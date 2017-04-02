10 نماذج ستجعلك تستخدم الأحجار في جدران منزلك

تلك الأحجار انتشرت كثيراً في الآونة الأخيرة خصوصاً في ديكور غرف الاستقبال و المعيشة و هي عبارة عن طوب حجري متساوي في الشكل الذي يقترب من المستطيل مع اختلاف بسيط في الزوايا و الحواف في كل طوبه و هو ما يعطيه مظهراً مميزاً يقترب من العشوائية و التي تكون مفيدة في اضافة لمسة طبيعية على المنزل