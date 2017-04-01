12 فكرة ذكية وبسيطة لمدخل البيت

مدخل البيت هو واجهة منزلك وأول ما يراه ضيوفك ولذلك يجب الإهتمام بتصميمه بطريقة تليق وتتناسب مع شخصية تصميم وديكور منزلك. جئنا لكم اليوم بـ 12 فكرة بسيطة لتزين مدخل بيتك بشكل ذكي وأنيق والذي سيناسب كل الأذواق والمساحات، فإذا كنت تريد الحصول على بعض من هذه الأفكار والألهام فتابعنا..