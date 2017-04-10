شقة رائعة مساحتها 50م مربع بميزانين

في جولتنا اليوم سنستكشف مشروع شقة صغيرة تأخذ دور ميزانين بمساحة 50 م مربع في روما حيث حصلت على تغير شامل وكامل وتحولت للطراز المودرن باستخدام أقل الأثاث وأبسط الأفكار.

كانت هذه الشقة مظلمة ومليئة بالرطوبة والتي ظهرت في حوائطها نتيجة عدم وجود تهوية كافية ولكن تم السيطرة على مشكلة الرطوبة بفضل العزل الجيد والتدفئة الجديدة التي أضيفت تحت الأرضية مع استخدام خامات جديدة وعازلة. تم إضافة مساحة فناء خارجية بسيطة لتعوض المنزل عن عدم وجود تهوية جيدة فتكون مصدر وافي للإضاءة والتهوية. مع وجود بعض النباتات والأثاث الخارجي لاستغلالها كمتنفس للبيت.

فتعالوا معنا في جولة في أنحاء هذا المنزل لنتعرف على أجزاءه المختلفة.