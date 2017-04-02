5 أفكار لجعل ممرات البيت الضيقة جميلة

قد نشعر بالضيق من وجود ممرات في بيوتنا مساحتها أصغر مما نطمح إليه، و لكن هل فكرت يوماً أن تكون تلك المساحة الصغيرة وسيلة جيدة لتظهر الممر بشكل لائق به العديد من الأفكار الجذابة التي يمكن أن تقوي من شخصية الديكور في منزلك ؟!، اليوم هوميفاي سوف يجعلك لا تشعر بالضيق من وجود تلك الممرات الضيقة في منزلك بل بالعكس ستكون أكثر قدرة على تنسيقها بشكل مثالي حيتنا تتعرف على 5 تصميمات جذابة للغاية لممرات داخلية حظت بأفكار في التنسيق و التزيين ستنال إعجابك ..