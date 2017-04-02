الرجاء استخدام متصفح احدث لان نسخه المتصفخ خاصتك غير مدعومه حاليا

حتي يتثني لك الحصول علي تجربه تصفح افضل لتصميمات المنازل لدينا، الرجاء تحميل نسخه متصفح أحدث مجانا من خلال النقر علي هذا الزر

الغرف
الخبراء
مجلة
سجل كخبير
بريميوم
خروج

10 نماذج ستجعلك تستخدم الأحجار في جدران منزلك

Mohammed Awad Mohammed Awad
CASA BALLENA / RAUL DAVILA, Oscar Hernández - Fotografía de Arquitectura Oscar Hernández - Fotografía de Arquitectura
Loading admin actions …

استخدام الأحجار في ديكور منزلك لا يندرج فقط تحت مستخدمات الطراز الريفي أو البلدي و لكنه أصبح بفضل التنوع الكبير في خامات الأحجار و ألوانها و صناعتها سمة من سمات التصميمات المودرن التي تعتبر موضة العام بلا منازع، و إننا في هوميفاي ندرك جيداً مدى شغفك بكل جديد سوف نقدم لكم في كتاب الأفكار هذا باقة مميزة من استخدامات الأحجار في منزلك بطريقة مبتكرة و بستايلات متعددة ستبهرك ..

1- جداريات حجرية كالبراويز

Um apartamento com um toque descontraído de campo em plena cidade., alma portuguesa alma portuguesa غرفة المعيشة
alma portuguesa

alma portuguesa
alma portuguesa
alma portuguesa

استخدام الجداريات التي تشبه اللوحة أو البرواز المصمم و المحشو بالأحجار يكون له شكل خاص و نافذة مميزة تأخذك لتنوع التصميم و لمسة طبيعية بأسهل الطرق و أيسرها ، فقط مسمار يثبت في الحائط و نقوم بتثبيت الجدارية الحجرية فوقه .

2- البلاط الحجري

homify جدران ألواح خشب مضغوط Purple/Violet
homify

homify
homify
homify

فيما يشبه السيراميك تماماً يمكنك اقتناء بلاطات الاحجار و تشطيب جدران منزلك بها بطريقة معينة عن طريق تثبيتها في الحوائط بمواد خاصة و ستكون ذات شكل رائع و جذاب خصوصاً أن البلاط في حد ذاته لا يأخذ من شكل الحجر الطبيعي سوى بعض الفواصل التي تبين تركيبه و هي ذات شكل مبدع أيضاً

3- أحجار بتطبيقات الضوء

CASA RR, BURO ARQUITECTURA BURO ARQUITECTURA غرفة نوم
BURO ARQUITECTURA

BURO ARQUITECTURA
BURO ARQUITECTURA
BURO ARQUITECTURA

يمكنك استخدام قوالب متشابهة من الأحجار بطريقة مميزة في جدران منزلك و تقوم بالتالي بزخرفتها بواسطة الضوء، لاحظ بيوت النور التي تسقط آشعتها على الحجر الطبيعي كيف جعلته متألقاً و بارزاً و مليء بالتفاصيل

4- الحجر الجبلي

Casa Salina , Viviana Pitrolo architetto Viviana Pitrolo architetto حمام
Viviana Pitrolo architetto

Viviana Pitrolo architetto
Viviana Pitrolo architetto
Viviana Pitrolo architetto

فيما يقترب كثيراً من الطراز الريفي يمكنك استخدام الطوب ذو المظهر الجبلي و الذي يشبه الحجر الطبيعي تماماً في جدران حمامك أو مطبخك بشرط أن تقوم بتوفير المساحة اللازمة حوله و الأضواء المبهرة التي تظهر مواطن الجمال فيه 

5- احجار متباينة القوالب

homify جدران ألواح خشب مضغوط Green
homify

homify
homify
homify

الأحجار ذات المظهر الأكثر طبيعية دائماً لا تكون متساوية في القوالب التي تأتي بها، هناك الصغير والكبير و الدائري و المربع و المستطيل و لكن بلمسة الفنان يمكنك تجميعها لتبدو طبيعية تماماً بدون أي نشاز على جدران منزلك

6- أحجار عصرية

AR Design Studio- Abbots Way, AR Design Studio AR Design Studio غرفة السفرة
AR Design Studio

AR Design Studio- Abbots Way

AR Design Studio
AR Design Studio
AR Design Studio

تلك الأحجار انتشرت كثيراً في الآونة الأخيرة خصوصاً في ديكور غرف الاستقبال و المعيشة و هي عبارة عن طوب حجري متساوي في الشكل الذي يقترب من المستطيل مع اختلاف بسيط في الزوايا و الحواف في كل طوبه و هو ما يعطيه مظهراً مميزاً يقترب من العشوائية و التي تكون مفيدة في اضافة لمسة طبيعية على المنزل

تريد مساعدة في إتمام مشروع بيتك؟
تواصل معنا الآن

7- شكل الرخام الحجري

homify حمام
homify

homify
homify
homify

استخدام السيراميك أو الرخام ذو النقشات الحجرية المتعرقة يمكن أن يجعل من حمامك تحفة فنية لو احسنت اختيار اللون الذي يناسبك، لاحظ هنا انتشار اللون الأبيض في داخل الحمام جعل من الترخيم و العروق السوداء التي فيه أمر محبز للغاية لتحقيق التوازن المطلوب .

8- سيراميك أحجار

A TRIPLEX VILLA NEAR SUNCITY, HYDERABAD, KREATIVE HOUSE KREATIVE HOUSE مطبخ
KREATIVE HOUSE

KREATIVE HOUSE
KREATIVE HOUSE
KREATIVE HOUSE

السيراميك يحمل لك العديد من الأشكال و الأنواع القريبة من شكل الحجر و لكن بلمسات مختلفة و الطريق في الامر أن السيراميك الحجري قد يكون أغلى سعراً من الحجر الاصلي و لكن هذا لسهولة تركيبه و تغييره والتحكم الكامل في ملمسه و شكله

9- أحجار خشنة

Vivienda Unifamiliar en Plottier, Neuquen, Patagonia, Chazarreta-Tohus-Almendra Chazarreta-Tohus-Almendra الممر الحديث، المدخل و الدرج
Chazarreta-Tohus-Almendra

Chazarreta-Tohus-Almendra
Chazarreta-Tohus-Almendra
Chazarreta-Tohus-Almendra

لنقترب اكثر من الواقع و نصمم جدراناً بعيدة عن النعومة و الشكل فقط، حيث سنقوم بتصميم جدار بأحجار خشنة الملمس و المظهر و كأنها اقتطعت من جبل حالاً، و هو ما سيزيد من شخصية المنزل لديك و سيزيد من قوة الديكور بشكل عام

10 – أحجار في المدخل

CASA BALLENA / RAUL DAVILA, Oscar Hernández - Fotografía de Arquitectura Oscar Hernández - Fotografía de Arquitectura
Oscar Hernández – Fotografía de Arquitectura

Oscar Hernández - Fotografía de Arquitectura
Oscar Hernández – Fotografía de Arquitectura
Oscar Hernández - Fotografía de Arquitectura

يمكننا أن نصمم نصف جدار حجري في المدخل من الخارج حيث يكون للأحجار شكلاً مميزاً و روح مستقلة لواجهة المنزل بالكامل من الخارج خصوصاص لو تفاعل معها الضوء بشكل قوي ستبرز تعرجاته و خطوطه الطبيعية من بعيد و سيكون للمنزل واجهة مميزة ستبهر كل الضيوف

اقرأ : تزيين غرفة نومك – 11 فكرة إبداعية

10 خطوات سهلة لمنزل نظيف باستمرار
منزلك أحلى بالأحجار

تريد مساعدة في إتمام مشروع بيتك؟
تواصل معنا الآن

إكتشف أفكار لمنازلكم

منازل

منازل

غرفة المعيشة

غرفة المعيشة

مطبخ

مطبخ

غرفة نوم

غرفة نوم

حديقة

حديقة

حمام

حمام

غرفة السفرة

غرفة السفرة

مسبح

مسبح

Edit SEO element

هوميفاي, جدد منزلك

4.5

تصفح ملايين الصور من خلال تطبيق هوميفاي!

حمل التطبيق مجاناً
لا, شكراً