20 فكرة رائعة لتزيين المساحة تحت الدرج

في جهودنا لإعادة أو جعل لدينا منزل جميل على نحو متزايد، قد ننسى الدرج وخاصة المساحة التي توجد تحته. على الرغم من أنه قد لا يبدو أن من المهم أن تأخذ وقتها وتزين المكان الفارغ الذي يجذب الانتباه بشكل كبير يمكن أن يؤدي ذلك إلى تحسن جيد في نمط شامل من منزلنا.
وهنا قمنا بجمع 20 فكرة وبعض الأساليب المختلفة لتزيين المنطقة تحت الدرج.
الفوانيس المُضيئة والحجارة مزيج رائع وجميل، لتزيين المنطقة المنخفضة أسفل السلم بطريقة مثالية.
الجدار الأخضر يمكن أن يزين أي مساحة خاصة إذا كان ينظر إليه كإضافة مميزة، ويكمل الدرج مع شجرة النخيل أو النباتات الأخرى.
يمكنك بمساعدة نجار محترف أن تصمم قطع أثاث كوحدات تخزينية مميزة بطريقة مصممة خصيصًا للاستفادة بمنطقة أسفل الدرج.
يمكنك أن تأخذ مساحة تحت الدرج الخاص باعتباره فرصة لبناء حديقة داخلية خاصة بك مع أضواء، ومزيج من النباتات والأحجار بما في ذلك سجادة طبيعية من الحصى الصغير.
الاستفادة من المسلحة بوضع قطعة اضافية من الأثاث، وطاولة صغيرة مع إناء لإعطاء الحياة لهذا الفضاء. ويمكنك وضع بعض الكتب الفنية أو اثنين من الكراسي لتأثير أفضل.
إذا كان هناك حفرة كبيرة إلى حد ما تحت الدرج يمكنك استكشاف الفضاء ومحاولة سكب كوب من الماء ووضع النباتات التي تعطي لمسة متطورة إلى الديكور الخاص بك.
الاعتماد على أثاث أنيق وقطعة فنية ملونة، هو وسيلة أخرى لزيادة المساحة وتوفير الضوء.
هنا من زاوية أخرى يمكننا أن نرى كيف يتم استخدام الفضاء لوضع طاولة صغيرة وكرسي إما للقراءة أو للاستمتاع بوجبة الإفطار.
معرض يجمع صور عائلتك هو وسيلة اقتصادثية ودائما لطيفة لتزيين الفضاء بالقرب من الدرج. واختيار الإطارات التي تتحد مع بعضها البعض من خلال الألوان، ويمكنك حتى أن تجعله باللونين الأبيض والأسود.
من عادة الأفراد أنهم لا يعرفون أبدًا أين يتركوا الحقائب والمعاطف، ثم يقوموا بالقائها على الكراسي والأثاث، مما يتسبب في اضطراب. فمن الأفضل أن يستخدم الدرج لوضع رف حديث ووضع المعطف والملابس لحل هذه المشكلة.
التوازن والتماثل أبرز ما في هذا الاقتراح الكلاسيكي، الذي يقدم خطوط بسيطة من الأثاث، والنحت، وترتيب الزهور.
علينا القول بأن المساحة يمكن تعديلها لتتناسب مع نوع الدرج لديك، ولكن مع إضافة مقعد يمكن أن يكون وسيلة جمالية لإنشاء ركن للقراءة في مكان لم يستعمل من قبل.
ويمكن أيضًا أن تكون مساحة لاستيعاب أدراج طويلة من زوجين للاستخدام إما للسلع المنزلية التي لا تناسب في فضاء آخر أو البطانيات أو الأورق.
جعل مزيج من الأثاث بالشكل الذي يبدو مرضي لك، خاصة إذا كان الدرج الخاص بك على الجدار واضح أن هذه الفجوة في الدرج سوف تكون واضحة جدًا ويجب عدم إهمالها.
إذا لم يكن لديك مساحة كبيرة وتريد أن تضع البيانو في موضع مميز، وهذا قد يكون مكانًا جيدًا لوضع قطعة البيانو دون أن يسرق شيء من المساحة.
ويمكن أيضًا أن يكون مكانًا للنظر في تثبيت التلفزيون، خصوصًا إذا كنا نتحدث عن مكان بعيد عن حركة الطفل حيث نأخذ زاوية صغيرة بالمكان.
طريقة واحدة لتحويل الدرج الخاص بك سوبر وأنيق وهي عرض مجموعة من الديكورات والأثاث، في هذه الحالة نرى سكن في نمط مميز وصحيح.
ويمكن أيضًا أن يكون مكان جيد لوضع تمثال للأبعاد الكبيرة التي قد تكون أكثر صعوبة لوضعها في أجزاء أخرى من المنزل.
تحت الدرج يمكن أيضًا أن يكون فرصة لا تترك فجوة ومكانًا أفضل لخزانة ووحدات لتخزين الأحذية بجانب المدخل.
إذا كان ذلك ممكنًا لماذا لا نستفيد من المكان هنا بوضع أريكة صغيرة بمقعدين للزوار أو كمكان للجلوس والقراءة.
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