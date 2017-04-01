الرجاء استخدام متصفح احدث لان نسخه المتصفخ خاصتك غير مدعومه حاليا

حتي يتثني لك الحصول علي تجربه تصفح افضل لتصميمات المنازل لدينا، الرجاء تحميل نسخه متصفح أحدث مجانا من خلال النقر علي هذا الزر

الغرف
الخبراء
مجلة
سجل كخبير
بريميوم
خروج

قبل و بعد : تحول منزل للأروع بتكلفة لا تذكر

Mohammed Awad Mohammed Awad
Home Staging - ETW in Ennepetal, raum² - wir machen wohnen raum² - wir machen wohnen
Loading admin actions …

تحويل منزلك من السوء إلى الجمال و الذوق الرفيع لا يحتاج مال و ميزانية كبيرة بقدر ما يحتاج تنسيق و إبداع في تحديد مناطق الخلل و كيفية معالجتها في ديكور منزلك، اليوم سنقوم بنقل تجربة رائعة في هوميفاي مع منزل تم تجديده بالكامل بميزانية بسيطة للغاية و بلمسات غاية في الروعة و مؤثرة على كل الغرف بالرغم من عدم مساس أساس المنزل من جدران أو تقسيم أو مساحة بأي تعديلات ..

قبل : مساحة كبيرة و ارضية تعاني

Home Staging - ETW in Ennepetal, raum² - wir machen wohnen raum² - wir machen wohnen
raum² – wir machen wohnen

raum² - wir machen wohnen
raum² – wir machen wohnen
raum² - wir machen wohnen

في الماضي كانت الأرضية تعاني من سوء التنظيف و الاهمال و سوء اختيار اللون المتماشي مع لون الجدران و لربما لم تكتمل مراحل التشطيب فيها بالوجه الأمثل و لكننا في تلك الغرفة سوف نحتاج لأفكار خلاقة لجعل تلك المساحة تبدو أفضل

بعد : تغيير شامل

Home Staging - ETW in Ennepetal, raum² - wir machen wohnen raum² - wir machen wohnen
raum² – wir machen wohnen

raum² - wir machen wohnen
raum² – wir machen wohnen
raum² - wir machen wohnen

تم استخدام الأرضيات الباركية العصرية بدلاً من الرمادية الماضية و كذلك إعادة طلاء للجدران بنفس لونها الأبيض مع استخدان ستائر من نفس لونها للسماح للضوء بالدخول و الانتشار في المساحة بأكملها و كذلك تم تحقيق التوازن البصري في فكرتين هما الكراسي السوداء حول السفرة و في السجاد الأبيض والأسود و هما ما يجعل هناك توازن مع الأبيض في تلك الغرفة .

قبل : فوضى

Home Staging - ETW in Ennepetal, raum² - wir machen wohnen raum² - wir machen wohnen
raum² – wir machen wohnen

raum² - wir machen wohnen
raum² – wir machen wohnen
raum² - wir machen wohnen

الفوضى كانت في الشرفة و قلة الاهتمام و سوء النظافة من أهم أوجه السوء في التصميم القديم ، و كذلك هناك عدم استغلال للجدران التي يمكن أن تؤدي دوراً أفضل في هذا المحيط الساحر الذي لم يستغل

بعد : تجديد غير مكلف

Home Staging - ETW in Ennepetal, raum² - wir machen wohnen raum² - wir machen wohnen
raum² – wir machen wohnen

raum² - wir machen wohnen
raum² – wir machen wohnen
raum² - wir machen wohnen

استغلت الجدران برفوف للنباتات الطبيعية التي تحاكي المحيط الساحر بالخارج مع استخدام لمسة أكثر شاعرية على المائدة التي استبدلت بشكل مستطيل بدلاً من دائري في الماضي للحفاظ أكثر على المساحة مع طلاء السور باللون الابيض لمزيد من التألق .

قبل : ممر متهالك

Home Staging - ETW in Ennepetal, raum² - wir machen wohnen raum² - wir machen wohnen
raum² – wir machen wohnen

raum² - wir machen wohnen
raum² – wir machen wohnen
raum² - wir machen wohnen

الممر به الكثير من الرطوبة في جدرانه و كثير من السوء في استخدام الضوء الأصفر غير المناسب تماماً لمثل تلك المساحة الضيقة التي لم يصلها الضوء و لكن ماذا سنقوم هنا لنجعله يبدو أفضل ؟

بعد : الضوء

Home Staging - ETW in Ennepetal, raum² - wir machen wohnen raum² - wir machen wohnen
raum² – wir machen wohnen

raum² - wir machen wohnen
raum² – wir machen wohnen
raum² - wir machen wohnen

الضوء هو العامل الحاسم في المساحات الضيقة و في الممرات تحديداً و هو ما قمنا به تحديداً عن طريق نشر اللمبات القوية فوق النجف الكلاسيكي ذو المظهر الجذاب و تغيير الضوء من الأصفر للأبيض مع استخدام الطلاء و الورنيش في حلوق الأبواب لتبدو متناسقة مع شكل الأرضية الذي استخدم فيه الطلاء و الورنيش ذاته .

تريد مساعدة في إتمام مشروع بيتك؟
تواصل معنا الآن

قبل : الحمام بالأحمر

Home Staging - ETW in Ennepetal, raum² - wir machen wohnen raum² - wir machen wohnen
raum² – wir machen wohnen

raum² - wir machen wohnen
raum² – wir machen wohnen
raum² - wir machen wohnen

اللون الأحمر في الحمام لسس سيء لتلك الدرجة و لكنه غير مناسب للمساحة المتوفرة لدينا هنا تحديداً و كذلك طريقة التنسيق في الحمام تحتاج لمجهود أكبر حيث أننا نرى كل الأغراض ليس لها مكان لحفظها

بعد: أفكار مبتكرة للحفظ

Home Staging - ETW in Ennepetal, raum² - wir machen wohnen raum² - wir machen wohnen
raum² – wir machen wohnen

raum² - wir machen wohnen
raum² – wir machen wohnen
raum² - wir machen wohnen

تم استخدام اللون الابيض في الادوات الصحية بدلاً من الأحمر و تغيير طريقة التنسيق لشيء أقرب للتفكير خارج الصندوق حيث استخدمت الفواطات الخشبية لتحفظ البشاكير و كذلك  تم استحداث تعليقة معدنية اعلى البانيو للغرض ذاته و من جهة أخرى تم الاعتماد على سجادة بلون البلاط و الخشب لتصنع حالة من التمازج الجيد بين كل المكونات

قبل: الجدران في حالة صعبة

Home Staging - ETW in Ennepetal, raum² - wir machen wohnen raum² - wir machen wohnen
raum² – wir machen wohnen

raum² - wir machen wohnen
raum² – wir machen wohnen
raum² - wir machen wohnen

التقشير و الرطوبة في الجدران بدآت تحدث تآكل واضح لا يصلح معه أي شيء سوى التجديد و أي علاج غير ذلك قد يهدر عليك اموالاً طائلة بلا جدوء و لكن الحل الوافي هو الطلاء و معاجلة كل ذلك

بعد : غرفة أنيقة

Home Staging - ETW in Ennepetal, raum² - wir machen wohnen raum² - wir machen wohnen
raum² – wir machen wohnen

raum² - wir machen wohnen
raum² – wir machen wohnen
raum² - wir machen wohnen

الغرفة أصبحت أجمل بالطلاء الجديد و اضافة السجاد و تلميع الأرضيات ، و طلاء السقف باللون الأبيض الذي أصبح سائداً و علامة مميزة في كل المنزل ، و تمت اضافة أكثر من اكسسوار مثل المساند الأرضية و الأوعية الزجاجية على الشباك لزيادة الجانب الزخرفي في الغرفة بدلاً من حالها القديم الذي كان لا يوجد فيه أي ملمح جمالي

قبل : المطبخ بلا تعليق

Home Staging - ETW in Ennepetal, raum² - wir machen wohnen raum² - wir machen wohnen
raum² – wir machen wohnen

raum² - wir machen wohnen
raum² – wir machen wohnen
raum² - wir machen wohnen

بدون تعليق حالة المطبخ كانت لا تحتاج لأي وصف سوى مشاهدتها و معرفة الذي ينقصها،  بالطبع كل شيء في هذا المطبخ يحتاج لمسة من نوع خاص حتى لا نقوم بتجديد المطبخ بالكامل و نهدر الاموال ، سنرى ماذا فعلنا ..

بعد : شيء خرافي

Home Staging - ETW in Ennepetal, raum² - wir machen wohnen raum² - wir machen wohnen
raum² – wir machen wohnen

raum² - wir machen wohnen
raum² – wir machen wohnen
raum² - wir machen wohnen

من كان يصدق أن هذا هو المطبخ القديم، لو دقننا في الصورة سنلاحظ استمرار البلاط على الحائط مع تلميع و تنظيف أصبح شكله أجمل، و تنسيق الأرضيات بالباركية مع تصميم خزانات في كل الجدران و فتح الشباك بدرجة تسمح بتدفق الضوء للداخل بشكل أقوى مع تعامل جيد للغاية مع الجدران الأخرى بالطلاء الهاديء بألوان الأبيض و الرمادي الرائع

إقرأ : شقة في منتهي الشياكة مليئة بالأفكار الجميلة لبيتك

قبل و بعد : كيف تحول هذا البيت العتيق إلي بيت في منتهي الجمال
تكاليف قليلة و نتيجة مبهرة

تريد مساعدة في إتمام مشروع بيتك؟
تواصل معنا الآن

إكتشف أفكار لمنازلكم

منازل

منازل

غرفة المعيشة

غرفة المعيشة

مطبخ

مطبخ

غرفة نوم

غرفة نوم

حديقة

حديقة

حمام

حمام

غرفة السفرة

غرفة السفرة

مسبح

مسبح

Edit SEO element

هوميفاي, جدد منزلك

4.5

تصفح ملايين الصور من خلال تطبيق هوميفاي!

حمل التطبيق مجاناً
لا, شكراً