الرجاء استخدام متصفح احدث لان نسخه المتصفخ خاصتك غير مدعومه حاليا

حتي يتثني لك الحصول علي تجربه تصفح افضل لتصميمات المنازل لدينا، الرجاء تحميل نسخه متصفح أحدث مجانا من خلال النقر علي هذا الزر

الغرف
الخبراء
مجلة
سجل كخبير
بريميوم
خروج

11 فكرة لتأمين منزلك باستخدام قضبان الحديد

Hanaa Ezzelarab Hanaa Ezzelarab
Residência Bom Retiro, TRÍADE ARQUITETURA TRÍADE ARQUITETURA منازل
Loading admin actions …

تأمين منزلنا أمر هام جدًا لنا جميعًا، ويلجأ الكثير من الناس باستخدام قضبان الحديد أو العناصر التي يدخل الحديد في صناعتها بشكل رئيسي في الأبواب والنوافذ، بالإضافة إلى المتانة والقوة التي تتمتع بها هذه الأبواب إلا أنها أيضًا أنيقة جدًا، وفيما يلي سنقدم لكم نماذج مبتكرة لأبواب وأسوار من قضبان الحديد لخبراء مختلفين بالتأكيد سوف تلفت انتباهكم. 

ويختلف نوع الأبواب باختلاف المساحة الموجودة فيها، أي أن هناك نماذج خارجية وداخلية بمختلف الألوان والأحجام سنعرضها عليكم بالتفاصيل. 

مواد قابلة للتشكيل

A Luxirious Thatched Villa, iammies Landscapes iammies Landscapes حديقة
iammies Landscapes

iammies Landscapes
iammies Landscapes
iammies Landscapes

إذا كان لديك حمام سباحة في منزلك وفي نفس الوقت لديك أطفال يمكنك استخدام هذا النموذج في إحاطة الحمام حتى تمنع الأطفال من الوصول إليه، وهو من الحديد المطاوع وهي مادة سهلة التشكيل وتكلفته قليلة. 

تصميم خاص

homify حديقة معدن Green
homify

homify
homify
homify

إذا كنت تريد استخدام السياج في مدخل منزلك فيجب الأخذ في الاعتبار أنه لابد أن تكون مساحة مدخل منزلك كبيرة، كما ذكرنا أن هذه التصاميم من الحديد المطاوع فيمكنك تصميمه بالشكل الذي تريده وتضع لها نهاية محددة، شكل السياج على هيئة أمواج لذا في هي مناسبة جدًا للبيوت في السواحل والشاليهات.  

الأصالة والأناقة

THE CAFTED HOUSE , ar.dhananjay pund architects & designers ar.dhananjay pund architects & designers حديقة
ar.dhananjay pund architects &amp; designers

ar.dhananjay pund architects & designers
ar.dhananjay pund architects &amp; designers
ar.dhananjay pund architects & designers

كل شيء ممكن بقليل من الخيال وفي هذا التصميم تفهم ما نقصده، هذا الحاجز بالطبع هو نقطة الجذب في هذا المنزل، وذلك بإبقاءه بعيدًا عن الأشياء الأخرى في المساحة. 

مع الزجاج

Prashanth's Residence, ICON design studio ICON design studio حديقة
ICON design studio

ICON design studio
ICON design studio
ICON design studio

مثل العديد من المواد فالقضبان يمكن استخدامها مع الزجاج أيضًا، وهذا التصميم يستخدم في الأجزاء الداخلية من المنزل لأن الزجاج قابل للكسر . 

السماح بدخول الضوء الطبيعي

mr sajeev kumar s residence at girugambakkam, near m.i.o.t hospital, chennai ,tamilnadu, Muraliarchitects Muraliarchitects حديقة
Muraliarchitects

Muraliarchitects
Muraliarchitects
Muraliarchitects

هذا التصميم يسمح بدخول الضوء الطبيعي لذا فهو مناسب جدًا للحدائق فهو يسمح بدخول الهواء أيضًا، لا تضع شبكة واحدة من الأبواب بل عدة شبكات ووزعها بشكل متناظر في كل مكان . 

أنماط مختلفة لكسر الرتابة

ANWAR SALEEM RESIDENCE, Muraliarchitects Muraliarchitects حديقة
Muraliarchitects

Muraliarchitects
Muraliarchitects
Muraliarchitects

على الرغم من أن المدخل الرئيسي من هذا المنزل يضم عدة أشرطة تجعله ينتقص من مساحة الفضاء لأنه مصمم من نوعين من القضبان لإبعاد الرتابة عن المساحة . 

تريد مساعدة في إتمام مشروع بيتك؟
تواصل معنا الآن

القليل البسيط

Residência Bom Retiro, TRÍADE ARQUITETURA TRÍADE ARQUITETURA منازل
TRÍADE ARQUITETURA

TRÍADE ARQUITETURA
TRÍADE ARQUITETURA
TRÍADE ARQUITETURA

عند تصميم منزلك فمن الأفضل أن تتكيء على الأشياء القليلة البسيطة وهذا التصميم للسياج يحقق لك ذلك ويجعلك تشعر بأن السياج لايسيران جنبًا إلى جنب .

الأبيض أنيق ومشرق

Projeto, Ricardo Galego - Arquitetura e Engenharia Ricardo Galego - Arquitetura e Engenharia منازل
Ricardo Galego – Arquitetura e Engenharia

Ricardo Galego - Arquitetura e Engenharia
Ricardo Galego – Arquitetura e Engenharia
Ricardo Galego - Arquitetura e Engenharia

الأشرطة البيضاء الكلاسيكية لن يأتي عليها اليوم وتكون موضة قديمة أبدًا، أنيقة وعملية وهي خيار ممتاز للدلالة على أن المساحة نظيفة ومتناغمة، لذلك لا تتردد في الاعتماد على هذا اللون مع لمسات من الرمادي أو الأسود. 

بدلًا من النافذة

Residência Ortízio Borges, Uberlândia - Projeto THEROOM ARQUITETURA, THEROOM ARQUITETURA E DESIGN THEROOM ARQUITETURA E DESIGN منازل
THEROOM ARQUITETURA E DESIGN

THEROOM ARQUITETURA E DESIGN
THEROOM ARQUITETURA E DESIGN
THEROOM ARQUITETURA E DESIGN

إذا كان هناك طابق علوي في منزلك وتريد أن تحافظ على خصوصية غرفه فهذا الخيار رائع يضمن لك ذلك بالإضافة إلى المظهر الرائع لها. 

خطوط عمودية

saga iy-house, 株式会社コヤマアトリエ一級建築士事務所 株式会社コヤマアトリエ一級建築士事務所 منازل
株式会社コヤマアトリエ一級建築士事務所

株式会社コヤマアトリエ一級建築士事務所
株式会社コヤマアトリエ一級建築士事務所
株式会社コヤマアトリエ一級建築士事務所

قضبان على شكل خطوط عمودية على طول واجهة منزلك لفرض أسلوب ملكي على المنزل، بالإضافة إلى القوة والصلابة التي يمنحها لمنزلك. 

لمسة من الحداثة

Reforma Casa Ipiranga, Designer de Interiores e Paisagista Iara Kílaris Designer de Interiores e Paisagista Iara Kílaris منازل
Designer de Interiores e Paisagista Iara Kílaris

Designer de Interiores e Paisagista Iara Kílaris
Designer de Interiores e Paisagista Iara Kílaris
Designer de Interiores e Paisagista Iara Kílaris

إذا كنت ترغب في نموذج مبتكر وحديث يمكنك اختيار تصميم عبارة عن شبكة دائرية تترجم لنا مفهوم الابتكار والفن. 

لقراءة المقال التالي اضغط هنا: 15 تصميم لجدران تنزلق من عليها المياه

11 تصميم لدمج غرفة المعيشة مع المطبخ
هل اعجبتك هذه الأفكار؟

تريد مساعدة في إتمام مشروع بيتك؟
تواصل معنا الآن

إكتشف أفكار لمنازلكم

منازل

منازل

غرفة المعيشة

غرفة المعيشة

مطبخ

مطبخ

غرفة نوم

غرفة نوم

حديقة

حديقة

حمام

حمام

غرفة السفرة

غرفة السفرة

مسبح

مسبح

Edit SEO element

هوميفاي, جدد منزلك

4.5

تصفح ملايين الصور من خلال تطبيق هوميفاي!

حمل التطبيق مجاناً
لا, شكراً