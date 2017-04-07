حجم حمامك الصغير لا يعني أنك ستتخلى عن تصميمه بشكل رائع وأنيق يشعرك بالراحة والدفئ عند استخدامه. في هذا المقال نقدم لكم 10 حمامات صغيرة بأفكار رائعة نرجو أن يكونوا مصدر إلهام لكم عند تصميم حماماتكم. إليكم المقال.
المواد الطبيعية والأرضية كالأحجار والصخور والأسمنت تجعلك تشعر أنك تمر داخل كهف كلما دخلت الحمام. ول أقصد بذلك الشعور السلبي الذي ينتابك، ولكن على العكس تمامًا فإنه يضفي شعورًا بالهدوء والحميمية. هذا بالإضافة إلى أن استخدام مزيج من تلك المواد الطبيعية ينسيك صغر حجم الحمام. المواد الخام والمواد الطبيعية تتماشي أيضًا بشكل كبير مع الأنماط العصرية والتبسيطية (المينيمالي).
هذا الحمام الصغير يظهر بالتة ألوان محيادة تخلق جوًا خفيفًا وهادئًا وجذابًا. لإضافة لمسة أكثر جرأة وجاذبية استخدم المصمم لون مختلف في دش الحمام لتصميم أكثر حيوية.
الإضاءة يمكنها أن تحسّن من تصميم الحمامات وخاصة الصغيرة منها بشكل لن تصدقّه إلا عند تجربته بنفسك! أضف بعض وحدات الإضاءة التي تركز على أكسسوارات معينة في الحمام وسترى الفرق بنفسك.
قرب الأثاث والأدوات الصحية من بعضها البعض لا يعني بالضرورة أن الحمام سيكون مكدسًا وغير مريح، ولكن على العكس مع بعض الإبداع وتكامل كل العناصر مع بعضها البعض سيشعرك بمزيد من الدفئ والحميمية والراحة أثناء استخدامك للحمام خاصة إذا قمت بإدخال الخشب في جميع أجزاء التصميم.
إذا كنت تتمتع بالخصوصية في منزلك بشكل كامل فيمكنك أن تصل بين الحمام وجزء من المساحة الخارجية لتستخدم الطبيعة في تصميمه. يمكنك فعل ذلك عن طريق إضافة نوافذ زجاجية كبيرة أو أبواب زجاجية جرّارة لإطلالة جميلة من داخل الحمام على الخارج.
كما ترون في هذا التصميم، الحمام ملاصق لغرفة الملابس مما يزيد من عملية الغرفتين وانسيابية الحركة حيث يمكنك الانتقال بينهما بسهولة أثناء ارتداءك لملابسك تجهيز نفسك للخروج.
إضافة خزانات للحمام من أهم الأشياء التي تجنبك الفوضى وتساعد على جعل حمامك مرتبًا وأنيقًا ويسهل من الوصول لأعراضك المتفرقة كمناديل التواليت والفوط والصابون وما إلى ذلك من الأشياء الاستهلاكية التي تحتاج لتجديد باستمرار.
الخشب يدخل في أي تصميم فيضيف دفئًا مذهلًا في الحال. تصميم هذا الحمام راقي ومريح للغاية وبأثاث بسيط جدًا.
إذا كان الحمام كله حوائطه بلون سادة، إضافة بلاط مختلف للدش سيغير من شكل التصميم ويجعله أكثر حيوية.
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المرآة الكبيرة في الحمام هي حركة تقليدية وكلاسيكية في محاولة إضافة اتساع لأحجام الغرف. كما أنها تضاعف الإضاءة الموجودة ليبدو الحمام اكثر بريقًا.