شقة ذات ديكور مبهر مليئة بالأفكار لبيتك!

المنزل الذي سنراه اليوم تصميمه يحتوي على مزيج من الخشب الطبيعي ويتباين مع مواد أخرى وديكور عصري. يغلب على المنزل اللون الأبيض البرّاق في الحوائط وبعض الأثاث وباقي الألوان المستخدمة هادئة وداكنة لإحداث تباين راقٍ. هيا بنا في جولة داخل جميع غرف المنزل الذي نرجو أن يعجبكم ويكون مصدر إلهام لكن عند تصميم منازلكم الخاصة.