15 فكرة مذهلة لدرابزين سلالم منزلك

لو كان منزلك مصمم بطابقين فلابد أن يكون الواصل بينهما سلم ذو درجات متعددة قد تتفق في تسلسلها و لكن هناك دروب و أذواق لا حصر لها في تصميم السلالم نفسها و الدرابزين أو السور الحاكم لها من الجهة الخارجية الظاهرة لنا من الغرفة المطلة على السلم في الطابق السفلي و العلوي ، لذا فإن تأثير تصميم السلم بشكل عام يؤثر في الطابقين تماماً و بالتالي فإنه يقع عليه مسئولة كبيرة في تحديد مستوى الجمال فيهما ،

اليوم سيقدم لنا هوميفاي 15 فكرة مذهلة و راقية لتصمم بها سلالم منزلك الداخلية ستجدها في كتاب الأفكار هذا مع شرح مبسطة لأهمية كل منها .. و إليكم التفاصيل ..