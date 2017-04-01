قبل و بعد : تحول منزل للأروع بتكلفة لا تذكر

تحويل منزلك من السوء إلى الجمال و الذوق الرفيع لا يحتاج مال و ميزانية كبيرة بقدر ما يحتاج تنسيق و إبداع في تحديد مناطق الخلل و كيفية معالجتها في ديكور منزلك، اليوم سنقوم بنقل تجربة رائعة في هوميفاي مع منزل تم تجديده بالكامل بميزانية بسيطة للغاية و بلمسات غاية في الروعة و مؤثرة على كل الغرف بالرغم من عدم مساس أساس المنزل من جدران أو تقسيم أو مساحة بأي تعديلات ..
في الماضي كانت الأرضية تعاني من سوء التنظيف و الاهمال و سوء اختيار اللون المتماشي مع لون الجدران و لربما لم تكتمل مراحل التشطيب فيها بالوجه الأمثل و لكننا في تلك الغرفة سوف نحتاج لأفكار خلاقة لجعل تلك المساحة تبدو أفضل
تم استخدام الأرضيات الباركية العصرية بدلاً من الرمادية الماضية و كذلك إعادة طلاء للجدران بنفس لونها الأبيض مع استخدان ستائر من نفس لونها للسماح للضوء بالدخول و الانتشار في المساحة بأكملها و كذلك تم تحقيق التوازن البصري في فكرتين هما الكراسي السوداء حول السفرة و في السجاد الأبيض والأسود و هما ما يجعل هناك توازن مع الأبيض في تلك الغرفة .
الفوضى كانت في الشرفة و قلة الاهتمام و سوء النظافة من أهم أوجه السوء في التصميم القديم ، و كذلك هناك عدم استغلال للجدران التي يمكن أن تؤدي دوراً أفضل في هذا المحيط الساحر الذي لم يستغل
استغلت الجدران برفوف للنباتات الطبيعية التي تحاكي المحيط الساحر بالخارج مع استخدام لمسة أكثر شاعرية على المائدة التي استبدلت بشكل مستطيل بدلاً من دائري في الماضي للحفاظ أكثر على المساحة مع طلاء السور باللون الابيض لمزيد من التألق .
الممر به الكثير من الرطوبة في جدرانه و كثير من السوء في استخدام الضوء الأصفر غير المناسب تماماً لمثل تلك المساحة الضيقة التي لم يصلها الضوء و لكن ماذا سنقوم هنا لنجعله يبدو أفضل ؟
الضوء هو العامل الحاسم في المساحات الضيقة و في الممرات تحديداً و هو ما قمنا به تحديداً عن طريق نشر اللمبات القوية فوق النجف الكلاسيكي ذو المظهر الجذاب و تغيير الضوء من الأصفر للأبيض مع استخدام الطلاء و الورنيش في حلوق الأبواب لتبدو متناسقة مع شكل الأرضية الذي استخدم فيه الطلاء و الورنيش ذاته .
اللون الأحمر في الحمام لسس سيء لتلك الدرجة و لكنه غير مناسب للمساحة المتوفرة لدينا هنا تحديداً و كذلك طريقة التنسيق في الحمام تحتاج لمجهود أكبر حيث أننا نرى كل الأغراض ليس لها مكان لحفظها
تم استخدام اللون الابيض في الادوات الصحية بدلاً من الأحمر و تغيير طريقة التنسيق لشيء أقرب للتفكير خارج الصندوق حيث استخدمت الفواطات الخشبية لتحفظ البشاكير و كذلك تم استحداث تعليقة معدنية اعلى البانيو للغرض ذاته و من جهة أخرى تم الاعتماد على سجادة بلون البلاط و الخشب لتصنع حالة من التمازج الجيد بين كل المكونات
التقشير و الرطوبة في الجدران بدآت تحدث تآكل واضح لا يصلح معه أي شيء سوى التجديد و أي علاج غير ذلك قد يهدر عليك اموالاً طائلة بلا جدوء و لكن الحل الوافي هو الطلاء و معاجلة كل ذلك
الغرفة أصبحت أجمل بالطلاء الجديد و اضافة السجاد و تلميع الأرضيات ، و طلاء السقف باللون الأبيض الذي أصبح سائداً و علامة مميزة في كل المنزل ، و تمت اضافة أكثر من اكسسوار مثل المساند الأرضية و الأوعية الزجاجية على الشباك لزيادة الجانب الزخرفي في الغرفة بدلاً من حالها القديم الذي كان لا يوجد فيه أي ملمح جمالي
بدون تعليق حالة المطبخ كانت لا تحتاج لأي وصف سوى مشاهدتها و معرفة الذي ينقصها، بالطبع كل شيء في هذا المطبخ يحتاج لمسة من نوع خاص حتى لا نقوم بتجديد المطبخ بالكامل و نهدر الاموال ، سنرى ماذا فعلنا ..
من كان يصدق أن هذا هو المطبخ القديم، لو دقننا في الصورة سنلاحظ استمرار البلاط على الحائط مع تلميع و تنظيف أصبح شكله أجمل، و تنسيق الأرضيات بالباركية مع تصميم خزانات في كل الجدران و فتح الشباك بدرجة تسمح بتدفق الضوء للداخل بشكل أقوى مع تعامل جيد للغاية مع الجدران الأخرى بالطلاء الهاديء بألوان الأبيض و الرمادي الرائع