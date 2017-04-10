شقة رائعة مساحتها 50م مربع بميزانين

في جولتنا اليوم سنستكشف مشروع شقة صغيرة تأخذ دور ميزانين بمساحة 50 م مربع في روما حيث حصلت على تغير شامل وكامل وتحولت للطراز المودرن باستخدام أقل الأثاث وأبسط الأفكار.
كانت هذه الشقة مظلمة ومليئة بالرطوبة والتي ظهرت في حوائطها نتيجة عدم وجود تهوية كافية ولكن تم السيطرة على مشكلة الرطوبة بفضل العزل الجيد والتدفئة الجديدة التي أضيفت تحت الأرضية مع استخدام خامات جديدة وعازلة. تم إضافة مساحة فناء خارجية بسيطة لتعوض المنزل عن عدم وجود تهوية جيدة فتكون مصدر وافي للإضاءة والتهوية. مع وجود بعض النباتات والأثاث الخارجي لاستغلالها كمتنفس للبيت.
فتعالوا معنا في جولة في أنحاء هذا المنزل لنتعرف على أجزاءه المختلفة.
الشقة مكونة من صالة سفلية مفتوحة منها يمكنك الدخول للمطبخ، والحمام كما يمكنك الصعود من خلال السلم الخشبي المتدرج والذي يأخنا لدور الميزانين حيث غرفة النوم العلوية.
كما ذكرنا من قبل فهي مكونة من جزئين جزء كغرفة معيشة والأخر عبارة عن غرفة سفرة. إعتمد تأثيث هذه الشقة على قلة الأثاث وتوزيعه حول المساحة بشكل عادل للحصول على إتساع وبراح وحرية للحركة.
تم توزيع الإضاءة بشكل انيق وعملي بالإضافة لوجود مساحات تخزينية في كل أركان الشقة لتجنب الفوضى. مع وجود إضاءة علوية بعرض السقف وشبابيك علوية عند وجود فرصة.
تم تصميم سقف غرفة المعيشة بشكل يعطي إحساس بوجود كمرات علوية من الخشب للحصول على تصميم رائع ومتسع للغرفة.
السفرة مكونة من طاولة بيضاء اللون يلتف حولها كراسي أكريليك شفافة مع إضافة مساحة تخزينية مودويلية على الحائط المجاول تأخذ لوناً أبيضاً مع بعض اللون الرمادي أيضاً.
السلم خشبي ذو تصميم متدرج مميز ليعمل كوسيلة تجميلية للشقة بالإضافة لكونه وسيلة عملية. على بسطة السلم نلاحظ استغلال المساحة لإضافة أرفف لوضع الأحذية وتعليق المعاطف مع وجود إضاءة جيدة في هذه المنطقة.
غرفة النوم العلوية بسيطة وأثاثها قليل مثل باقي المنزل. تم إضافة أرفف طولية تأخذ اللون الأبيض.
تم عمل درابزين دور الميزانين من الزجاج ليشجع على الاستمرارية والإنفتاح في أرجاء المنزل الصغير.
على الرغم من صغره فإنه تم تأثيثه ببعض الخزانات العلوية والسفلية والتي تأخذ اللون الأبيض مستغلة لكل المساحة لتوفير أكبر مساحة تخزينيه ممكنه.
الحمام أيضاً يعد صغير المساحة ولكنه مجهز بكل ما قد يحتاجه أفراد الأسرة لكن بأحجام أصغر أو تصاميم أبسط.
أنظر لهذا الفناء الصغير والذي يشجع على قضاء بعض الوقت في الخارج بسبب تأثيثه بشكل أنيق وعملي ودافئ.