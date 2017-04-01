شقة صغيرة تتميز بالألوان الجريئة

جولتنا اليوم في شقة في البرازيل على الطراز الإنتقائي، تم تصميمها بعناية باختيار أثاث، اكسسوارات وألوان مختلفة وتنسيقها مع بعضها بشكل رائع ومتناغم. تم تصميم الشقة بواسطة استوديو JOANA FRANÇA وهو تصميم متميز لا تراه كل يوم ولكنه أنيق ويتطلب بعض الجرأة للحصول على بيت مماثل.
إذا أردت الحصول على بيت شبابي، جرئ ومفعم بالحيوية والألوان فتابع جولتنا اليوم.
أول ما يقابلنا عند الدخول من الباب هي غرفة المعيشة المغمورة بالإضاءة بفضل الشباك المزدوج بعرض الحائط والذي يعطي الغرفة حيوية ويظهر كل عناصرها بشكل رائع. نلاحظ إنتشار أصص الزرع المختلفة حول الغرفة على الأرضية وعلى الطاولات بالإضافة لوجود العناصر الملونة المختلفة.
نلاحظ وجود حائط من اللون الفوشيا مقابل للأريكة وعليه بعض العناصر المميزة من لوحات فنية ونبات الصبار الطويل، مع وجود طاولة قصيرة عليها عناصر رائعة منتقاة.
في ركن الغرفة نلاحظ وجود كرسي من الجلد يعطي فرصة للاسترخاء والراحة بجوار النافذة.
أمام النافذة نلاحظ وجود كرسيين ذوي تصميم غريب بلون بيج وقاعدة خشبية. أما العنصر الأساسي فهو الأريكة، تصميمها بسيط وعليها وسائد ملونة. أما الأرضية فهي مغطاة بكليم ذو نقشة أنيقة ومتناسبة مع الجو العام للغرفة.
في الناحية المقابلة نلاحظ وجود ركن للطعام مكون من غرفة السفرة والمطبخ. غرفة السفرة تتكون من طاولة ذات تصميم بسيط يحيط بها 3 تصاميم من الكراسي وموجهه من فوقها وحدة إضاءة ذات لون أسود متميز.
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خلف الطاولة يوجد طاولة خلفية ذات عرض بسيط عليها بعض الاكسسوارات المميزة مع طبق من الخوص معلق فوق الطاولة. أعلى الطاولة نلاحظ وجود رف عليه الكثير من النباتات الأنيقة والتي تضيف رونق وحيوية لغرفة السفرة.
يحدد مساحة المطبخ عمود خرساني تم استغلاله لوضع بار بسيط للمطبخ مع كراسي بار ذات لون أصفر.
المطبخ من الداخل ذو تصميم أنيق فالخزانات السفلية من اللون الأبيض يعلوها رف خشبي يتناسب مع البساطة المسيطرة على التصميم. ولكن لا تكتمل الأناقة إلا بوجود نقشة مميزة وهي ما أختارته المصممة من خلال تكسية جزء من الحائط المجاور للباب بالبلاطات السيراميكية ذات النقشة بلوني أبيض وأسود.
نلاحظ في الجزء المقابل من المطبخ أنه تم تكرار استخدام البلاطات ذات اللوني الأبيض والأسود في منطقة ما بين الخزانات مع إضافة لون مشرق من خلال عمل خزانات علوية باللون الأصفر.
في حمام الضيوف وقع الإختيار على ورق حائط باللون الفوشيا ذو نقوشات ملونة لتضيف حيوية للحمام الذي يغلب عليه اللون الأبيض في الطاقم والاكسسوارات أيضاً.
أما في الحمام الرئيسي فقد تم الإكتفاء باستخدام مزيج من البلاطات ذات اللون الزيتوني على حائط واحد مع تكسية جزء من هذا الحائط باستخدام الموزايك الملون.