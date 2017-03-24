شقة عصرية أنيقة في مساحة 60 متر مربع فقط

نقدم لك اليوم تصميم مميز لمنزل صغير يتكون من غرفتين على مساحة 60 متر مربع تم تحويلها إلى مساحة أنيقة تمامًا توزع فيها الغرف على نمط المساحات المفتوحة ويمتاز التصميم بكل التفاصيل العصرية الأنيقة التي تميز روح المنزل وتعبر عن ذوق صاحبه.

فانضموا إلينا في هذه الجولة السريعة كي نستمتع معًا بتصميمات مبهجة بسيطة ومنظمة.