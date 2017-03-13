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11 قطعة أثاث ذات تصميم مبتكر

آية منير آية منير
LED-Ringleuchte TheO - per App steuerbar und dimmbar, Lichtmanufaktur leuchtstoff*, Lichtdesigner Stefan Restemeier, MA Arch Lichtmanufaktur leuchtstoff*, Lichtdesigner Stefan Restemeier, MA Arch غرفة المعيشةإضاءة
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هل أنت من عاشقي التميز، واقتناء كل ما هو نادر وأنيق، إذن فاليوم سوف تجد معنا ما تبحث عنه دائما، جمعنا لك اليوم مجموعة من قطع الأثاث والتى تعد قطع ديكورية تزين منزلك وتضيف له الكثير، وكما تعودنا مع هوميفاي تقديم كل ما هو جديد، فإليك 11 قطعة أثاث ذات تصميم مبتكر قد تحب أن تمتلكها يوما في منزلك، فقط تأمل تفاصيلها وبالتأكيد ستعشقها..

1. سرير الأحلام..

Nest - Private residence at Koregaon Park, TAO Architecture Pvt. Ltd. TAO Architecture Pvt. Ltd. غرفة نوم
TAO Architecture Pvt. Ltd.

TAO Architecture Pvt. Ltd.
TAO Architecture Pvt. Ltd.
TAO Architecture Pvt. Ltd.

تصميم سرير ذو هيكل أساسي مبتكر هو بطل غرفة النوم ولا نحتاج لأي لمسات أخرى، حيث تم تصميمه كوحدة متكاملة بسقف خاص للسرير مزود بإضاءة ومروحة ومصنوع من شرايح الخشب، استقر السرير بشكل متزن على قاعدة مستوية لضمان ثباته، تصميم يشبه أحلامنا وما نتمناه يوما في منازلنا..

2. خزانة مبتكرة..

Manhattan Micro-Loft, Specht Architects Specht Architects الممر الحديث، المدخل و الدرج
Specht Architects

Manhattan Micro-Loft

Specht Architects
Specht Architects
Specht Architects

إن كان منزلك مكون من أكثر من طابق، إذن فستمتلك بالتأكيد سلم داخلي، فما رأيك أن تسمح لمنزلك ان يقتني مثل هذه الفكرة المبتكرة حيث وحدة تخزين مبتكرة أسفل السلم لتساعدك على تنظيم منزلك واستغلال كل ركن فيه بشكل مثالي..

3. مقعد Acapulco

Leather Acapulco chair Ocho Workshop غرفة المعيشةكراسي ومقاعد
Ocho Workshop

Leather Acapulco chair

Ocho Workshop
Ocho Workshop
Ocho Workshop

كرسى Acapulco يدمج بين التصميم التقليدي والعصري فى نفس الوقت يناسب داخل وخارج المنزل يشبه كثيرا ذكرياتنا القديمة على الشواطئ، ومازال يعد هو من أهم القطع الأثاثية التي يتم استخدامها في ذلك وفي الشرفات ومع أحدث صيحات الموضة يضاف مثل هذه القطع إلى داخل المنزل كلمسة رائعة ومميزة 

4. نجفة مميزة

LED-Ringleuchte TheO - per App steuerbar und dimmbar, Lichtmanufaktur leuchtstoff*, Lichtdesigner Stefan Restemeier, MA Arch Lichtmanufaktur leuchtstoff*, Lichtdesigner Stefan Restemeier, MA Arch غرفة المعيشةإضاءة
Lichtmanufaktur leuchtstoff*, Lichtdesigner Stefan Restemeier, MA Arch

Lichtmanufaktur leuchtstoff*, Lichtdesigner Stefan Restemeier, MA Arch
Lichtmanufaktur leuchtstoff*, Lichtdesigner Stefan Restemeier, MA Arch
Lichtmanufaktur leuchtstoff*, Lichtdesigner Stefan Restemeier, MA Arch

بحلقات مضيئة ومتداخلة جاءت هذه النجفة ديكورية مميزة تضيفها لمنزلك وتجعل منه تصميم عصري مميز وجذاب..

5. شماعة بسيطة..

Departamento CONCEPCION ARENAL, Trua arqruitectura Trua arqruitectura غرفة المعيشة
Trua arqruitectura

Trua arqruitectura
Trua arqruitectura
Trua arqruitectura

يمكنك تصميم شماعة بسيطة بنفسك تليق بمنزلك وتضيف له تنظيم رائع ومميز، وتعكس ذوقك الخاص وشخصيتك من خلال قطع من تصميمك الخاص..

6. قطعة ديكورية أم أباجورة..

Classic visualizations, Skyline Skyline
Skyline

Skyline
Skyline
Skyline

هل ما تراه أمامك قطعة ديكورية ام أباجورة بالفعل، ستتعجب كثيرا عندما تعلم انها بالفعل أباجورة بتصميم قديم وتنفيذ حديث جدا، وهذا يعد ذوق خاص يغزو عالم الديكور وهو إعادة إحياء عناصر الديكور القديمة ولكن بتصميم عصري يتماشى مع الطراز العصري، ستحب مثل هذه النماذج وستسعى لتضيفها لمنزلك..

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7. مكتبة رائعة..

COVIELLO, MOB ARCHITECTS MOB ARCHITECTS غرفة الميديا
MOB ARCHITECTS

MOB ARCHITECTS
MOB ARCHITECTS
MOB ARCHITECTS

بخطوط عشوائية متعامدة صُممت هذه المكتبة والتى تتكون فقط من مجموعة أرفف عملية ومفتوحة بسيطة للغاية، مثل هذه المكتبات يمكنك تنفيذها بأقل الامكانيات وتناسب الميزانيات الضعيفة ولكنها ستساعدك في تنظيم منزلك بشكل رائع..

8. مسند سرير ذو ذوق راقي ..

HAPPY HOME 2014, ROSA PURA HOME STORE ROSA PURA HOME STORE غرفة نوم
ROSA PURA HOME STORE

ROSA PURA HOME STORE
ROSA PURA HOME STORE
ROSA PURA HOME STORE

لا تتردد في إضافة كل ما هو يليق بذوقك الخاص لمنزلك وفي أدق التفاصيل، مثل مسند السرير والذي جرت العادة بتصاميم تقليدية ومحدودة ولكن مع الابتكار والابداع لا حدود لخيالك ويمكنك ان تضيف ما تحبه، مثل ما فعل المصمم هنا حسث أضاف وحدات مزخرفة من الخشب بتفاصيل رائعة ستقع في حبها بالتأكيد..

9. سرير مزدوج

Çelebi Ahşap & İç Dekorasyon, Çelebi Ahşap & İç Dekorasyon ve Tasarım Çelebi Ahşap & İç Dekorasyon ve Tasarım غرفة الاطفال
Çelebi Ahşap &amp; İç Dekorasyon ve Tasarım

Çelebi Ahşap & İç Dekorasyon ve Tasarım
Çelebi Ahşap &amp; İç Dekorasyon ve Tasarım
Çelebi Ahşap & İç Dekorasyon ve Tasarım

إن كنت تود تصميم غرفة مزدوجة لأطفالك، فإليك هذا التصميم لسريرين ذو مستويين مختلفين وباتجاهين متعامدين، ويساعدك المصمم على الوصول للسرير العلوي بشكل آمن عن طريق سلم جانبي بسيط ومنتظم ..

10. ركن للاسترخاء..

homify بلكونة أو شرفة Black
homify

homify
homify
homify

تصميم لمقعد على شكل نصف دائرة مصنوع من الخشب المطوع لنحصل منه على شكل منحني كما تري أمامك، صُمم هذا المقعد ليصبح ركن خاص يساعدك ع الاسترخاء والاستجمام..

11. طاولة طعام ومقاعد حديثة..

PH D Terrace zona romantica, DECO Designers DECO Designers غرفة السفرة
DECO Designers

DECO Designers
DECO Designers
DECO Designers

تصميم طاولة طعام حديثة بشكل مبتكر حيث لم يُستخدم لها أرجل لتثبيتها، بل ُبتت عن طريق وحدة مزخرفة رأسية في بداية الطاولة وأخرى معلقة على الحائط ومضاءة بشكل رائع ومميز، مع مقاعد ذات تصميم رائع ابتكره فنان ذو ذوق راقي..

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منزل كلاسيكى فخم ملئ بالجمال

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