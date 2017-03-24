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10 تصميمات لغرف تراس في الهواء الطلق

هنادى موسى هنادى موسى
homify بلكونة أو شرفة
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ليس هناك أجمل من قضاء أوقات مميزة في الهواء الطلق خاصة عندما يتوفر ذلك في منزلك ويصبح ركن مناسب لاستقبال الأصدقاء والأقارب، لذلك جمعنا لك اليوم 10 تصميمات تراس ستحب بالتأكيد إقامتها في منزلك.

1- ادمج الخزانات مع الأثاث

homify بلكونة أو شرفة
homify

homify
homify
homify

عندما نفكر بإنشاء غرف خارج المنزل لابد أن أخذ في الاعتبار التغييرات المناخية وعلى أساسها نختار خامات أثاث  ملائمة للتغييرات المناخية والأتربة مثل الأخشاب، مع الحرص على عدم مواجهة الشمس بشكل مباشر لهم كي لا تغيير من لون الأثاث .

أيضًا ستحتاج لتخزين أدوات مختلفة احرص على توفير خزانات مدمجة بالأثاث كي لا تزحم الغرفة.

2- ادمج غرفة العشاء مع المساحة المفتوحة

Terraza en Barcelona, Garden Center Conillas S.L Garden Center Conillas S.L بلكونة أو شرفة خشب Wood effect
Garden Center Conillas S.L

Garden Center Conillas S.L
Garden Center Conillas S.L
Garden Center Conillas S.L

إن كان لديك مساحة كبيرة فمن الأفضل استغلالها في تصميمات مفيدة مثل ما يقترحه التصميم الآتي بضم غرفة العشاء بجوار التراس كي تقضي أوقات طويلة في الهواء الطلق باختلاف المهام.

وتذكر استخدام خامات الخشب أو المعدن لتصميم الطاولات والكراسي

3- احرص على تنفيذ تصميمات مريحة

CHILL OUT en Elvas (Portugal), Ángel Méndez, Arquitectura y Paisajismo Ángel Méndez, Arquitectura y Paisajismo بلكونة أو شرفة
Ángel Méndez, Arquitectura y Paisajismo

Ángel Méndez, Arquitectura y Paisajismo
Ángel Méndez, Arquitectura y Paisajismo
Ángel Méndez, Arquitectura y Paisajismo

لا يهم اختيار كل الأثاث بنفس النمط الواحد ولكن الأهم أن يوفر لك الراحة والاستمتاع أثناء قضاء أوقاتك في الخارج، لذلك وجود أكثر من قطعة أثاث مختلفة يوفر لك ولضيوفك أكثر من فرصة لإيجاد مكان مريح فالناس يغيرون أماكن جلوسهم على مدار اليوم للوصول إلى أفضل وضع مريح.

4- أضف لمسه جمالية بتوزيع النباتات في المكان

CRR | Varanda, Kali Arquitetura Kali Arquitetura بلكونة أو شرفة
Kali Arquitetura

Kali Arquitetura
Kali Arquitetura
Kali Arquitetura

دمج النباتات والزهور في التراس يفصلك تمامًا عن العالم ويوفر لك أجواء منعشة ومريحة للأعصاب كذلك يزين المكان بديكور مختلفة جميلة.

5- تجديد الكراسي القديمة

homify بلكونة أو شرفة
homify

homify
homify
homify

انظر إلى التصميم الآتي كم يبدو جميلًا بفضل الأثاث الملون! طلاء الأثاث من وقت إلى آخر يجدد من الغرفة خاصة مع اختيار ألوانك المفضلة كي تحصل على أكبر كم من البهجة والسعادة أثناء قضاء أوقاتك ولا تنسى شراء ديكورات بسيطة جديدة تتماشى مع الألوان الجديدة.

6- اختار أقمشة منقوشة للأثاث

homify بلكونة أو شرفة
homify

homify
homify
homify

 عند شراء أقمشة الأثاث اختار أقمشة تناسب أجواء المكان المنعشة مثل الأقمشة المنقوشة بألوان زاهية برسومات ورود أو حيوانات، مع الحرص على اختيار خامات سهلة التنظيف لما تتعرض له من أتربة وتغييرات جوية.

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7- استفيد من الإضاءة في إنشاء أجواء ليلية مميزة.

Casa nova, bairro antigo, Fernanda Chiebao- ARCHI Fernanda Chiebao- ARCHI بلكونة أو شرفة
Fernanda Chiebao- ARCHI

Fernanda Chiebao- ARCHI
Fernanda Chiebao- ARCHI
Fernanda Chiebao- ARCHI

نشير دائمًا إلى أهمية الإضاءة وتأثيراتها على تصميمات المنازل لذلك يجب التخطيط بدقة وعناية لاختيار وحدات إضاءة بديكور يناسب الغرف ويوفر إضاءة معتمدة على الوظيفة المطلوبة إضاءة للاسترخاء أم للعمل وهكذا..

وتركيب إضاءة خلف النباتات يزيد من سحر المكان وتوفير أجواء مريحة وهادئة.

8- زين الغرفة بالوسائد والأغطية

Residência Copacabana, Arquitetura Ao Cubo LTDA Arquitetura Ao Cubo LTDA بلكونة أو شرفة
Arquitetura Ao Cubo LTDA

Arquitetura Ao Cubo LTDA
Arquitetura Ao Cubo LTDA
Arquitetura Ao Cubo LTDA

توفير أغطية ناعمة يصبح اختيار مثالي استخدامها عند قراءة كتاب او النوم قليلًا كي لا تشعر بالبرد، مع تزيين الأريكة ببعض الوسائد المنقوشة.

9- اختيار صوفا أنيقة

homify بلكونة أو شرفة
homify

homify
homify
homify

اختيار صوفا على شكل L يزيد من أناقة وعصرية التصميم ويساعد على القيام بأكثر من وظيفة في المكان.

10- اختيار خشب أنيق لللأثاث

Sítio em Itaúna - MG, Beth Nejm Beth Nejm بلكونة أو شرفة
Beth Nejm

Beth Nejm
Beth Nejm
Beth Nejm

أخيرًا جودة خشب الأثاث تنعكس على تميز وأناقة التصميم.

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