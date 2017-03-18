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15 فكرة لتخزيين الملابس في منزلك

منة اسماعيل منة اسماعيل
Laundry Rooms, Clean Design Clean Design الممر الحديث، المدخل و الدرج
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إن التعامل مع الملابس في منزلك يجب أن يكون بشكل جيد ومنظم، فهي تحتاج إلى الكثير من الحرص حتى لا تكون سبباً من أسباب انتشار الفوضى في منزلك، لذلك يجب توفير خزانة ملابس مناسبة ونظيفة ، وبالرغم من ذلك قد تواجهك بعض المشكلات كضيق المساحة، أو عدم انتظام شكل الغرفة، أو ربما يكون لديك الخزانة  ولكنها تحتاج لبعض التجديدات، لكن كل تلك المشاكل بأختصار حلولها بسيطة فنحن اليوم في هوميفاي سنقدم لك 15 فكرة مختلفة ستساعدك على تخزيين الملابس في منزلك.

لا تقلل من الإبداع في تصميم منزلك، فتفاصيل بسيطة قد تصنع لك الكثير وقد كان هنا الاستغلال الأمثل لهذا الجدار بتعليق الشماعات عليه لحمل الملابس

MN Residence, deDraft Ltd deDraft Ltd الاسكندنافية، الممر، رواق، &، درج
deDraft Ltd

MN Residence

deDraft Ltd
deDraft Ltd
deDraft Ltd

2- في غرفة الغسيل فقط بعض الشماعات قد تقوم بدور رائع لتخزين الملابس قبل طيها في الخزانة.

Laundry Rooms, Clean Design Clean Design الممر الحديث، المدخل و الدرج
Clean Design

Clean Design
Clean Design
Clean Design

3- فكرة مبتكرة لتخزين الأخذية من خلال تلك الأرفف الخشبية عند باب المنزل.

Storage under stairs Fraher and Findlay سلالم وأروقة مخزن
Fraher and Findlay

Storage under stairs

Fraher and Findlay
Fraher and Findlay
Fraher and Findlay

4- أطلق العنان لإبداعك ولاستغلال أنسب للمساحات في منزلك شماعة مبتكرة من العصيان الخشبية لاستخدامها في تعليق الملابس بشكل مميز وبسيط.

homify غرفة نومخزانة الملابس
homify

homify
homify
homify

5- أيضاُ بعض الأرفف الزجاجية قد تكون لمسة من الشفافية والأناقة وتخزين أدوات الماكياج بداخلها بشكل جيد.

Cobertura Piratininga 2015, Catharina Quadros Arquitetura e Interiores Catharina Quadros Arquitetura e Interiores غرفة الملابس
Catharina Quadros Arquitetura e Interiores

Catharina Quadros Arquitetura e Interiores
Catharina Quadros Arquitetura e Interiores
Catharina Quadros Arquitetura e Interiores

6- أرفف وأدراج مثبتة على الجدار بشكل عملي فكرة جيدة جداً لتخزين الملابس بشكل أكثر عملية.

Erbek Nif 3+1 Villa için Tasarımlar - Üst Kat, Penintdesign İç Mimarlık Penintdesign İç Mimarlık غرفة الملابس
Penintdesign İç Mimarlık

Penintdesign İç Mimarlık
Penintdesign İç Mimarlık
Penintdesign İç Mimarlık

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7- اذا لم يكن لديك مساحات كافية لتخصيص غرفة ملابس مستقلة، توزيع بعض الأرفف بتلك الطريقة بشكل مثبت على الجدار يمكنه أن يعطيك مساحة لتحزين ملابسك واغراضك بشكل عملي.

Musterhaus Bad Vilbel, ARKITURA GmbH ARKITURA GmbH غرفة الملابس
ARKITURA GmbH

ARKITURA GmbH
ARKITURA GmbH
ARKITURA GmbH

8- ركن صغير هادئ التفاصيل بألوان حيادية تضيف بهجة وهدوءعلى النفس في ركن بعيد عن بقية اجزاء المنزل منفصلة بباب أوكورديون عملي وبسيط، وبعض الارفف لتساعدك على تخزين الملابس والأغراض بداخله

Ein Traum wird wahr: Ihr begehbarer Kleiderschrank, Elfa Deutschland GmbH Elfa Deutschland GmbH غرفة الملابس مزيج خشب وبلاستيك Wood effect
Elfa Deutschland GmbH

Elfa Deutschland GmbH
Elfa Deutschland GmbH
Elfa Deutschland GmbH

9- مساحة لتنظيم الملابس في صورة وحدات مغلقة أسفل الدرج.

Wohnhaus in Witikon, hausbuben architekten gmbh hausbuben architekten gmbh غرفة الملابس
hausbuben architekten gmbh

hausbuben architekten gmbh
hausbuben architekten gmbh
hausbuben architekten gmbh

10-قد لا يتطلب الأمر منك إلا تخصيص مساحة ما صغيرة في إحدى جدران منزلك، وتقسمها ما بين أرفف صغيرة ومساحة للشماعات ومساحة للأدراج وبهذا تكون حققت الاستفادة القصوى من ذلك الركن

Двухкомнатная квартира в жилом комплексе "Юбилейный", Design Rules Design Rules غرفة الملابس
Design Rules

Design Rules
Design Rules
Design Rules

11-هناك قاعدة في اختيار خزانة غرفة الملابس وهي التقسيم الجيد يساوى خزانة عصرية وعملية،

APARTAMENT GARNIZON W GDAŃSKU, Sikora Wnetrza Sikora Wnetrza غرفة الملابس
Sikora Wnetrza

Sikora Wnetrza
Sikora Wnetrza
Sikora Wnetrza

12-دولاب ملابس كبير من الخشب مناسب تمامًا لألوان الغرفة ويحتوي على مجموعة من الأدراج والأرفف لتخزين الملابس بطريقة أنيقة.

Closets. Cocina y Cristales | Natura Residencial. , Avianda Kitchen Design Avianda Kitchen Design غرفة الملابس خشب معالج Wood effect
Avianda Kitchen Design

Avianda Kitchen Design
Avianda Kitchen Design
Avianda Kitchen Design

13-يمكنك استغلال أقرب مساحة تقع بين يديك لعمل خزائن لتخزين الملابس بداخلها.

DEPARTAMENTO EN BOSQUE REAL, HO arquitectura de interiores HO arquitectura de interiores غرفة الملابس
HO arquitectura de interiores

HO arquitectura de interiores
HO arquitectura de interiores
HO arquitectura de interiores

14- استغلال المساحة اسفل السريرلعمل خزانة صغيرة للملابس بطريقة بسيطة.

homify غرفة الملابس خشب White
homify

homify
homify
homify

15- يمكنك تحصيص ركن بسيط وضع بداخله بعض الأرفف والخزانات لتخزين الملابس مع عمل ستارة بسيط لبعض من الخصوصية.

Французский уголок в "Балтийской жемчужине", Студия дизайна интерьера Маши Марченко Студия дизайна интерьера Маши Марченко غرفة الملابس
Студия дизайна интерьера Маши Марченко

Студия дизайна интерьера Маши Марченко
Студия дизайна интерьера Маши Марченко
Студия дизайна интерьера Маши Марченко

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