20 فكرة رائعة لتزيين المساحة تحت الدرج

في جهودنا لإعادة أو جعل لدينا منزل جميل على نحو متزايد، قد ننسى الدرج وخاصة المساحة التي توجد تحته. على الرغم من أنه قد لا يبدو أن من المهم أن تأخذ وقتها وتزين المكان الفارغ الذي يجذب الانتباه بشكل كبير يمكن أن يؤدي ذلك إلى تحسن جيد في نمط شامل من منزلنا.

وهنا قمنا بجمع 20 فكرة وبعض الأساليب المختلفة لتزيين المنطقة تحت الدرج.