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قبل وبعد: 5 حمامات تم تجديدهم بالكامل

ريم عوض ريم عوض
Reforma integral de vivienda de 78m2 en barrio del Pilar de Madrid por Traber Obras., Traber Obras Traber Obras
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هل يبدو حمامك قديم وانتهت موضته ولا تظن أنه يمكن أن يتحول في يوم من الأيام لحمام عصري وجذّاب؟ في هذا المقال نقدم لكم 5 حمامات تم تجديدهم بالكامل لتعطيك الأمل في إمكانية تجديد حمامك مهما كانت حالته! إليكم الحمامات قبل وبعد التجديد. 

1- قبل: حمام موضته قديمة

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صحيح أن الحمام القديم ليس بهذا السوء ويوجد به كل ما يفي بالغرض ولكنه يحتاج لتجديد شامل للسيراميك والتصميم. هل اشتقت لرؤيته بعد التجديد؟

1- بعد: عصري جدًا ومفتوح

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في تجديد هذا الحمام تم إزالة كل السيراميك واستبداله بحائط عادي وسيراميك في مواضع معينة لحماية الحائط من الرطوبة. تم تغيير البانيو والكابينة بالكامل لتيدو أكثر أناقة وتضيف مساحة جديدة مفتوحة للعين مع بورسلين بتصميم خشبي للتأكيد على العصرية في التصميم. اقرأ أيضًا كيف تحمي حمامك من الرطوبة

2- قبل وبعد: من حمام قبيح إلى برّاق ومرحّب

Antes y Después: Diseñaron un Apartamento Minimalista con Acabados en Microcemento , ISLABAU constructora ISLABAU constructora
ISLABAU constructora

ISLABAU constructora
ISLABAU constructora
ISLABAU constructora

الحمام القديم كان مصمم بتصميم من الثمانينات من حيث الرخام والسيراميك وشكل الأدوات الصحية ويحتاج إلى إضافة بعض الألوان ولمسات عصرية تواكب الموضة.

التجديد كان عبارة عن إعادة توزيع الحمام بشكل جديد حيث وضعت كابينة الدش والتواليت بجانب المدخل، وفي مقابلهما حوض عصري على طول الحائط مع توفير خزانات أسفله للتخزين. طلاء الحائط هادئ ويبين جماله الضوء الطبيعي والكشافات المثبتة في أركان السقف.

3- قبل وبعد: من تصميم كارثي لحمام عصري

Reforma integral de vivienda de 78m2 en barrio del Pilar de Madrid por Traber Obras., Traber Obras Traber Obras
Traber Obras

Traber Obras
Traber Obras
Traber Obras

الحمام القديم مليئ بالفوضى وعدم الترتيب مع ستارة بانيو غير مناسبة تبدو كستارة أطفال بالحيوينات المرسومة عليها. تصميمه يحتاج لتجديد حقيقي!

بعد التجديد أصبح الحمام عصري للغاية بكابينة دش وحوض وتواليت بأجدد تصميم.

4- قبل: مساحة جيدة غير مستغلة

El antes y después de una vivienda en Sevilla, Dogares Dogares
Dogares

Dogares
Dogares
Dogares

الدش في هذا التصميم يبدو كبيرًا وفي موقع مناسب في الحمام وحالة الحمام العامة لا تبدو بهذا السوء ولكن يحتاج لتصميم أكثر مواكبة للعصر الحالي.

4- بعد: تصميم أكثر عصرية

El antes y después de una vivienda en Sevilla, Dogares Dogares
Dogares

Dogares
Dogares
Dogares

تم تجديد السيراميك بالكامل لمزيج بين البني والكريمي. كابينة الدش أصبحت ممتدة للأرض وأضاف المصمم مرآة بخزانة متخفية وراءها.

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5- قبل: تصميم طفولي

Reforma Integral Piso en Gijón, 2 Mar Construcciones HNOS. VINCELLE LLAMEDO S.L. 2 Mar Construcciones HNOS. VINCELLE LLAMEDO S.L.
2 Mar Construcciones HNOS. VINCELLE LLAMEDO S.L.

2 Mar Construcciones HNOS. VINCELLE LLAMEDO S.L.
2 Mar Construcciones HNOS. VINCELLE LLAMEDO S.L.
2 Mar Construcciones HNOS. VINCELLE LLAMEDO S.L.

الحمام يبدو تصميمه طفولي للغاية وغير مناسب للناضجين كما أنه يبدو غير مرتّب وبألوان موضتها قديمة.

5- بعد: حمام أنيق

Reforma Integral Piso en Gijón, 2 Mar Construcciones HNOS. VINCELLE LLAMEDO S.L. 2 Mar Construcciones HNOS. VINCELLE LLAMEDO S.L.
2 Mar Construcciones HNOS. VINCELLE LLAMEDO S.L.

2 Mar Construcciones HNOS. VINCELLE LLAMEDO S.L.
2 Mar Construcciones HNOS. VINCELLE LLAMEDO S.L.
2 Mar Construcciones HNOS. VINCELLE LLAMEDO S.L.

الحمام الجديد يشع بالأناقة والتصميم العصري. الحائط وراء الحوض مرصّع بالموزييك ما بين اللون النحاسي والبني والذهبي. التفاصيل العملية الصغيرة كشماعة الفوط الستانلس ستيل أضافت لشكل التصميم المرتب والبرّاق.

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