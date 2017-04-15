كيف تُهيء منزلك لاستقبال الربيع بالزهور

للزهور والخضرة سحر طبيعي وأنيق في منزلك لا يمكنك مقاومته، ومع دخول فصل الربيع تتسائل الاّن كيف يمكن استقبال هذا الفصل بتغيير أجواء منزلك وجعله أجمل وأكثر أناقة، حيث تُعطي الزهور رونق رائع لكل أجزاء منزلك.. سواء على السور أو في الممرات والغرف أو الشرفة، بالإضافة إلى الحديقة. نعم، هذا وقت الخروج من المنزل بعد برد الشتاء القارس والاستمتاع بجمال الزهور والخضرة في الحديقة، لذلك يجب عليك إعادة ترتيبها وتنظيمها وتنسيق الزهور بها.
ونحن في هذا المقال نعطيك بعض الأفكار لتهيئة منزلك لاستقبال فصل الربيع والاستمتاع به كما يجب.
إذا قررت أن يحمل منزلك طابع جمالي خاص في هذا الربيع فبالطبع يمكنك البدء من المدخل.. وهذا التصميم يعرض مدخل منزل زُين بسجادة خضراء مكونة من مجموعة مربعات تفصلها وحدات الإضاءة الصفراء لمظهر جذاب وجميل.
لا يمكن قضاء عيد الربيع دون لمسات الزهور بطرقها المختلفة في منزلك، وهنا استخدمت قصاري الزهور الملونة لتزيين سور النافذة الأبيض لإطلالة جميلة، بحيث تُعطي شكلًا رائعًا بألوانها المُبهجة.
للحمام أيضًا نصيب من إعدادات منزلك للربيع، بحيث يمكنك الاستمتاع بجلسة استحمام رائعة في حوض من الورد مثل البانيو في هذا التصميم، إلى جانب اللمسات الخضراء التي تُزين الجدران وتعطي طابع ريفي مع الحجارة.
هذا التصميم يوضح لك كيفية استغلال الزوايا والممرات بمنزلك لوضع الورود والزهور الجميلة فيها.. فإذا كنت تملك ممر داخلي فارغ بمنزلك الاّن تستطيع ملئه بالزهور الملونة لأجواء ربيعية مختلفة ومميزة لمنزلك.
إن جلسة بنسيم الربيع وسط أناقة الزهور في الصباح تستحق منك ان تهتم بإعداد الشرفة قبل الربيع.. الاّن أمامك الوقت لطلاء جدران وأرضية الشرفة واختيار شكل وألوان الزهور ووضع منضدة جميلة بكراسي بسيطة في المكان.. حيث يمكنك تناول وجبة الفطور وسط جلسة صباحية رائعة.
هذا هو الوقت المناسب لفتح نوافذ منزلك باكملها والسماح للهواء الجميل بالمرور إلى الداخل، مع تلك اللمسات الجمالية الأنيقة التي يمكنك الحصول عليها من خلاص استخدام ستائر ملونة وجميلة ومنقوشة بالورود لتزيين النوافذ وإعطاء بهجة إلى غرفتك.
ربما تملك حديقة ولكنك لم تكن تخرج للجلوس إليها في فصل الشتاء تجنبًا للحظات البرد القارس.. الاّن جاء وقت الخروج من الداخل للاستمتاع بجلسة جميلة في الهواء الطلق، عليك إعادة تعيين موضع واماكن الجلسة المكونة من أريكة وكراسي ومنضدة، مع تنسيق أشجار الحديقة وتدعيمها بالزهور الملونة.
اللمسة الخضراء في غرفة السفرة تعطيها حيوية وروح وأناقة الطبيعة، حيث لا يُمكن لأحد أن ينكر الروح المُبهجة التي تضفيها الخضرة على المكان، فهي بأشكالها المختلفة واحجامها ترسل إليك إشارات إيجابية وتُشعرك بأنك بين أحضان الطبيعة، كما إنها محارب قوي للاكتئاب في أي مكان تنضم إليه. فقد يعطيك هذا فرصة لتناول الطعام وسط أجواء الطبيعة.
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