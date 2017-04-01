10 أفكار ذكية لتجديد بيتك بأقل التكاليف

من المهم أن نستثمر في تجديد منازلنا لإدخال الحيوية والإنتعاش إلى غرف المنزل و إعطاؤه لمسة جديدة ومؤثرة. فمن قال أنه يجب تكسير أوإعادة بناء الغرف فقط لتجديدها؟ بل يمكنك ببعض اللمسات البسيطة في كل غرفة أن تصنع فارق كبير. في مقال اليوم سنعطيكم بعض الأفكار والتي من شأنها أن تطور وتجدد الغرف بدون بذل الكثير من المال أو المجهود، فتابعونا.
يعد تغير وحدة الإضاءة فكرة رائعة، فبعد ما كان لديك وحدة إضاءة تقليدية يمكنك تبديلها بأخرى أنيقة لإنعاش الغرف. يمكنك أيضاً الحصول على تصميم مميز ذو ألوان جريئة لتغير الجو العام الملل تماماً باستخدام وحدات الإضاءة.
بدلاً من طلاء الحوائط كلها بتكرار نفس اللون يمكنك تلوين جزء من الحائط فقط أو طلاء حائط واحد بألوان جريئة تعطي طاقة وإنعاش للغرف.
تعد النقوشات في هذا العام عامل مهم في إظهار الديكور الداخلى للغرف. فقم باللعب ببعض ورق الحائط أو الملصقات على أجزاء من الحائط للتغير من ممل الحائط الفارغ وتحديده وتطويره.
يمكنك تحويل حوائط منزلك لحوائط فنية وجاليريهات بطريقة سهلة وسريعة وغير مكلفة باستخدام لوحات فنية. يمكنك استخدامها في الطرقات لشغل الحائط الطولي.
استبدل الشكل التقليدي للأرفف بأرفف ذات أشكال جديدة وإبداعية مع الحرص على مزج عدد من الأشكال ووضع عدد من المقتنيات المختلفة لتزينها.
يمكنك إضافة طاولة إلى المطبخ بإرتفاع عالي مع إضافة كراسي البار العالية للحصول على مساحة لتناول الإفطار في المطبخ ولتجميع العائلة والتي تغير من الشكل العام للمطبخ بالإضافة لإضافة نشاط جديد وعملي على مساحة منزلك.
النباتات هي أحد العوامل البسيطة والتي تضيف حيوية فورية لمنزلك. فيمكنك إضافتها حول أركان المنزل لإعطاء شكل جميل بالإضافة لفوائد النباتات المعروفة من تنقية الهواء وتقليل الرطوبة وغيره.
الأرفف المدمجة في الحوائط هي أحد الطرق للحصول على تصميم جميل وبسيط، فيمكنك إضافتها لتلحق بالعمود أو باستخدام الجبس أو باستغلال الفراغات الأخرى. هنا صنع أماكن مدمجة في الحائط لوضع المدفئة والأعواد الخشبية بطريقة أنيقة وبسيطة كما استغل البروزات للحصول على أرفف علوية لوضع المقتنيات المختلفة.
نتجاهل الحمام وتزينه بالديكورات الأنيقة حيث نعتبره غرفة عملية بحته. ولكن يجب عليك الإهتمام بتزينها ووضع أطقم للصابون وعلاقات عملية لتعليق المناشف والملابس، الإضاءة ولاسيما المرآة بأن تكون ذات تصميم أنيق.
بدلاً من تغير أثاث منزلك يمكنك تدوير وإعادة استخدام الأثاث القديم بطلاؤه بألوان أنيقة أو إعادة الأرائك ذات القماش القديم وتنجيدة بقماش مختلف، فهي طريقة سهله لتغير الجو العام للغرف ويمكنك عمل بعض الأفكار بنفسك.