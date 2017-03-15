قبل وبعد: 5 حمامات تم تجديدهم بالكامل

صحيح أن الحمام القديم ليس بهذا السوء ويوجد به كل ما يفي بالغرض ولكنه يحتاج لتجديد شامل للسيراميك والتصميم. هل اشتقت لرؤيته بعد التجديد؟
في تجديد هذا الحمام تم إزالة كل السيراميك واستبداله بحائط عادي وسيراميك في مواضع معينة لحماية الحائط من الرطوبة. تم تغيير البانيو والكابينة بالكامل لتيدو أكثر أناقة وتضيف مساحة جديدة مفتوحة للعين مع بورسلين بتصميم خشبي للتأكيد على العصرية في التصميم. اقرأ أيضًا كيف تحمي حمامك من الرطوبة
الحمام القديم كان مصمم بتصميم من الثمانينات من حيث الرخام والسيراميك وشكل الأدوات الصحية ويحتاج إلى إضافة بعض الألوان ولمسات عصرية تواكب الموضة.
التجديد كان عبارة عن إعادة توزيع الحمام بشكل جديد حيث وضعت كابينة الدش والتواليت بجانب المدخل، وفي مقابلهما حوض عصري على طول الحائط مع توفير خزانات أسفله للتخزين. طلاء الحائط هادئ ويبين جماله الضوء الطبيعي والكشافات المثبتة في أركان السقف.
الحمام القديم مليئ بالفوضى وعدم الترتيب مع ستارة بانيو غير مناسبة تبدو كستارة أطفال بالحيوينات المرسومة عليها. تصميمه يحتاج لتجديد حقيقي!
بعد التجديد أصبح الحمام عصري للغاية بكابينة دش وحوض وتواليت بأجدد تصميم.
الدش في هذا التصميم يبدو كبيرًا وفي موقع مناسب في الحمام وحالة الحمام العامة لا تبدو بهذا السوء ولكن يحتاج لتصميم أكثر مواكبة للعصر الحالي.
تم تجديد السيراميك بالكامل لمزيج بين البني والكريمي. كابينة الدش أصبحت ممتدة للأرض وأضاف المصمم مرآة بخزانة متخفية وراءها.
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الحمام يبدو تصميمه طفولي للغاية وغير مناسب للناضجين كما أنه يبدو غير مرتّب وبألوان موضتها قديمة.
الحمام الجديد يشع بالأناقة والتصميم العصري. الحائط وراء الحوض مرصّع بالموزييك ما بين اللون النحاسي والبني والذهبي. التفاصيل العملية الصغيرة كشماعة الفوط الستانلس ستيل أضافت لشكل التصميم المرتب والبرّاق.