7 غرف نوم بإضاءة مثالية

على غير المعتاد يمكنك استخدام نجفة كبيرة و لكن ليس في وسط الغرفة في سقفها و لكن في الزاوية الأبعد منا لغرفة في إحدى الاركان، و تتميز تلك الطريقة بالجرأة بشرط أن تكون مساحة الغرفة مناسبة و كبيرة لتحمل كمية ضوء قليلة عن المعتاد و في الوقت ذاته يمكن تعويض ذلك بوجود مرآة كبيرة كما نلاحظ في هذا النموذج الرائع