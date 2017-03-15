شقة ذات ديكور مبهر مليئة بالأفكار لبيتك!

المنزل الذي سنراه اليوم تصميمه يحتوي على مزيج من الخشب الطبيعي ويتباين مع مواد أخرى وديكور عصري. يغلب على المنزل اللون الأبيض البرّاق في الحوائط وبعض الأثاث وباقي الألوان المستخدمة هادئة وداكنة لإحداث تباين راقٍ. هيا بنا في جولة داخل جميع غرف المنزل الذي نرجو أن يعجبكم ويكون مصدر إلهام لكن عند تصميم منازلكم الخاصة.
الغرفة الأولى في جولتنا هي غرفة المعيشة، جزء من الصالة المفتوحة والتي تحتوي على السفرة والمطبخ أيضًا. غرفة المعيشة خالية من الفوضى تمامًا بأقل أثاث ممكن أن يفي بالغرض. الديكور المميز في هذه الغرفة هو مجموعة الإطارات المعلقة خلف الكنبة لبعض الصور الفوتوجرافية والسجادة المودرن.
في هذه الصورة نرى باقي غرفة المعيشة من منظور آخر لتظهر طاولة التليفزيون وحائط بني يتباين مع لونها الأبيض والأباجورات البيضاء والباب. اقرأ أيضًا 8 أخطاء شائعة عند تصميم غرفة المعيشة وحلولها
غرفة السفرة بخشب طبيعي يبدو على أصله بدون طلاء ويشارك في هذا الشكل الطبيعي ضوء الشمس الذي يدخل من النافذة الكبيرة أمامه (يمكنك رؤيتها في يمين الصورة الأولى) من القطع المميزة في غرفة السفرة، النجفة النحاسية العصرية. كل هذا المزيج يجعل غرفة السفرة دافئة وفاتحة للشهية!
في هذه الصورة تظهر غرفة النوم الرئيسية حيث سرير كبير يعكس تصميمه الراحة مع لمسة من النمط الصناعي فوق السرير حيث اللوح الخرساني باللو نالرمادي والإضاءة النافذة من وراءه.
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أخيرا، ننظر إلى تصميم الحمام. مرة أخرى استخدم المصمم الخشب كعنصر رئيسي في التصميم، مع لمسة رائعة من الموزاييك في جانب من الحائط عند البانيو التي تعكس ضوء الشمس لتلمع مثل النجوم! اقرأ أيضًا 20 فكرة لاستخدام الخشب في الحمام