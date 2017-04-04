الرجاء استخدام متصفح احدث لان نسخه المتصفخ خاصتك غير مدعومه حاليا

حتي يتثني لك الحصول علي تجربه تصفح افضل لتصميمات المنازل لدينا، الرجاء تحميل نسخه متصفح أحدث مجانا من خلال النقر علي هذا الزر

الغرف
الخبراء
مجلة
سجل كخبير
بريميوم
خروج

9 أفكار أقتصادية لتجديد منزلك

منة اسماعيل منة اسماعيل
Home Accessories, rigby & mac rigby & mac حدائقديكورات واكسسوارات
Loading admin actions …

1- الوسائد المتناثرة

Scrunch cushion Loaf غرفة المعيشةديكورات واكسسوارات
Loaf

Scrunch cushion

Loaf
Loaf
Loaf

بعض الوسائد المتناثرة بألوان بسيطة وزاهية ،هي واحدة من أسرع الطرق السهلة والرخيصة لتحديث ديكور منزلك. اختار ألوان بسيطة وخامات سهلة لتنظيف وممتعة للمس، فإن النتيجة ستكون مذهلة!

2- حديقة بسيطة صغيرة

Black and White Enamel Pot rigby & mac حدائقديكورات واكسسوارات
rigby &amp; mac

Black and White Enamel Pot

rigby & mac
rigby &amp; mac
rigby & mac

شراء نباتات صغيرة وتجميعها في أماكن استراتيجية  وسوف تعطيك لمسة من النضارة والحيوية إلى أي غرفة من شقتك بمنتهى البساطة.

3- أعادة ترتيب حمامك

GW's RESIDENCE, arctitudesign arctitudesign حمام
arctitudesign

arctitudesign
arctitudesign
arctitudesign

تأكد من أن كل ركن من أركان الحمام مرتب ومنظم بشكل جيد، استعن بأدراج وأرفف لتخزين الأغراض وترتيبها داخل الحمام، واحرص أن تتخلص من الأشياء التي لا تحتاجها وتمثل لك الفوضى.

4- للمرآة دور مركزي

How to make rooms seem bigger., Emma Jayne Sayers Emma Jayne Sayers جدران
Emma Jayne Sayers

Emma Jayne Sayers
Emma Jayne Sayers
Emma Jayne Sayers

نعم وجود المرآة داخل غرف المنزل من اللمسات التي يمكننا القول أن لها دوراً مركزياً في ديكور منزلك، فهى تستطيع أن تخلق لك مساحات أضافية في الغرف ذات المساحات الصغيرة بجانب كونها لديها أشكال كثيرة متنوعة وألوان يمكنها أن تعطيك لمسة جمالية بسيطة في منزلك.

5- الألوان المحايدة

Skandynawskie biele i szarości., 4ma projekt 4ma projekt غرفة المعيشة
4ma projekt

4ma projekt
4ma projekt
4ma projekt

أحرص على وجود ظلال وألوان محايدة معاً في تصميم لغرف المنزل الخاصة بك لأضافة تفاصيل من الجاذبية والأناقة.

6- اللمسات الفنية

Espacios decorados by Wallart, CUSTOMS handmade CUSTOMS handmade جدران
CUSTOMS handmade

Espacios decorados by Wallart

CUSTOMS handmade
CUSTOMS handmade
CUSTOMS handmade

أجعل منزلك لوحة فنية مفعمة باللمسات الأنيقة والجذابة، كوجود تابلوهات متناثرة بألوان ورسومات زاهية على الجدران، ولمسات الديكور البسيطة، وكن حريص ان تكون الألوان متناسقة معاً بشكل يخلق للمنزل أناقة وجاذبية خاصة.

تريد مساعدة في إتمام مشروع بيتك؟
تواصل معنا الآن

7- ورق الجدران

Bellewood homify جدران
homify

Bellewood

homify
homify
homify

ورق الجدران من التفاصيل التي يمكنك أضافتها للجدران الخاصة بك وستقوم بتغيير شامل وبطريقة بسيطة وغير مكلفة في منزلك، هناك الكثير من الأنماط والرسومات التي يمكنها ان تضيف على غرف المنزل روحاً مختلفة.

8- تنظيم المطبخ

homify مطبخ
homify

homify
homify
homify

أحرص على تنظيم المطبخ ووضع اماكن مختلفة ومتفرقة لتخزين الأغراض الخاصة بك في المطبخ بطريقة منظمة ومميزة.

9- التليفزيون المعلق

homify غرفة نوم
homify

homify
homify
homify

عند وضع التليفزيون في الغرف أحرص أن يكون معلق على الجدار بطريقة مناسبة ومميزة وفي وضعية مريحة للعين، وأن يكون الجدار خلف التليفزيون مصمم بشكل مميز كأضافة لون مختلف للجدار او بعض الرسومات بشكل يضيف على تلك المنطقة تصميماً مختلف.

عشاق الديكور تفضلوا بقراءة هذا المقال: 11 حل ذكي لديكورات قليلة التكلفة

قبل وبعد : تحول جذري لشقة قديمة

تريد مساعدة في إتمام مشروع بيتك؟
تواصل معنا الآن

إكتشف أفكار لمنازلكم

منازل

منازل

غرفة المعيشة

غرفة المعيشة

مطبخ

مطبخ

غرفة نوم

غرفة نوم

حديقة

حديقة

حمام

حمام

غرفة السفرة

غرفة السفرة

مسبح

مسبح

Add SEO element

هوميفاي, جدد منزلك

4.5

تصفح ملايين الصور من خلال تطبيق هوميفاي!

حمل التطبيق مجاناً
لا, شكراً