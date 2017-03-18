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25 فكرة ستساعدك في تخزين وتنظيم منزلك

منة اسماعيل منة اسماعيل
Grosvenor | Luxury American Walnut Kitchen, Davonport Davonport مطبخ خشب Wood effect
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وجود الفوضى وتناثرها في المنزل يخلق شعوراً بالأرتباك وعدم الأرتياح في المنزل، لذلك الاستعانة بالحيل وتكتيكات التخزين من الأمور الضرورية جداً في منزلك حتى تشعر بالراحة والسلام في منزلك وبالتالي تتخلص من الفوضي التي تؤثر عليك سلبياً، فوجودك في محيط ملئ بالفوضى يؤثر على قدراتك وطاقاتك بشكل سلبي وبالتالي تشعر وكأن طاقتك مستهلكة بشكل غير واضح والسبب يرجع لوجود الفوضى وعدم التنظيم، لذلك نحن اليوم في هوميفاى سنقدم لك 25 فكرة مختلفة ومميزة ستساعدك على تخزين وترتيب منزلك بشكل بسيط.

1- وجود شماعات صغيرة مثبنة عند مدخل المنزل لوضع المعاطف.

MN Residence, deDraft Ltd deDraft Ltd الاسكندنافية، الممر، رواق، &، درج
deDraft Ltd

MN Residence

deDraft Ltd
deDraft Ltd
deDraft Ltd

2- استغلال المنطقة أسفل الدرج لوضع أدراج تسمح لك بتخزيين أغراضك.

130 Cheviot Gardens, Roberts 21st Century Design Roberts 21st Century Design سلالم وأروقة مخزن
Roberts 21st Century Design

130 Cheviot Gardens

Roberts 21st Century Design
Roberts 21st Century Design
Roberts 21st Century Design

3- استعن بالأدراج المقسمة في مطبخك لتخزيين أغراضك بداخلها بشكل منظم.

Grosvenor | Luxury American Walnut Kitchen Davonport مطبخ خشب Wood effect
Davonport

Grosvenor | Luxury American Walnut Kitchen

Davonport
Davonport
Davonport

4- استعن بالأرفف في مطبخك ستعينك على تنظيم المطبخ والتخلص من الفوضى بشكل أكثر.

Mighty Plate rack The Plate Rack مطبخرفوف وأدراج
The Plate Rack

Mighty Plate rack

The Plate Rack
The Plate Rack
The Plate Rack

5- الأرفف الطويلة من أساليب التخزين العملية جداً، استعن بها في مطبخك ويمكنك تزويدها بسبوتات من الأضاءة لوضع تفاصيل اكثر أناقة في تصميم مطبخ.

Lakes By Yoo 2, Future Light Design Future Light Design مطبخرفوف وأدراج
Future Light Design

Lakes By Yoo 2

Future Light Design
Future Light Design
Future Light Design

6- خزانات مغلقة مليئة بالأرفف هي اختيار مثالي في منزلك لتخزيين الأغراض وترتيبها بدون خلق شعوراً بالفوضى أذا كنت من محبي النظام.

Blue & Grey shaker kitchen homify مطبخ
homify

Blue & Grey shaker kitchen

homify
homify
homify

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7- قطعة صغيرة من الأستانلس ستسمح لك بوضع أسفتجة التنظيف والمناشف بطريقة أكثر نظاماً في مطبخك.

Scotty, Schwammhalter, nordprodukt.de nordprodukt.de مطبخمخزن
nordprodukt.de

nordprodukt.de
nordprodukt.de
nordprodukt.de

8- أخرص على توزيع الأغراض بشكل جيد في الثلاجة.

homify مطبخ
homify

homify
homify
homify

9- يمكنك وضع شماعة بسيطة فوق الغسالة لترتيب الملابس بها بعد التجفيف بشكل أكثر نظاماً.

Laundry Rooms, Clean Design Clean Design الممر الحديث، المدخل و الدرج
Clean Design

Clean Design
Clean Design
Clean Design

10- بعض السلال الصغيرة في حمامك ستسمح لك بتخزيين أغراضك ولن تستهلك الكثير من المساحات.

From Valencia With Design, Yonoh Yonoh حماممخازن
Yonoh

Yonoh
Yonoh
Yonoh

11- يمكنك عمل تجويف داخل الجدار بشكل دائري كما هو موضح في الصورة وتستغلها بعد ذلك في التخزيين بشكل رائع.

Wine cellar beneath contemporary staircase Space Alchemy Ltd قبو النبيذ
Space Alchemy Ltd

Wine cellar beneath contemporary staircase

Space Alchemy Ltd
Space Alchemy Ltd
Space Alchemy Ltd

12- أذا لم يكن لديك مساحة كافية لوضع خزانة للأحذية يمكنك الأستعانة بأرفف معلقة على الجدار بتلك الطريقة.

Products, Maze Interior Maze Interior المنزلمخزن
Maze Interior

Products

Maze Interior
Maze Interior
Maze Interior

13- على مكتبك أيضاً احرص على وجود كل شئ بطريقة منظمة عليه فالفوضى تؤثر على جهدك في العمل بشكل سلبي.

Claw, HR Design Studio HR Design Studio مكاتب العمل والدراسةديكورات واكسسوارات
HR Design Studio

HR Design Studio
HR Design Studio
HR Design Studio

14- المكتب متععدد الأستخدامات من الأقكار الرائعة والعملية جداً خاصةُ أذا كانت المساحات لديك محدودة في المنزل ولا تسمح بوجود غرفة مستفلة للمكتب.

Princess Sarah, Ben Rawlinson Bespoke Furniture Ben Rawlinson Bespoke Furniture غرفة الملابسمقاعد
Ben Rawlinson Bespoke Furniture

Princess Sarah

Ben Rawlinson Bespoke Furniture
Ben Rawlinson Bespoke Furniture
Ben Rawlinson Bespoke Furniture

15- استغلال المساحات أسفل السرير بوجود خزانات وأدراج شئ مميز جداً لأستغلال المساحات والتخلص من الفوضى في غرفة النوم.

Betten, Massive Naturmöbel Massive Naturmöbel غرفة نومأسرة نوم
Massive Naturmöbel

Massive Naturmöbel
Massive Naturmöbel
Massive Naturmöbel

16- خزانة مزودة بأماكن للتخزين لسهولة ترتيب الأغراض داخل الخزانة.

PORTFOLIO, Exploit Space Exploit Space غرفة المعيشةمخزن
Exploit Space

PORTFOLIO

Exploit Space
Exploit Space
Exploit Space

17- تسخير الجدار للتخزين من خلال وضع الأرفف والشماعات المثبتة على الجدار لتخزين الأغراض.

Apartament w Gdyni 2012, formativ. indywidualne projekty wnętrz formativ. indywidualne projekty wnętrz غرفة الملابس
formativ. indywidualne projekty wnętrz

formativ. indywidualne projekty wnętrz
formativ. indywidualne projekty wnętrz
formativ. indywidualne projekty wnętrz

18- تقسيم الأدراج بشكل مميز يساعد على تخزين أغراضك بشكل منظم لوضع الأكسسورات.

Apartamento Graça - Salvador/Ba, Cristiane Pepe Arquitetura Cristiane Pepe Arquitetura غرفة نوم
Cristiane Pepe Arquitetura

Cristiane Pepe Arquitetura
Cristiane Pepe Arquitetura
Cristiane Pepe Arquitetura

19- كما تحتاج المرأة لتخزين اغراضها يحتاج الرجا أيضاً لتخزيين ا

Bespoke tie drawer Lamco Design LTD غرفة نومخزانة الملابس
Lamco Design LTD

Bespoke tie drawer

Lamco Design LTD
Lamco Design LTD
Lamco Design LTD

20- من المؤكد انكي بحاجة لتخزين أغراض التجميل الخاصة بكي، قومي بتقسيم الأدراج بشكل مميز ومنظم لوضع أغراض التجميل الخاصة بكي.

homify غرفة نوم
homify

homify
homify
homify

21- الارفف المتناثرة على شكل صناديق على الجدار من التفاصيل المميزة جداً التي يمكنك الاستعانة بها لتخزيين أغراضك ووضع الديكورات أيضاً.

moveo. // Das weitgereiste Regalsystem, reditum // Möbel mit Vorleben reditum // Möbel mit Vorleben غرفة المعيشةمخزن
reditum // Möbel mit Vorleben

reditum // Möbel mit Vorleben
reditum // Möbel mit Vorleben
reditum // Möbel mit Vorleben

22- مكتبة متعددة الأستخدامات لنخزيين الأغراض بشكل أنيق ومميز ووضع التليفزيون أيضاً.

Attic room cupboards & shelves Martin Greshoff Furniture غرفة المعيشةخزانات و أدراج جانبية
Martin Greshoff Furniture

Attic room cupboards & shelves

Martin Greshoff Furniture
Martin Greshoff Furniture
Martin Greshoff Furniture

23- فكرة أخرى لاستخدام الأرفف بشكل مميز للتخزين، فهنا ساتعان المصمم برف من الأسمنت في السقف بشكل مختلف ورائع.

Casa m+l, Laura Marini Architetto Laura Marini Architetto مطبخ
Laura Marini Architetto

Laura Marini Architetto
Laura Marini Architetto
Laura Marini Architetto

24- الصناديق والسلات ذات التصميم المبتكر والمميز من اللمسات الرائعة التي يمكنك استغلالها في تخزيين وستضيف لك لمسة من البساطة .

Antes e depois num apartamento em Aveiro, Casa do Páteo Casa do Páteo مكتب عمل أو دراسة
Casa do Páteo

Casa do Páteo
Casa do Páteo
Casa do Páteo

25- في المرآب أيضاً يجب الأهتمام بوضع الاغراض بشكل منظم ومرتب.

Heimwerkstatt, Regalraum GmbH Regalraum GmbH مرآب~ كراج معدن White
Regalraum GmbH

Regalraum GmbH
Regalraum GmbH
Regalraum GmbH

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15 فكرة لتخزيين الملابس في منزلك
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