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شقة رائعة مساحتها 50م مربع بميزانين

Marwa Hasan Marwa Hasan
LOFT A ROMA, STUDIO ACRIVOULIS Architettra + Interior Design STUDIO ACRIVOULIS Architettra + Interior Design غرفة المعيشة
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في جولتنا اليوم سنستكشف مشروع شقة صغيرة تأخذ دور ميزانين بمساحة 50 م مربع في روما حيث حصلت على تغير شامل وكامل وتحولت للطراز المودرن باستخدام أقل الأثاث وأبسط الأفكار.

كانت هذه الشقة مظلمة ومليئة بالرطوبة والتي ظهرت في حوائطها نتيجة عدم وجود تهوية كافية ولكن تم السيطرة على مشكلة الرطوبة بفضل العزل الجيد والتدفئة الجديدة التي أضيفت تحت الأرضية مع استخدام خامات جديدة وعازلة. تم إضافة مساحة فناء خارجية بسيطة لتعوض المنزل عن عدم وجود تهوية جيدة فتكون مصدر وافي للإضاءة والتهوية. مع وجود بعض النباتات والأثاث الخارجي لاستغلالها كمتنفس للبيت.

فتعالوا معنا في جولة في أنحاء هذا المنزل لنتعرف على أجزاءه المختلفة.

​نظرة عامة

LOFT A ROMA, STUDIO ACRIVOULIS Architettra + Interior Design STUDIO ACRIVOULIS Architettra + Interior Design غرفة نوم
STUDIO ACRIVOULIS Architettra + Interior Design

STUDIO ACRIVOULIS Architettra + Interior Design
STUDIO ACRIVOULIS Architettra + Interior Design
STUDIO ACRIVOULIS Architettra + Interior Design

الشقة مكونة من صالة سفلية مفتوحة منها يمكنك الدخول للمطبخ، والحمام كما يمكنك الصعود من خلال السلم الخشبي المتدرج والذي يأخنا لدور الميزانين حيث غرفة النوم العلوية.

​الصالة

LOFT A ROMA, STUDIO ACRIVOULIS Architettra + Interior Design STUDIO ACRIVOULIS Architettra + Interior Design غرفة المعيشة خشب White
STUDIO ACRIVOULIS Architettra + Interior Design

STUDIO ACRIVOULIS Architettra + Interior Design
STUDIO ACRIVOULIS Architettra + Interior Design
STUDIO ACRIVOULIS Architettra + Interior Design

كما ذكرنا من قبل فهي مكونة من جزئين جزء كغرفة معيشة والأخر عبارة عن غرفة سفرة. إعتمد تأثيث هذه الشقة على قلة الأثاث وتوزيعه حول المساحة بشكل عادل للحصول على إتساع وبراح وحرية للحركة.

تم توزيع الإضاءة بشكل انيق وعملي بالإضافة لوجود مساحات تخزينية في كل أركان الشقة لتجنب الفوضى. مع وجود إضاءة علوية بعرض السقف وشبابيك علوية عند وجود فرصة.

LOFT A ROMA, STUDIO ACRIVOULIS Architettra + Interior Design STUDIO ACRIVOULIS Architettra + Interior Design غرفة المعيشة
STUDIO ACRIVOULIS Architettra + Interior Design

STUDIO ACRIVOULIS Architettra + Interior Design
STUDIO ACRIVOULIS Architettra + Interior Design
STUDIO ACRIVOULIS Architettra + Interior Design

LOFT A ROMA, STUDIO ACRIVOULIS Architettra + Interior Design STUDIO ACRIVOULIS Architettra + Interior Design غرفة المعيشة
STUDIO ACRIVOULIS Architettra + Interior Design

STUDIO ACRIVOULIS Architettra + Interior Design
STUDIO ACRIVOULIS Architettra + Interior Design
STUDIO ACRIVOULIS Architettra + Interior Design

تم تصميم سقف غرفة المعيشة بشكل يعطي إحساس بوجود كمرات علوية من الخشب للحصول على تصميم رائع ومتسع للغرفة.

LOFT A ROMA, STUDIO ACRIVOULIS Architettra + Interior Design STUDIO ACRIVOULIS Architettra + Interior Design غرفة المعيشة
STUDIO ACRIVOULIS Architettra + Interior Design

STUDIO ACRIVOULIS Architettra + Interior Design
STUDIO ACRIVOULIS Architettra + Interior Design
STUDIO ACRIVOULIS Architettra + Interior Design

​غرفة السفرة

LOFT A ROMA, STUDIO ACRIVOULIS Architettra + Interior Design STUDIO ACRIVOULIS Architettra + Interior Design غرفة السفرة
STUDIO ACRIVOULIS Architettra + Interior Design

STUDIO ACRIVOULIS Architettra + Interior Design
STUDIO ACRIVOULIS Architettra + Interior Design
STUDIO ACRIVOULIS Architettra + Interior Design

السفرة مكونة من طاولة بيضاء اللون يلتف حولها كراسي أكريليك شفافة مع إضافة مساحة تخزينية مودويلية على الحائط المجاول تأخذ لوناً أبيضاً مع بعض اللون الرمادي أيضاً.

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LOFT A ROMA, STUDIO ACRIVOULIS Architettra + Interior Design STUDIO ACRIVOULIS Architettra + Interior Design غرفة السفرة خشب White
STUDIO ACRIVOULIS Architettra + Interior Design

STUDIO ACRIVOULIS Architettra + Interior Design
STUDIO ACRIVOULIS Architettra + Interior Design
STUDIO ACRIVOULIS Architettra + Interior Design

سلم أنيق

LOFT A ROMA, STUDIO ACRIVOULIS Architettra + Interior Design STUDIO ACRIVOULIS Architettra + Interior Design الممر الحديث، المدخل و الدرج
STUDIO ACRIVOULIS Architettra + Interior Design

STUDIO ACRIVOULIS Architettra + Interior Design
STUDIO ACRIVOULIS Architettra + Interior Design
STUDIO ACRIVOULIS Architettra + Interior Design

السلم خشبي ذو تصميم متدرج مميز ليعمل كوسيلة تجميلية للشقة بالإضافة لكونه وسيلة عملية. على بسطة السلم نلاحظ استغلال المساحة لإضافة أرفف لوضع الأحذية وتعليق المعاطف مع وجود إضاءة جيدة في هذه المنطقة.

LOFT A ROMA, STUDIO ACRIVOULIS Architettra + Interior Design STUDIO ACRIVOULIS Architettra + Interior Design غرفة نوم
STUDIO ACRIVOULIS Architettra + Interior Design

STUDIO ACRIVOULIS Architettra + Interior Design
STUDIO ACRIVOULIS Architettra + Interior Design
STUDIO ACRIVOULIS Architettra + Interior Design

​غرفة النوم

LOFT A ROMA, STUDIO ACRIVOULIS Architettra + Interior Design STUDIO ACRIVOULIS Architettra + Interior Design غرفة نوم
STUDIO ACRIVOULIS Architettra + Interior Design

STUDIO ACRIVOULIS Architettra + Interior Design
STUDIO ACRIVOULIS Architettra + Interior Design
STUDIO ACRIVOULIS Architettra + Interior Design

غرفة النوم العلوية بسيطة وأثاثها قليل مثل باقي المنزل. تم إضافة أرفف طولية تأخذ اللون الأبيض.

تم عمل درابزين دور الميزانين من الزجاج ليشجع على الاستمرارية والإنفتاح في أرجاء المنزل الصغير.

المطبخ

LOFT A ROMA, STUDIO ACRIVOULIS Architettra + Interior Design STUDIO ACRIVOULIS Architettra + Interior Design مطبخ
STUDIO ACRIVOULIS Architettra + Interior Design

STUDIO ACRIVOULIS Architettra + Interior Design
STUDIO ACRIVOULIS Architettra + Interior Design
STUDIO ACRIVOULIS Architettra + Interior Design

على الرغم من صغره فإنه تم تأثيثه ببعض الخزانات العلوية والسفلية والتي تأخذ اللون الأبيض مستغلة لكل المساحة لتوفير أكبر مساحة تخزينيه ممكنه.

الحمام

LOFT A ROMA, STUDIO ACRIVOULIS Architettra + Interior Design STUDIO ACRIVOULIS Architettra + Interior Design حمام
STUDIO ACRIVOULIS Architettra + Interior Design

STUDIO ACRIVOULIS Architettra + Interior Design
STUDIO ACRIVOULIS Architettra + Interior Design
STUDIO ACRIVOULIS Architettra + Interior Design

الحمام أيضاً يعد صغير المساحة ولكنه مجهز بكل ما قد يحتاجه أفراد الأسرة لكن بأحجام أصغر أو تصاميم أبسط.

LOFT A ROMA, STUDIO ACRIVOULIS Architettra + Interior Design STUDIO ACRIVOULIS Architettra + Interior Design حمام
STUDIO ACRIVOULIS Architettra + Interior Design

STUDIO ACRIVOULIS Architettra + Interior Design
STUDIO ACRIVOULIS Architettra + Interior Design
STUDIO ACRIVOULIS Architettra + Interior Design

​الفناء

LOFT A ROMA, STUDIO ACRIVOULIS Architettra + Interior Design STUDIO ACRIVOULIS Architettra + Interior Design حديقة
STUDIO ACRIVOULIS Architettra + Interior Design

STUDIO ACRIVOULIS Architettra + Interior Design
STUDIO ACRIVOULIS Architettra + Interior Design
STUDIO ACRIVOULIS Architettra + Interior Design

أنظر لهذا الفناء الصغير والذي يشجع على قضاء بعض الوقت في الخارج بسبب تأثيثه بشكل أنيق وعملي ودافئ.

LOFT A ROMA, STUDIO ACRIVOULIS Architettra + Interior Design STUDIO ACRIVOULIS Architettra + Interior Design بيت زجاجي
STUDIO ACRIVOULIS Architettra + Interior Design

STUDIO ACRIVOULIS Architettra + Interior Design
STUDIO ACRIVOULIS Architettra + Interior Design
STUDIO ACRIVOULIS Architettra + Interior Design
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