6 ستائر تنقل لمنزلك أجواء الربيع

اتى الربيع وجاء معه أجواءه المنعشة الصافية لهذا يجب علينا أن نقدم لكم أفكار لأشياء بسيطة في الديكور إلا أنها فارقة جدًا وهذه التفاصيل سنتابعها معكم في عدة موضوعات ستنشر خلال الفترة القادمة تابعونا لتجدوا كل ما هو جديد ومبتكر في عالم الديكور والتأثيث مع خبراء هوميفاي، سنتناول اليوم الستائر وكيف تختار ستائر ملاشمة لأجواء الربيع سنعرض عليكم أفكار جميلة لتختاروا منها الانسب لكم.
الجدران البيضاء والأنتريه السادة الخالي من أي نقوش اطلقت لنا حرية اختيار المفروشات مزركشة بنقوش وألوان جميلة سواء في الوسائد أو الستائر، ونجد هنا الستارة أخدت من نفس ألوان نقوش الوسائد بألوانها الاحمر والأزرق والأصفر جعلت الغرفة تبدو مبهجة جدًا ومليئة بالحيوية .
أشهر ألوان الربيع هو اللون الأخضر فكل شيء في الربيع يتحول إلى الأخضر، وبالتالي غرفة رضيعنا لابد أن تحصل على نصيبها من اللون الأخضر أيضًا، وهذا ما تحققه لنا هذه الستارة بجانب لون الغرفة الأخضر الفاتح، الضوء الساقط على الستارة يجعل الغرفة تبدو مشرقة جدًا.
كما ذكرنا سابقًا أن اللون الأخضر من أهم ألوان الربيع وهذا التصميم دمج ثلاث قطع من الستائر بدرجات مختلفة للون الأخضر ونقوش مختلفة أيضًا إلا أنها متناسقة مع بعضها البعض، اللون الأخضر مع الخشب تضفي لمسة من الطبيعة إلى المساحة .
تصميم آخر من الستائر المزركشة بألوان زاهية مثل الأحمر والأخضر والأحمر،الأرضية الخشبية الفاتحة ولون الجدران البيضاء سمح باستخدام هذا التصميم الملون، الألوان اعطت الديكور روح جديدة مفعمة بالطاقة والحيوية .
لا يمكن ذكر الربيع دون مقارنة ذكره بالزهور لذا هذا التصميم جمع لنا أجواء الربيع كلها في آن واحد، الزهور الملونة بألوان زاهية، الأعشاب الخضراء، والسماء الصافية، كل هذه الأجواء في تصميم واحد هذا مذهل .
هذا التصميم لم ينقل لنا أجواء الربيع في منزلنا وحسب بل نقل لنا دفء الطبيعة بامتزاج البني والأخضر الفاتح الملائم جدًا للأرضية الخشبية .
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