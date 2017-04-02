10 أفكار لاحياء غرفة معيشة صغيرة

الضوء يجمل أي مساحة يتواجد فيها و لعل المساحات الصغيرة تعتبر الأكثر تأثراً إيجاباً بوجود الضوء فيها كما نلاحظ في هذا التصميم المتميز الذي يوجد فيه اللون الأبيض كخلفية في كل الجدران مع استخدام ستائر شفافة و نافذة كبيرة الحجم و أضواء صناعية و لمبات مبهرة على درجة عالية من الوضوح و التألق في كل الأركان، و في تلك الحالة لا يهم كثيراً ضيق المساحة و لكن يهم التنسيق الجيد للأثاث في الغرفة