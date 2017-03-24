شقة عصرية أنيقة في مساحة 60 متر مربع فقط

نقدم لك اليوم تصميم مميز لمنزل صغير يتكون من غرفتين على مساحة 60 متر مربع تم تحويلها إلى مساحة أنيقة تمامًا توزع فيها الغرف على نمط المساحات المفتوحة ويمتاز التصميم بكل التفاصيل العصرية الأنيقة التي تميز روح المنزل وتعبر عن ذوق صاحبه.
فانضموا إلينا في هذه الجولة السريعة كي نستمتع معًا بتصميمات مبهجة بسيطة ومنظمة.
يعطينا التصميم نبذه عن نمط المنزل العام، فالألوان المستخدمة بين الأبيض والرمادي فتصبح النتيجة تصميم أنيق وعصري خاصة مع الأرضية الخشبية الدافئة التي تملأ المكان بروح الترحيب والحميمية وتتشابك كل تلك التفاصيل لتكمل لنا صورة التصميم العصري المميز.
عندما تدخل المنزل يقابلك ذلك المنظور العام لغرف المنزل التي تعتمد على المساحات المفتوحة،يجاور المساحة المخصصة لتناول العشاء التي تمثلها طاولة أنيقة ترحب بالضيوف بجانبها طاولة زجاجية أخرى صغيرة مناسبة لتناول المشروبات مع أفراد أسرتك، بعد ذلك لدينا غرفة المعيشة.
كما أشرنا بالأعلى فالمساحة الكبيرة المخصصة لتناول العشاء تمثلها طاولة بتصميم عصري للغاية وتناسب تصميمات المطابخ الأمريكية المفتوحة على غرف المنزل، وبنفس ألوان المطبخ تتراوح ألوان الطاولة والكراسي بين الأبيض والرمادي وتتميز الكراسي بتصميمها البسيط تمامًا والمميز أيضًا.
ملاحظة أيضًا تركيز إضاءة موجهة على الطاولة لتوفر أجواء مريحة ورؤية واضحة للطعام عندما تفضل استخدام إضاءة هادئة أثناء أوقات العشاء.
يجاور المطبخ مساحة أنيقة مخصصة لغرفة المعيشة نلاحظ اختلاف باليت الالوان بها عن ألوان المطبخ وتتمتع بالبساطة والنظام كما حرص المصمم على توفير مساحة حرة للحركة والشعور بالبراح.
لدينا أريكة باللون الأسود مع وسائد ملونة، استخدمنا أيضًا رسومات فنية على الجدران بألوان متمازجة تبعث على الغرفة أجواء حيوية وبهجة بجانب ديكورات بسيطة أخرى مثل وحدات الإضاءة الأرضية البسيطة.
ننتقل إلى غرفة النوم والتي تعتمد على استخدام ألوان دافئة هادئة تساعد على زيادة أجواء الاسترخاء أثناء قضاء وقتك داخل الغرفة،وتوزع ألوان الأثاث والجدران بين البيج والنحاسي بانسيابية داخل مساحة الغرفة.
نختم جولتنا بمشاهدة تصميم غرفة الحمام الأنيقة التي تحرص على الاستفادة من مساحة الحمام المتاحة بطريقة عملية تمامًا تحقق لنا تصميم مرتب وبسيط فلدينا وحدات تخزين مصممة بأناقة تامة أسفل الحوض تساعدك على تخزين أدوات الحمام ومستحضرات التجميل، مع تصميم ممتاز لمنطقة الاستحمام باستخدام جدران زجاجية كي لا يزحم المساحة ويحافظ على نظافة الحمام في نفس الوقت.
وكي تشعر بالبراح وزيادة المساحة داخل الحمام قمنا بتركيب مرآة كبيرة تعكس الإضاءة وتوفر لك جو هادىء ومريح داخل الحمام وتشعرك باتساع المساحة في نفس الوقت.