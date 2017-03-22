6 ستائر تنقل لمنزلك أجواء الربيع

اتى الربيع وجاء معه أجواءه المنعشة الصافية لهذا يجب علينا أن نقدم لكم أفكار لأشياء بسيطة في الديكور إلا أنها فارقة جدًا وهذه التفاصيل سنتابعها معكم في عدة موضوعات ستنشر خلال الفترة القادمة تابعونا لتجدوا كل ما هو جديد ومبتكر في عالم الديكور والتأثيث مع خبراء هوميفاي، سنتناول اليوم الستائر وكيف تختار ستائر ملاشمة لأجواء الربيع سنعرض عليكم أفكار جميلة لتختاروا منها الانسب لكم.