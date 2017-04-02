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7 غرف نوم بإضاءة مثالية

Mohammed Awad Mohammed Awad
Un Oasis de Vivienda: Casa para Parejas Jóvenes con Psicina, Arte y más , FANSTUDIO__Architecture & Design FANSTUDIO__Architecture & Design غرفة نوم
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غرفة النوم هي أكثر غرفة يتم استخدامها يومياً في المنزل ، لذا لابد أن يتوفر فيها  تصميم ملائم يحمل معاني الراحة و الذوق الرفيع لتجدد شعورنا بالهدوء و الاسترخاء في كل مرة نقوم بالدخول إليها، و لما كان الضوء هو العامل المؤثر في الشعور بكل تلك المعاني الهادئة التي نطمح إليها قمنا بتجميع بعض الأفكار  في كتاب الأفكار هذا من هوميفاي بخطط  إضاءة ملائمة للتطبيق في غرفة نومك بطريقة عصرية ستلهمك ..

إليكم التفاصيل ..

1- اضاءة صفراء اللون

Dilido Island House-Miami, Elías Arquitectura Elías Arquitectura غرفة نوم
Elías Arquitectura

Elías Arquitectura
Elías Arquitectura
Elías Arquitectura

في غرفة نومك المائلة للون ذهبي أو أصفر أو بني بلون الخشب يمكنك استخدام الاضواء الصفراء في اضائتها حيث يكون الضوء موزعاً بين نور قوي في النجفة الوسطى بطراز كلاسيكي أو حداثي وفقاً لما يتوافق مع طراز غرفتك و تقوم بعدها بنشر الأضواء الصغيرة في السقف بواسطة مصابيح الليد من اللون ذاته و سيتفاعل كل ذلك مع لون الغرفة لتخرج لنا تلك النتيجة المبهرة التي نراها أمامنا

2- اضاءة مدفونة

Ethnic Inspiration House, Ansari Architects Ansari Architects غرفة نوم
Ansari Architects

Ansari Architects
Ansari Architects
Ansari Architects

استخدم الإضاءة المدفونة في سريرك لو كان يسمح بذلك بأضواء مختلفة عن لون الغرفة الرئيسي، فمثلاً هنا تم استخدام اللون الأصفر المدفون في أسفل السرير و في ظهره العلوي الممتد للسقف و المصنوع من الخشب بطريقة مبهرة مع بعض الكماليات الرائعة من مصابيح الليد المنتشرة في الغرفة باللون الأبيض القوي الذي أظهر السرير بأنه جزء مختص بذاته عن الغرفة كلها

3- أباجورات

غرفة نوم homify غرفة نوم Grey
homify

غرفة نوم

homify
homify
homify

الأباجورة من الطرق الكلاسيكية المتعارف عليها في ديكور الغرف بجوار السرير و تكون إما بزوج من المصابيح أو ناحية واحدة وفقاً لمساحة الغرفة ، و تتميز الأباجورة بإضافة عامل السيمترية على الغرفة و تحقيق توازن و نظام خافت للإضاءة يساعدك في التأمل و الاسترخاء و الهدوء

4- في تلك الصورة نلاحظ التأثير القوي للأباجورات حتى بطرازها العصري في تجميل شكل الغرفة كلها و ليس السرير فقط

Dormitorio Moderno, Nicolas Pierry: Diseño y Decoración de Interiores Nicolas Pierry: Diseño y Decoración de Interiores غرفة نوم
Nicolas Pierry: Diseño y Decoración de Interiores

Nicolas Pierry: Diseño y Decoración de Interiores
Nicolas Pierry: Diseño y Decoración de Interiores
Nicolas Pierry: Diseño y Decoración de Interiores

5- إضاءة الأركان

homify غرفة نوم
homify

homify
homify
homify

على غير المعتاد يمكنك استخدام نجفة كبيرة و لكن ليس في وسط الغرفة في سقفها و لكن في الزاوية الأبعد منا لغرفة في إحدى الاركان، و تتميز تلك الطريقة بالجرأة بشرط أن تكون مساحة الغرفة مناسبة و كبيرة لتحمل كمية ضوء قليلة عن المعتاد و في الوقت ذاته يمكن تعويض ذلك بوجود مرآة كبيرة كما نلاحظ في هذا النموذج الرائع 

6- أشكال مبتكرة للضوء

Residência Piatã II, Milla Holtz & Bruno Sgrillo Arquitetura Milla Holtz & Bruno Sgrillo Arquitetura غرفة نوم Beige
Milla Holtz &amp; Bruno Sgrillo Arquitetura

Milla Holtz & Bruno Sgrillo Arquitetura
Milla Holtz &amp; Bruno Sgrillo Arquitetura
Milla Holtz & Bruno Sgrillo Arquitetura

يمكنك استخدام لمبات تحدد أشكال معينة للضوء الخارج منها، مثل هذه النوعية من الأباليك التي تشبه لمبات الليد التي تثبت في الحائط و تلك النوعية فائدتها أنها تغنيك تماماً عن استخدام أي نقشات أو زخارف اضافية في الغرفة خصوصاً لو كانت صغيرة المساحة ستكون قد جمعت بين جمال الشكل و عدم التعدي على شكل الجدران .

7- إضاءة في الجدران

Un Oasis de Vivienda: Casa para Parejas Jóvenes con Psicina, Arte y más , FANSTUDIO__Architecture & Design FANSTUDIO__Architecture & Design غرفة نوم
FANSTUDIO__Architecture &amp; Design

FANSTUDIO__Architecture & Design
FANSTUDIO__Architecture &amp; Design
FANSTUDIO__Architecture & Design

لو كنت قد صممت غرفة نومك بجدار من الطوب أو الاحجار أو الصخور الطبيعية أو حتى الاخشاب يمكنك الاعتماد على الأضواء المثبتة في الجدران لإظهار جمالها بشكل مضاعف، لاحظ في هذا النموذج كيف ان الضوء أظهر جمال الحائط الحجري بطريقة فعالة و مؤثرة 

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أفكار لإضاءة مثالية

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