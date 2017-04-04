9 أفكار أقتصادية لتجديد منزلك

عند وضع التليفزيون في الغرف أحرص أن يكون معلق على الجدار بطريقة مناسبة ومميزة وفي وضعية مريحة للعين، وأن يكون الجدار خلف التليفزيون مصمم بشكل مميز كأضافة لون مختلف للجدار او بعض الرسومات بشكل يضيف على تلك المنطقة تصميماً مختلف.

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