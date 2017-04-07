هل أنت مغامر وتحب إضافة عناصر ديكور غير تقليدية لتحصل على تصميم مختلف؟ الفينيل المزركش بالورد فكرة رائعة لتطبيق ذلك خاصة مع قرب الربيع! من السهل استغلال الفينيل بأشكال عدة على أسطح مختلفة بسبب خصائصه بدون الحاجة إلى إضافة أي شيء لتجهيز الأسطح لاستقباله! في هذا المقال نقدم لكم 7 تصميمات لحوائط مطابخ مزركشة بالورود بمادة الفينيل. إليكم التصميمات
في المطابخ الصغيرة حيث يكون الإبداع محدود بسبب ضيق المساحة، يجب أن تفكر في طريقة مختلفة ومبدعة لإضافة لمسات ديكورية للمطبخ. في هذا التصميم نجد حائط من الفينيل على شكل أوراق شجر لتتكامل مع تباين الأبيض والأسود في باقي المطبخ.
إذا كان مطبخك مساحته كبيرة فسيكون لديك فرصة رائعة للإبداع كما في هذا التصميم. أضاف المصمم واجهات من الفينيل على الخزانات والأدراج وحتى جزيرة المطبخ بطريقة محسوبة فلا يبدو مزدحم من كثيرة الزركشة.
خزانات المطبخ بالبنفسجي الداكن والأبيض ولكن أضاف المصمم ورود بنفس لون الخزانات البنفسجية للخزانات البيضاء ليخلق تباين جميل.
إذا كنت من محبي النمط المينيمالي (التبسيطي) الذي يهتم بوجود تفاصيل قليلة جدًا وبالكاد يوجد أي زركشة في التصميم. ولكن يمكنك إضافة تصميم تجريدي بسيط يظهر على خزانة واحدة فقط أو على الشفاط فوق البوتجاز كهذه الصورة. يمكنك أيضًا استخدام نفس الرسمة على مكان آخر من الحائط أو في تنجيد الكراسي.
في هذا التصميم الأنيق للمطبخ، الحائط الفاصل بين المطبخ والغرفة المجازرة عبارة عن حائط مفرغ بأشكال دائرية يظهر ما وراءه. فكرة مختلفة لإضافة تصميمات من الورود في المطبخ بعيدًا عن الخزانات والأثاث.
إذا كنت من محبي التصميمات والمواد التقليدية فهذا التصميم سيكون مناسب لذوقك. ورود كبيرة على الخزانات الداكنة وعلى الحائط ذا اللون المحايد. هذا المزيج يضيف بهجة لتصميم المطبخ ويخرجه عن رتابة الألوان السادة.
يمكنك إضافة الفينيل المصمم بشكل هندسي إلى البار الذي يفصل بين المطبخ والغرفة المجاورة بشكل ديكوري أنيق. لا تقلق من تجربة تصميمات وأشياء جديدة واستعن بمتخصص لمساعدتك على تحقيق ما تطمح إليه.