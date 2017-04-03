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15 فكرة مذهلة لدرابزين سلالم منزلك

Mohammed Awad Mohammed Awad
CASA ENTREJARDINES, PLANTA BAJA ESTUDIO DE ARQUITECTURA PLANTA BAJA ESTUDIO DE ARQUITECTURA ممر، إستوائي، ممر، رواق، &، درج
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لو كان منزلك مصمم بطابقين فلابد أن يكون الواصل بينهما سلم ذو درجات متعددة قد تتفق في تسلسلها و لكن هناك دروب و أذواق لا حصر لها في تصميم السلالم نفسها و الدرابزين أو السور الحاكم لها من الجهة الخارجية الظاهرة لنا من الغرفة المطلة على السلم في الطابق السفلي و العلوي ، لذا فإن تأثير تصميم السلم بشكل عام يؤثر في الطابقين تماماً و بالتالي فإنه يقع عليه مسئولة كبيرة في تحديد مستوى الجمال فيهما ،

اليوم سيقدم لنا هوميفاي 15 فكرة مذهلة و راقية لتصمم بها سلالم منزلك الداخلية ستجدها في كتاب الأفكار هذا مع شرح مبسطة لأهمية كل منها  .. و إليكم التفاصيل ..

1- درابزين زجاجي

CASA ENTREJARDINES, PLANTA BAJA ESTUDIO DE ARQUITECTURA PLANTA BAJA ESTUDIO DE ARQUITECTURA ممر، إستوائي، ممر، رواق، &، درج
PLANTA BAJA ESTUDIO DE ARQUITECTURA

PLANTA BAJA ESTUDIO DE ARQUITECTURA
PLANTA BAJA ESTUDIO DE ARQUITECTURA
PLANTA BAJA ESTUDIO DE ARQUITECTURA

استخدم الدرابزين الزجاجي الشفاف في منزلك ذو التصميم العصري فإن ذلك سوف يزيد من تألق المسطح أو الغرف المطل عليها السلم في الاعلى وا لأسفل و يفضل أن يكون تصميمهما يميل للون غامق مثل اللون الخشبي أو البني الظاهر أمامنا

2- درابزين بأعمدة معدنية في جزء منه

Cieneguillas, SANTIAGO PARDO ARQUITECTO SANTIAGO PARDO ARQUITECTO الممر الحديث، المدخل و الدرج
SANTIAGO PARDO ARQUITECTO

SANTIAGO PARDO ARQUITECTO
SANTIAGO PARDO ARQUITECTO
SANTIAGO PARDO ARQUITECTO

يمكنك استخدام الأعمدة المعدنية الصغيرة التي تشبه المواسير في تصميم سور سلم منزلك خصوصاً في الزوايا الخطرة منه، و يفضل أن يسخدم المعدن عموماً في تصميم للمنزل يميل لألوان فاتحة مثل الأبيض و الكريمي و هكذا.

3- درابزين بسلوك معدنية

Fotos aus der 1. Sanierung 1992 - 1997 , Fewo Moarhof Fewo Moarhof راهرو سبک کلاسیک، راهرو و پله
Fewo Moarhof

Fewo Moarhof
Fewo Moarhof
Fewo Moarhof

السلوك المعدنية السميكة تعطي شكلاً عصرياً لمنزلك خصوصاً لو كانت من النوع اللامع مثل هذا النموذج الرائع الذي جمع بين تألق المعدن و لمعانه و بين شخصية الخشب و طبيعته .

4 – بدون درابزين

CASA DEL MOVIMIENTO, DeftoHomeStudio INC DeftoHomeStudio INC الممر الصناعي، الرواق، الدرج.
DeftoHomeStudio INC

DeftoHomeStudio INC
DeftoHomeStudio INC
DeftoHomeStudio INC

لو كنت تعيش في منزل ليس بعائلي يمكنك استخدام النموذج هذا في سلالم منزلك حيث تتسم المسألة بحس فني عميق و شعور بالتحرر و الانطلاق حيث لن يتم تركيب أي درابزين للسلم و لكن سنقوم بتركيب قطعة معدنية رفيعة في اعلى السلم للاستناد عليها فقط و ليس درابزين بالمعنى السائد

5- درابزين معتاد

HF 1148, PHia PHia الممر الحديث، المدخل و الدرج
PHia

PHia
PHia
PHia

بالطريقة المعتادة صمم درابزين السلم بالخشب و الحديد المشكل و المتداخل، و هذا عن طريق تصميم سور الحديد بمفرده ثم تركيب الكوبسته الخشبية فوقه كما يظهر في هذا النموذج

6- درجات بطلة المشهد

Refurbishment in Teusuillo, Bogotá, SDHR Arquitectura SDHR Arquitectura الممر الحديث، المدخل و الدرج حديد Brown
SDHR Arquitectura

Refurbishment in Teusuillo, Bogotá

SDHR Arquitectura
SDHR Arquitectura
SDHR Arquitectura

بدون أي درابزين سوف يكون الدرج هو سيد الموقف، حيث يكون السلم الصغير و الملتوي أقل في حاجته من الناحية العملية لدرابزين و لكنه يكتفي بشكله التصميمي الجمالي في درجاته فقط

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7- درابزين فضي

Proyectos Residenciales, MORAND ARQUITECTURA MORAND ARQUITECTURA الممر الحديث، المدخل و الدرج
MORAND ARQUITECTURA

MORAND ARQUITECTURA
MORAND ARQUITECTURA
MORAND ARQUITECTURA

بواسطة الإستانلس ستيل أو الألومنيوم يمكنك تصميم درابزين سلم منزلك بطريقة مجمعة بين الوايرات المعدنية و الكوبستات الصلبة مثل التي تكون في الفنادق و هي التي تأخذ مظهر لامع مميز تسمح لك باستخدام لون معاكس في الدرج مثل الاسود و البني

8- درابزين بعامود معدني واحد في الجدار

Manhattan Micro-Loft, Specht Architects Specht Architects الممر الحديث، المدخل و الدرج
Specht Architects

Manhattan Micro-Loft

Specht Architects
Specht Architects
Specht Architects

طريقته بسيطة و هي عبارة عن تثبيت عامود معدني في الحائط بدلاً من استخدام درابزين كامل في الجهة الخارجية من السلم و لكنه يسمح لك باستخدام إبداع أكثر في الدرجات لأنها ستكون المسئولة عن مظهر السلم في تلك الحالة

9- ألواح زجاجية

Reforma integral de vivienda, Indire Reformas S.L. Indire Reformas S.L. الممر الحديث، المدخل و الدرج
Indire Reformas S.L.

Indire Reformas S.L.
Indire Reformas S.L.
Indire Reformas S.L.

استخدام الألواح الزجاجية في درازين سلم منزلك سيوفر عليك الكثير من الزخارف و الديكور و الزينة في الجدران، خصوصاً أن ألواح الزجاج بجوار بعضها تعطي انعكاس رائع للمسطح الذي يطل عليها و بالتالي تحافظ على المساحة و تستخدم في المحيط ذو الألوان الداكنة 

10- زجاج و خشب

Entrance Hall Studio Hooton الممر الحديث، المدخل و الدرج
Studio Hooton

Entrance Hall

Studio Hooton
Studio Hooton
Studio Hooton

مثل فكرة الدرابزين الزجاجي تماماً و لكن الاختلاف في أننا سوف نخصص إطار خشبي يسمح بالاستناد عليه عند الصعود و الهبوط بدون أن يتأذى الزجاج فهو يحمي الزجاج و يثبته و يعطي شكل رائع أيضاً

11- درابزين زجاجي في المنتصف فقط

homify الممر الحديث، المدخل و الدرج
homify

homify
homify
homify

في نصف السلم فقط و عند الشعور بالارتفاع يمكنك تصميم درازين مقتضب و يبدأ من المنتصف و ليس من بداية السلم و حتى نهايته كما هو معتاد، سيكون التصرف غريباً و جاذباً للانظار حينها سواء كان من الزجاج أو المعدن .

12- جدار درازين

Nowoczesny dom w podwarszawskiej miejscowości, Michał Młynarczyk Fotograf Wnętrz Michał Młynarczyk Fotograf Wnętrz الممر الحديث، المدخل و الدرج
Michał Młynarczyk Fotograf Wnętrz

Michał Młynarczyk Fotograf Wnętrz
Michał Młynarczyk Fotograf Wnętrz
Michał Młynarczyk Fotograf Wnętrz

في بعض الأحيان ستكون العملية هي طريقم المثالي في الديكور لو كانت لديك المساحة صغيرة ، لاحظ في هذا النموذج استغلال درابزين السلم في تصميم جدار به خزانات و رفوف و مفاتيح كهربية ، شيء عملي بجانب جماله و ذوقه الرفيع

13- لوح زجاجي كامل باطار ألومنيوم

Vivienda Palafrugell, Brick Serveis d'Interiorisme S.L. Brick Serveis d'Interiorisme S.L. الممر الأبيض، الرواق، أيضا، درج
Brick Serveis d&#39;Interiorisme S.L.

Brick Serveis d'Interiorisme S.L.
Brick Serveis d&#39;Interiorisme S.L.
Brick Serveis d'Interiorisme S.L.

يمكنك استخدام تطبيقات الألومنيوم في عمل حاجز كبير من الزجاج أو ضلفة كبيرة من الأرض للسقف تتصل بالسلم في منتصفه فقط كما نلاحظ و ستضمن لك وجود درازين رائع و كذلك فصل السلم عن محيطه بطريقة مبتكرة  يمكننا استغلال الفراغ الي حولها كما نرى هنا

14- درابزين هندسي

House 10, Opera s.r.l. Opera s.r.l. الممر والمدخل
Opera s.r.l.

Opera s.r.l.
Opera s.r.l.
Opera s.r.l.

بالفن الهندسي يمكننا تصميم درابزين مختلف و مبتكر للسلم الموجود في منزلنا سواء بالحديد أو الخشب بفن الارابيسك أو اللحام لعمل أشكال متداخلة و جذابة مثل التي نراها هنا و ستكون ملائمة للغاية لطراز منزلك المائل للريفية أو اللمسات الطبيعية 

15- درابزين من الهواء فوق درجات مفرغة

CASA VENTURA M22, SBARDELOTTO ARQUITETURA SBARDELOTTO ARQUITETURA الممر الحديث، المدخل و الدرج
SBARDELOTTO ARQUITETURA

SBARDELOTTO ARQUITETURA
SBARDELOTTO ARQUITETURA
SBARDELOTTO ARQUITETURA

الدرجات في السلم تساعدك على ابتكار أكثر من شكل للدرابزين ، هنا على سبيل المثال كانت الدرجات لا تحتاج إلى أي فاصل بينها و بين محيطها نظراً لجمالها الشديد و لفكرتها المبتكرة في التثبيت في الحائط فقط بدون أي حامل من الجهة الظاهرة لنا فتركناها على هذا الحال و اكتفينا بفراغ يبدو أجمل من أي حيز سوف نصممه

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