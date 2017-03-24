10 تصميمات لغرف تراس في الهواء الطلق

ليس هناك أجمل من قضاء أوقات مميزة في الهواء الطلق خاصة عندما يتوفر ذلك في منزلك ويصبح ركن مناسب لاستقبال الأصدقاء والأقارب، لذلك جمعنا لك اليوم 10 تصميمات تراس ستحب بالتأكيد إقامتها في منزلك.
عندما نفكر بإنشاء غرف خارج المنزل لابد أن أخذ في الاعتبار التغييرات المناخية وعلى أساسها نختار خامات أثاث ملائمة للتغييرات المناخية والأتربة مثل الأخشاب، مع الحرص على عدم مواجهة الشمس بشكل مباشر لهم كي لا تغيير من لون الأثاث .
أيضًا ستحتاج لتخزين أدوات مختلفة احرص على توفير خزانات مدمجة بالأثاث كي لا تزحم الغرفة.
إن كان لديك مساحة كبيرة فمن الأفضل استغلالها في تصميمات مفيدة مثل ما يقترحه التصميم الآتي بضم غرفة العشاء بجوار التراس كي تقضي أوقات طويلة في الهواء الطلق باختلاف المهام.
وتذكر استخدام خامات الخشب أو المعدن لتصميم الطاولات والكراسي
لا يهم اختيار كل الأثاث بنفس النمط الواحد ولكن الأهم أن يوفر لك الراحة والاستمتاع أثناء قضاء أوقاتك في الخارج، لذلك وجود أكثر من قطعة أثاث مختلفة يوفر لك ولضيوفك أكثر من فرصة لإيجاد مكان مريح فالناس يغيرون أماكن جلوسهم على مدار اليوم للوصول إلى أفضل وضع مريح.
دمج النباتات والزهور في التراس يفصلك تمامًا عن العالم ويوفر لك أجواء منعشة ومريحة للأعصاب كذلك يزين المكان بديكور مختلفة جميلة.
انظر إلى التصميم الآتي كم يبدو جميلًا بفضل الأثاث الملون! طلاء الأثاث من وقت إلى آخر يجدد من الغرفة خاصة مع اختيار ألوانك المفضلة كي تحصل على أكبر كم من البهجة والسعادة أثناء قضاء أوقاتك ولا تنسى شراء ديكورات بسيطة جديدة تتماشى مع الألوان الجديدة.
عند شراء أقمشة الأثاث اختار أقمشة تناسب أجواء المكان المنعشة مثل الأقمشة المنقوشة بألوان زاهية برسومات ورود أو حيوانات، مع الحرص على اختيار خامات سهلة التنظيف لما تتعرض له من أتربة وتغييرات جوية.
نشير دائمًا إلى أهمية الإضاءة وتأثيراتها على تصميمات المنازل لذلك يجب التخطيط بدقة وعناية لاختيار وحدات إضاءة بديكور يناسب الغرف ويوفر إضاءة معتمدة على الوظيفة المطلوبة إضاءة للاسترخاء أم للعمل وهكذا..
وتركيب إضاءة خلف النباتات يزيد من سحر المكان وتوفير أجواء مريحة وهادئة.
توفير أغطية ناعمة يصبح اختيار مثالي استخدامها عند قراءة كتاب او النوم قليلًا كي لا تشعر بالبرد، مع تزيين الأريكة ببعض الوسائد المنقوشة.
اختيار صوفا على شكل L يزيد من أناقة وعصرية التصميم ويساعد على القيام بأكثر من وظيفة في المكان.
أخيرًا جودة خشب الأثاث تنعكس على تميز وأناقة التصميم.