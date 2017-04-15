كيف تُهيء منزلك لاستقبال الربيع بالزهور

للزهور والخضرة سحر طبيعي وأنيق في منزلك لا يمكنك مقاومته، ومع دخول فصل الربيع تتسائل الاّن كيف يمكن استقبال هذا الفصل بتغيير أجواء منزلك وجعله أجمل وأكثر أناقة، حيث تُعطي الزهور رونق رائع لكل أجزاء منزلك.. سواء على السور أو في الممرات والغرف أو الشرفة، بالإضافة إلى الحديقة. نعم، هذا وقت الخروج من المنزل بعد برد الشتاء القارس والاستمتاع بجمال الزهور والخضرة في الحديقة، لذلك يجب عليك إعادة ترتيبها وتنظيمها وتنسيق الزهور بها.

ونحن في هذا المقال نعطيك بعض الأفكار لتهيئة منزلك لاستقبال فصل الربيع والاستمتاع به كما يجب.