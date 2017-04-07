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10 حمامات صغيرة بأفكار رائعة

ريم عوض ريم عوض
Hotel Matlali Selva, BR ARQUITECTOS BR ARQUITECTOS حمام خشب Wood effect
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حجم حمامك الصغير لا يعني أنك ستتخلى عن تصميمه بشكل رائع وأنيق يشعرك بالراحة والدفئ عند استخدامه. في هذا المقال نقدم لكم 10 حمامات صغيرة بأفكار رائعة نرجو أن يكونوا مصدر إلهام لكم عند تصميم حماماتكم. إليكم المقال.

1- المواد الخام

Black-and-white stuido flat in Hong Kong, Zip Interiors Ltd Zip Interiors Ltd
Zip Interiors Ltd

Zip Interiors Ltd
Zip Interiors Ltd
Zip Interiors Ltd

المواد الطبيعية والأرضية كالأحجار والصخور والأسمنت تجعلك تشعر أنك تمر داخل كهف كلما دخلت الحمام. ول أقصد بذلك الشعور السلبي الذي ينتابك، ولكن على العكس تمامًا فإنه يضفي شعورًا بالهدوء والحميمية. هذا بالإضافة إلى أن استخدام مزيج من تلك المواد الطبيعية ينسيك صغر حجم الحمام. المواد الخام والمواد الطبيعية تتماشي أيضًا بشكل كبير مع الأنماط العصرية والتبسيطية (المينيمالي).

2- بسيط ولكن معقد!

APARTAMENTO, MARCY RICCIARDI ARQUITETURA & INTERIORES MARCY RICCIARDI ARQUITETURA & INTERIORES حمام
MARCY RICCIARDI ARQUITETURA &amp; INTERIORES

MARCY RICCIARDI ARQUITETURA & INTERIORES
MARCY RICCIARDI ARQUITETURA &amp; INTERIORES
MARCY RICCIARDI ARQUITETURA & INTERIORES

هذا الحمام الصغير يظهر بالتة ألوان محيادة تخلق جوًا خفيفًا وهادئًا وجذابًا. لإضافة لمسة أكثر جرأة وجاذبية استخدم المصمم لون مختلف في دش الحمام لتصميم أكثر حيوية.

3- استثمر في الإضاءة

homify حمام
homify

homify
homify
homify

الإضاءة يمكنها أن تحسّن من تصميم الحمامات وخاصة الصغيرة منها بشكل لن تصدقّه إلا عند تجربته بنفسك! أضف بعض وحدات الإضاءة التي تركز على أكسسوارات معينة في الحمام وسترى الفرق بنفسك.

4- القرب مع بعض الإبداع

Hotel Matlali Selva, BR ARQUITECTOS BR ARQUITECTOS حمام خشب Wood effect
BR ARQUITECTOS

BR ARQUITECTOS
BR ARQUITECTOS
BR ARQUITECTOS

قرب الأثاث والأدوات الصحية من بعضها البعض لا يعني بالضرورة أن الحمام سيكون مكدسًا وغير مريح، ولكن على العكس مع بعض الإبداع وتكامل كل العناصر مع بعضها البعض سيشعرك بمزيد من الدفئ والحميمية والراحة أثناء استخدامك للحمام خاصة إذا قمت بإدخال الخشب في جميع أجزاء التصميم.

5- لمسة من الطبيعة

homify حمام
homify

homify
homify
homify

إذا كنت تتمتع بالخصوصية في منزلك بشكل كامل فيمكنك أن تصل بين الحمام وجزء من المساحة الخارجية لتستخدم الطبيعة في تصميمه. يمكنك فعل ذلك عن طريق إضافة نوافذ زجاجية كبيرة أو أبواب زجاجية جرّارة لإطلالة جميلة من داخل الحمام على الخارج.

6- تكامل بين الحمام وغرفة الملابس

homify غرفة نوم
homify

homify
homify
homify

كما ترون في هذا التصميم، الحمام ملاصق لغرفة الملابس مما يزيد من عملية الغرفتين وانسيابية الحركة حيث يمكنك الانتقال بينهما بسهولة أثناء ارتداءك لملابسك تجهيز نفسك للخروج.

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7- وحدات تحزين كافية

Zelena apartment, Polygon arch&des Polygon arch&des حمام
Polygon arch&amp;des

Polygon arch&des
Polygon arch&amp;des
Polygon arch&des

إضافة خزانات للحمام من أهم الأشياء التي تجنبك الفوضى وتساعد على جعل حمامك مرتبًا وأنيقًا ويسهل من الوصول لأعراضك المتفرقة كمناديل التواليت والفوط والصابون وما إلى ذلك من الأشياء الاستهلاكية التي تحتاج لتجديد باستمرار.

8- الخشب

Remodelação de apartamento, Architect Your Home Architect Your Home حمام
Architect Your Home

Architect Your Home
Architect Your Home
Architect Your Home

الخشب يدخل في أي تصميم فيضيف دفئًا مذهلًا في الحال. تصميم هذا الحمام راقي ومريح للغاية وبأثاث بسيط جدًا.

9- بلاط مختلف

RESIDÊNCIA JO, UNION Architectural Concept UNION Architectural Concept حمام MDF White
UNION Architectural Concept

UNION Architectural Concept
UNION Architectural Concept
UNION Architectural Concept

إذا كان الحمام كله حوائطه بلون سادة، إضافة بلاط مختلف للدش سيغير من شكل التصميم ويجعله أكثر حيوية.

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10- مرآة كبيرة

Uma atmosfera leve e colorida, Architect Your Home Architect Your Home حمام
Architect Your Home

Architect Your Home
Architect Your Home
Architect Your Home

المرآة الكبيرة في الحمام هي حركة تقليدية وكلاسيكية في محاولة إضافة اتساع لأحجام الغرف. كما أنها تضاعف الإضاءة الموجودة ليبدو الحمام اكثر بريقًا.

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