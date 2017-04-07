شقة عصرية بتصميم مميز جدًا

منزلك مساحته صغيرة وتظن أنه من الصعب الحصول على تصميم جيد وعملي في نفس الوقت ولا يهدر من المساحة؟ هذا المقال سيغير رأيك! نقدم لكم شقة عصرية مساحتها صغيرة بتصميم مميز جدًا نرجو أن تلهمكم.
الصورة هنا يظهر فيها الريسبشن، ولكن الباب الذي يظهر ف الصورة هو انعكاس للباب الأصلي في المرآة فهو في الواقع على اليمين! مدخل المنزل واسع ومساحة الصالة مفتوحة بدون فواصل حيث يوجد بها سفرة ومطبخ مفتوح وغرفة معيشة. في الصور القادمة ننظر لتلك الغرف عن قرب.
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الصالة تبدو كبيرة وبرّاقة وتم توزيع الإضاءة بها بشكل مناسب جدًا ويظهر جمال الديكور.
غرفة المعيشة هي أول ما تقابله عند الدخول للمنزل، مكونة من كنبة على شكل حرف L باللون البني الذي يتباين مع الحائط الأبيض وطاولة شفافة للمساعدة على إعطاء الشعور بوسع المساحة، وكرسي كلاسيكي بلون بنفسجي مختلف عن باقي الغرفة!
التصميم يبدو خفيفًا للغاية ليس فقط بسبب اللون الأبيض المستخدم في المكتبة ولكن بسبب الكراسي البنفسجية الشفافة (بنفس لون الكرسي في غرفة المعيشة) وطاولة السفرة الزجاجية الشفافة أيضًا التي تعطي شعور بالوضوح وسهولة الانتقال ببصرك في الغرفة دون عوائق.
اللون البنفسجي استخدمه المصمم مرة أخرى في الخزانات العلوية للمطبخ المقابلة للصالة، بسبب صغر حجم المطبخ فكان أنسب طريقة لتصميمه هو على شكل حرف U للاستفادة بالبار كمكان إضافي للتخزين وسطح للعمل وفاصل بين الصالة والمطبخ في نفس الوقت! من القطع المميزة في هذا التصميم هو الشفاط الفريد من نوعه، بتصميم غير تقليدي للشفاطات التي عهدناها.
في هذه الصورة نرى بار المطبخ الذي استخدمه المصمم من الناحية الموادهة للصالة كمكتبة صغيرة منظمة ببعض السلال المصنوعة من الخوص.
غرفة النوم تتميز بالخصوصية الشديدة حيث أنها موجودة في نهاية طرقة المنزل. تصميم الغرفة رومانسي للغاية بالألوان الهادئة للحوائط والإضاءة الدافئة، مع لمسة من البهدة في المنسوجات المزركشة بالورود.
منظور آخر لغرفة النوم يظهر الدولاب الأبيض الممتد من السقف للأرض وبعرض الحائط لاستغلال المساحة أفضل استغلال. ربما الخطأ الوحيد الذي ننصحكم بمحاولة تفاديه هو وجود باب الغرفة أمام أحد أبواب الدولاب فلن تتمكن من فتحه إلا عند غلق الباب، ولكن في بعض الأحيان يكون هذا هو الحل الوحيد وقد تضطر إلى ذلك!
الحمام أنيق وعصري للغاية بحوائط وقاعدة حوض من الموزاييك.
الحمام الآخر وهو حمام الضيوف أضيف فيه لمسة فنية من تعليق صورة من الأبيض والأسود وهو في الحقيقة لا يقل أناقة عن الحمام الرئيسي، بأسطح بيضاء توحي بالنظافة.
غرفة الأطفال مبهجة للغاية بأرفف من اللون الفيروزي المنعش.