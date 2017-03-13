هل أنت من عاشقي التميز، واقتناء كل ما هو نادر وأنيق، إذن فاليوم سوف تجد معنا ما تبحث عنه دائما، جمعنا لك اليوم مجموعة من قطع الأثاث والتى تعد قطع ديكورية تزين منزلك وتضيف له الكثير، وكما تعودنا مع هوميفاي تقديم كل ما هو جديد، فإليك 11 قطعة أثاث ذات تصميم مبتكر قد تحب أن تمتلكها يوما في منزلك، فقط تأمل تفاصيلها وبالتأكيد ستعشقها..
تصميم سرير ذو هيكل أساسي مبتكر هو بطل غرفة النوم ولا نحتاج لأي لمسات أخرى، حيث تم تصميمه كوحدة متكاملة بسقف خاص للسرير مزود بإضاءة ومروحة ومصنوع من شرايح الخشب، استقر السرير بشكل متزن على قاعدة مستوية لضمان ثباته، تصميم يشبه أحلامنا وما نتمناه يوما في منازلنا..
إن كان منزلك مكون من أكثر من طابق، إذن فستمتلك بالتأكيد سلم داخلي، فما رأيك أن تسمح لمنزلك ان يقتني مثل هذه الفكرة المبتكرة حيث وحدة تخزين مبتكرة أسفل السلم لتساعدك على تنظيم منزلك واستغلال كل ركن فيه بشكل مثالي..
كرسى Acapulco يدمج بين التصميم التقليدي والعصري فى نفس الوقت يناسب داخل وخارج المنزل يشبه كثيرا ذكرياتنا القديمة على الشواطئ، ومازال يعد هو من أهم القطع الأثاثية التي يتم استخدامها في ذلك وفي الشرفات ومع أحدث صيحات الموضة يضاف مثل هذه القطع إلى داخل المنزل كلمسة رائعة ومميزة
بحلقات مضيئة ومتداخلة جاءت هذه النجفة ديكورية مميزة تضيفها لمنزلك وتجعل منه تصميم عصري مميز وجذاب..
يمكنك تصميم شماعة بسيطة بنفسك تليق بمنزلك وتضيف له تنظيم رائع ومميز، وتعكس ذوقك الخاص وشخصيتك من خلال قطع من تصميمك الخاص..
هل ما تراه أمامك قطعة ديكورية ام أباجورة بالفعل، ستتعجب كثيرا عندما تعلم انها بالفعل أباجورة بتصميم قديم وتنفيذ حديث جدا، وهذا يعد ذوق خاص يغزو عالم الديكور وهو إعادة إحياء عناصر الديكور القديمة ولكن بتصميم عصري يتماشى مع الطراز العصري، ستحب مثل هذه النماذج وستسعى لتضيفها لمنزلك..
بخطوط عشوائية متعامدة صُممت هذه المكتبة والتى تتكون فقط من مجموعة أرفف عملية ومفتوحة بسيطة للغاية، مثل هذه المكتبات يمكنك تنفيذها بأقل الامكانيات وتناسب الميزانيات الضعيفة ولكنها ستساعدك في تنظيم منزلك بشكل رائع..
لا تتردد في إضافة كل ما هو يليق بذوقك الخاص لمنزلك وفي أدق التفاصيل، مثل مسند السرير والذي جرت العادة بتصاميم تقليدية ومحدودة ولكن مع الابتكار والابداع لا حدود لخيالك ويمكنك ان تضيف ما تحبه، مثل ما فعل المصمم هنا حسث أضاف وحدات مزخرفة من الخشب بتفاصيل رائعة ستقع في حبها بالتأكيد..
إن كنت تود تصميم غرفة مزدوجة لأطفالك، فإليك هذا التصميم لسريرين ذو مستويين مختلفين وباتجاهين متعامدين، ويساعدك المصمم على الوصول للسرير العلوي بشكل آمن عن طريق سلم جانبي بسيط ومنتظم ..
تصميم لمقعد على شكل نصف دائرة مصنوع من الخشب المطوع لنحصل منه على شكل منحني كما تري أمامك، صُمم هذا المقعد ليصبح ركن خاص يساعدك ع الاسترخاء والاستجمام..
تصميم طاولة طعام حديثة بشكل مبتكر حيث لم يُستخدم لها أرجل لتثبيتها، بل ُبتت عن طريق وحدة مزخرفة رأسية في بداية الطاولة وأخرى معلقة على الحائط ومضاءة بشكل رائع ومميز، مع مقاعد ذات تصميم رائع ابتكره فنان ذو ذوق راقي..
يمكنك قراءة اضف14 لمسة ديكورية لمنزلك كأنك محترف