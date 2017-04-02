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10 أفكار لاحياء غرفة معيشة صغيرة

Mohammed Awad Mohammed Awad
Oturma Odası Tasarımı, Origami Mobilya Origami Mobilya غرفة المعيشة
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غرفة معيشتك لابد أن تكون مكاناً مريحاً بالنسبة لك و لاسرتك لأنها الغرفة التي تجمعكم في معظم فترات اليوم تتبادلون الأحاديث و  تستمتعون جميعاً بمشاهدة التلفزيون من خلالها كما جرت العادة، و نحن اليوم سوف نساعدكم في الوصول لأفضل تصميم ممكن لغرفة المعيشة لو كنتم تعانون من صغر مساحتها و عدم قدرتها على تلبية طموحاتكم في تصميم بعض الافكار التي تودون تطبيقها في منزلكم..

هوميفاي سوف يستعرض معكم أفكاراً رائعة بخصوص تصميم غرفة معيشة على قدر طموحاتك و تليق بذوقك الرفيع ..

1- أضواء مبهرة و لون أبيض

Oturma odası, Dmd Design Dmd Design غرفة المعيشة
Dmd Design

Dmd Design
Dmd Design
Dmd Design

الضوء يجمل أي مساحة يتواجد فيها و لعل المساحات الصغيرة تعتبر الأكثر تأثراً إيجاباً بوجود الضوء فيها كما نلاحظ في هذا التصميم المتميز الذي يوجد فيه اللون الأبيض كخلفية في كل الجدران مع استخدام ستائر شفافة و نافذة كبيرة الحجم و أضواء صناعية و لمبات مبهرة على درجة عالية من الوضوح و التألق في كل الأركان، و في تلك الحالة لا يهم كثيراً ضيق المساحة و لكن يهم التنسيق الجيد للأثاث في الغرفة

2- التزيين باللوحات

homify غرفة المعيشة
homify

homify
homify
homify

استخدم لوحة كبيرة الحجم على الجدران الموجودة في غرفة معيشتك حيث تضفي عليها لمسة فنية من نوع خاص و تتقبل التغيير من وقت لآخر و بالتالي نظراً لكبر حجمها ستكون وسيلة فعالة لتغيير مود الغرفة في كل فترة 

3- المكتبات

Avantgarde Boutique, Sonmez Mobilya Avantgarde Boutique Modoko Sonmez Mobilya Avantgarde Boutique Modoko غرفة المعيشة
Sonmez Mobilya Avantgarde Boutique Modoko

Sonmez Mobilya Avantgarde Boutique Modoko
Sonmez Mobilya Avantgarde Boutique Modoko
Sonmez Mobilya Avantgarde Boutique Modoko

في غرفة المعيشة يكون من السائد استخدام التطبيقات الخشبية في عمل رفوف و مكتبات بما يلائم الأدوات التي تقتيها في غرفة معيشتك بين التلفزيون و الأواني الزخرفية و الكتب و غيرها من المقتيات التي تعتبر غرفة المعيشة مكانها الملائم، صمم مكتبة تستوعب كل ذلك و تحفظ لك المساحة دون إهدار و حاول أن تحمل المكتبة لفتة فنية سواء في اللون أو التكوين حتى تثري التصميم بشكل فعال

4- النجف

İNDEKSA ÖRNEK DAİRE ÇALIŞMASI, İNDEKSA Mimarlık İç Mimarlık İnşaat Taahüt Ltd.Şti. İNDEKSA Mimarlık İç Mimarlık İnşaat Taahüt Ltd.Şti. غرفة المعيشة
İNDEKSA Mimarlık İç Mimarlık İnşaat Taahüt Ltd.Şti.

İNDEKSA Mimarlık İç Mimarlık İnşaat Taahüt Ltd.Şti.
İNDEKSA Mimarlık İç Mimarlık İnşaat Taahüt Ltd.Şti.
İNDEKSA Mimarlık İç Mimarlık İnşaat Taahüt Ltd.Şti.

حاول أن يكون النجف المستخدم في غرفة المعيشة مؤثر و ذو نكهة خاصة، لاحظ شكل النجفة هنا يعتبر الأبرز في الغرفة بأسرها، حيث أنه ذو شكل جميل و أيضاً ذو إضاءة قوية من خلال 6 لمبات في مصابيح متدلية إلى مجال الجلوس و بالتالي سيكون مركز الإضاءة هو مركز الغرفة و هو ما سيجعلك تشعر بمساحة أكبر من الحقيقية

5- طرايزة الأنترية

homify غرفة المعيشة
homify

homify
homify
homify

ربما تكتفي بطرابيزة طقم الأنترية فقط و لكن عليك عدم الاستسلام لشراء الطقم بالكامل ، حاول أن تبدع و تختار الطرابيزة على ذوقك الخاص الذي يتماشى مع كل الغرفة و ليس الأثاث فقط

6- ألوان

Oturma Odası Tasarımı, Origami Mobilya Origami Mobilya غرفة المعيشة
Origami Mobilya

Origami Mobilya
Origami Mobilya
Origami Mobilya

الالوان المبهجة هي سر أي غرفة معيشة مريحة، الألوان الزاهية التي تحمل مزيداً من الجرأة ، الأحمر و الأورجواني و التريكواز تعتبر من الموضة الآن حاول أن يكون لها دور في غرفة معيشتك بشرط أن يكون الضوء له حضور قوي فيها .

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7- تزيين جدار التلفزيون

Mera Suites Residence Mekan Çekimi, .NESS Reklam ve Fotoğrafçılık .NESS Reklam ve Fotoğrafçılık غرفة المعيشة
.NESS Reklam ve Fotoğrafçılık

.NESS Reklam ve Fotoğrafçılık
.NESS Reklam ve Fotoğrafçılık
.NESS Reklam ve Fotoğrafçılık

بدلاً من استخدام مكتبة و لمزيد من العصرية و الاستايل المودرن عليك بتزيين جدار حامل التلفاز ببعض النقوش من الجبس أو الورق أو الخشب بشكل جذاب و حاول أن تزينه بالأضواء القوية حتى يكون مركز الغرفة متوجهاً نحوه و ليس في وسطها و هي حيلة ذكية لتجنب الشعور بالضيق

8- مساند

Wolfgangstraße, Schmidt Holzinger Innenarchitekten Schmidt Holzinger Innenarchitekten غرفة المعيشة
Schmidt Holzinger Innenarchitekten

Schmidt Holzinger Innenarchitekten
Schmidt Holzinger Innenarchitekten
Schmidt Holzinger Innenarchitekten

مساند القدم أم الجلوس المنخفض و المعروف باسم البوف تعتبر من أكثر الأجزاء عصرية في تصميم أنترية غرفة المعيشة ، حاول أن تكون قطعة البوف هادئة و في مكان جيد من الكنب و لا تأخذ من المساحة أو ممرات الغرفة الكثير حتى لا ينقلب امتياز استخدامها عيباً

9- أرضيات خشبية

Piso modernista en Barcelona, Dröm Living Dröm Living غرفة المعيشة
Dröm Living

Dröm Living
Dröm Living
Dröm Living

الباركية سهل التنظيف و دائم اللمعان و لا يحتاج للكثير من الجهد لإعادته جديداص بعد فترة، عليك باستخدام الباركية في أرضية غرفة المعيشة خصوصاً لو كنت من عشاق اللمسات الطبيعية في التصميم

10- سجاد

CCT 172 Project in Trabzon, CCT INVESTMENTS CCT INVESTMENTS غرفة المعيشة
CCT INVESTMENTS

CCT INVESTMENTS
CCT INVESTMENTS
CCT INVESTMENTS

السجاد من العوامل الراسخة في تصميم غرفة المعيشة المصرية على مر العصور، و لكن عليك الابتعاد عن التصميمات الضخمة للسجاد ذات النقشات المتداخلة خصوصاص لو كانتا لغرفة ضيقة و اتجه أكثر للبساطة و هدوء الالوان فيها حتى تساعد الغرفة على تزويدك بشعور هاديء دائماً

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