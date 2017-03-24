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شقة عصرية أنيقة في مساحة 60 متر مربع فقط

هنادى موسى هنادى موسى
2BE OPEN-SPACE, Davide Pavanello Lab Davide Pavanello Lab مطبخ
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نقدم لك اليوم تصميم مميز لمنزل صغير يتكون من غرفتين على مساحة 60 متر مربع تم تحويلها إلى مساحة أنيقة تمامًا توزع فيها الغرف على نمط المساحات المفتوحة ويمتاز التصميم بكل التفاصيل العصرية الأنيقة التي تميز روح المنزل وتعبر عن ذوق صاحبه.

فانضموا إلينا في هذه الجولة السريعة كي نستمتع معًا بتصميمات مبهجة بسيطة ومنظمة.

المطبخ

2BE OPEN-SPACE, Davide Pavanello Lab Davide Pavanello Lab مطبخ
Davide Pavanello Lab

Davide Pavanello Lab
Davide Pavanello Lab
Davide Pavanello Lab

يعطينا التصميم نبذه عن نمط المنزل العام، فالألوان المستخدمة بين الأبيض والرمادي فتصبح النتيجة تصميم أنيق وعصري خاصة مع الأرضية الخشبية الدافئة التي تملأ المكان بروح الترحيب والحميمية وتتشابك كل تلك التفاصيل لتكمل لنا صورة التصميم العصري المميز.

منظور عام للمنزل

2BE OPEN-SPACE, Davide Pavanello Lab Davide Pavanello Lab غرفة السفرة
Davide Pavanello Lab

Davide Pavanello Lab
Davide Pavanello Lab
Davide Pavanello Lab

عندما تدخل المنزل يقابلك ذلك المنظور العام لغرف المنزل التي تعتمد على المساحات المفتوحة،يجاور المساحة المخصصة لتناول العشاء التي تمثلها طاولة أنيقة ترحب بالضيوف بجانبها طاولة زجاجية أخرى صغيرة مناسبة لتناول المشروبات مع أفراد أسرتك، بعد ذلك لدينا غرفة المعيشة.

ركن العشاء

2BE OPEN-SPACE, Davide Pavanello Lab Davide Pavanello Lab مطبخ
Davide Pavanello Lab

Davide Pavanello Lab
Davide Pavanello Lab
Davide Pavanello Lab

كما أشرنا بالأعلى فالمساحة الكبيرة المخصصة لتناول العشاء تمثلها طاولة بتصميم عصري للغاية وتناسب تصميمات المطابخ الأمريكية المفتوحة على غرف المنزل، وبنفس ألوان المطبخ تتراوح ألوان الطاولة والكراسي بين الأبيض والرمادي وتتميز الكراسي بتصميمها البسيط تمامًا والمميز أيضًا.

ملاحظة أيضًا تركيز إضاءة موجهة على الطاولة لتوفر أجواء مريحة ورؤية واضحة للطعام عندما تفضل استخدام إضاءة هادئة أثناء أوقات العشاء.

غرفة المعيشة

2BE OPEN-SPACE, Davide Pavanello Lab Davide Pavanello Lab غرفة المعيشة
Davide Pavanello Lab

Davide Pavanello Lab
Davide Pavanello Lab
Davide Pavanello Lab

يجاور المطبخ مساحة أنيقة مخصصة لغرفة المعيشة نلاحظ اختلاف باليت الالوان بها عن ألوان المطبخ وتتمتع بالبساطة والنظام كما حرص المصمم على توفير مساحة حرة للحركة والشعور بالبراح.

لدينا أريكة باللون الأسود مع وسائد ملونة، استخدمنا أيضًا رسومات فنية على الجدران بألوان متمازجة تبعث على الغرفة أجواء حيوية وبهجة بجانب ديكورات بسيطة أخرى مثل وحدات الإضاءة الأرضية البسيطة.

غرفة النوم

2BE OPEN-SPACE, Davide Pavanello Lab Davide Pavanello Lab غرفة نوم
Davide Pavanello Lab

Davide Pavanello Lab
Davide Pavanello Lab
Davide Pavanello Lab

ننتقل إلى غرفة النوم والتي تعتمد على استخدام ألوان دافئة هادئة تساعد على زيادة  أجواء الاسترخاء أثناء قضاء وقتك داخل الغرفة،وتوزع ألوان الأثاث والجدران بين البيج والنحاسي بانسيابية داخل مساحة الغرفة.

الحمام

2BE OPEN-SPACE, Davide Pavanello Lab Davide Pavanello Lab حمام
Davide Pavanello Lab

Davide Pavanello Lab
Davide Pavanello Lab
Davide Pavanello Lab

نختم جولتنا بمشاهدة تصميم غرفة الحمام الأنيقة التي تحرص على الاستفادة من مساحة الحمام المتاحة بطريقة عملية تمامًا تحقق لنا تصميم مرتب وبسيط فلدينا وحدات تخزين مصممة بأناقة تامة أسفل الحوض تساعدك على تخزين أدوات الحمام ومستحضرات التجميل،  مع تصميم ممتاز لمنطقة الاستحمام باستخدام جدران زجاجية كي لا يزحم المساحة ويحافظ على نظافة الحمام في نفس الوقت.

وكي تشعر بالبراح وزيادة المساحة داخل الحمام قمنا بتركيب مرآة كبيرة تعكس الإضاءة وتوفر لك جو هادىء ومريح داخل الحمام وتشعرك باتساع المساحة في نفس الوقت.

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