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10 أفكار ذكية لتجديد بيتك بأقل التكاليف

Marwa Hasan Marwa Hasan
MIESZKANIE POKAZOWE NA OŁTASZYNIE, Q2Design Q2Design غرفة نوم
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من المهم أن نستثمر في تجديد منازلنا لإدخال الحيوية والإنتعاش إلى غرف المنزل و إعطاؤه لمسة جديدة ومؤثرة. فمن قال أنه يجب تكسير أوإعادة بناء الغرف فقط لتجديدها؟ بل يمكنك ببعض اللمسات البسيطة في كل غرفة أن تصنع فارق كبير. في مقال اليوم سنعطيكم بعض الأفكار والتي من شأنها أن تطور وتجدد الغرف بدون بذل الكثير من المال أو المجهود، فتابعونا.

​1.تغير الإضاءات

Интерьер OOD, INT2architecture INT2architecture غرفة المعيشة
INT2architecture

INT2architecture
INT2architecture
INT2architecture

يعد تغير وحدة الإضاءة فكرة رائعة، فبعد ما كان لديك وحدة إضاءة تقليدية يمكنك تبديلها بأخرى أنيقة لإنعاش الغرف. يمكنك أيضاً الحصول على تصميم مميز ذو ألوان جريئة لتغير الجو العام الملل تماماً باستخدام وحدات الإضاءة.

​2.حائط ملون

Интерьер OOD, INT2architecture INT2architecture غرف نوم صغيرة
INT2architecture

INT2architecture
INT2architecture
INT2architecture

بدلاً من طلاء الحوائط كلها بتكرار نفس اللون يمكنك تلوين جزء من الحائط فقط أو طلاء حائط واحد بألوان جريئة تعطي طاقة وإنعاش للغرف.

​3.ورق حائط

MIESZKANIE POKAZOWE NA OŁTASZYNIE, Q2Design Q2Design غرفة نوم
Q2Design

Q2Design
Q2Design
Q2Design

تعد النقوشات في هذا العام عامل مهم في إظهار الديكور الداخلى للغرف. فقم باللعب ببعض ورق الحائط أو الملصقات على أجزاء من الحائط للتغير من ممل الحائط الفارغ وتحديده وتطويره.

​4.اللوحات الفنية

Projeto de reforma residencial, KOSH Arquitetura & Interiores KOSH Arquitetura & Interiores الممر الحديث، المدخل و الدرج
KOSH Arquitetura &amp; Interiores

KOSH Arquitetura & Interiores
KOSH Arquitetura &amp; Interiores
KOSH Arquitetura & Interiores

يمكنك تحويل حوائط منزلك لحوائط فنية وجاليريهات بطريقة سهلة وسريعة وغير مكلفة باستخدام لوحات فنية. يمكنك استخدامها في الطرقات لشغل الحائط الطولي.

​5.أرفف ابداعية

Magnetika system - magnetic shelves Ronda Design المنزلمخزن
Ronda Design

Magnetika system – magnetic shelves

Ronda Design
Ronda Design
Ronda Design

استبدل الشكل التقليدي للأرفف بأرفف ذات أشكال جديدة وإبداعية مع الحرص على مزج عدد من الأشكال ووضع عدد من المقتنيات المختلفة لتزينها.

​6.بار بزاوية

RISTRUTTURAZIONE COERENTE DI DUE VILLETTE ADIACENTI, Bianchetti Bianchetti مطبخ
Bianchetti

Bianchetti
Bianchetti
Bianchetti

يمكنك إضافة طاولة إلى المطبخ بإرتفاع عالي مع إضافة كراسي البار العالية للحصول على مساحة لتناول الإفطار في المطبخ ولتجميع العائلة والتي تغير من الشكل العام للمطبخ بالإضافة لإضافة نشاط جديد وعملي على مساحة منزلك.

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​7.لمسات خضراء

Chiltern Road, Hitchin , Pentangle Design Pentangle Design بيت زجاجي
Pentangle Design

Chiltern Road, Hitchin

Pentangle Design
Pentangle Design
Pentangle Design

النباتات هي أحد العوامل البسيطة والتي تضيف حيوية فورية لمنزلك. فيمكنك إضافتها حول أركان المنزل لإعطاء شكل جميل بالإضافة لفوائد النباتات المعروفة من تنقية الهواء وتقليل الرطوبة وغيره.

​8.أرفف مدمجة

Tra Vigneto e Bosco, melle-metzen architects melle-metzen architects غرفة المعيشةديكورات مدفأة الحطب حديد White
melle-metzen architects

melle-metzen architects
melle-metzen architects
melle-metzen architects

الأرفف المدمجة في الحوائط هي أحد الطرق للحصول على تصميم جميل وبسيط، فيمكنك إضافتها لتلحق بالعمود أو باستخدام الجبس أو باستغلال الفراغات الأخرى. هنا صنع أماكن مدمجة في الحائط لوضع المدفئة والأعواد الخشبية بطريقة أنيقة وبسيطة كما استغل البروزات للحصول على أرفف علوية لوضع المقتنيات المختلفة.

​9.اكسسوارات حتى في الحمام

Romantico Minimalismo , Melissa Giacchi Architetto d'Interni Melissa Giacchi Architetto d'Interni حمام سيراميك Black
Melissa Giacchi Architetto d&#39;Interni

Melissa Giacchi Architetto d'Interni
Melissa Giacchi Architetto d&#39;Interni
Melissa Giacchi Architetto d'Interni

نتجاهل الحمام وتزينه بالديكورات الأنيقة حيث نعتبره غرفة عملية بحته. ولكن يجب عليك الإهتمام بتزينها ووضع أطقم للصابون وعلاقات عملية لتعليق المناشف والملابس، الإضاءة ولاسيما المرآة بأن تكون ذات تصميم أنيق.

​10.إعادة استغلال الأثاث

Attico sul Naviglio, Atelier delle Verdure Atelier delle Verdure غرفة السفرة Purple/Violet
Atelier delle Verdure

Atelier delle Verdure
Atelier delle Verdure
Atelier delle Verdure

بدلاً من تغير أثاث منزلك يمكنك تدوير وإعادة استخدام الأثاث القديم بطلاؤه بألوان أنيقة أو إعادة الأرائك ذات القماش القديم وتنجيدة بقماش مختلف، فهي طريقة سهله لتغير الجو العام للغرف ويمكنك عمل بعض الأفكار بنفسك.

شقة صغيرة تتميز بالألوان الجريئة
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