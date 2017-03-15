قبل وبعد: 5 حمامات تم تجديدهم بالكامل

الحمام القديم كان مصمم بتصميم من الثمانينات من حيث الرخام والسيراميك وشكل الأدوات الصحية ويحتاج إلى إضافة بعض الألوان ولمسات عصرية تواكب الموضة.

التجديد كان عبارة عن إعادة توزيع الحمام بشكل جديد حيث وضعت كابينة الدش والتواليت بجانب المدخل، وفي مقابلهما حوض عصري على طول الحائط مع توفير خزانات أسفله للتخزين. طلاء الحائط هادئ ويبين جماله الضوء الطبيعي والكشافات المثبتة في أركان السقف.