شقة عصرية بتصميم مميز جدًا

منظور آخر لغرفة النوم يظهر الدولاب الأبيض الممتد من السقف للأرض وبعرض الحائط لاستغلال المساحة أفضل استغلال. ربما الخطأ الوحيد الذي ننصحكم بمحاولة تفاديه هو وجود باب الغرفة أمام أحد أبواب الدولاب فلن تتمكن من فتحه إلا عند غلق الباب، ولكن في بعض الأحيان يكون هذا هو الحل الوحيد وقد تضطر إلى ذلك!