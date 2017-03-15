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شقة ذات ديكور مبهر مليئة بالأفكار لبيتك!

ريم عوض ريم عوض
RISTRUTTURAZIONE CASA DI ABITAZIONE , Beniamino Faliti Architetto Beniamino Faliti Architetto مطبخ
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المنزل الذي سنراه اليوم تصميمه يحتوي على مزيج من الخشب الطبيعي ويتباين مع مواد أخرى وديكور عصري. يغلب على المنزل اللون الأبيض البرّاق في الحوائط وبعض الأثاث وباقي الألوان المستخدمة هادئة وداكنة لإحداث تباين راقٍ. هيا بنا في جولة داخل جميع غرف المنزل الذي نرجو أن يعجبكم ويكون مصدر إلهام لكن عند تصميم منازلكم الخاصة.

مساحة مفتوحة ومرحّبة

RISTRUTTURAZIONE CASA DI ABITAZIONE , Beniamino Faliti Architetto Beniamino Faliti Architetto غرفة المعيشة
Beniamino Faliti Architetto

Beniamino Faliti Architetto
Beniamino Faliti Architetto
Beniamino Faliti Architetto

الغرفة الأولى في جولتنا هي غرفة المعيشة، جزء من الصالة المفتوحة والتي تحتوي على السفرة والمطبخ أيضًا. غرفة المعيشة خالية من الفوضى تمامًا بأقل أثاث ممكن أن يفي بالغرض. الديكور المميز في هذه الغرفة هو مجموعة الإطارات المعلقة خلف الكنبة لبعض الصور الفوتوجرافية والسجادة المودرن.

منظور آخر لغرفة المعيشة

RISTRUTTURAZIONE CASA DI ABITAZIONE , Beniamino Faliti Architetto Beniamino Faliti Architetto غرفة المعيشة
Beniamino Faliti Architetto

Beniamino Faliti Architetto
Beniamino Faliti Architetto
Beniamino Faliti Architetto

في هذه الصورة نرى باقي غرفة المعيشة من منظور آخر لتظهر طاولة التليفزيون وحائط بني يتباين مع لونها الأبيض والأباجورات البيضاء والباب. اقرأ أيضًا 8 أخطاء شائعة عند تصميم غرفة المعيشة وحلولها

غرفة سفرة طبيعية

RISTRUTTURAZIONE CASA DI ABITAZIONE , Beniamino Faliti Architetto Beniamino Faliti Architetto مطبخ
Beniamino Faliti Architetto

Beniamino Faliti Architetto
Beniamino Faliti Architetto
Beniamino Faliti Architetto

غرفة السفرة بخشب طبيعي يبدو على أصله بدون طلاء ويشارك في هذا الشكل الطبيعي ضوء الشمس الذي يدخل من النافذة الكبيرة أمامه (يمكنك رؤيتها في يمين الصورة الأولى) من القطع المميزة في غرفة السفرة، النجفة النحاسية العصرية. كل هذا المزيج يجعل غرفة السفرة دافئة وفاتحة للشهية!

غرفة نوم هادئة

RISTRUTTURAZIONE CASA DI ABITAZIONE , Beniamino Faliti Architetto Beniamino Faliti Architetto غرفة نوم
Beniamino Faliti Architetto

Beniamino Faliti Architetto
Beniamino Faliti Architetto
Beniamino Faliti Architetto

في هذه الصورة تظهر غرفة النوم الرئيسية حيث سرير كبير يعكس تصميمه الراحة مع لمسة من النمط الصناعي فوق السرير حيث اللوح الخرساني باللو نالرمادي والإضاءة النافذة من وراءه.

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الحمام

RISTRUTTURAZIONE CASA DI ABITAZIONE , Beniamino Faliti Architetto Beniamino Faliti Architetto حمام
Beniamino Faliti Architetto

Beniamino Faliti Architetto
Beniamino Faliti Architetto
Beniamino Faliti Architetto

أخيرا، ننظر إلى تصميم الحمام. مرة أخرى استخدم المصمم الخشب كعنصر رئيسي في التصميم، مع لمسة رائعة من الموزاييك في جانب من الحائط عند البانيو التي تعكس ضوء الشمس لتلمع مثل النجوم! اقرأ أيضًا 20 فكرة لاستخدام الخشب في الحمام

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