5 أفكار لجعل ممرات البيت الضيقة جميلة

قد نشعر بالضيق من وجود ممرات في بيوتنا مساحتها أصغر مما نطمح إليه، و لكن هل فكرت يوماً أن تكون تلك المساحة الصغيرة وسيلة جيدة لتظهر الممر بشكل لائق به العديد من الأفكار الجذابة التي يمكن أن تقوي من شخصية الديكور في منزلك ؟!، اليوم هوميفاي سوف يجعلك لا تشعر بالضيق من وجود تلك الممرات الضيقة في منزلك بل بالعكس ستكون أكثر قدرة على تنسيقها بشكل مثالي حيتنا تتعرف على 5 تصميمات جذابة للغاية لممرات داخلية حظت بأفكار في التنسيق و التزيين ستنال إعجابك ..
يمكننا أن نستخدم تصور عصري للغاية في تصميم ممر منزلنا عن طريق اختلاف نوع الجدران في الممر بين اليسار و اليمين ، فهنا صممنا الجزء اأيمن بجدار خرساني مطلي بألوان بلاستيكية معتادة و في الجهة الاخرى تم استخدام الأحجار بشكل مميز يعاكس تماماً النعومة و اللمعان في الجانب الىخر و هو ما خلق إبراز قوي للجمال في الممر بأكمله و جعل هناك تنوعاً كبيراً في تفاصيله .
يمكنك زخرفة الجدران بطريقة جمالية عن طريق استخدام الزجاج العاكس لزيادة المساحة و مضاعفتها و من جانب آخر يمكنك تزيين الجدار الآخر بالملصقات و اللوحات أو البراويز كما يمكنك اضافة لمسة طبيعية بواسطة النباتات ذات الأوعية الضخمة التي تظهر من كل الزوايا كما في هذا النموذج الذي يجمع بين شدة اضاءة مطلوبة و رقة تفاصيل مبدعة
يقدم هذا النموذج مزيج رائع بين الكلاسيكية و الحد الأدنى
المينيمال حيث يبدو استخدام قطعة أثاث واحدة و الاكتفاء بسحر المساحة الفارغة و قدرتها على إثراء التصميم بفضل تفاعل ألوانها بين الجدران و الأرضيات و الضوء الذي فيها امر مثير للدهشة و حتى حينما استخدمنا اللوحات للتزيين كان يوازنها من الناحية الأخرى المرآة فوق الكونسول الفضي الرائع ، باختصار هذا النموذج رائع للممرات المشرقة و التي لا يوجد بها قطع كثيرة و تفاصيل .
يمكنك استخدام حديقة صغيرة بمعنى مجازي عن طريق استغلال المكونات المتوفرة لديك في الممر سواء كانت سلم أو رفوف متطابقة في عمل سلسلة متصلة من النباتات حولها، و هي ما تضفي لمسة طبيعية على الممر بأكمله و تكون هي المسيطر على شكله و شخصيته
يمكنك استخدام وسائل للراحة و الرفاهية في الممر عن طريق اضافة كنبة صغيرة بديكور مميز من نفس نوع و تصميم الكونسول الرئيسي في الممر و كذلك يمكنك استخدام الممر بنفس تكتيك المدخل الرئيسي للمنزل عن طريق اضافة وسائل للتخزين ، و عوامل جمالية أخرى مثل سيطرة الخشب على ارضياته و لمعانه الكبير الذي يتفاعل مع خشب الكنب و مع فواصل الجدران الرائعة .