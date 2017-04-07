7 تصميمات لحوائط مطابخ مزركشة بالورود

إذا كنت من محبي النمط المينيمالي (التبسيطي) الذي يهتم بوجود تفاصيل قليلة جدًا وبالكاد يوجد أي زركشة في التصميم. ولكن يمكنك إضافة تصميم تجريدي بسيط يظهر على خزانة واحدة فقط أو على الشفاط فوق البوتجاز كهذه الصورة. يمكنك أيضًا استخدام نفس الرسمة على مكان آخر من الحائط أو في تنجيد الكراسي.