10 تصميمات لغرف تراس في الهواء الطلق

عندما نفكر بإنشاء غرف خارج المنزل لابد أن أخذ في الاعتبار التغييرات المناخية وعلى أساسها نختار خامات أثاث ملائمة للتغييرات المناخية والأتربة مثل الأخشاب، مع الحرص على عدم مواجهة الشمس بشكل مباشر لهم كي لا تغيير من لون الأثاث .

أيضًا ستحتاج لتخزين أدوات مختلفة احرص على توفير خزانات مدمجة بالأثاث كي لا تزحم الغرفة.