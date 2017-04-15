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كيف تُهيء منزلك لاستقبال الربيع بالزهور

Mayada_Mohamed Mayada_Mohamed
Macetas para exterior (outdoor), Elho México Elho México بلكونات وشرفاتنباتات و زهور بلاستيك Multicolored
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للزهور والخضرة سحر طبيعي وأنيق في منزلك لا يمكنك مقاومته، ومع دخول فصل الربيع تتسائل الاّن كيف يمكن استقبال هذا الفصل بتغيير أجواء منزلك وجعله أجمل وأكثر أناقة، حيث تُعطي الزهور رونق رائع لكل أجزاء منزلك.. سواء على السور أو في الممرات والغرف أو الشرفة، بالإضافة إلى الحديقة. نعم، هذا وقت الخروج من المنزل بعد برد الشتاء القارس والاستمتاع بجمال الزهور والخضرة في الحديقة، لذلك يجب عليك إعادة ترتيبها وتنظيمها وتنسيق الزهور بها.

ونحن في هذا المقال نعطيك بعض الأفكار لتهيئة منزلك لاستقبال فصل الربيع والاستمتاع به كما يجب.

أبدأ من المدخل

Concrete House , Nico Van Der Meulen Architects Nico Van Der Meulen Architects حديقة
Nico Van Der Meulen Architects

Concrete House

Nico Van Der Meulen Architects
Nico Van Der Meulen Architects
Nico Van Der Meulen Architects

إذا قررت أن يحمل منزلك طابع جمالي خاص في هذا الربيع فبالطبع يمكنك البدء من المدخل.. وهذا التصميم يعرض مدخل منزل زُين بسجادة خضراء مكونة من مجموعة مربعات تفصلها وحدات الإضاءة الصفراء لمظهر جذاب وجميل.

قصاري الزهور الملونة على النافذة

Macetas para exterior (outdoor), Elho México Elho México بلكونات وشرفاتنباتات و زهور بلاستيك Multicolored
Elho México

Elho México
Elho México
Elho México

لا يمكن قضاء عيد الربيع دون لمسات الزهور بطرقها المختلفة في منزلك، وهنا استخدمت قصاري الزهور الملونة لتزيين سور النافذة الأبيض لإطلالة جميلة، بحيث تُعطي شكلًا رائعًا بألوانها المُبهجة.

الحمام!

Designer's Den, Savio and Rupa Interior Concepts Savio and Rupa Interior Concepts مننتجعاكسسوارات المسابح والمنتجعات
Savio and Rupa Interior Concepts

Savio and Rupa Interior Concepts
Savio and Rupa Interior Concepts
Savio and Rupa Interior Concepts

للحمام أيضًا نصيب من إعدادات منزلك للربيع، بحيث يمكنك الاستمتاع بجلسة استحمام رائعة في حوض من الورد مثل البانيو في هذا التصميم، إلى جانب اللمسات الخضراء التي تُزين الجدران وتعطي طابع ريفي مع الحجارة.

زوايا منزلك والممرات

homify منازل
homify

homify
homify
homify

هذا التصميم يوضح لك كيفية استغلال الزوايا والممرات بمنزلك لوضع الورود والزهور الجميلة فيها.. فإذا كنت تملك ممر داخلي فارغ بمنزلك الاّن تستطيع ملئه بالزهور الملونة لأجواء ربيعية مختلفة ومميزة لمنزلك.

هل أعددت الشرفة..؟

Sommergarten, Pflanzenfreude.de Pflanzenfreude.de حدائقنباتات و زهور
Pflanzenfreude.de

Pflanzenfreude.de
Pflanzenfreude.de
Pflanzenfreude.de

إن جلسة بنسيم الربيع وسط أناقة الزهور في الصباح تستحق منك ان تهتم بإعداد الشرفة قبل الربيع.. الاّن أمامك الوقت لطلاء جدران وأرضية الشرفة واختيار شكل وألوان الزهور ووضع منضدة جميلة بكراسي بسيطة في المكان.. حيث يمكنك تناول وجبة الفطور وسط جلسة صباحية رائعة.

الستائر المنقوشة

Collection, Osborne & Little Osborne & Little
Osborne &amp; Little

Collection

Osborne & Little
Osborne &amp; Little
Osborne & Little

هذا هو الوقت المناسب لفتح نوافذ منزلك باكملها والسماح للهواء الجميل بالمرور إلى الداخل، مع تلك اللمسات الجمالية الأنيقة التي يمكنك الحصول عليها من خلاص استخدام ستائر ملونة وجميلة ومنقوشة بالورود لتزيين النوافذ وإعطاء بهجة إلى غرفتك.

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حان وقت الخروج للحديقة

Moradia Estoril/Estoril Residence, 3L, Arquitectura e Remodelação de Interiores, Lda 3L, Arquitectura e Remodelação de Interiores, Lda حديقة
3L, Arquitectura e Remodelação de Interiores, Lda

3L, Arquitectura e Remodelação de Interiores, Lda
3L, Arquitectura e Remodelação de Interiores, Lda
3L, Arquitectura e Remodelação de Interiores, Lda

ربما تملك حديقة ولكنك لم تكن تخرج للجلوس إليها في فصل الشتاء تجنبًا للحظات البرد القارس.. الاّن جاء وقت الخروج من الداخل للاستمتاع بجلسة جميلة في الهواء الطلق، عليك إعادة تعيين موضع واماكن الجلسة المكونة من أريكة وكراسي ومنضدة، مع تنسيق أشجار الحديقة وتدعيمها بالزهور الملونة.

لا تفوت ترتيب غرفة السفرة

Residência MV praia, Maria Christina Rinaldi Arquitetos Maria Christina Rinaldi Arquitetos غرفة السفرة
Maria Christina Rinaldi Arquitetos

Residência MV praia

Maria Christina Rinaldi Arquitetos
Maria Christina Rinaldi Arquitetos
Maria Christina Rinaldi Arquitetos

اللمسة الخضراء في غرفة السفرة تعطيها حيوية وروح وأناقة الطبيعة، حيث لا يُمكن لأحد أن ينكر الروح المُبهجة التي تضفيها الخضرة على المكان، فهي بأشكالها المختلفة واحجامها ترسل إليك إشارات إيجابية وتُشعرك بأنك بين أحضان الطبيعة، كما إنها محارب قوي للاكتئاب في أي مكان تنضم إليه. فقد يعطيك هذا فرصة لتناول الطعام وسط أجواء الطبيعة.

وإليك أيضًا 7 حيل فينج شوي لجذب الطاقة الإيجابية لمنزلك

شقة صغيرة بتقسيم رائع وديكورات أنيقة
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