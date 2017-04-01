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12 فكرة ذكية وبسيطة لمدخل البيت

Marwa Hasan Marwa Hasan
Sala Tropical Chic, Movelvivo Interiores Movelvivo Interiores سلالم وأروقة ديكورات واكسسوارات Wood effect
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مدخل البيت هو واجهة منزلك وأول ما يراه ضيوفك ولذلك يجب الإهتمام بتصميمه بطريقة تليق وتتناسب مع شخصية تصميم وديكور منزلك. جئنا لكم اليوم بـ 12 فكرة بسيطة لتزين مدخل بيتك بشكل ذكي وأنيق والذي سيناسب كل الأذواق والمساحات، فإذا كنت تريد الحصول على بعض من هذه الأفكار والألهام فتابعنا..

​1.بسيط وفعال

homify المنزلديكورات واكسسوارات
homify

homify
homify
homify

باستخدام أفكار بسيطة وبعض الأثاث البسيط والذي يعيد تعريف المساحة ويعطي إنطباع رائع عن منزلك من خلالها. فهنا تم وضع كونسول على حائط مغطى بورق الحائط رقيق مع مرآة من المربعات البسيطة وبعض الاكسسوارات الملونة.

​2.اتساع

Entrance staged for sale with hired furniture and accessories. Heatons Home Styling غرفة السفرةطاولات
Heatons Home Styling

Entrance staged for sale with hired furniture and accessories.

Heatons Home Styling
Heatons Home Styling
Heatons Home Styling

في مدخل أوسع تم إضافة 2 كونسول على جانبى المدخل  بنفس الخامة والتصميم لتأثير سيميتري.

​3.أناقة

Квартира в Москве 100м2 (дизайнер Мария Соловьёва-Сосновик), Фотограф Анна Киселева Фотограф Анна Киселева إنتقائي، أسلوب، الرواق، رواق، &، درج
Фотограф Анна Киселева

Фотограф Анна Киселева
Фотограф Анна Киселева
Фотограф Анна Киселева

الأرضية ذات البلاطات الكلاسيكية من اللوني الأبيض والأسود، النجفات المتدلية من السقف والمكررة على بعد بسيط ، الخزانة ذات اللون الموف الهادئ، المرآة، العلاقات والباب ذو اللون الجرئ كلها عناصر تشارك في خلق مدخل ذو شخصية كما نرى.

​4.رقي

La casa dei miei sogni, Alessandro Corina Interior Designer Alessandro Corina Interior Designer الممر الأبيض، الرواق، أيضا، درج
Alessandro Corina Interior Designer

Alessandro Corina Interior Designer
Alessandro Corina Interior Designer
Alessandro Corina Interior Designer

في هذا المدخل نلاحظ أن النجفة الكروية تأخذ دور البطولة بحجمها الكبير وتصميمها الأنيق والذي يتناسب مع باقي الاكسسوارات وتتباين مع التفاصيل الداكنة مثل درجات السلم ودرابزبنه والذي يضيف عمق وشخصية للفراغ.

​5.التفاصيل

Entrance Troinex, LAdesign LAdesign سلالم وأروقة إضاءة
LAdesign

LAdesign
LAdesign
LAdesign

مع الكونسول البسيط في تصميمه نرى إهتمام بالغ بالتفاصيل، فنلاحظ وجود سلال من الدوبارة في الأسفل، اكسسوارت خشبية على السطح وأخرى بألوان محايدة مع مرآة رقيقة ذات إطار يتناسب لونه مع باقي الألوان.

​6.اسكندينافي

Industrial rivisitato, Design for Love Design for Love الممر الصناعي، الرواق، الدرج.
Design for Love

Design for Love
Design for Love
Design for Love

اللون الأبيض مع لمسة من الخشب وبعض التفاصيل من أصص النباتت البسيطة على النافذة وبعض الديكورات الأخرى على الحائط والأرفف ولكن مع الحفاظ على اللون الأبيض والألوان الفاتحة لها لتعطي أناقة مينمال.

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​7.ألوان

Interno domestico_Caserta2016, maps_architetti maps_architetti الممر الحديث، المدخل و الدرج سيراميك Turquoise
maps_architetti

maps_architetti
maps_architetti
maps_architetti

لفصل مساحة المدخل بصرياً عن باقي أجزاء المنزل يمكنك طلاؤه بلون مختلف ومميز، لتصميم جرئ وأنيق.

​8.فراغ مقسم

CASA L+L, Studio Associato Casiraghi Studio Associato Casiraghi الممر والمدخل خشب White
Studio Associato Casiraghi

Studio Associato Casiraghi
Studio Associato Casiraghi
Studio Associato Casiraghi

في المساحات المفتوحة يمكنك عمل مقسم للفراغ بين المدخل وغرفة المعيشة وأفضلها هو المكون من أرفف، فكونه متعدد الأستخدامات يضيف أناقة مع العملية أيضاً، كما أنه يناسب المساحات الصغيرة المفتوحة.

​9.مدخل فني

Ristrutturazione abitazione RT a Bologna, Studio Sabatino Architetto Studio Sabatino Architetto الممر الحديث، المدخل و الدرج
Studio Sabatino Architetto

Studio Sabatino Architetto
Studio Sabatino Architetto
Studio Sabatino Architetto

لا يوجد طريقة أفضل للترحيب بالضيوف أكثر من وضع بعض اللوحات الفنية على الحائط وعمل ممر فني يبهرهم بتاثيرات بصرية مميزة. فلم يكتفي المصمم بوضع اللوحات الفنية على جانب الحائط ولكن قام بعمل أرفف مدمجة في الحائط بلون برتقالي وإضاءة موجهه على العناصر المعروضة بها.

​10.تصميم مختلف

House 10, Opera s.r.l. Opera s.r.l. الممر والمدخل
Opera s.r.l.

Opera s.r.l.
Opera s.r.l.
Opera s.r.l.

في هذا المدخل البسيط تم إضافة بعض العناصر المميزة والأنيقة للحصول على تصميم رائع. فهنا تم إضافة درابزين ذو تصميم تجريدي يناسب المنازل ذات التصميم المودرن بلمسات صناعية جريئة.

​11.تصميم ريفي

Restauro di una casa molto antica in Francia, Archimania Archimania إنتقائي، أسلوب، الرواق، رواق، &، درج
Archimania

Archimania
Archimania
Archimania

تصميم ريفي رائع به عناصر طبيعية تعبر بالفعل عن ديكور مختلف في باقي المنزل مع إضافة إضاءة مناسبة وموزعة بشكل صحيح لأناقة متناهية.

​12.تصميم انتقائي

HALL Movelvivo Interiores سلالم وأروقة ديكورات واكسسوارات Wood effect
Movelvivo Interiores

HALL

Movelvivo Interiores
Movelvivo Interiores
Movelvivo Interiores

تصميم مميز لهذا المدخل والذي يعطي الزائر إنطباع رائع عن شخصية منزلك باستخدام عناصر تعطي جو استوائي رائع للمدخل.

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