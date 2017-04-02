7 غرف نوم بإضاءة مثالية

غرفة النوم هي أكثر غرفة يتم استخدامها يومياً في المنزل ، لذا لابد أن يتوفر فيها تصميم ملائم يحمل معاني الراحة و الذوق الرفيع لتجدد شعورنا بالهدوء و الاسترخاء في كل مرة نقوم بالدخول إليها، و لما كان الضوء هو العامل المؤثر في الشعور بكل تلك المعاني الهادئة التي نطمح إليها قمنا بتجميع بعض الأفكار في كتاب الأفكار هذا من هوميفاي بخطط إضاءة ملائمة للتطبيق في غرفة نومك بطريقة عصرية ستلهمك ..
إليكم التفاصيل ..
في غرفة نومك المائلة للون ذهبي أو أصفر أو بني بلون الخشب يمكنك استخدام الاضواء الصفراء في اضائتها حيث يكون الضوء موزعاً بين نور قوي في النجفة الوسطى بطراز كلاسيكي أو حداثي وفقاً لما يتوافق مع طراز غرفتك و تقوم بعدها بنشر الأضواء الصغيرة في السقف بواسطة مصابيح الليد من اللون ذاته و سيتفاعل كل ذلك مع لون الغرفة لتخرج لنا تلك النتيجة المبهرة التي نراها أمامنا
استخدم الإضاءة المدفونة في سريرك لو كان يسمح بذلك بأضواء مختلفة عن لون الغرفة الرئيسي، فمثلاً هنا تم استخدام اللون الأصفر المدفون في أسفل السرير و في ظهره العلوي الممتد للسقف و المصنوع من الخشب بطريقة مبهرة مع بعض الكماليات الرائعة من مصابيح الليد المنتشرة في الغرفة باللون الأبيض القوي الذي أظهر السرير بأنه جزء مختص بذاته عن الغرفة كلها
الأباجورة من الطرق الكلاسيكية المتعارف عليها في ديكور الغرف بجوار السرير و تكون إما بزوج من المصابيح أو ناحية واحدة وفقاً لمساحة الغرفة ، و تتميز الأباجورة بإضافة عامل السيمترية على الغرفة و تحقيق توازن و نظام خافت للإضاءة يساعدك في التأمل و الاسترخاء و الهدوء
على غير المعتاد يمكنك استخدام نجفة كبيرة و لكن ليس في وسط الغرفة في سقفها و لكن في الزاوية الأبعد منا لغرفة في إحدى الاركان، و تتميز تلك الطريقة بالجرأة بشرط أن تكون مساحة الغرفة مناسبة و كبيرة لتحمل كمية ضوء قليلة عن المعتاد و في الوقت ذاته يمكن تعويض ذلك بوجود مرآة كبيرة كما نلاحظ في هذا النموذج الرائع
يمكنك استخدام لمبات تحدد أشكال معينة للضوء الخارج منها، مثل هذه النوعية من الأباليك التي تشبه لمبات الليد التي تثبت في الحائط و تلك النوعية فائدتها أنها تغنيك تماماً عن استخدام أي نقشات أو زخارف اضافية في الغرفة خصوصاً لو كانت صغيرة المساحة ستكون قد جمعت بين جمال الشكل و عدم التعدي على شكل الجدران .
لو كنت قد صممت غرفة نومك بجدار من الطوب أو الاحجار أو الصخور الطبيعية أو حتى الاخشاب يمكنك الاعتماد على الأضواء المثبتة في الجدران لإظهار جمالها بشكل مضاعف، لاحظ في هذا النموذج كيف ان الضوء أظهر جمال الحائط الحجري بطريقة فعالة و مؤثرة