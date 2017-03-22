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6 ستائر تنقل لمنزلك أجواء الربيع

Hanaa Ezzelarab Hanaa Ezzelarab
KIDS, mori mori غرفة الاطفال
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اتى الربيع وجاء معه أجواءه المنعشة الصافية لهذا يجب علينا أن نقدم لكم أفكار لأشياء بسيطة في الديكور إلا أنها فارقة جدًا وهذه التفاصيل سنتابعها معكم في عدة موضوعات ستنشر خلال الفترة القادمة تابعونا لتجدوا كل ما هو جديد ومبتكر في عالم الديكور والتأثيث مع خبراء هوميفاي، سنتناول اليوم الستائر وكيف تختار ستائر ملاشمة لأجواء الربيع سنعرض عليكم أفكار جميلة لتختاروا منها الانسب لكم. 

ستارة مزركشة

Printworks, Prestigious Textiles Prestigious Textiles غرفة المعيشة
Prestigious Textiles

Printworks

Prestigious Textiles
Prestigious Textiles
Prestigious Textiles

الجدران البيضاء والأنتريه السادة الخالي من أي نقوش اطلقت لنا حرية اختيار المفروشات مزركشة بنقوش وألوان جميلة سواء في الوسائد أو الستائر، ونجد هنا الستارة أخدت من نفس ألوان نقوش الوسائد بألوانها الاحمر والأزرق والأصفر جعلت الغرفة تبدو مبهجة جدًا ومليئة بالحيوية . 

أخضر

KIDS, mori mori غرفة الاطفال
mori

mori
mori
mori

أشهر ألوان الربيع هو اللون الأخضر فكل شيء في الربيع يتحول إلى الأخضر، وبالتالي غرفة رضيعنا لابد أن تحصل على نصيبها من اللون الأخضر أيضًا، وهذا ما تحققه لنا هذه الستارة بجانب لون الغرفة الأخضر الفاتح، الضوء الساقط على الستارة يجعل الغرفة تبدو مشرقة جدًا. 

الأخضر بكل درجاته

Monsoon 2014, Chivasso BV Chivasso BV شبابيك و أبوابستائر
Chivasso BV

Monsoon 2014

Chivasso BV
Chivasso BV
Chivasso BV

كما ذكرنا سابقًا أن اللون الأخضر من أهم ألوان الربيع وهذا التصميم دمج ثلاث قطع من الستائر بدرجات مختلفة للون الأخضر ونقوش مختلفة أيضًا إلا أنها متناسقة مع بعضها البعض، اللون الأخضر مع الخشب تضفي لمسة من الطبيعة إلى المساحة . 

مزيج الألوان الزاهية

Prestigious Textiles - Pickle Fabric Collection Curtains Made Simple غرفة المعيشة
Curtains Made Simple

Prestigious Textiles – Pickle Fabric Collection

Curtains Made Simple
Curtains Made Simple
Curtains Made Simple

تصميم آخر من الستائر المزركشة بألوان زاهية مثل الأحمر والأخضر والأحمر،الأرضية الخشبية الفاتحة ولون الجدران البيضاء سمح باستخدام هذا التصميم الملون، الألوان اعطت الديكور روح جديدة مفعمة بالطاقة والحيوية . 

زهور

En iyi Baskılı Perdeler, Perdeci Perdeci
Perdeci

Perdeci
Perdeci
Perdeci

لا يمكن ذكر الربيع دون مقارنة ذكره بالزهور لذا هذا التصميم جمع لنا أجواء الربيع كلها في آن واحد، الزهور الملونة بألوان زاهية، الأعشاب الخضراء، والسماء الصافية، كل هذه الأجواء في تصميم واحد هذا مذهل . 

أجواء الطبيعة

En iyi Baskılı Perdeler, Perdeci Perdeci
Perdeci

Perdeci
Perdeci
Perdeci

هذا التصميم لم ينقل لنا أجواء الربيع في منزلنا وحسب بل نقل لنا دفء الطبيعة بامتزاج البني والأخضر الفاتح الملائم جدًا للأرضية الخشبية . 

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