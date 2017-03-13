هل أنت من عاشقي التميز، واقتناء كل ما هو نادر وأنيق، إذن فاليوم سوف تجد معنا ما تبحث عنه دائما، جمعنا لك اليوم مجموعة من قطع الأثاث والتى تعد قطع ديكورية تزين منزلك وتضيف له الكثير، وكما تعودنا مع هوميفاي تقديم كل ما هو جديد، فإليك 11 قطعة أثاث ذات تصميم مبتكر قد تحب أن تمتلكها يوما في منزلك، فقط تأمل تفاصيلها وبالتأكيد ستعشقها..