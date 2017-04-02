الرجاء استخدام متصفح احدث لان نسخه المتصفخ خاصتك غير مدعومه حاليا

حتي يتثني لك الحصول علي تجربه تصفح افضل لتصميمات المنازل لدينا، الرجاء تحميل نسخه متصفح أحدث مجانا من خلال النقر علي هذا الزر

الغرف
الخبراء
مجلة
سجل كخبير
بريميوم
خروج

5 أفكار لجعل ممرات البيت الضيقة جميلة

Mohammed Awad Mohammed Awad
Residência Jardim Marajoara, MeyerCortez arquitetura & design MeyerCortez arquitetura & design حمام
Loading admin actions …

قد نشعر بالضيق من وجود ممرات في بيوتنا مساحتها أصغر مما نطمح إليه، و لكن هل فكرت يوماً أن تكون تلك المساحة الصغيرة وسيلة جيدة لتظهر الممر بشكل لائق به العديد من الأفكار الجذابة التي يمكن أن تقوي من شخصية الديكور في منزلك ؟!، اليوم هوميفاي سوف يجعلك لا تشعر بالضيق من وجود تلك الممرات الضيقة في منزلك بل بالعكس ستكون أكثر قدرة على تنسيقها بشكل مثالي حيتنا تتعرف على 5 تصميمات جذابة للغاية لممرات داخلية حظت بأفكار في التنسيق و التزيين ستنال إعجابك ..

جدران متناقضة

Residência Jardim Marajoara, MeyerCortez arquitetura & design MeyerCortez arquitetura & design حمام
MeyerCortez arquitetura &amp; design

MeyerCortez arquitetura & design
MeyerCortez arquitetura &amp; design
MeyerCortez arquitetura & design

يمكننا أن نستخدم تصور عصري للغاية في تصميم ممر منزلنا عن طريق اختلاف نوع الجدران في الممر بين اليسار و اليمين ، فهنا صممنا الجزء اأيمن بجدار خرساني مطلي بألوان بلاستيكية معتادة و في الجهة الاخرى تم استخدام الأحجار بشكل مميز يعاكس تماماً النعومة و اللمعان في الجانب الىخر و هو ما خلق إبراز قوي للجمال في الممر بأكمله و جعل هناك تنوعاً كبيراً في تفاصيله .

زخارف على الجدران

Apartamento Jatobá, Designer de Interiores e Paisagista Iara Kílaris Designer de Interiores e Paisagista Iara Kílaris الممر الحديث، المدخل و الدرج
Designer de Interiores e Paisagista Iara Kílaris

Designer de Interiores e Paisagista Iara Kílaris
Designer de Interiores e Paisagista Iara Kílaris
Designer de Interiores e Paisagista Iara Kílaris

يمكنك زخرفة الجدران بطريقة جمالية عن طريق استخدام الزجاج العاكس لزيادة المساحة و مضاعفتها و من جانب آخر يمكنك تزيين الجدار الآخر بالملصقات و اللوحات أو البراويز  كما يمكنك اضافة لمسة طبيعية بواسطة النباتات ذات الأوعية الضخمة التي تظهر من كل الزوايا كما في هذا النموذج الذي يجمع بين شدة اضاءة مطلوبة و رقة تفاصيل مبدعة

الحد الأدنى من الكلاسيكية

Home Staging ETW Altbau in Hamburg, wohnhelden Home Staging wohnhelden Home Staging الممر الحديث، المدخل و الدرج
wohnhelden Home Staging

wohnhelden Home Staging
wohnhelden Home Staging
wohnhelden Home Staging

يقدم هذا النموذج مزيج رائع بين الكلاسيكية و الحد الأدنى المينيمال حيث يبدو استخدام قطعة أثاث واحدة و الاكتفاء بسحر المساحة الفارغة و قدرتها على إثراء التصميم بفضل تفاعل ألوانها بين الجدران و الأرضيات و الضوء الذي فيها امر مثير للدهشة و حتى حينما استخدمنا اللوحات للتزيين كان يوازنها من الناحية الأخرى المرآة فوق الكونسول الفضي الرائع ، باختصار هذا النموذج رائع للممرات المشرقة و التي لا يوجد بها قطع كثيرة و تفاصيل .

حديقة صغيرة

Brooklin, Lo. interiores Lo. interiores الممر الحديث، المدخل و الدرج
Lo. interiores

Lo. interiores
Lo. interiores
Lo. interiores

يمكنك استخدام حديقة صغيرة بمعنى مجازي عن طريق استغلال المكونات المتوفرة لديك في الممر سواء كانت سلم أو رفوف متطابقة في عمل سلسلة متصلة من النباتات حولها، و هي ما تضفي لمسة طبيعية على الممر بأكمله و تكون هي المسيطر على شكله و شخصيته

راحة كاملة

Decoración para Apartamento de Soltero [Madrid], itta estudio itta estudio إنتقائي، أسلوب، الرواق، رواق، &، درج
itta estudio

itta estudio
itta estudio
itta estudio

يمكنك استخدام وسائل للراحة و الرفاهية في الممر عن طريق اضافة كنبة صغيرة بديكور مميز من نفس نوع و تصميم الكونسول الرئيسي في الممر و كذلك يمكنك استخدام الممر بنفس تكتيك المدخل الرئيسي للمنزل عن طريق اضافة وسائل للتخزين ، و عوامل جمالية أخرى مثل سيطرة الخشب على ارضياته و لمعانه الكبير الذي يتفاعل مع خشب الكنب و مع فواصل الجدران الرائعة .

إقرأ : شقة كلاسيكية ولكنها تشبه القصور

شقة صغيرة من غرفة واحدة بديكور أنيق
أفكار رائعة لممر منزلك

تريد مساعدة في إتمام مشروع بيتك؟
تواصل معنا الآن

إكتشف أفكار لمنازلكم

منازل

منازل

غرفة المعيشة

غرفة المعيشة

مطبخ

مطبخ

غرفة نوم

غرفة نوم

حديقة

حديقة

حمام

حمام

غرفة السفرة

غرفة السفرة

مسبح

مسبح

Edit SEO element

هوميفاي, جدد منزلك

4.5

تصفح ملايين الصور من خلال تطبيق هوميفاي!

حمل التطبيق مجاناً
لا, شكراً