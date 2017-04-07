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شقة عصرية بتصميم مميز جدًا

ريم عوض ريم عوض
COVIELLO, MOB ARCHITECTS MOB ARCHITECTS غرفة المعيشة
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منزلك مساحته صغيرة وتظن أنه من الصعب الحصول على تصميم جيد وعملي في نفس الوقت ولا يهدر من المساحة؟ هذا المقال سيغير رأيك! نقدم لكم شقة عصرية مساحتها صغيرة بتصميم مميز جدًا نرجو أن تلهمكم.

الريسبشن

COVIELLO, MOB ARCHITECTS MOB ARCHITECTS الممر الحديث، المدخل و الدرج
MOB ARCHITECTS

MOB ARCHITECTS
MOB ARCHITECTS
MOB ARCHITECTS

الصورة هنا يظهر فيها الريسبشن، ولكن الباب الذي يظهر ف الصورة هو انعكاس للباب الأصلي في المرآة فهو في الواقع على اليمين! مدخل المنزل واسع ومساحة الصالة مفتوحة بدون فواصل حيث يوجد بها سفرة ومطبخ مفتوح وغرفة معيشة. في الصور القادمة ننظر لتلك الغرف عن قرب.

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الصالة

COVIELLO, MOB ARCHITECTS MOB ARCHITECTS غرفة السفرة
MOB ARCHITECTS

MOB ARCHITECTS
MOB ARCHITECTS
MOB ARCHITECTS

الصالة تبدو كبيرة وبرّاقة وتم توزيع الإضاءة بها بشكل مناسب جدًا ويظهر جمال الديكور.

غرفة المعيشة

COVIELLO, MOB ARCHITECTS MOB ARCHITECTS غرفة المعيشة
MOB ARCHITECTS

MOB ARCHITECTS
MOB ARCHITECTS
MOB ARCHITECTS

غرفة المعيشة هي أول ما تقابله عند الدخول للمنزل، مكونة من كنبة على شكل حرف L باللون البني الذي يتباين مع الحائط الأبيض وطاولة شفافة للمساعدة على إعطاء الشعور بوسع المساحة، وكرسي كلاسيكي بلون بنفسجي مختلف عن باقي الغرفة!

السفرة

COVIELLO, MOB ARCHITECTS MOB ARCHITECTS غرفة الميديا
MOB ARCHITECTS

MOB ARCHITECTS
MOB ARCHITECTS
MOB ARCHITECTS

التصميم يبدو خفيفًا للغاية ليس فقط بسبب اللون الأبيض المستخدم في المكتبة ولكن بسبب الكراسي البنفسجية الشفافة (بنفس لون الكرسي في غرفة المعيشة) وطاولة السفرة الزجاجية الشفافة أيضًا التي تعطي شعور بالوضوح وسهولة الانتقال ببصرك في الغرفة دون عوائق.

المطبخ

COVIELLO, MOB ARCHITECTS MOB ARCHITECTS مطبخ
MOB ARCHITECTS

MOB ARCHITECTS
MOB ARCHITECTS
MOB ARCHITECTS

اللون البنفسجي استخدمه المصمم مرة أخرى في الخزانات العلوية للمطبخ المقابلة للصالة، بسبب صغر حجم المطبخ فكان أنسب طريقة لتصميمه هو على شكل حرف U للاستفادة بالبار كمكان إضافي للتخزين وسطح للعمل وفاصل بين الصالة والمطبخ في نفس الوقت! من القطع المميزة في هذا التصميم هو الشفاط الفريد من نوعه، بتصميم غير تقليدي للشفاطات التي عهدناها.

بار المطبخ

COVIELLO, MOB ARCHITECTS MOB ARCHITECTS مطبخ
MOB ARCHITECTS

MOB ARCHITECTS
MOB ARCHITECTS
MOB ARCHITECTS

في هذه الصورة نرى بار المطبخ الذي استخدمه المصمم من الناحية الموادهة للصالة كمكتبة صغيرة منظمة ببعض السلال المصنوعة من الخوص.

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غرفة النوم

COVIELLO, MOB ARCHITECTS MOB ARCHITECTS غرفة نوم
MOB ARCHITECTS

MOB ARCHITECTS
MOB ARCHITECTS
MOB ARCHITECTS

غرفة النوم تتميز بالخصوصية الشديدة حيث أنها موجودة في نهاية طرقة المنزل. تصميم الغرفة رومانسي للغاية بالألوان الهادئة للحوائط والإضاءة الدافئة، مع لمسة من البهدة في المنسوجات المزركشة بالورود.

الدولاب

COVIELLO, MOB ARCHITECTS MOB ARCHITECTS غرفة نوم
MOB ARCHITECTS

MOB ARCHITECTS
MOB ARCHITECTS
MOB ARCHITECTS

منظور آخر لغرفة النوم يظهر الدولاب الأبيض الممتد من السقف للأرض وبعرض الحائط لاستغلال المساحة أفضل استغلال. ربما الخطأ الوحيد الذي ننصحكم بمحاولة تفاديه هو وجود باب الغرفة أمام أحد أبواب الدولاب فلن تتمكن من فتحه إلا عند غلق الباب، ولكن في بعض الأحيان يكون هذا هو الحل الوحيد وقد تضطر إلى ذلك!

الحمام

COVIELLO, MOB ARCHITECTS MOB ARCHITECTS حمام
MOB ARCHITECTS

MOB ARCHITECTS
MOB ARCHITECTS
MOB ARCHITECTS

الحمام أنيق وعصري للغاية بحوائط وقاعدة حوض من الموزاييك.

الحمام الآخر

COVIELLO, MOB ARCHITECTS MOB ARCHITECTS حمام
MOB ARCHITECTS

MOB ARCHITECTS
MOB ARCHITECTS
MOB ARCHITECTS

الحمام الآخر وهو حمام الضيوف أضيف فيه لمسة فنية من تعليق صورة من الأبيض والأسود وهو في الحقيقة لا يقل أناقة عن الحمام الرئيسي، بأسطح بيضاء توحي بالنظافة.

غرفة الأطفال

COVIELLO, MOB ARCHITECTS MOB ARCHITECTS غرفة الاطفال
MOB ARCHITECTS

MOB ARCHITECTS
MOB ARCHITECTS
MOB ARCHITECTS

غرفة الأطفال مبهجة للغاية بأرفف من اللون الفيروزي المنعش.

10 غرف معيشة رائعة التصميم
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