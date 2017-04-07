10 حمامات صغيرة بأفكار رائعة

قرب الأثاث والأدوات الصحية من بعضها البعض لا يعني بالضرورة أن الحمام سيكون مكدسًا وغير مريح، ولكن على العكس مع بعض الإبداع وتكامل كل العناصر مع بعضها البعض سيشعرك بمزيد من الدفئ والحميمية والراحة أثناء استخدامك للحمام خاصة إذا قمت بإدخال الخشب في جميع أجزاء التصميم.