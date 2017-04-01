12 فكرة ذكية وبسيطة لمدخل البيت

مدخل البيت هو واجهة منزلك وأول ما يراه ضيوفك ولذلك يجب الإهتمام بتصميمه بطريقة تليق وتتناسب مع شخصية تصميم وديكور منزلك. جئنا لكم اليوم بـ 12 فكرة بسيطة لتزين مدخل بيتك بشكل ذكي وأنيق والذي سيناسب كل الأذواق والمساحات، فإذا كنت تريد الحصول على بعض من هذه الأفكار والألهام فتابعنا..
باستخدام أفكار بسيطة وبعض الأثاث البسيط والذي يعيد تعريف المساحة ويعطي إنطباع رائع عن منزلك من خلالها. فهنا تم وضع كونسول على حائط مغطى بورق الحائط رقيق مع مرآة من المربعات البسيطة وبعض الاكسسوارات الملونة.
في مدخل أوسع تم إضافة 2 كونسول على جانبى المدخل بنفس الخامة والتصميم لتأثير سيميتري.
الأرضية ذات البلاطات الكلاسيكية من اللوني الأبيض والأسود، النجفات المتدلية من السقف والمكررة على بعد بسيط ، الخزانة ذات اللون الموف الهادئ، المرآة، العلاقات والباب ذو اللون الجرئ كلها عناصر تشارك في خلق مدخل ذو شخصية كما نرى.
في هذا المدخل نلاحظ أن النجفة الكروية تأخذ دور البطولة بحجمها الكبير وتصميمها الأنيق والذي يتناسب مع باقي الاكسسوارات وتتباين مع التفاصيل الداكنة مثل درجات السلم ودرابزبنه والذي يضيف عمق وشخصية للفراغ.
مع الكونسول البسيط في تصميمه نرى إهتمام بالغ بالتفاصيل، فنلاحظ وجود سلال من الدوبارة في الأسفل، اكسسوارت خشبية على السطح وأخرى بألوان محايدة مع مرآة رقيقة ذات إطار يتناسب لونه مع باقي الألوان.
اللون الأبيض مع لمسة من الخشب وبعض التفاصيل من أصص النباتت البسيطة على النافذة وبعض الديكورات الأخرى على الحائط والأرفف ولكن مع الحفاظ على اللون الأبيض والألوان الفاتحة لها لتعطي أناقة مينمال.
لفصل مساحة المدخل بصرياً عن باقي أجزاء المنزل يمكنك طلاؤه بلون مختلف ومميز، لتصميم جرئ وأنيق.
في المساحات المفتوحة يمكنك عمل مقسم للفراغ بين المدخل وغرفة المعيشة وأفضلها هو المكون من أرفف، فكونه متعدد الأستخدامات يضيف أناقة مع العملية أيضاً، كما أنه يناسب المساحات الصغيرة المفتوحة.
لا يوجد طريقة أفضل للترحيب بالضيوف أكثر من وضع بعض اللوحات الفنية على الحائط وعمل ممر فني يبهرهم بتاثيرات بصرية مميزة. فلم يكتفي المصمم بوضع اللوحات الفنية على جانب الحائط ولكن قام بعمل أرفف مدمجة في الحائط بلون برتقالي وإضاءة موجهه على العناصر المعروضة بها.
في هذا المدخل البسيط تم إضافة بعض العناصر المميزة والأنيقة للحصول على تصميم رائع. فهنا تم إضافة درابزين ذو تصميم تجريدي يناسب المنازل ذات التصميم المودرن بلمسات صناعية جريئة.
تصميم ريفي رائع به عناصر طبيعية تعبر بالفعل عن ديكور مختلف في باقي المنزل مع إضافة إضاءة مناسبة وموزعة بشكل صحيح لأناقة متناهية.
تصميم مميز لهذا المدخل والذي يعطي الزائر إنطباع رائع عن شخصية منزلك باستخدام عناصر تعطي جو استوائي رائع للمدخل.
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