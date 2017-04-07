لا شيء يعادل إحساسك بالخصوصية والراحة في غرفة نومك خاصة إذا كنا نتشاركها مع شخص نحبه! لهذا يحب الاهتمام بديكور هذه الغرفة بشكل خاص لأن أي تقصير في تصميمها سيؤثر على جودة نومك ومزاجك في اليوم التالي! في هذا المقال نقدم لكم 20 فكرة لحوائط غرفة نوم مزدوجة ستحبها للغاية ولتختر منها ما شئت لتطبيقه في غرفة نومك!
يمكنك تغيير شكل الطلاء بدلًا من الشكل التقليدي باستخدام فرشات معينة أو اسفنجة الطلاء (دهان السبونج) وإذا سئمت منه بعد فترة بإمكانك الطلاء عليه مرة أخرى. في هذا التصميم الحائط يبدو كأنه محروق.
لطالما كان الطوب هو العنصر الأساسي في بناء البيوت قديمًا، ولكن الآن يستخدم كديكور وإضافة لمسة ريفية للتصميمات. في هذا التصميم تم طلاؤه باللون الأبيض ليتباين مع خشب البني ولون المنسوجات الرمادية.
الشخصيات القوية تميل لاختيار الألوان القوية أيضًا والجريئة. الأرضية في هذا التصميم من الخشب الذي يضفي دفئًا على الغرفة فدخل اللون الأزرق والأبيض ليوازن التصميم.
أما إذا كانت شخصيتك هادئة فالألوان المحايدة ستكون مناسبة لغرفة نومك. الألوان الأرضية بين البيج والكريمي تجعل الغرفة مريحة وأنيقة جدًا.
الخشب هي مادة رائعة الاستخدام في كل مكان في المنزل لما يضفيه من جو دافئ على المكان كما أنها تضبط حرارة الغرفة.
وجود أكثر من مصدر للضوء في غرفة النوم سواء كان طبيعيًا من النافذة أو في النجف والأباحورات بأكثر من مستوى يعطي بعدًا آخر للتصميم ويوزع الضوء بشكل أنيق.
إذا كنت تريد تغييرًا في سريرك فيمكنك إزالة ظهره وإضافة تبطين للحائط خلفه بالمادو التي تحبها سواء كانت جلد أو نوع من النسيج ليكون هو ظهر السرير الجديد.
قم بتعليق إطارات لصور قمت بالتقاطها أو صور لك مع عائلتك على جانب من حوائط غرفة النوم.
هل تريد أن تشاهد فيلمًا مميزًا في سريرك وقبل خلودك للنوم؟ لمَ لا تقم بتعليق تليفزيون على الحائط المقابل للسرير؟
إذا كنت من محبي الألوان المحايدة فاكسر من هدوئها ومللها بإضافة سجادة أو مخدات بلون فاقع كالبرتقالي في هذا التصميم. هل لاحظت أيضًا امتداد ظهر السرير للسقف؟ تصميم مميز بالفعل!
الستائر القطيفة التي تفصل بين غرفة النوم وغرفة الملابس مع الحائط الخشبي خلف السرير والأرض الخشبية والنجفة المتدلية كالنجوم نتج عنهم غرفة نوم دافئة للغاية.
هل فكرت يومًا أن يكون الحائط خلف سريرك من المرايا بدلًا من أمامه على واجهة الدولاب؟ إضافة تجعل الغرفة تبدو أكبر وتضيف بعدًا جديد.
الإضاءة تظهر جمال الزركشة الموجودة على الحائط وتزيد من دفئ التصميم مع ظهر السرير الخشبي الداكن.
هذا التصميم يظهر استحدام أكثر من تصميم لحوائط غرفة النوم حيث أن الحائط خلف السرير جزء منه بارز ومطلي بالسبونج ووراءها حائط خشبي.
حوائط الغرفة تجعل التصميم يبدو فخمًا للغاية بسبب الزركشة الكلاسيكية واللون الفضي والبيج، والإضاءة المرتبة بشكل يبدو كأن السرير في عرض ما.
ألوان الغرفة الكريمية تبدو في منتهى الهدوء والسلام النفسي مع الفخامة المتمثلة في ظهر السرير والسجادة والإطارات الكلاسيكية.
يظهر أمامكم في التصميم حوائط من الخشب مرة أخرى ولكن هذه المرة الألواح متغيرة بين الداكن والفاتح لإحداث تباين جذّاب.
اللون الطوبي في جانب من الحوائط إذا كان باقي الغرفة مطلي باللون الأبيض أو الكريمي يضيف حياةً للتصميم.
تصميم عصري بين الخشب والجلد في ظهر السرير والمكتبة التي تمتد من أول الحائط لآخره