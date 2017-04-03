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8 نماذج مثالية للحمامات الصغيرة

Mohammed Awad Mohammed Awad
​Das komplette Badezimmer — zum Festpreis und mit Termingarantie, Bad Campioni Bad Campioni حمام
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الحمامات صغيرة المساحة لن تكون مزعجة بعد اليوم، حيث سنعرض عليكم 8 افكار رائعة و ناجحة لتصميم حمامات صغيرة المساحة بشكل مثالي حافظ على كل البراح المتوفر لدينا عن طريق بعض الحيل البسيطة التي يمكنك أن تقتبسها منها و تطبقها في حمامك الذي يعاني من الضيق بكل سهولة ..

هوميفاي قد جمع لنا اليوم باقة مميزة لتصميمات متنوعة و لكن الأهم من جمال التصميم هي الفكرة الرئيسية التي ستجعلك غير مكترث بعد الآن بضيق حمامك و لكن مبتهجاً بجمالياته و ذوقياته و تشريفه لك أمام كل ضيوفك ..

1- تصميم مودرن

Sie machen Urlaub - wir renovieren Ihr Bad!, Bad Campioni Bad Campioni حمام
Bad Campioni

Bad Campioni
Bad Campioni
Bad Campioni

استخدم التصميم المودرن في حمامك الصغير حتى يجذب الانتباه بدلاً من أن يرسل التركيز كله على المساحة، لاحظ هنا تنوع الألوان بين الجدران و بين الوحدة الخاصة بالحوض و بين الادوات الصحية البيضاء و اللمسات البسيطة في الأرضيات باللون الأخضر الطبيعي بسجاد على شكل ورق الشجر التي تماشت تماماً مع لون وحدة و خزانة الحوض .

2- أسلوب أنيق و لطيف

Borgo a Mozzano (LU) - IL bagno in Tadelakt, Tadelakt keloe Tadelakt keloe حمام
Tadelakt keloe

Tadelakt keloe
Tadelakt keloe
Tadelakt keloe

نسق حمامك بطريقة مبسطة حيث يكون كل قطعة مستقلة بذاتها بحدودها المعقولة مثل هذا النموذج الذي فيه كل قطعة من الأدوات الصحية مقسمة بشكل كامل بحدود من فواصل مختلفة، حيث استخدم الزجاج فاصل لمكان الاستحمام و الرخام فاصل للحوض و كذلك البناء الخرساني في مستوى البانيو يعتبر فاصل طبيعي له، و هو ما جعل الحمام منسقاً و مستغلاً للمساحة بشكل كامل مع ترك حرية الحركة في الوسط بدون أي فواصل .

3- استغلال جيد للمساحة

Wohlfühlbad, Bad Campioni Bad Campioni حمام
Bad Campioni

Bad Campioni
Bad Campioni
Bad Campioni

دعونا نؤكد أن أي تصميم معتاد للحمام ما هو إلا فكرة يمكن أن تفيدك أو لا، و لكن المصمم الاول لحمامك هي المساحة المتوفرة لحمامك نفسه، يمكنك استغلال كل الميل و كل الجدران في تثبيت قطع الادوات الصحية و ليس شرطاً أن تكون مستقيمة ، لاحظ شكل البانيو الهندسي مالتماشي مع حركة الجدار و هي التفصيلة المؤثرة للغاية في شكل كل الحمام .

4- حلم SPA

Mediterranes Flair und Urlaubsfeeling , Bad Campioni Bad Campioni حمام
Bad Campioni

Bad Campioni
Bad Campioni
Bad Campioni

يمكنك تصميم SPA متكاملة في حمامك حتى لو كان صغيراً عن طريق استغلال المساحة الخاصة بمكان حوض الاستحمام أو البانيو سبا في عمل مكان للجلوس بواسطة الخرسانة العادية و تغطيتها بالسيراميك المستخدم في الارضيات و بالتالي ستقوم بتنسيق بقية الحمام في موضعها حيث تأخذ كل قطعة أدوات صحية مكان مختلف و مبتعد عن مكان البانيو .

5- حمام لفردين

Badsanierung Wörth am Rhein, Bad Campioni Bad Campioni حمام
Bad Campioni

Bad Campioni
Bad Campioni
Bad Campioni

لخدمة أكبر عدد من الضيوف و بشكل رسمي يمكنك تصميم الحمام لفرجين في نفس اللحظة لغسيل الأيدي كما في المطاعم الكبرى و الفنادق، و هي طريقة جيدة لتقوم بتثبيت مرآة كبيرة أعلى الحوضين لتساعد على تحقيق أنعكاس أكبر للحمام و بالتالي لمساحته و سيكون استخدامها بهذا الحجم الكبير منطقياً في تلك اللحظة لتغطية عرض الأحواض بشكل كامل و منسق .

6- ستايل طبيعي

Vom alten Standard zum neuen Traumbad, Bad Campioni Bad Campioni حمام
Bad Campioni

Bad Campioni
Bad Campioni
Bad Campioni

بإضافة اللمسات الطبيعة من الخشب في الأرضيات و شيء من الجدران و الرفوف  يتحقق لدى حمامك نكهة طبيعية خاصة ستجذب الانتباه من أي ضيق و تشتته نحو الجمال والذوق الطبيعي الذي سببه استخدام مظهر الخشب الرائع في الحمام .

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7- بدون تفريط

Badewanne mit Tür und fugenlose Wände, Bad Campioni Bad Campioni حمام
Bad Campioni

Bad Campioni
Bad Campioni
Bad Campioni

بدون تفريط في أي رفاهية ممكنة يمكنك استغلال حمامك الصغير بطرق مبتكرة لعمل بانيو و عمل خزانات و عمل رفوف و أماكن للزينة و كل شيء بدون أن تتجنى على المساحة المتوفرة لديك بشرط أن يكون الحجم الخاص بالأدوات الصحية متناسب مع المساحة ، و كذلك الفواصل المستخدمة بين مكان الاستحمام و بين الأماكن معتادة الاستخدام مثل الحوض والكابينية لا تؤثر على المساحة مثل هذا الفاصل الزجاجي الجميل للبانيو .

8- بسيط و جميل

​Das komplette Badezimmer — zum Festpreis und mit Termingarantie, Bad Campioni Bad Campioni حمام
Bad Campioni

Bad Campioni
Bad Campioni
Bad Campioni

البساطة تكون في الغالب هي أسلم حل للهروب من ضيق المساحة، حوض مناسب و بجواره قليلاً مكان الكابينية مع مرايات و ضوء طبيعي مناسب كل ذلك سيكون له أثر كبير في حمامك ذو المساحة الصغيرة خاصة الضوء ، و حاول أن تتوج كل ذلك بالألوان الفاتحة التي ستزيد من عنصر المساحة المعنوية مع كل تلك العناصر السابقة 

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