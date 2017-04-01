قبل و بعد : تحول منزل للأروع بتكلفة لا تذكر

تحويل منزلك من السوء إلى الجمال و الذوق الرفيع لا يحتاج مال و ميزانية كبيرة بقدر ما يحتاج تنسيق و إبداع في تحديد مناطق الخلل و كيفية معالجتها في ديكور منزلك، اليوم سنقوم بنقل تجربة رائعة في هوميفاي مع منزل تم تجديده بالكامل بميزانية بسيطة للغاية و بلمسات غاية في الروعة و مؤثرة على كل الغرف بالرغم من عدم مساس أساس المنزل من جدران أو تقسيم أو مساحة بأي تعديلات ..