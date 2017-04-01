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شقة صغيرة تتميز بالألوان الجريئة

Marwa Hasan Marwa Hasan
Reforma de apartamento - Ateliê Paralelo, Joana França Joana França غرفة المعيشة
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جولتنا اليوم في شقة في البرازيل على الطراز الإنتقائي، تم تصميمها بعناية باختيار أثاث، اكسسوارات وألوان مختلفة وتنسيقها مع بعضها بشكل رائع ومتناغم. تم تصميم الشقة بواسطة استوديو JOANA FRANÇA وهو تصميم متميز لا تراه كل يوم ولكنه أنيق ويتطلب بعض الجرأة للحصول على بيت مماثل.

إذا أردت الحصول على بيت شبابي، جرئ ومفعم بالحيوية والألوان فتابع جولتنا اليوم.

​1.غرفة المعيشة

Reforma de apartamento - Ateliê Paralelo, Joana França Joana França غرفة المعيشة
Joana França

Joana França
Joana França
Joana França

أول ما يقابلنا عند الدخول من الباب هي غرفة المعيشة المغمورة بالإضاءة بفضل الشباك المزدوج بعرض الحائط والذي يعطي الغرفة حيوية ويظهر كل عناصرها بشكل رائع.  نلاحظ إنتشار أصص الزرع المختلفة حول الغرفة على الأرضية وعلى الطاولات بالإضافة لوجود العناصر الملونة المختلفة.

Reforma de apartamento - Ateliê Paralelo, Joana França Joana França غرفة المعيشة
Joana França

Joana França
Joana França
Joana França

نلاحظ وجود حائط من اللون الفوشيا مقابل للأريكة وعليه بعض العناصر المميزة من لوحات فنية ونبات الصبار الطويل، مع وجود طاولة قصيرة عليها عناصر رائعة منتقاة.

Reforma de apartamento - Ateliê Paralelo, Joana França Joana França غرفة المعيشة
Joana França

Joana França
Joana França
Joana França

في ركن الغرفة نلاحظ وجود كرسي من الجلد يعطي فرصة للاسترخاء والراحة بجوار النافذة. 

Reforma de apartamento - Ateliê Paralelo, Joana França Joana França غرفة المعيشة
Joana França

Joana França
Joana França
Joana França

أمام النافذة نلاحظ وجود كرسيين ذوي تصميم غريب بلون بيج وقاعدة خشبية. أما العنصر الأساسي فهو الأريكة، تصميمها بسيط وعليها وسائد ملونة. أما الأرضية فهي مغطاة بكليم ذو نقشة أنيقة ومتناسبة مع الجو العام للغرفة.

Reforma de apartamento - Ateliê Paralelo, Joana França Joana França غرفة السفرة
Joana França

Joana França
Joana França
Joana França

​ركن الطعام

Reforma de apartamento - Ateliê Paralelo, Joana França Joana França غرفة السفرة
Joana França

Joana França
Joana França
Joana França

في الناحية المقابلة نلاحظ وجود ركن للطعام مكون من غرفة السفرة والمطبخ. غرفة السفرة تتكون من طاولة ذات تصميم بسيط يحيط بها 3 تصاميم من الكراسي وموجهه من فوقها وحدة إضاءة ذات لون أسود متميز. 

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Reforma de apartamento - Ateliê Paralelo, Joana França Joana França غرفة السفرة
Joana França

Joana França
Joana França
Joana França

Reforma de apartamento - Ateliê Paralelo, Joana França Joana França غرفة المعيشة
Joana França

Joana França
Joana França
Joana França

خلف الطاولة يوجد طاولة خلفية ذات عرض بسيط عليها بعض الاكسسوارات المميزة مع طبق من الخوص معلق فوق الطاولة. أعلى الطاولة نلاحظ وجود رف عليه الكثير من النباتات الأنيقة والتي تضيف رونق وحيوية لغرفة السفرة.

Reforma de apartamento - Ateliê Paralelo, Joana França Joana França مطبخ
Joana França

Joana França
Joana França
Joana França

المطبخ

Reforma de apartamento - Ateliê Paralelo, Joana França Joana França مطبخ
Joana França

Joana França
Joana França
Joana França

يحدد مساحة المطبخ عمود خرساني تم استغلاله لوضع بار بسيط للمطبخ مع كراسي بار ذات لون أصفر. 

Reforma de apartamento - Ateliê Paralelo, Joana França Joana França مطبخ
Joana França

Joana França
Joana França
Joana França

المطبخ من الداخل ذو تصميم أنيق  فالخزانات السفلية من اللون الأبيض يعلوها رف خشبي يتناسب مع البساطة المسيطرة على التصميم. ولكن لا تكتمل الأناقة إلا بوجود نقشة مميزة وهي ما أختارته المصممة من خلال تكسية جزء من الحائط  المجاور للباب بالبلاطات السيراميكية ذات النقشة بلوني أبيض وأسود. 

Reforma de apartamento - Ateliê Paralelo, Joana França Joana França مطبخ
Joana França

Joana França
Joana França
Joana França

Reforma de apartamento - Ateliê Paralelo, Joana França Joana França مطبخ
Joana França

Joana França
Joana França
Joana França

نلاحظ في الجزء المقابل من المطبخ أنه تم تكرار استخدام البلاطات ذات اللوني الأبيض والأسود في منطقة ما بين الخزانات مع إضافة لون مشرق من خلال عمل خزانات علوية باللون الأصفر.

Reforma de apartamento - Ateliê Paralelo, Joana França Joana França مطبخ
Joana França

Joana França
Joana França
Joana França

​حمام الضيوف

Reforma de apartamento - Ateliê Paralelo, Joana França Joana França حمام
Joana França

Joana França
Joana França
Joana França

في حمام الضيوف وقع الإختيار على ورق حائط باللون الفوشيا ذو نقوشات ملونة لتضيف حيوية للحمام الذي يغلب عليه اللون الأبيض في الطاقم والاكسسوارات أيضاً.

​الحمام الرئيسي

Reforma de apartamento - Ateliê Paralelo, Joana França Joana França حمام
Joana França

Joana França
Joana França
Joana França

أما في الحمام الرئيسي فقد تم الإكتفاء باستخدام مزيج من البلاطات ذات اللون الزيتوني على حائط واحد مع تكسية جزء من هذا الحائط باستخدام الموزايك الملون.

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