11 مطبخ بتصميمات تتكيف مع أي منزل!

اليوم سوف نقوم بزيارة 11 مطبخ رائع بتصميمات كفيلة أن تتكيف مع أي مساحة بأي منزل.. هذه النماذج من أنماط مختلفة في عالم الديكور تناسب مختلف الأذواق والاحتياجات دعونا نكتشفها معًا من خلال الصور المعروضة أدناه.. لنبدأ الآن!
مطبخ بتصميم U تفاصيله كثيرة ولكنها عصرية تواكب التطورات والمستجدات التي يشهدها عالم الديكور كل يوم. يتمتع المطبخ بلمسة مبتكرة نلحظها بطرف حرف الـ U اليساري حيث يلتصق برف خشبي عريض يشكل مائدة سفرة مستطيلية محاطة بنخبة كبيرة من الكراسي.
على خط واحد أقيم هذا المطبخ بتفاعل كبير مع المجال الحيوي للمنزل حيث يلتصق به في نفس الساحة.. ومن أجل تحقيق الاستفادة القصوى من الجدار صممت الوحدات التخزينية به باحترافية فتكاد تصل للسقف وتشكل الوحدات على الجدار حرف U مقلوب تصنعه تلك الخزانة جهة اليمين بما فيها من أجهزة المطبخ الكهربية.
تصميم مشابه ولكنه مستقل هذه المرة في ساحة وحده باللون الأسود حتى السيراميك الفاصل بين الوحدات العلوية والسفلية نلمحه بنفس اللون ولكنه مزين بعدد كبير من الأشكال الهندسية متناهية الصغر.
لون الثلاجة الزاهي والنابض بالحياة كفيل بأن يجعل إطلالة المطبخ مدهشة.. أما الجدران الرمادية ذات النقوش البرتقالية فتتناسق بشدة مع الكراسي الملتحقة بالبار وجميعهم يكونون مشهد بصري خلاق تحب النظر إليه.
يميز هذا المطبخ الألوان الجديدة وتركيبتها الفريدة معًا ما بين البرتقالي المتوهج بسحر الإضاءة السقفية والنيلي الذي يدنوه مباشرة بنقوش بيضاء عديدة.. يفصل بين اللونين البرتقالي والنيلي رف خشبي سميك عملي وذكي اعتبره هنا خبير التصميم قطعة إكسسوار زينها بالعديد من اللوحات كما استفاد منها في رص بعض من اغراض المطبخ.
إضافة عصرية لتصميم الوحدات التخزينية العلوية جعلتها بهيئة أرفف خشبية ذات أغطية زجاجية تظهر أغراض المطبخ من أوعية وأواني وكؤوس وما غيرهم.. أسفل تلك الأرفف الخشبية سيراميك مزركش بألوان البيج والكريمي يزينون تلك المساحة ويجعلونها رائعة.
عادة لا يلحق التصميم الداخلي للمطبخ بالمرايات فيستعيض عنها خبراء التصميم بإكسسوارات أخرى كالمزهريات وأصص الزرع وما غيرها ولكن هنا في هذا النموذج قرر المصمم الاعتماد على المرايا كعنصر أساسي في التصميم ولم يتخل أيضًا عن وجود قصاري الزرع الصغيرة لإدراكه الكامل لقدرتها على بث الحيوية بأرجاء أي بقعة بالمنزل.
إضافة مكان مخصص للشواء بمطبخك إضافة رائعة خصوصًا لعشاق الطعام الصحي كما أن تصميم العمود الخشبي الأنيق الذي يحمل بين طياته موضع الشواء كفيل بأن يشعرك أنك في إحدى المطاعم المعروفة وذلك في ظل تواجد السفرة في المطبخ والتي تهيئ جلسة لتناول ألذ المأكولات.. في هذا النموذج اندماج الابيض مع البني كان مذهلًا إلى أبعد الحدود يلفت الأنظار إلى مطبخك فيحسدك الجميع عليه!
لمسات معدنية عشوائية نلمحها هنا وهناك بأطراف المطبخ المختلفة بداية من الثلاجة الضخمة السقف المذهل حتى أبسط الأشياء كأواني الطعام مثلًا. يتناغم بشدة مع تلك اللمسة الفريدة لون الرخام الذي يكسي أسطح الوحدات فيعطي انطباع بترابط وتناسق العناصر المختلفة بالمطبخ.. وهو أمر لا يستهان به.
تصميم مشابه للنموذج رقم 4 إلى حد كبير فحتى مواضع الأجهزة الكهربية مماثلة تقريبًا وكذلك موقع البار الوحدات التخزينية.. ربما يتمتع هذا النموذج بحس عصري يتفوق على الآخر نلمحه أكثر في حداثة الأجهزة وخصوصًا الثلاجة.
نموذج عملي يتمتع بلمسة مبتكرة تتمثل في استغلال خبير التصميم للرخام الذي يغلف الوحدات في خلق مكتب بمحازاة الوحدات يمكن لمستخدمه تناول وجباته الخفيفة أو احتساء مشروبه الصباحي الفضل أثناء استكمال عمله بمنتهى السلاسة.
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