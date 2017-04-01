شقة صغيرة تتميز بالألوان الجريئة

جولتنا اليوم في شقة في البرازيل على الطراز الإنتقائي، تم تصميمها بعناية باختيار أثاث، اكسسوارات وألوان مختلفة وتنسيقها مع بعضها بشكل رائع ومتناغم. تم تصميم الشقة بواسطة استوديو JOANA FRANÇA وهو تصميم متميز لا تراه كل يوم ولكنه أنيق ويتطلب بعض الجرأة للحصول على بيت مماثل.

إذا أردت الحصول على بيت شبابي، جرئ ومفعم بالحيوية والألوان فتابع جولتنا اليوم.