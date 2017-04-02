10 نماذج ستجعلك تستخدم الأحجار في جدران منزلك

استخدام الأحجار في ديكور منزلك لا يندرج فقط تحت مستخدمات الطراز الريفي أو البلدي و لكنه أصبح بفضل التنوع الكبير في خامات الأحجار و ألوانها و صناعتها سمة من سمات التصميمات المودرن التي تعتبر موضة العام بلا منازع، و إننا في هوميفاي ندرك جيداً مدى شغفك بكل جديد سوف نقدم لكم في كتاب الأفكار هذا باقة مميزة من استخدامات الأحجار في منزلك بطريقة مبتكرة و بستايلات متعددة ستبهرك ..
استخدام الجداريات التي تشبه اللوحة أو البرواز المصمم و المحشو بالأحجار يكون له شكل خاص و نافذة مميزة تأخذك لتنوع التصميم و لمسة طبيعية بأسهل الطرق و أيسرها ، فقط مسمار يثبت في الحائط و نقوم بتثبيت الجدارية الحجرية فوقه .
فيما يشبه السيراميك تماماً يمكنك اقتناء بلاطات الاحجار و تشطيب جدران منزلك بها بطريقة معينة عن طريق تثبيتها في الحوائط بمواد خاصة و ستكون ذات شكل رائع و جذاب خصوصاً أن البلاط في حد ذاته لا يأخذ من شكل الحجر الطبيعي سوى بعض الفواصل التي تبين تركيبه و هي ذات شكل مبدع أيضاً
يمكنك استخدام قوالب متشابهة من الأحجار بطريقة مميزة في جدران منزلك و تقوم بالتالي بزخرفتها بواسطة الضوء، لاحظ بيوت النور التي تسقط آشعتها على الحجر الطبيعي كيف جعلته متألقاً و بارزاً و مليء بالتفاصيل
فيما يقترب كثيراً من الطراز الريفي يمكنك استخدام الطوب ذو المظهر الجبلي و الذي يشبه الحجر الطبيعي تماماً في جدران حمامك أو مطبخك بشرط أن تقوم بتوفير المساحة اللازمة حوله و الأضواء المبهرة التي تظهر مواطن الجمال فيه
الأحجار ذات المظهر الأكثر طبيعية دائماً لا تكون متساوية في القوالب التي تأتي بها، هناك الصغير والكبير و الدائري و المربع و المستطيل و لكن بلمسة الفنان يمكنك تجميعها لتبدو طبيعية تماماً بدون أي نشاز على جدران منزلك
تلك الأحجار انتشرت كثيراً في الآونة الأخيرة خصوصاً في ديكور غرف الاستقبال و المعيشة و هي عبارة عن طوب حجري متساوي في الشكل الذي يقترب من المستطيل مع اختلاف بسيط في الزوايا و الحواف في كل طوبه و هو ما يعطيه مظهراً مميزاً يقترب من العشوائية و التي تكون مفيدة في اضافة لمسة طبيعية على المنزل
استخدام السيراميك أو الرخام ذو النقشات الحجرية المتعرقة يمكن أن يجعل من حمامك تحفة فنية لو احسنت اختيار اللون الذي يناسبك، لاحظ هنا انتشار اللون الأبيض في داخل الحمام جعل من الترخيم و العروق السوداء التي فيه أمر محبز للغاية لتحقيق التوازن المطلوب .
السيراميك يحمل لك العديد من الأشكال و الأنواع القريبة من شكل الحجر و لكن بلمسات مختلفة و الطريق في الامر أن السيراميك الحجري قد يكون أغلى سعراً من الحجر الاصلي و لكن هذا لسهولة تركيبه و تغييره والتحكم الكامل في ملمسه و شكله
لنقترب اكثر من الواقع و نصمم جدراناً بعيدة عن النعومة و الشكل فقط، حيث سنقوم بتصميم جدار بأحجار خشنة الملمس و المظهر و كأنها اقتطعت من جبل حالاً، و هو ما سيزيد من شخصية المنزل لديك و سيزيد من قوة الديكور بشكل عام
يمكننا أن نصمم نصف جدار حجري في المدخل من الخارج حيث يكون للأحجار شكلاً مميزاً و روح مستقلة لواجهة المنزل بالكامل من الخارج خصوصاص لو تفاعل معها الضوء بشكل قوي ستبرز تعرجاته و خطوطه الطبيعية من بعيد و سيكون للمنزل واجهة مميزة ستبهر كل الضيوف