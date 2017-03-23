24 تصميم مُلهم للتراس ستود مثلهم

الشرفة ربما تكون ركن مهجور في منزلك ولا تستخدمه في بعض الأحيان، ولكن يمكنك إعادة تشكيلها وجعلها لطيفة جدًا للاستخدام العائلي. ولما لا؟ بحيث يمكنك جمع الأصدقاء لقضاء وقت رائع معهم في تراث جميل.. والذي ليس بالضرورة أن يتكلف مبالغ باهظة، فكل هذا يتوقف على القدرة الإقتصادية لديك، ولذلك يقدم لك هوميفاي 24 صورة لشرفات جميلة مأخوذة من عدة مشاريع مختلفة، يمكنك رؤيتها وتجديد التراث الخاص بك بما يناسبك وحسب مقدورك.
تم بناء سقف الشرفة مع الخشب، ورغم إنها خفيفة جدًا، إلى أن الغرض منها حماية وحدة الجدار، ووجود كؤوس ألزم بوجود وبار ريفي جميل، يمكنك أن تستمتع به في أي وقت من اليوم مع الإضاءة الجيدة، وكونترتوب خشبية، يسلط الضوء على الطلاء والذي يطابق لون الضوء أيضًا مع الكراسي العالية.
سطح المنزل هو مكان عظيم لبناء تراث في الهواء الطلق، كما في هذا التصميم الذي تم بناءه بطريقة مميزة ويحمل بار ومقاعد عالية تمنحك جلسة رائعة وسط الإضاءة المميزة للمكان وقصاري الزرع.
في هذا الركن من الشرفة لديك بعض الملحقات ويمكن وضع المكونات لتناول وجبة الإفطار الخاصة بك، بحيث يتسع لجلسة جميلة في الشرفة تحت ظل مظلة.
لكي أقدم لكم بعض الخصوصية داخل الشرفة، قمت بإغلاق جزء عن طريق شبكة خشبية ريفية، وتوظيف التصميم الجيد مع استثمارات ضئيلة.
هذا التراث يحتوي على شريط خشبي طبيعي جميل مع مجموعة كراسي امامه، وطاولة مطبخ تحمل موقد وتترك منطقة صغيرة للعمل مع الحوض المعدني وبلوعة صرف، وتغطية السقف بالزجاج وأعمدة الخشب للسماح بمرور الضوء الطبيعي من الخارج وإنارة أكثر للمكان.
في الشرفة الخاصة بك يمكنك الارتجال مع طاولة ومظلة، ومساحة غنية للاستمتاع بما يُطبخ في الشواء المحمولة، والألوان تنقل الفرح وخصوصًا إذا كانت قوية، مع لمسات خضراء من أوراق الشجر الأخضر ونباتات الزينة.
ما رأيك هذا الشكل من المقاعد واستخدام النمط الريفي؟ إنها جميلة للغاية، ونحن نرحب دائمًا بهذا النوع من الأثاث والشكل عند تجديد الشرفة.
أنك لا تحتاج إلى مساحة كبيرة لتشكيل التراث الخاص بك، ولكن يمكنك الاستفادة من المساحة بشكل جيد، عن طريقة التصميم الجيد، وتوليفة جيدة من الألوان، واستخدام النمط المحدد، ولوحة الألوان مع سطوع الطلاء، وإذا نظرت إلى السقف تجد أنه وضعت أضواء لإعطاء لمسة من الضوء غير المباشر ومناسبة لتلك الشرفة.
يغطي أكثر من نصف هذا الجزء من السقف قابل للطي، بحيث يمكنك الحصول على جلسة في الهواء الطلق وهذا الفضاء أو تغطية الشرفة لتخفيف أشعة الشمس القوية، لذلك فهي معادلة مميزة ليلًا أو نهارًا في التراث الخاص بك.
استخدام مواد مختلفة مع الألوان والأنماط والتصاميم المميزة وتشكيلها في جو انتقائي لتبدو حية ومثيرة للاهتمام.
إذا كنا نحن على وشك الانتقال للصيف، فوجود شرفة جميلة وأنيقة مع غرفة طعام في الهواء الطلق وأرجوحة بسيطة فإن هذا هو كل ما تحتاج إليه حقًا، وطاولة تحمل وجبات طازجة، مع الماء والفواكه، وخصوصًا تلك الوجبة التي تتناولها بعد أن تستمتع بالأرجوحة في جزء الحديقة.
بار صغير مع كراسي شفافة وطاولة للجلوس والاستمتاع بتناول وجبة بسيطة،باستخدام المواد المختلفة والألوان والقوام، والفائدة في هذا التصميم هو تكييفه وفقا لـ الاستخدام الاجتماعي للأسرة.
تصميم مميز لركن من الشرفة، بمزيد من النمط الرسمي، والألواح الخشبية على الحائط، وبار تبدو هي المواد التي تعطيها الطابع، وساعد على تصميم الكراسي الجلدية رمادية رسمية جدا.
المنصات خشبية معاد تدويرها، مع المنصات، حيث أن الخشب مرن لإعادة التدوير، بالتالي صنع الأثاث لتجديد الشرفة الخاصة بك، كما يمكنك أن ترى في هذا المشروع.
في ذلك تمديد سقف غرفة المعيشة الخاصة بك، بحيث يمكنك الخروج به في مكان الشرفة، بما في ذلك البار مع الموقد وطاولة مع كراسي، فإنه يسمح لمجموعة كبيرة من بالتمتع، وجلوس الأسرة معًا في جلسة رائعة.
إذا كان لديك من الاستثمار ما يكفي، فيمكنك الحصول على مطبخ للذواقة مع كل تفاصيله كبيرة بالخشب والفرن والشواية، وبار صغير، فقد أعد كل شيء من أجل وليمة كل يوم، وخصوصًا إذا رغبت في قضاء عطلة جميلة مع الأصدقاء. اختيار الأثاث من لون الخشب الطبيعي، مع أجواء أنيقة ومميزة.
في هذا المشروع السقف خفيف الوزن، والشرفة عملية واقتصادية من بار بالكراسي والنباتات التي تزينه على طول الجدار، يمكنك أن تفعله دون اموال باهظة وسيكون لطيفًا لجلسة رائعة.
هذه هي التفاصيل الذي يمكنك نسخه بجانب الجدار، أي تصميم رائع لتجديد الشرفة، هناك يمكن أن تحتاج إلى بار لأغراض اليوم ومطعم للوجبات الخفيفة.
الطوب اللبن يمكن ان يكون دائمًا مادة من شأنها أن تجعل شرفة الشرفة سيئة، ما عدا في بناء شواء كما تبين لنا في هذا التصميم، فهو مادة مناسبة مع المكان المناسب لعمل جلسة كهذه إذا كنت ترغب في التجديد.
الخرسانة رسمت اللون الأبيض وهو وسيلة جيدة لعمل وحدة اقتصادية، فمع مساعدة الخشب يمكنك أن تفعل ذلك، هذه الشرفة رسمها البار الأبيض وطاولة سميكة مع وحدات الحديد المصقول، ليوفر الكمال مع بعض المقاعد مثل تلك التي نراها في الألوان، لإعطاء لمسة البهجة كلها.
الأرضية مغطاه بالبلاط، مع الجمع بين الألوان وطاولة خشبية ريفية، والفسيفاء بألوان البحر يعطي لمسة من الشاطئ مع العصي الخشبية واللمسات الطبيعية.
شرفة أكبر تستطع أن تستفيد من مجالها، ولديك بطارية من الملحقات لإعداد الطعام الجيد، فرن الطوب، والمشواة والخشب جميعًا على استعداد لأولئك الذين يستمتعون بالطهي في الشرفة تجديده.
شواية فحم كبيرة موقد تطل على شرفة. مع الطاولة والكراسي في مساحة مثالية لجلسة دافئة للأسرة.
مساحة ليست كبيرة ولكن مع تصميم كبير وإدارة رائعة للألوان، لديك هذه الشرفة المصممة بكفاءة للتمتع وقت كبير مع شواء الخاص، وغطاء صلب مضغوط وحديث، والأثاث في ذلك اللون الأخضر النابض بالحياة، وفي المقابل طاولة خشبية ريفية مع كراسي بيضاء.
كما ترون في هذه الشقة أصبحت شرفة تمديدًا لمجال الفضاء من غرفة المعيشة، تتمتع بتجديد رائع مما يجعلها مكانًا مثاليًا لجلسة الأسرة.
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