15 فكرة مذهلة لدرابزين سلالم منزلك

لو كان منزلك مصمم بطابقين فلابد أن يكون الواصل بينهما سلم ذو درجات متعددة قد تتفق في تسلسلها و لكن هناك دروب و أذواق لا حصر لها في تصميم السلالم نفسها و الدرابزين أو السور الحاكم لها من الجهة الخارجية الظاهرة لنا من الغرفة المطلة على السلم في الطابق السفلي و العلوي ، لذا فإن تأثير تصميم السلم بشكل عام يؤثر في الطابقين تماماً و بالتالي فإنه يقع عليه مسئولة كبيرة في تحديد مستوى الجمال فيهما ،
اليوم سيقدم لنا هوميفاي 15 فكرة مذهلة و راقية لتصمم بها سلالم منزلك الداخلية ستجدها في كتاب الأفكار هذا مع شرح مبسطة لأهمية كل منها .. و إليكم التفاصيل ..
استخدم الدرابزين الزجاجي الشفاف في منزلك ذو التصميم العصري فإن ذلك سوف يزيد من تألق المسطح أو الغرف المطل عليها السلم في الاعلى وا لأسفل و يفضل أن يكون تصميمهما يميل للون غامق مثل اللون الخشبي أو البني الظاهر أمامنا
يمكنك استخدام الأعمدة المعدنية الصغيرة التي تشبه المواسير في تصميم سور سلم منزلك خصوصاً في الزوايا الخطرة منه، و يفضل أن يسخدم المعدن عموماً في تصميم للمنزل يميل لألوان فاتحة مثل الأبيض و الكريمي و هكذا.
السلوك المعدنية السميكة تعطي شكلاً عصرياً لمنزلك خصوصاً لو كانت من النوع اللامع مثل هذا النموذج الرائع الذي جمع بين تألق المعدن و لمعانه و بين شخصية الخشب و طبيعته .
لو كنت تعيش في منزل ليس بعائلي يمكنك استخدام النموذج هذا في سلالم منزلك حيث تتسم المسألة بحس فني عميق و شعور بالتحرر و الانطلاق حيث لن يتم تركيب أي درابزين للسلم و لكن سنقوم بتركيب قطعة معدنية رفيعة في اعلى السلم للاستناد عليها فقط و ليس درابزين بالمعنى السائد
بالطريقة المعتادة صمم درابزين السلم بالخشب و الحديد المشكل و المتداخل، و هذا عن طريق تصميم سور الحديد بمفرده ثم تركيب الكوبسته الخشبية فوقه كما يظهر في هذا النموذج
بدون أي درابزين سوف يكون الدرج هو سيد الموقف، حيث يكون السلم الصغير و الملتوي أقل في حاجته من الناحية العملية لدرابزين و لكنه يكتفي بشكله التصميمي الجمالي في درجاته فقط
بواسطة الإستانلس ستيل أو الألومنيوم يمكنك تصميم درابزين سلم منزلك بطريقة مجمعة بين الوايرات المعدنية و الكوبستات الصلبة مثل التي تكون في الفنادق و هي التي تأخذ مظهر لامع مميز تسمح لك باستخدام لون معاكس في الدرج مثل الاسود و البني
طريقته بسيطة و هي عبارة عن تثبيت عامود معدني في الحائط بدلاً من استخدام درابزين كامل في الجهة الخارجية من السلم و لكنه يسمح لك باستخدام إبداع أكثر في الدرجات لأنها ستكون المسئولة عن مظهر السلم في تلك الحالة
استخدام الألواح الزجاجية في درازين سلم منزلك سيوفر عليك الكثير من الزخارف و الديكور و الزينة في الجدران، خصوصاً أن ألواح الزجاج بجوار بعضها تعطي انعكاس رائع للمسطح الذي يطل عليها و بالتالي تحافظ على المساحة و تستخدم في المحيط ذو الألوان الداكنة
مثل فكرة الدرابزين الزجاجي تماماً و لكن الاختلاف في أننا سوف نخصص إطار خشبي يسمح بالاستناد عليه عند الصعود و الهبوط بدون أن يتأذى الزجاج فهو يحمي الزجاج و يثبته و يعطي شكل رائع أيضاً
في نصف السلم فقط و عند الشعور بالارتفاع يمكنك تصميم درازين مقتضب و يبدأ من المنتصف و ليس من بداية السلم و حتى نهايته كما هو معتاد، سيكون التصرف غريباً و جاذباً للانظار حينها سواء كان من الزجاج أو المعدن .
في بعض الأحيان ستكون العملية هي طريقم المثالي في الديكور لو كانت لديك المساحة صغيرة ، لاحظ في هذا النموذج استغلال درابزين السلم في تصميم جدار به خزانات و رفوف و مفاتيح كهربية ، شيء عملي بجانب جماله و ذوقه الرفيع
يمكنك استخدام تطبيقات الألومنيوم في عمل حاجز كبير من الزجاج أو ضلفة كبيرة من الأرض للسقف تتصل بالسلم في منتصفه فقط كما نلاحظ و ستضمن لك وجود درازين رائع و كذلك فصل السلم عن محيطه بطريقة مبتكرة يمكننا استغلال الفراغ الي حولها كما نرى هنا
بالفن الهندسي يمكننا تصميم درابزين مختلف و مبتكر للسلم الموجود في منزلنا سواء بالحديد أو الخشب بفن الارابيسك أو اللحام لعمل أشكال متداخلة و جذابة مثل التي نراها هنا و ستكون ملائمة للغاية لطراز منزلك المائل للريفية أو اللمسات الطبيعية
الدرجات في السلم تساعدك على ابتكار أكثر من شكل للدرابزين ، هنا على سبيل المثال كانت الدرجات لا تحتاج إلى أي فاصل بينها و بين محيطها نظراً لجمالها الشديد و لفكرتها المبتكرة في التثبيت في الحائط فقط بدون أي حامل من الجهة الظاهرة لنا فتركناها على هذا الحال و اكتفينا بفراغ يبدو أجمل من أي حيز سوف نصممه