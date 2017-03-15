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11 مطبخ بتصميمات تتكيف مع أي منزل!

Shery Abuzaid Shery Abuzaid
Residência Jardim Botânico 02, Adoro Arquitetura Adoro Arquitetura مطبخ سيراميك Orange
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اليوم سوف نقوم بزيارة 11 مطبخ رائع بتصميمات كفيلة أن تتكيف مع أي مساحة بأي منزل.. هذه النماذج من أنماط مختلفة في عالم الديكور تناسب مختلف الأذواق والاحتياجات دعونا نكتشفها معًا من خلال الصور المعروضة أدناه.. لنبدأ الآن! 

1- مطبخ U يشكل سفرة مبهرة!

Reforma de Cozinha - Florianópolis, Marina Turnes Arquitetura & Interiores Marina Turnes Arquitetura & Interiores مطبخ
Marina Turnes Arquitetura &amp; Interiores

Marina Turnes Arquitetura & Interiores
Marina Turnes Arquitetura &amp; Interiores
Marina Turnes Arquitetura & Interiores

مطبخ بتصميم U تفاصيله كثيرة ولكنها عصرية تواكب التطورات والمستجدات التي يشهدها عالم الديكور كل يوم. يتمتع المطبخ بلمسة مبتكرة نلحظها بطرف حرف الـ U اليساري حيث يلتصق برف خشبي عريض يشكل مائدة سفرة مستطيلية محاطة بنخبة كبيرة من الكراسي.

2- على خط واحد

homify مطبخ
homify

homify
homify
homify

على خط واحد أقيم هذا المطبخ بتفاعل كبير مع المجال الحيوي للمنزل حيث يلتصق به في نفس الساحة.. ومن أجل تحقيق الاستفادة القصوى من الجدار صممت الوحدات التخزينية به باحترافية فتكاد تصل للسقف وتشكل الوحدات على الجدار حرف U مقلوب تصنعه تلك الخزانة جهة اليمين بما فيها من أجهزة المطبخ الكهربية.

3- أسود X أسود

Apartamento pequeno, Carolina Mendonça Projetos de Arquitetura e Interiores LTDA Carolina Mendonça Projetos de Arquitetura e Interiores LTDA مطبخ
Carolina Mendonça Projetos de Arquitetura e Interiores LTDA

Carolina Mendonça Projetos de Arquitetura e Interiores LTDA
Carolina Mendonça Projetos de Arquitetura e Interiores LTDA
Carolina Mendonça Projetos de Arquitetura e Interiores LTDA

تصميم مشابه ولكنه مستقل هذه المرة في ساحة وحده باللون الأسود حتى السيراميك الفاصل بين الوحدات العلوية والسفلية نلمحه بنفس اللون ولكنه مزين بعدد كبير من الأشكال الهندسية متناهية الصغر.  

4- الرمادي والأصفر

_IN Panamby, ARQ_IN ARQ_IN مطبخ
ARQ_IN

ARQ_IN
ARQ_IN
ARQ_IN

لون الثلاجة الزاهي والنابض بالحياة كفيل بأن يجعل إطلالة المطبخ مدهشة.. أما الجدران الرمادية ذات النقوش البرتقالية فتتناسق بشدة مع الكراسي الملتحقة بالبار وجميعهم يكونون مشهد بصري خلاق تحب النظر إليه.

5- ألوان جديدة ونقوش تعشقها

Residência Jardim Botânico 02, Adoro Arquitetura Adoro Arquitetura مطبخ سيراميك Orange
Adoro Arquitetura

Adoro Arquitetura
Adoro Arquitetura
Adoro Arquitetura

يميز هذا المطبخ الألوان الجديدة وتركيبتها الفريدة معًا ما بين البرتقالي المتوهج بسحر الإضاءة السقفية والنيلي الذي يدنوه مباشرة بنقوش بيضاء عديدة.. يفصل بين اللونين البرتقالي والنيلي رف خشبي سميك عملي وذكي اعتبره هنا خبير التصميم قطعة إكسسوار زينها بالعديد من اللوحات كما استفاد منها في رص بعض من اغراض المطبخ.

6- أرفف خشبية وإضافة عصرية

Apartamento Publicitária, Johnny Thomsen Arquitetura e Design Johnny Thomsen Arquitetura e Design مطبخ
Johnny Thomsen Arquitetura e Design

Johnny Thomsen Arquitetura e Design
Johnny Thomsen Arquitetura e Design
Johnny Thomsen Arquitetura e Design

إضافة عصرية لتصميم الوحدات التخزينية العلوية جعلتها بهيئة أرفف خشبية ذات أغطية زجاجية تظهر أغراض المطبخ من أوعية وأواني وكؤوس وما غيرهم.. أسفل تلك الأرفف الخشبية سيراميك مزركش بألوان البيج والكريمي يزينون تلك المساحة ويجعلونها رائعة.

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7- مرآة ساحرة بالمطبخ

Lapa | Decorados, SESSO & DALANEZI SESSO & DALANEZI مطبخ
SESSO &amp; DALANEZI

SESSO & DALANEZI
SESSO &amp; DALANEZI
SESSO & DALANEZI

عادة لا يلحق التصميم الداخلي للمطبخ بالمرايات فيستعيض عنها خبراء التصميم بإكسسوارات أخرى كالمزهريات وأصص الزرع وما غيرها ولكن هنا في هذا النموذج قرر المصمم الاعتماد على المرايا كعنصر أساسي في التصميم ولم يتخل أيضًا عن وجود قصاري الزرع الصغيرة لإدراكه الكامل لقدرتها على بث الحيوية بأرجاء أي بقعة بالمنزل.  

8- مطبخ بميكس الأبيض والبني

Projeto de Arquitetura de Interiores - Apartamento Família, Sarah & Dalira Sarah & Dalira مطبخ
Sarah &amp; Dalira

Sarah & Dalira
Sarah &amp; Dalira
Sarah & Dalira

إضافة مكان مخصص للشواء بمطبخك إضافة رائعة خصوصًا لعشاق الطعام الصحي كما أن تصميم العمود الخشبي الأنيق الذي يحمل بين طياته موضع الشواء كفيل بأن يشعرك أنك في إحدى المطاعم المعروفة وذلك في ظل تواجد السفرة في المطبخ والتي تهيئ جلسة لتناول ألذ المأكولات.. في هذا النموذج اندماج الابيض مع البني كان مذهلًا إلى أبعد الحدود يلفت الأنظار إلى مطبخك فيحسدك الجميع عليه!

9- لمسات معدنية عشوائية

RESIDÊNCIA - BAIRRO JARDIM, SANTO ANDRÉ - SP, Arquitetura 8 - Ana Spagnuolo & Marcos Ribeiro Arquitetura 8 - Ana Spagnuolo & Marcos Ribeiro مطبخ
Arquitetura 8 – Ana Spagnuolo &amp; Marcos Ribeiro

Arquitetura 8 - Ana Spagnuolo & Marcos Ribeiro
Arquitetura 8 – Ana Spagnuolo &amp; Marcos Ribeiro
Arquitetura 8 - Ana Spagnuolo & Marcos Ribeiro

لمسات معدنية عشوائية نلمحها هنا وهناك بأطراف المطبخ المختلفة بداية من الثلاجة الضخمة السقف المذهل حتى أبسط الأشياء كأواني الطعام مثلًا. يتناغم بشدة مع تلك اللمسة الفريدة لون الرخام الذي يكسي أسطح الوحدات فيعطي انطباع بترابط وتناسق العناصر المختلفة بالمطبخ.. وهو أمر لا يستهان به. 

10- تصميم مشابه

Residência Goiânia/GO, Donakaza Donakaza مطبخ
Donakaza

Donakaza
Donakaza
Donakaza

تصميم مشابه للنموذج رقم 4 إلى حد كبير فحتى مواضع الأجهزة الكهربية مماثلة تقريبًا وكذلك موقع البار الوحدات التخزينية.. ربما يتمتع هذا النموذج بحس عصري يتفوق على الآخر نلمحه أكثر في حداثة الأجهزة وخصوصًا الثلاجة. 

11- مطبخ ومكتب عمل في نفس اللحظة!

Manoel Guedes, PM Arquitetura PM Arquitetura مطبخ
PM Arquitetura

PM Arquitetura
PM Arquitetura
PM Arquitetura

نموذج عملي يتمتع بلمسة مبتكرة تتمثل في استغلال خبير التصميم للرخام الذي يغلف الوحدات في خلق مكتب بمحازاة الوحدات يمكن لمستخدمه تناول وجباته الخفيفة أو احتساء مشروبه الصباحي الفضل أثناء استكمال عمله بمنتهى السلاسة.

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