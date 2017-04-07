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7 تصميمات لحوائط مطابخ مزركشة بالورود

ريم عوض ريم عوض
MR. Sanjay , Shadab Anwari & Associates. Shadab Anwari & Associates. مطبخ
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هل أنت مغامر وتحب إضافة عناصر ديكور غير تقليدية لتحصل على تصميم مختلف؟ الفينيل المزركش بالورد فكرة رائعة لتطبيق ذلك خاصة مع قرب الربيع! من السهل استغلال الفينيل بأشكال عدة على أسطح مختلفة بسبب خصائصه بدون الحاجة إلى إضافة أي شيء لتجهيز الأسطح لاستقباله! في هذا المقال نقدم لكم 7 تصميمات لحوائط مطابخ مزركشة بالورود بمادة الفينيل. إليكم التصميمات

1- أوراق شجر

Duplex at Indore, Shadab Anwari & Associates. Shadab Anwari & Associates. مطبخ
Shadab Anwari &amp; Associates.

Shadab Anwari & Associates.
Shadab Anwari &amp; Associates.
Shadab Anwari & Associates.

في المطابخ الصغيرة حيث يكون الإبداع محدود بسبب ضيق المساحة، يجب أن تفكر في طريقة مختلفة ومبدعة لإضافة لمسات ديكورية للمطبخ. في هذا التصميم نجد حائط من الفينيل على شكل أوراق شجر لتتكامل مع تباين الأبيض والأسود في باقي المطبخ.

2- لمسات أنيقة

Residential interiors, Dream space Interiors Dream space Interiors مطبخ أبلكاش Amber/Gold
Dream space Interiors

Dream space Interiors
Dream space Interiors
Dream space Interiors

إذا كان مطبخك مساحته كبيرة فسيكون لديك فرصة رائعة للإبداع كما في هذا التصميم. أضاف المصمم واجهات من الفينيل على الخزانات والأدراج وحتى جزيرة المطبخ بطريقة محسوبة فلا يبدو مزدحم من كثيرة الزركشة.

3- نقشات بلون الخزانات

4BHK Rangoli Garden, Shape Interiors Shape Interiors مطبخ أبلكاش Purple/Violet
Shape Interiors

Shape Interiors
Shape Interiors
Shape Interiors

خزانات المطبخ بالبنفسجي الداكن والأبيض ولكن أضاف المصمم ورود بنفس لون الخزانات البنفسجية للخزانات البيضاء ليخلق تباين جميل.

4- أناقة المينيمالي

Interiors with Ultra Modern Designs, Premdas Krishna Premdas Krishna مطبخ
Premdas Krishna

Premdas Krishna
Premdas Krishna
Premdas Krishna

إذا كنت من محبي النمط المينيمالي (التبسيطي) الذي يهتم بوجود تفاصيل قليلة جدًا وبالكاد يوجد أي زركشة في التصميم. ولكن يمكنك إضافة تصميم تجريدي بسيط يظهر على خزانة واحدة فقط أو على الشفاط فوق البوتجاز كهذه الصورة. يمكنك أيضًا استخدام نفس الرسمة على مكان آخر من الحائط أو في تنجيد الكراسي.

5- حوائط مفرّغة وشفافة

Architectural work and interior, Square Design Square Design مطبخ
Square Design

Square Design
Square Design
Square Design

في هذا التصميم الأنيق للمطبخ، الحائط الفاصل بين المطبخ والغرفة المجازرة عبارة عن حائط مفرغ بأشكال دائرية يظهر ما وراءه. فكرة مختلفة لإضافة تصميمات من الورود في المطبخ بعيدًا عن الخزانات والأثاث.

6- تصميم تقليدي

MR. Sanjay , Shadab Anwari & Associates. Shadab Anwari & Associates. مطبخ
Shadab Anwari &amp; Associates.

Shadab Anwari & Associates.
Shadab Anwari &amp; Associates.
Shadab Anwari & Associates.

إذا كنت من محبي التصميمات والمواد التقليدية فهذا التصميم سيكون مناسب لذوقك. ورود كبيرة على الخزانات الداكنة وعلى الحائط ذا اللون المحايد. هذا المزيج يضيف بهجة لتصميم المطبخ ويخرجه عن رتابة الألوان السادة.

7- في البار، الطاولة والأثاث

Residence For Captain Nikhil Kanetkar and Ashwini Kanetkar, Navmiti Designs Navmiti Designs مطبخ
Navmiti Designs

Navmiti Designs
Navmiti Designs
Navmiti Designs

يمكنك إضافة الفينيل المصمم بشكل هندسي إلى البار الذي يفصل بين المطبخ والغرفة المجاورة بشكل ديكوري أنيق. لا تقلق من تجربة تصميمات وأشياء جديدة واستعن بمتخصص لمساعدتك على تحقيق ما تطمح إليه.

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