nomada Design Studio Nomada Design Studio بلكونة أو شرفة
Nomada Design Studio

Nomada Design Studio
Nomada Design Studio
Nomada Design Studio

12. بار وطاولة تحت ضوء سقف البرجولة

homify حديقة
homify

homify
homify
homify

بار صغير مع كراسي شفافة وطاولة للجلوس والاستمتاع بتناول وجبة بسيطة،باستخدام المواد المختلفة والألوان والقوام، والفائدة في هذا التصميم هو تكييفه وفقا لـ الاستخدام الاجتماعي للأسرة.

13. تصميم منظم من الخشب وكراسي جلدية رمادية

homify بلكونة أو شرفة
homify

homify
homify
homify

تصميم مميز لركن من الشرفة، بمزيد من النمط الرسمي، والألواح الخشبية على الحائط، وبار تبدو هي المواد التي تعطيها الطابع، وساعد على تصميم الكراسي الجلدية رمادية رسمية جدا.

14. لمسات أقرب للطبيعة مع أثاث خشبي كبير

Remodelación y Ampliación de Casa MR2 en Valdivia por NidoSur Arquitectos, NidoSur Arquitectos - Valdivia NidoSur Arquitectos - Valdivia بلكونة أو شرفة خشب Wood effect
NidoSur Arquitectos – Valdivia

NidoSur Arquitectos - Valdivia
NidoSur Arquitectos – Valdivia
NidoSur Arquitectos - Valdivia

المنصات خشبية معاد تدويرها، مع المنصات، حيث أن الخشب مرن لإعادة التدوير، بالتالي صنع الأثاث لتجديد الشرفة الخاصة بك، كما يمكنك أن ترى في هذا المشروع.

15. شرفة ممتدة من الغرفة

Elegante casa em condomínio, Tania Bertolucci de Souza | Arquitetos Associados Tania Bertolucci de Souza | Arquitetos Associados بلكونة أو شرفة
Tania Bertolucci de Souza | Arquitetos Associados

Tania Bertolucci de Souza | Arquitetos Associados
Tania Bertolucci de Souza | Arquitetos Associados
Tania Bertolucci de Souza | Arquitetos Associados

في ذلك تمديد سقف غرفة المعيشة الخاصة بك، بحيث يمكنك الخروج به في مكان الشرفة، بما في ذلك البار مع الموقد وطاولة مع كراسي، فإنه يسمح لمجموعة كبيرة من بالتمتع، وجلوس الأسرة معًا في جلسة رائعة.

16 مطبخ للذواقة

Cobertura Jardim Oceânico, Carolina Mendonça Projetos de Arquitetura e Interiores LTDA Carolina Mendonça Projetos de Arquitetura e Interiores LTDA بلكونة أو شرفة
Carolina Mendonça Projetos de Arquitetura e Interiores LTDA

Carolina Mendonça Projetos de Arquitetura e Interiores LTDA
Carolina Mendonça Projetos de Arquitetura e Interiores LTDA
Carolina Mendonça Projetos de Arquitetura e Interiores LTDA

إذا كان لديك من الاستثمار ما يكفي، فيمكنك الحصول على مطبخ للذواقة مع كل تفاصيله كبيرة بالخشب والفرن والشواية، وبار صغير، فقد أعد كل شيء من أجل وليمة كل يوم، وخصوصًا إذا رغبت في قضاء عطلة جميلة مع الأصدقاء. اختيار الأثاث من لون الخشب الطبيعي، مع أجواء أنيقة ومميزة.

17. تصميم قد ترغب في مثله

SS, TAMEN arquitectura TAMEN arquitectura بلكونة أو شرفة
TAMEN arquitectura

TAMEN arquitectura
TAMEN arquitectura
TAMEN arquitectura

في هذا المشروع السقف خفيف الوزن، والشرفة عملية واقتصادية من بار بالكراسي والنباتات التي تزينه على طول الجدار، يمكنك أن تفعله دون اموال باهظة وسيكون لطيفًا لجلسة رائعة.

Remodelación Departamento LUHE, Soluciones Técnicas y de Arquitectura Soluciones Técnicas y de Arquitectura بلكونة أو شرفة خشب معالج Wood effect
Soluciones Técnicas y de Arquitectura

Soluciones Técnicas y de Arquitectura
Soluciones Técnicas y de Arquitectura
Soluciones Técnicas y de Arquitectura

هذه هي التفاصيل الذي يمكنك نسخه بجانب الجدار، أي تصميم رائع لتجديد الشرفة، هناك يمكن أن تحتاج إلى بار لأغراض اليوم ومطعم للوجبات الخفيفة.

18. قرميد شواء على النمط الريفي

CRR | Varanda, Kali Arquitetura Kali Arquitetura بلكونة أو شرفة
Kali Arquitetura

Kali Arquitetura
Kali Arquitetura
Kali Arquitetura

الطوب اللبن يمكن ان يكون دائمًا مادة من شأنها أن تجعل شرفة الشرفة سيئة، ما عدا في بناء شواء كما تبين لنا في هذا التصميم، فهو مادة مناسبة مع المكان المناسب لعمل جلسة كهذه إذا كنت ترغب في التجديد.

19. السقف خشبي والأثاث خرساني

Quichos , OBRAA QUINCHOS Y TERRAZAS OBRAA QUINCHOS Y TERRAZAS بلكونة أو شرفة
OBRAA QUINCHOS Y TERRAZAS

Quichos

OBRAA QUINCHOS Y TERRAZAS
OBRAA QUINCHOS Y TERRAZAS
OBRAA QUINCHOS Y TERRAZAS

الخرسانة رسمت اللون الأبيض وهو وسيلة جيدة لعمل وحدة اقتصادية، فمع مساعدة الخشب يمكنك أن تفعل ذلك، هذه الشرفة رسمها البار الأبيض وطاولة سميكة مع وحدات الحديد المصقول، ليوفر الكمال مع بعض المقاعد مثل تلك التي نراها في الألوان، لإعطاء لمسة البهجة كلها.

20. وحدات البلاط في ظلال ألوان البحر

homify بلكونة أو شرفة
homify

homify
homify
homify

الأرضية مغطاه بالبلاط، مع الجمع بين الألوان وطاولة خشبية ريفية، والفسيفاء بألوان البحر يعطي لمسة من الشاطئ مع العصي الخشبية واللمسات الطبيعية.

21. الطوب والجرانيت والخشب

CASA DAS PRIMAVERAS, BRAVIM ◘ RICCI ARQUITETURA BRAVIM ◘ RICCI ARQUITETURA بلكونة أو شرفة
BRAVIM ◘ RICCI ARQUITETURA

BRAVIM ◘ RICCI ARQUITETURA
BRAVIM ◘ RICCI ARQUITETURA
BRAVIM ◘ RICCI ARQUITETURA

شرفة أكبر تستطع أن تستفيد من مجالها، ولديك بطارية من الملحقات لإعداد الطعام الجيد، فرن الطوب، والمشواة والخشب جميعًا على استعداد لأولئك الذين يستمتعون بالطهي في الشرفة تجديده.

22. شواية فحم كبيرة تسيطر على هذه الشرفة

Дом-баня 130 м2 г. Москва, студия Design3F студия Design3F بلكونة أو شرفة
студия Design3F

студия Design3F
студия Design3F
студия Design3F

شواية فحم كبيرة موقد تطل على شرفة. مع الطاولة والكراسي في مساحة مثالية لجلسة دافئة للأسرة.

23. الألوان المبهجة

Área de lazer, Lozí - Projeto e Obra Lozí - Projeto e Obra بلكونة أو شرفة
Lozí – Projeto e Obra

Lozí - Projeto e Obra
Lozí – Projeto e Obra
Lozí - Projeto e Obra

مساحة ليست كبيرة ولكن مع تصميم كبير وإدارة رائعة للألوان، لديك هذه الشرفة المصممة بكفاءة للتمتع وقت كبير مع شواء الخاص، وغطاء صلب مضغوط وحديث، والأثاث في ذلك اللون الأخضر النابض بالحياة، وفي المقابل طاولة خشبية ريفية مع كراسي بيضاء.

24. شرفة مودرن

APARTAMENTO DECORADO THE GATE GUARULHOS 2 DORMITÓRIOS, Pricila Dalzochio Arquitetura e Interiores Pricila Dalzochio Arquitetura e Interiores بلكونة أو شرفة Blue
Pricila Dalzochio Arquitetura e Interiores

Pricila Dalzochio Arquitetura e Interiores
Pricila Dalzochio Arquitetura e Interiores
Pricila Dalzochio Arquitetura e Interiores

كما ترون في هذه الشقة أصبحت شرفة تمديدًا لمجال الفضاء من غرفة المعيشة، تتمتع بتجديد رائع مما يجعلها مكانًا مثاليًا لجلسة الأسرة.

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