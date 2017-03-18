15 فكرة لتخزيين الملابس في منزلك

إن التعامل مع الملابس في منزلك يجب أن يكون بشكل جيد ومنظم، فهي تحتاج إلى الكثير من الحرص حتى لا تكون سبباً من أسباب انتشار الفوضى في منزلك، لذلك يجب توفير خزانة ملابس مناسبة ونظيفة ، وبالرغم من ذلك قد تواجهك بعض المشكلات كضيق المساحة، أو عدم انتظام شكل الغرفة، أو ربما يكون لديك الخزانة ولكنها تحتاج لبعض التجديدات، لكن كل تلك المشاكل بأختصار حلولها بسيطة فنحن اليوم في هوميفاي سنقدم لك 15 فكرة مختلفة ستساعدك على تخزيين الملابس في منزلك.