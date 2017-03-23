24 تصميم مُلهم للتراس ستود مثلهم

إذا كان لديك من الاستثمار ما يكفي، فيمكنك الحصول على مطبخ للذواقة مع كل تفاصيله كبيرة بالخشب والفرن والشواية، وبار صغير، فقد أعد كل شيء من أجل وليمة كل يوم، وخصوصًا إذا رغبت في قضاء عطلة جميلة مع الأصدقاء. اختيار الأثاث من لون الخشب الطبيعي، مع أجواء أنيقة ومميزة.