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20 فكرة لحوائط غرفة نوم مزدوجة ستحبها للغاية

ريم عوض ريم عوض
Quarto Casal, Arquiteto Virtual - Projetos On lIne Arquiteto Virtual - Projetos On lIne غرفة نوم
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لا شيء يعادل إحساسك بالخصوصية والراحة في غرفة نومك خاصة إذا كنا نتشاركها مع شخص نحبه! لهذا يحب الاهتمام بديكور هذه الغرفة بشكل خاص لأن أي تقصير في تصميمها سيؤثر على جودة نومك ومزاجك في اليوم التالي! في هذا المقال نقدم لكم 20 فكرة لحوائط غرفة نوم مزدوجة ستحبها للغاية ولتختر منها ما شئت لتطبيقه في غرفة نومك!

1- حائط سبونج

Apartamento Vila Olímpia, Helô Marques Associados Helô Marques Associados غرفة نوم
Helô Marques Associados

Helô Marques Associados
Helô Marques Associados
Helô Marques Associados

يمكنك تغيير شكل الطلاء بدلًا من الشكل التقليدي باستخدام فرشات معينة أو اسفنجة الطلاء (دهان السبونج) وإذا سئمت منه بعد فترة بإمكانك الطلاء عليه مرة أخرى. في هذا التصميم الحائط يبدو كأنه محروق.

2- طوب مطلي بالأبيض

Apartamento Publicitária, Johnny Thomsen Arquitetura e Design Johnny Thomsen Arquitetura e Design غرفة نوم
Johnny Thomsen Arquitetura e Design

Johnny Thomsen Arquitetura e Design
Johnny Thomsen Arquitetura e Design
Johnny Thomsen Arquitetura e Design

لطالما كان الطوب هو العنصر الأساسي في بناء البيوت قديمًا، ولكن الآن يستخدم كديكور وإضافة لمسة ريفية للتصميمات. في هذا التصميم تم طلاؤه باللون الأبيض ليتباين مع خشب البني ولون المنسوجات الرمادية.

3- في أعماق البحر

Penthouse Riviera de Sao Lourenço, Mayra Lopes Arquitetura | Interiores Mayra Lopes Arquitetura | Interiores غرفة نوم
Mayra Lopes Arquitetura | Interiores

Mayra Lopes Arquitetura | Interiores
Mayra Lopes Arquitetura | Interiores
Mayra Lopes Arquitetura | Interiores

الشخصيات القوية تميل لاختيار الألوان القوية أيضًا والجريئة. الأرضية في هذا التصميم من الخشب الذي يضفي دفئًا على الغرفة فدخل اللون الأزرق والأبيض ليوازن التصميم.

4- أنافة الألوان المحايدة

Apartamento JD, Gláucia Britto Gláucia Britto غرفة نوم
Gláucia Britto

Gláucia Britto
Gláucia Britto
Gláucia Britto

أما إذا كانت شخصيتك هادئة فالألوان المحايدة ستكون مناسبة لغرفة نومك. الألوان الأرضية بين البيج والكريمي تجعل الغرفة مريحة وأنيقة جدًا.

5- خشب في كل مكان

homify غرفة نوم
homify

homify
homify
homify

الخشب هي مادة رائعة الاستخدام في كل مكان في المنزل لما يضفيه من جو دافئ على المكان كما أنها تضبط حرارة الغرفة.

6- إضاءة فوق ظهر السرير

Projeto Bairro do Juventus - Mooca, RAFAEL SARDINHA ARQUITETURA E INTERIORES RAFAEL SARDINHA ARQUITETURA E INTERIORES غرفة نوم
RAFAEL SARDINHA ARQUITETURA E INTERIORES

RAFAEL SARDINHA ARQUITETURA E INTERIORES
RAFAEL SARDINHA ARQUITETURA E INTERIORES
RAFAEL SARDINHA ARQUITETURA E INTERIORES

وجود أكثر من مصدر للضوء في غرفة النوم سواء كان طبيعيًا من النافذة أو في النجف والأباحورات بأكثر من مستوى يعطي بعدًا آخر للتصميم ويوزع الضوء بشكل أنيق.

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7- الحائط هو ظهر السرير

Residência AG, Gláucia Britto Gláucia Britto غرفة نوم
Gláucia Britto

Gláucia Britto
Gláucia Britto
Gláucia Britto

إذا كنت تريد تغييرًا في سريرك فيمكنك إزالة ظهره وإضافة تبطين للحائط خلفه بالمادو التي تحبها سواء كانت جلد أو نوع من النسيج ليكون هو ظهر السرير الجديد.

8- إطارات صور

Apartamento Decorado, Ana Burity Arquitetura Ana Burity Arquitetura غرفة نوم MDF Beige
Ana Burity Arquitetura

Ana Burity Arquitetura
Ana Burity Arquitetura
Ana Burity Arquitetura

قم بتعليق إطارات لصور قمت بالتقاطها أو صور لك مع عائلتك على جانب من حوائط غرفة النوم.

9- تليفزيون معلّق

Quarto Casal, Arquiteto Virtual - Projetos On lIne Arquiteto Virtual - Projetos On lIne غرفة نوم
Arquiteto Virtual – Projetos On lIne

Arquiteto Virtual - Projetos On lIne
Arquiteto Virtual – Projetos On lIne
Arquiteto Virtual - Projetos On lIne

 هل تريد أن تشاهد فيلمًا مميزًا في سريرك وقبل خلودك للنوم؟ لمَ لا تقم بتعليق تليفزيون على الحائط المقابل للسرير؟

10- ألوان محايدة مع لون فاقع

Quarto Casal - GL, Lana Rocha Interiores Lana Rocha Interiores غرفة نوم
Lana Rocha Interiores

Lana Rocha Interiores
Lana Rocha Interiores
Lana Rocha Interiores

إذا كنت من محبي الألوان المحايدة فاكسر من هدوئها ومللها بإضافة سجادة أو مخدات بلون فاقع كالبرتقالي في هذا التصميم. هل لاحظت أيضًا امتداد ظهر السرير للسقف؟ تصميم مميز بالفعل!

11- فاصل من الستائر

Каменный лофт, CO:interior CO:interior غرفة نوم
CO:interior

CO:interior
CO:interior
CO:interior

الستائر القطيفة التي تفصل بين غرفة النوم وغرفة الملابس مع الحائط الخشبي خلف السرير والأرض الخشبية والنجفة المتدلية كالنجوم نتج عنهم غرفة نوم دافئة للغاية.

12- حائط مرآة

Cobertura de luxo, Espaço do Traço arquitetura Espaço do Traço arquitetura غرفة نومأسرة نوم
Espaço do Traço arquitetura

Espaço do Traço arquitetura
Espaço do Traço arquitetura
Espaço do Traço arquitetura

هل فكرت يومًا أن يكون الحائط خلف سريرك من المرايا بدلًا من أمامه على واجهة الدولاب؟ إضافة تجعل الغرفة تبدو أكبر وتضيف بعدًا جديد.

13- إضاءة وزركشة

Apartamento na Consolação - Integração dos espaços - Cobogós, Biarari e Rodrigues Arquitetura e Interiores Biarari e Rodrigues Arquitetura e Interiores غرفة نومأسرة نوم MDF Brown
Biarari e Rodrigues Arquitetura e Interiores

Biarari e Rodrigues Arquitetura e Interiores
Biarari e Rodrigues Arquitetura e Interiores
Biarari e Rodrigues Arquitetura e Interiores

الإضاءة تظهر جمال الزركشة الموجودة على الحائط وتزيد من دفئ التصميم مع ظهر السرير الخشبي الداكن.

14- رسمة رقيقة

VIDAGO PALACE, Larforma Larforma غرفة نومأريكة او صوفة
Larforma

Larforma
Larforma
Larforma

يمكنك إضافة رسمة رقيقة مثل هذه لإضافة لمسة فنية للغرفة.

15- أسطح مختلفة

TRADIZIONE, PERSONALITA', ECLETTISMO, STUDIO CERON & CERON STUDIO CERON & CERON غرفة نوم
STUDIO CERON &amp; CERON

STUDIO CERON & CERON
STUDIO CERON &amp; CERON
STUDIO CERON & CERON

هذا التصميم يظهر استحدام أكثر من تصميم لحوائط غرفة النوم حيث أن الحائط خلف السرير جزء منه بارز ومطلي بالسبونج ووراءها حائط خشبي.

16- بيج وفضي

homify غرفة نوم
homify

homify
homify
homify

حوائط الغرفة تجعل التصميم يبدو فخمًا للغاية بسبب الزركشة الكلاسيكية واللون الفضي والبيج، والإضاءة المرتبة بشكل يبدو كأن السرير في عرض ما.

17- تصميم فيكتوري

Residência Condomínio South Valley, Piloni Arquitetura Piloni Arquitetura غرفة نوم
Piloni Arquitetura

Piloni Arquitetura
Piloni Arquitetura
Piloni Arquitetura

ألوان الغرفة الكريمية تبدو في منتهى الهدوء والسلام النفسي مع الفخامة المتمثلة في ظهر السرير والسجادة والإطارات الكلاسيكية.

18- خشب مرة أخرى

Casa Evans, A4estudio A4estudio غرفة نوم
A4estudio

A4estudio
A4estudio
A4estudio

يظهر أمامكم في التصميم حوائط من الخشب مرة أخرى ولكن هذه المرة الألواح متغيرة بين الداكن والفاتح لإحداث تباين جذّاب.

19- لون طوبي

VIDAGO PALACE, Larforma Larforma غرفة نومأريكة او صوفة
Larforma

Larforma
Larforma
Larforma

اللون الطوبي في جانب من الحوائط إذا كان باقي الغرفة مطلي باللون الأبيض أو الكريمي يضيف حياةً للتصميم.

20- مواد مختلفة

Decora Lider Rio de Janeiro - Quarto do Jovem Casal, Lider Interiores Lider Interiores غرفة نوم
Lider Interiores

Lider Interiores
Lider Interiores
Lider Interiores

تصميم عصري بين الخشب والجلد في ظهر السرير والمكتبة التي تمتد من أول الحائط لآخره

11 غرفة نوم أطفال موفرة للمساحة
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