9 أفكار أقتصادية لتجديد منزلك

بعض الوسائد المتناثرة بألوان بسيطة وزاهية ،هي واحدة من أسرع الطرق السهلة والرخيصة لتحديث ديكور منزلك. اختار ألوان بسيطة وخامات سهلة لتنظيف وممتعة للمس، فإن النتيجة ستكون مذهلة!
شراء نباتات صغيرة وتجميعها في أماكن استراتيجية وسوف تعطيك لمسة من النضارة والحيوية إلى أي غرفة من شقتك بمنتهى البساطة.
تأكد من أن كل ركن من أركان الحمام مرتب ومنظم بشكل جيد، استعن بأدراج وأرفف لتخزين الأغراض وترتيبها داخل الحمام، واحرص أن تتخلص من الأشياء التي لا تحتاجها وتمثل لك الفوضى.
نعم وجود المرآة داخل غرف المنزل من اللمسات التي يمكننا القول أن لها دوراً مركزياً في ديكور منزلك، فهى تستطيع أن تخلق لك مساحات أضافية في الغرف ذات المساحات الصغيرة بجانب كونها لديها أشكال كثيرة متنوعة وألوان يمكنها أن تعطيك لمسة جمالية بسيطة في منزلك.
أحرص على وجود ظلال وألوان محايدة معاً في تصميم لغرف المنزل الخاصة بك لأضافة تفاصيل من الجاذبية والأناقة.
أجعل منزلك لوحة فنية مفعمة باللمسات الأنيقة والجذابة، كوجود تابلوهات متناثرة بألوان ورسومات زاهية على الجدران، ولمسات الديكور البسيطة، وكن حريص ان تكون الألوان متناسقة معاً بشكل يخلق للمنزل أناقة وجاذبية خاصة.
ورق الجدران من التفاصيل التي يمكنك أضافتها للجدران الخاصة بك وستقوم بتغيير شامل وبطريقة بسيطة وغير مكلفة في منزلك، هناك الكثير من الأنماط والرسومات التي يمكنها ان تضيف على غرف المنزل روحاً مختلفة.
أحرص على تنظيم المطبخ ووضع اماكن مختلفة ومتفرقة لتخزين الأغراض الخاصة بك في المطبخ بطريقة منظمة ومميزة.
عند وضع التليفزيون في الغرف أحرص أن يكون معلق على الجدار بطريقة مناسبة ومميزة وفي وضعية مريحة للعين، وأن يكون الجدار خلف التليفزيون مصمم بشكل مميز كأضافة لون مختلف للجدار او بعض الرسومات بشكل يضيف على تلك المنطقة تصميماً مختلف.
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