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20 فكرة رائعة لتزيين المساحة تحت الدرج

Mayada_Mohamed Mayada_Mohamed
homify الممر الأبيض، الرواق، أيضا، درج
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في جهودنا لإعادة أو جعل لدينا منزل جميل على نحو متزايد، قد ننسى الدرج وخاصة المساحة التي توجد تحته. على الرغم من أنه قد لا يبدو أن من المهم أن تأخذ وقتها وتزين المكان الفارغ الذي يجذب الانتباه بشكل كبير يمكن أن يؤدي ذلك إلى تحسن جيد في نمط شامل من منزلنا.

وهنا قمنا بجمع 20 فكرة وبعض الأساليب المختلفة لتزيين المنطقة تحت الدرج.

1. الضوء والحجارة

homify الممر الأبيض، الرواق، أيضا، درج
homify

homify
homify
homify

الفوانيس المُضيئة والحجارة مزيج رائع وجميل، لتزيين المنطقة المنخفضة أسفل السلم بطريقة مثالية.

2. الجدار الأخضر

Casa Lago Cuitzeo, Estilo Homes Estilo Homes الممر والمدخل زجاج Brown
Estilo Homes

Estilo Homes
Estilo Homes
Estilo Homes

الجدار الأخضر يمكن أن يزين أي مساحة خاصة إذا كان ينظر إليه كإضافة مميزة، ويكمل الدرج مع شجرة النخيل أو النباتات الأخرى.

3. مساحات للتخزين

CASA C, FRACTAL CORP Arquitectura FRACTAL CORP Arquitectura الممر الحديث، المدخل و الدرج
FRACTAL CORP Arquitectura

FRACTAL CORP Arquitectura
FRACTAL CORP Arquitectura
FRACTAL CORP Arquitectura

يمكنك بمساعدة نجار محترف أن تصمم قطع أثاث كوحدات تخزينية مميزة بطريقة مصممة خصيصًا للاستفادة بمنطقة أسفل الدرج.

4. طبيعة متطورة

AQUA, Art.chitecture, Taller de Arquitectura e Interiorismo 📍 Cancún, México. Art.chitecture, Taller de Arquitectura e Interiorismo 📍 Cancún, México. الممر الحديث، المدخل و الدرج سيراميك Wood effect
Art.chitecture, Taller de Arquitectura e Interiorismo 📍 Cancún, México.

Art.chitecture, Taller de Arquitectura e Interiorismo 📍 Cancún, México.
Art.chitecture, Taller de Arquitectura e Interiorismo 📍 Cancún, México.
Art.chitecture, Taller de Arquitectura e Interiorismo 📍 Cancún, México.

يمكنك أن تأخذ مساحة تحت الدرج الخاص باعتباره فرصة لبناء حديقة داخلية خاصة بك مع أضواء، ومزيج من النباتات والأحجار بما في ذلك سجادة طبيعية من الحصى الصغير.

5. طاولة لتناول الشاي

CASA MAPLES, Loyola Arquitectos Loyola Arquitectos الممر الحديث، المدخل و الدرج
Loyola Arquitectos

Loyola Arquitectos
Loyola Arquitectos
Loyola Arquitectos

الاستفادة من المسلحة بوضع قطعة اضافية من الأثاث، وطاولة صغيرة مع إناء لإعطاء الحياة لهذا الفضاء. ويمكنك وضع بعض الكتب الفنية أو اثنين من الكراسي لتأثير أفضل.

6. مراّة المياه

homify الممر الحديث، المدخل و الدرج
homify

homify
homify
homify

إذا كان هناك حفرة كبيرة إلى حد ما تحت الدرج يمكنك استكشاف الفضاء ومحاولة سكب كوب من الماء ووضع النباتات التي تعطي لمسة متطورة إلى الديكور الخاص بك.

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7. الفن والألوان

CH, TAMEN arquitectura TAMEN arquitectura الممر الحديث، المدخل و الدرج
TAMEN arquitectura

TAMEN arquitectura
TAMEN arquitectura
TAMEN arquitectura

الاعتماد على أثاث أنيق وقطعة فنية ملونة، هو وسيلة أخرى لزيادة المساحة وتوفير الضوء.

8. جلسة إفطار صغيرة

Alpine Interiors 2, FVDB Photography FVDB Photography ريفي، أسلوب، الرواق، رواق، &، درج
FVDB Photography

FVDB Photography
FVDB Photography
FVDB Photography

هنا من زاوية أخرى يمكننا أن نرى كيف يتم استخدام الفضاء لوضع طاولة صغيرة وكرسي إما للقراءة أو للاستمتاع بوجبة الإفطار.

9. معرض صور

Sophisticated Country Home, Brett Nicole Interiors Brett Nicole Interiors البلد، لقب، الرواق، رواق، &، درج
Brett Nicole Interiors

Brett Nicole Interiors
Brett Nicole Interiors
Brett Nicole Interiors

معرض يجمع صور عائلتك هو وسيلة اقتصادثية ودائما لطيفة لتزيين الفضاء بالقرب من الدرج. واختيار الإطارات التي تتحد مع بعضها البعض من خلال الألوان، ويمكنك حتى أن تجعله باللونين الأبيض والأسود.

10. وضع أرفف وعلاقات

Carroll Street, M Monroe Design M Monroe Design الممر الحديث، المدخل و الدرج
M Monroe Design

M Monroe Design
M Monroe Design
M Monroe Design

من عادة الأفراد أنهم لا يعرفون أبدًا أين يتركوا الحقائب والمعاطف، ثم يقوموا بالقائها على الكراسي والأثاث، مما يتسبب في اضطراب. فمن الأفضل أن يستخدم الدرج لوضع رف حديث ووضع المعطف والملابس لحل هذه المشكلة.

11. أناقة متماثلة

Foyer, Hall & Mudrooms, Clean Design Clean Design الممر الحديث، المدخل و الدرج
Clean Design

Clean Design
Clean Design
Clean Design

التوازن والتماثل أبرز ما في هذا الاقتراح الكلاسيكي، الذي يقدم خطوط بسيطة من الأثاث، والنحت، وترتيب الزهور.

12. ركن مميز للقراءة

Foyer, Hall & Mudrooms, Clean Design Clean Design الممر الحديث، المدخل و الدرج
Clean Design

Clean Design
Clean Design
Clean Design

علينا القول بأن المساحة يمكن تعديلها لتتناسب مع نوع الدرج لديك، ولكن مع إضافة مقعد يمكن أن يكون وسيلة جمالية لإنشاء ركن للقراءة في مكان لم يستعمل من قبل.

13. الأدراج

homify الممر الحديث، المدخل و الدرج
homify

homify
homify
homify

ويمكن أيضًا أن تكون مساحة لاستيعاب أدراج طويلة من زوجين للاستخدام إما للسلع المنزلية التي لا تناسب في فضاء آخر أو البطانيات أو الأورق.

14. الزينة الضوئية

GARDE-CORPS ACIER., ATELIER MACHLINE ATELIER MACHLINE درج
ATELIER MACHLINE

ATELIER MACHLINE
ATELIER MACHLINE
ATELIER MACHLINE

جعل مزيج من الأثاث بالشكل الذي يبدو مرضي لك، خاصة إذا كان الدرج الخاص بك على الجدار واضح أن هذه الفجوة في الدرج سوف تكون واضحة جدًا ويجب عدم إهمالها.

15. مكان للبيانو

Escaliers contemporains en bois, Passion Escaliers Passion Escaliers الممر الحديث، المدخل و الدرج
Passion Escaliers

Passion Escaliers
Passion Escaliers
Passion Escaliers

إذا لم يكن لديك مساحة كبيرة وتريد أن تضع البيانو في موضع مميز، وهذا قد يكون مكانًا جيدًا لوضع قطعة البيانو دون أن يسرق شيء من المساحة.

16. الحصول على تلفزيون إضافي

Escalier bois et métal, Passion Escaliers Passion Escaliers الممر الحديث، المدخل و الدرج
Passion Escaliers

Passion Escaliers
Passion Escaliers
Passion Escaliers

ويمكن أيضًا أن يكون مكانًا للنظر في تثبيت التلفزيون، خصوصًا إذا كنا نتحدث عن مكان بعيد عن حركة الطفل حيث نأخذ زاوية صغيرة بالمكان.

17. أنيق

Escalier autoporteur EPURA, Passion Escaliers Passion Escaliers الممر الحديث، المدخل و الدرج
Passion Escaliers

Passion Escaliers
Passion Escaliers
Passion Escaliers

طريقة واحدة لتحويل الدرج الخاص بك سوبر وأنيق وهي عرض مجموعة من الديكورات والأثاث، في هذه الحالة نرى سكن في نمط مميز وصحيح.

18. تمثال للزينة

Jaya & Rajesh Cozy Nest Interiors الممر الحديث، المدخل و الدرج
Cozy Nest Interiors

Jaya & Rajesh

Cozy Nest Interiors
Cozy Nest Interiors
Cozy Nest Interiors

ويمكن أيضًا أن يكون مكان جيد لوضع تمثال للأبعاد الكبيرة التي قد تكون أكثر صعوبة لوضعها في أجزاء أخرى من المنزل.

19. خزانة غير مرئية

Innovative storage solutions. homify الممر الحديث، المدخل و الدرج built-in storage,space saving furniture
homify

Innovative storage solutions.

homify
homify
homify

تحت الدرج يمكن أيضًا أن يكون فرصة لا تترك فجوة ومكانًا أفضل لخزانة ووحدات لتخزين الأحذية بجانب المدخل.

20. أريكة ملونة

Sleigh Bed Low, THE STORAGE BED THE STORAGE BED الممر الحديث، المدخل و الدرج
THE STORAGE BED

Sleigh Bed Low

THE STORAGE BED
THE STORAGE BED
THE STORAGE BED

إذا كان ذلك ممكنًا لماذا لا نستفيد من المكان هنا بوضع أريكة صغيرة بمقعدين للزوار أو كمكان للجلوس والقراءة.

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