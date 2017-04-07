لا شيء يعادل إحساسك بالخصوصية والراحة في غرفة نومك خاصة إذا كنا نتشاركها مع شخص نحبه! لهذا يحب الاهتمام بديكور هذه الغرفة بشكل خاص لأن أي تقصير في تصميمها سيؤثر على جودة نومك ومزاجك في اليوم التالي! في هذا المقال نقدم لكم 20 فكرة لحوائط غرفة نوم مزدوجة ستحبها للغاية ولتختر منها ما شئت لتطبيقه في غرفة نومك!