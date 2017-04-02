10 أفكار لاحياء غرفة معيشة صغيرة

غرفة معيشتك لابد أن تكون مكاناً مريحاً بالنسبة لك و لاسرتك لأنها الغرفة التي تجمعكم في معظم فترات اليوم تتبادلون الأحاديث و تستمتعون جميعاً بمشاهدة التلفزيون من خلالها كما جرت العادة، و نحن اليوم سوف نساعدكم في الوصول لأفضل تصميم ممكن لغرفة المعيشة لو كنتم تعانون من صغر مساحتها و عدم قدرتها على تلبية طموحاتكم في تصميم بعض الافكار التي تودون تطبيقها في منزلكم..
هوميفاي سوف يستعرض معكم أفكاراً رائعة بخصوص تصميم غرفة معيشة على قدر طموحاتك و تليق بذوقك الرفيع ..
الضوء يجمل أي مساحة يتواجد فيها و لعل المساحات الصغيرة تعتبر الأكثر تأثراً إيجاباً بوجود الضوء فيها كما نلاحظ في هذا التصميم المتميز الذي يوجد فيه اللون الأبيض كخلفية في كل الجدران مع استخدام ستائر شفافة و نافذة كبيرة الحجم و أضواء صناعية و لمبات مبهرة على درجة عالية من الوضوح و التألق في كل الأركان، و في تلك الحالة لا يهم كثيراً ضيق المساحة و لكن يهم التنسيق الجيد للأثاث في الغرفة
استخدم لوحة كبيرة الحجم على الجدران الموجودة في غرفة معيشتك حيث تضفي عليها لمسة فنية من نوع خاص و تتقبل التغيير من وقت لآخر و بالتالي نظراً لكبر حجمها ستكون وسيلة فعالة لتغيير مود الغرفة في كل فترة
في غرفة المعيشة يكون من السائد استخدام التطبيقات الخشبية في عمل رفوف و مكتبات بما يلائم الأدوات التي تقتيها في غرفة معيشتك بين التلفزيون و الأواني الزخرفية و الكتب و غيرها من المقتيات التي تعتبر غرفة المعيشة مكانها الملائم، صمم مكتبة تستوعب كل ذلك و تحفظ لك المساحة دون إهدار و حاول أن تحمل المكتبة لفتة فنية سواء في اللون أو التكوين حتى تثري التصميم بشكل فعال
حاول أن يكون النجف المستخدم في غرفة المعيشة مؤثر و ذو نكهة خاصة، لاحظ شكل النجفة هنا يعتبر الأبرز في الغرفة بأسرها، حيث أنه ذو شكل جميل و أيضاً ذو إضاءة قوية من خلال 6 لمبات في مصابيح متدلية إلى مجال الجلوس و بالتالي سيكون مركز الإضاءة هو مركز الغرفة و هو ما سيجعلك تشعر بمساحة أكبر من الحقيقية
ربما تكتفي بطرابيزة طقم الأنترية فقط و لكن عليك عدم الاستسلام لشراء الطقم بالكامل ، حاول أن تبدع و تختار الطرابيزة على ذوقك الخاص الذي يتماشى مع كل الغرفة و ليس الأثاث فقط
الالوان المبهجة هي سر أي غرفة معيشة مريحة، الألوان الزاهية التي تحمل مزيداً من الجرأة ، الأحمر و الأورجواني و التريكواز تعتبر من الموضة الآن حاول أن يكون لها دور في غرفة معيشتك بشرط أن يكون الضوء له حضور قوي فيها .
بدلاً من استخدام مكتبة و لمزيد من العصرية و الاستايل المودرن عليك بتزيين جدار حامل التلفاز ببعض النقوش من الجبس أو الورق أو الخشب بشكل جذاب و حاول أن تزينه بالأضواء القوية حتى يكون مركز الغرفة متوجهاً نحوه و ليس في وسطها و هي حيلة ذكية لتجنب الشعور بالضيق
مساند القدم أم الجلوس المنخفض و المعروف باسم البوف تعتبر من أكثر الأجزاء عصرية في تصميم أنترية غرفة المعيشة ، حاول أن تكون قطعة البوف هادئة و في مكان جيد من الكنب و لا تأخذ من المساحة أو ممرات الغرفة الكثير حتى لا ينقلب امتياز استخدامها عيباً
الباركية سهل التنظيف و دائم اللمعان و لا يحتاج للكثير من الجهد لإعادته جديداص بعد فترة، عليك باستخدام الباركية في أرضية غرفة المعيشة خصوصاً لو كنت من عشاق اللمسات الطبيعية في التصميم
السجاد من العوامل الراسخة في تصميم غرفة المعيشة المصرية على مر العصور، و لكن عليك الابتعاد عن التصميمات الضخمة للسجاد ذات النقشات المتداخلة خصوصاص لو كانتا لغرفة ضيقة و اتجه أكثر للبساطة و هدوء الالوان فيها حتى تساعد الغرفة على تزويدك بشعور هاديء دائماً